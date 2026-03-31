Babiš tlačí na Fica: Ukončete stav ropné nouze. Slovensko zatím váhá

Robert Fico a Andrej Babiš
ČTK

Český premiér Andrej Babiš požádal na společném jednání české a slovenské vlády na Novojičínsku předsedu slovenské vlády Roberta Fica, aby Slovensko ukončilo stav ropné nouze. Problém s palivy by měl být podle Babiše řešen v celém teritoriu. Fico na to řekl, že až budou splněny podmínky, stav ropné nouze Slovensko zruší. Kritizoval přitom tlak Evropské komise a přístup Ukrajiny.

Ke stabilizaci situace s ropou ve středu Evropy by přispělo otevření ropovodu Družba, uvedl Fico po společném jednání. Dodávky ruské ropy na Slovensko a do Maďarska ropovodem Družba jsou přerušené po lednových útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Slovensko vyhlásilo stav ropné nouze, Ficova vláda v únoru také poskytla bratislavské rafinerii Slovnaft ropu ze státních rezerv. Fico ji dříve obvinil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že z politických důvodů blokuje obnovení přepravy ropy.

Po začátku války na Blízkém východě z konce února prudce stouply ceny ropy na světových trzích. Slovenská vláda v březnu nařídila na 30 dnů omezit prodej nafty a zakázala vývoz tohoto paliva do zahraničí. Rozhodla rovněž, že řidiči vozidel se zahraniční poznávací značkou budou platit zvláštní cenu stanovenou jako průměr ceny v Česku, Rakousku a v Polsku, kde je nafta nyní dražší než na Slovensku. Dvojí ceny nafty, které kritizuje Evropská komise, zavedla Bratislava ve snaze zabránit vykupování tohoto paliva zahraničními motoristy.

Evropská komise upozorňuje Bratislavu, že rozhodnutí o dvojích cenách nafty u čerpacích stanic je diskriminační a odporuje evropskému právu.

Slovensko v únoru vyhlásilo stav ropné nouze, Ficova vláda poskytla bratislavské rafinerii Slovnaft ropu ze státních rezerv. Fico již dříve obvinil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že z politických důvodů blokuje obnovení přepravy ropy. Dnes zopakoval, že podle satelitních snímků ropovod poškozen není.

Společné jednání vlád Česka a Slovenska

Ficovo poděkování

Fico dnes Česku poděkoval za nabídku expertů, kteří by vyrazili na místo poškození ropovodu. „Děkujeme i za jinou pomoc, pokud jde o zpětný chod ropovodu, na tom teď společně pracujeme,“ uvedl. Obnovení toku v ropovodu je podle Fica životně důležité pro celou Evropu.

Babiš v souvislosti s Družbou uvedl, že pokud severní větev dopravuje kazašskou ropu do Německa, možná by si Slovensko nakoupilo kazašskou ropu jižní větví.

„Bojujte sami za sebe." Trump vyzval spojence, aby si ropu přes Hormuz zajistili sami

Americký prezident Donald Trump vyzval země, které kvůli konfliktu na Blízkém východě přišly o přístup k leteckému palivu, aby si zajistily přepravu ropy přes Hormuzský průliv vlastními silami. Podle něj už Spojené státy nebudou pomáhat spojencům, kteří nepodpořili americké útoky na Írán. Jednou z takových zemí je podle Trumpa Británie, Francii pak vytkl nedostatečnou spolupráci.

Babiš také prohlásil, že by ohledně dvojích cen uvítal řešení v celém regionu, ale Slovensko se rozhodlo jinak, protože je v jiné situaci než ČR. „Dohodli jsme se, jak budeme společně postupovat, je to o pohonných hmotách a energiích, doufám, že bratislavská rafinerie bude fungovat, už vrací půjčku z hmotných rezerv a situace se znormalizuje,“ uvedl Babiš. Několikrát řekl, že pozitivní vliv na celý region by měla dohoda na energetice mezi Slovenskem, Českem, Polskem, Maďarskem a také Německem a Rakouskem. „Náš společný zájem je přesvědčit EU, jak řešit ceny energií a ne nějaké deklarace o energetické dálnici,“ dodal.

Evropská komise upozorňuje Bratislavu, že rozhodnutí o dvojích cenách nafty u čerpacích stanic je diskriminační a odporuje evropskému právu. Dopis od komise označil v pondělí Fico za vyděračský. Podle něj by případné řízení Evropské komise vůči Slovensku mohlo vyústit v uložení pokuty Bratislavě unijním soudem. Nevyloučil, že platnost nařízení o regulaci prodeje nafty a o dvojích cenách Bratislava naopak prodlouží. Na pondělní tiskové konferenci řekl, že jeho zájmem je chránit občany Slovenska před dopady vysokých cen paliv.

Podle slovenské ministryně hospodářství Denisy Sakové rafinerie Slovnaft z vyčleněných rezerv v objemu 250 tisíc tun využila asi 105 tisíc tun a zapůjčenou surovinu již začala vracet státu. Bratislava podle ní dvojí ceny nafty hodlá obhajovat právě tím, že Slovnaft čerpal ropu ze státních zásob. Slovnaft, který patří do maďarské ropné a plynárenské skupiny MOL, dříve objednal ropu s dodáním ropovodu Adria, který začíná v Chorvatsku.

