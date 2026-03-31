Babiš tlačí na Fica: Ukončete stav ropné nouze. Slovensko zatím váhá
Český premiér Andrej Babiš požádal na společném jednání české a slovenské vlády na Novojičínsku předsedu slovenské vlády Roberta Fica, aby Slovensko ukončilo stav ropné nouze. Problém s palivy by měl být podle Babiše řešen v celém teritoriu. Fico na to řekl, že až budou splněny podmínky, stav ropné nouze Slovensko zruší. Kritizoval přitom tlak Evropské komise a přístup Ukrajiny.
Ke stabilizaci situace s ropou ve středu Evropy by přispělo otevření ropovodu Družba, uvedl Fico po společném jednání. Dodávky ruské ropy na Slovensko a do Maďarska ropovodem Družba jsou přerušené po lednových útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Slovensko vyhlásilo stav ropné nouze, Ficova vláda v únoru také poskytla bratislavské rafinerii Slovnaft ropu ze státních rezerv. Fico ji dříve obvinil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že z politických důvodů blokuje obnovení přepravy ropy.
Po začátku války na Blízkém východě z konce února prudce stouply ceny ropy na světových trzích. Slovenská vláda v březnu nařídila na 30 dnů omezit prodej nafty a zakázala vývoz tohoto paliva do zahraničí. Rozhodla rovněž, že řidiči vozidel se zahraniční poznávací značkou budou platit zvláštní cenu stanovenou jako průměr ceny v Česku, Rakousku a v Polsku, kde je nafta nyní dražší než na Slovensku. Dvojí ceny nafty, které kritizuje Evropská komise, zavedla Bratislava ve snaze zabránit vykupování tohoto paliva zahraničními motoristy.
Newstream CLUB březen 2026
Soukromé kluby, bytové restaurace, vlastní šéfkuchaři, jachty, private jety… soukromí se v posledních letech stává tématem, které řeší všichni od miliardářů přes celebrity po zcela obyčejné lidi, kteří jsou ochotní pořídit si v novostavbě luxusní dveře, jen aby měli garanci ticha. Soukromí se stává luxusem a dosáhnout jej dá občas hodně práce.
Evropská komise upozorňuje Bratislavu, že rozhodnutí o dvojích cenách nafty u čerpacích stanic je diskriminační a odporuje evropskému právu.
Slovensko v únoru vyhlásilo stav ropné nouze, Ficova vláda poskytla bratislavské rafinerii Slovnaft ropu ze státních rezerv. Fico již dříve obvinil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že z politických důvodů blokuje obnovení přepravy ropy. Dnes zopakoval, že podle satelitních snímků ropovod poškozen není.
Ficovo poděkování
Fico dnes Česku poděkoval za nabídku expertů, kteří by vyrazili na místo poškození ropovodu. „Děkujeme i za jinou pomoc, pokud jde o zpětný chod ropovodu, na tom teď společně pracujeme,“ uvedl. Obnovení toku v ropovodu je podle Fica životně důležité pro celou Evropu.
Babiš v souvislosti s Družbou uvedl, že pokud severní větev dopravuje kazašskou ropu do Německa, možná by si Slovensko nakoupilo kazašskou ropu jižní větví.
Americký prezident Donald Trump vyzval země, které kvůli konfliktu na Blízkém východě přišly o přístup k leteckému palivu, aby si zajistily přepravu ropy přes Hormuzský průliv vlastními silami. Podle něj už Spojené státy nebudou pomáhat spojencům, kteří nepodpořili americké útoky na Írán. Jednou z takových zemí je podle Trumpa Británie, Francii pak vytkl nedostatečnou spolupráci.
Babiš také prohlásil, že by ohledně dvojích cen uvítal řešení v celém regionu, ale Slovensko se rozhodlo jinak, protože je v jiné situaci než ČR. „Dohodli jsme se, jak budeme společně postupovat, je to o pohonných hmotách a energiích, doufám, že bratislavská rafinerie bude fungovat, už vrací půjčku z hmotných rezerv a situace se znormalizuje,“ uvedl Babiš. Několikrát řekl, že pozitivní vliv na celý region by měla dohoda na energetice mezi Slovenskem, Českem, Polskem, Maďarskem a také Německem a Rakouskem. „Náš společný zájem je přesvědčit EU, jak řešit ceny energií a ne nějaké deklarace o energetické dálnici,“ dodal.
Evropská komise upozorňuje Bratislavu, že rozhodnutí o dvojích cenách nafty u čerpacích stanic je diskriminační a odporuje evropskému právu. Dopis od komise označil v pondělí Fico za vyděračský. Podle něj by případné řízení Evropské komise vůči Slovensku mohlo vyústit v uložení pokuty Bratislavě unijním soudem. Nevyloučil, že platnost nařízení o regulaci prodeje nafty a o dvojích cenách Bratislava naopak prodlouží. Na pondělní tiskové konferenci řekl, že jeho zájmem je chránit občany Slovenska před dopady vysokých cen paliv.
Podle slovenské ministryně hospodářství Denisy Sakové rafinerie Slovnaft z vyčleněných rezerv v objemu 250 tisíc tun využila asi 105 tisíc tun a zapůjčenou surovinu již začala vracet státu. Bratislava podle ní dvojí ceny nafty hodlá obhajovat právě tím, že Slovnaft čerpal ropu ze státních zásob. Slovnaft, který patří do maďarské ropné a plynárenské skupiny MOL, dříve objednal ropu s dodáním ropovodu Adria, který začíná v Chorvatsku.
V Česku průměrná cena benzinu od konce února kvůli konfliktu na Blízkém východě vzrostla o zhruba osm korun na 41,59 koruny za litr. Nafta od té doby v ČR zdražila přibližně o 15 korun na průměrných 48,29 koruny za litr. Podle údajů společnosti CCS, která ceny sleduje, v posledních dnech sice zdražování paliv zpomalilo, přesto zůstává jejich průměrná cena nejvyšší za zhruba 3,5 roku.