V Česku průměrná cena benzinu od konce února kvůli konfliktu na Blízkém východě vzrostla o zhruba osm korun na 41,59 koruny za litr. Nafta od té doby v ČR zdražila přibližně o 15 korun na průměrných 48,29 koruny za litr. Podle údajů společnosti CCS, která ceny sleduje, v posledních dnech sice zdražování paliv zpomalilo, přesto zůstává jejich průměrná cena nejvyšší za zhruba 3,5 roku.

Zlato padá nejvíc od krize 2008. Silný dolar a válka tlačí ceny dolů

Cena zlata sice mírně roste, směřuje však k nejvýraznějšímu měsíčnímu propadu za téměř dvě desetiletí. Poptávku tlumí slábnoucí očekávání ohledně snižování úrokových sazeb, růst nákladů na energii a silnější dolar kvůli válce USA a Izraele s Íránem. Za celý měsíc se cena zlata zatím snížila o více než 13 procent, což je nejprudší propad od října 2008, kdy cena klesla o 16,8 procenta. Za celé čtvrtletí však cena vzrostla o pět procent, uvedla agentura Reuters. O zhruba 20 procent tento měsíc klesly i další drahé kovy - stříbro, palladium a platina.

Cena zlata 29. ledna stoupla až na rekordních 5594,82 dolarů (119 300 korun) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). Dnes kolem poledne cena činila zhruba 4560 dolarů za unci a připisovala si více než jedno procento.

Jen dočasné oživení

Nezávislý analytik Ross Norman uvedl, že dnešní růst cen je jen krátkodobým a dočasným oživením po prudkém propadu. Není tak skutečným zotavením a cena brzy opět klesne. „Pokud by se (americký prezident) Donald Trump dokázal vymanit z toho, co by se mohlo stát velmi zdlouhavou událostí, pak bychom mohli být svědky poklesu cen ropy a dolaru, což by bylo pro zlato pozitivní. Ale v této situaci se zatím nenacházíme,“ dodal.

Americký dolar směřuje k nejvyššímu měsíčnímu zisku od července. To zdražilo zlato oceňované v dolarech pro neamerické investory. Měsíc trvající válka na Blízkém východě pak způsobila prudký růst cen ropy, což zvyšuje riziko globální recese.

Zlato investoři často používají jako ochranu před inflací a geopolitickými riziky. Od začátku války proti Íránu 28. února cena zlata klesla o více než 14 procent. Důvodem je rostoucí očekávání přísné měnové politiky v USA, která snižuje atraktivitu zlata. Finanční trhy nyní téměř vyloučily snížení úrokových sazeb v USA v letošním roce, zatímco ještě před válkou se počítalo se dvěma možnými sníženími úroků.

Analytici z banky Goldman Sachs ale zůstávají ke zlatu optimističtí i přes jeho pokles způsobený konfliktem v Íránu. Podle jejich odhadu má do konce roku cena zlata dosáhnout 5400 dolarů za troyskou unci, a to díky pokračující diverzifikaci centrálních bank, normalizaci nízkého spekulativního zájmu a očekávanýmu snížení úroků centrální bankou USA (Fed) o půl procentního bodu. Jejich základní scénář předpokládá, že soukromý sektor nebude zlato dále masivně prodávat ani výrazně rozšiřovat své držby, kromě mírného dopadu snížení sazeb, uvedl server zpravodajské televize CNBC.

Americký prezident Donald Trump vyzval země, které kvůli konfliktu na Blízkém východě přišly o přístup k leteckému palivu, aby si zajistily přepravu ropy přes Hormuzský průliv vlastními silami. Podle něj už Spojené státy nebudou pomáhat spojencům, kteří nepodpořili americké útoky na Írán. Jednou z takových zemí je podle Trumpa Británie, Francii pak vytkl nedostatečnou spolupráci.

„Budete se muset naučit, jak bojovat sami za sebe. USA už vám na pomoc nepřijdou, stejně tak jako jste vy nepřišli na pomoc nám. Írán byl v podstatě zničen. Těžká část je za námi. Běžte si vzít svou ropu!“ napsal Trump na sociální síti Truth Social. Zároveň uvedl, že tyto země mohou ropu nakupovat i od Spojených států.

Francii kritizoval za to, že neumožnila přelet letadel s vojenským materiálem směřujících do Izraele. „USA si to budou pamatovat,“ dodal.

Podle deníku The Wall Street Journal je Trump ochoten ukončit válku proti Íránu i bez znovuotevření Hormuzského průlivu. Pokud Írán neustoupí diplomatickému tlaku, chce americká administrativa přimět evropské země a státy Perského zálivu, aby situaci řešily samy.

Ještě v pondělí přitom Trump varoval, že pokud nebude brzy uzavřena dohoda o ukončení války a otevření průlivu, Spojené státy zničí íránské elektrárny, ropné vrty, ostrov Charg a možná i odsolovací zařízení.

Válku v regionu odstartovaly útoky Spojených států a Izraele na Írán z 28. února. Írán následně podniká odvetné údery na americké a izraelské cíle a jeho revoluční gardy blokují Hormuzský průliv. Tímto klíčovým koridorem za běžných okolností prochází zhruba pětina světové produkce ropy a asi třetina zkapalněného zemního plynu.

