Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Money Fiala dal, Babiš vzal. Anebo obráceně. Kdo je vítězem a poraženým souboje o letošní rozpočet?

Fiala dal, Babiš vzal. Anebo obráceně. Kdo je vítězem a poraženým souboje o letošní rozpočet?

Bývalý premiér Petr Fiala (vpravo; ODS) přivítal nového premiéra Andreje Babiše (ANO) ve Strakově akademii, kde se sešla nová vláda k prvnímu zasedání, 15. prosince 2025, Praha
profimedia
Ivana Pečinková
Ivana Pečinková

Vedle financování obrany, na níž současná vláda pro letošek vyčlenila o 21 miliardu méně než zamýšlela její předchůdkyně, táhnou nový a starý kabinet hot a čehý i v jiných oblastech. Například zemědělcům chtěla Fialova vláda čtyři miliardy ubrat a Babišova jim naopak čtyři miliardy přidala.

Srovnání návrhu státního rozpočtu na rok 2026 z dílny minulé vlády premiéra Petra Fialy a rozpočtu připraveného kabinetem Andreje Babiše, který po pátečním podpisu prezidenta Petra Pavla putuje do sbírky zákonů, ukazuje rozdíly v prioritách obou vlád.

Současná vláda je větší skrblík třeba ve vztahu k Energetickému regulačnímu úřadu, Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, Digitální a informační agentuře či Bezpečnostní informační službě.

Vítězové letošního rozpočtu

Nejvíc peněz navíc ve vztahu k velikosti svého rozpočtu dostalo ve srovnání s loňským rokem ministerstvo pro místní rozvoj. Letos má hospodařit se zhruba 31,7 miliardy korun, což je oproti roku 2025 o 18,3 miliardy, respektive o 138 procent, více. Za navýšením stojí zejména programy spolufinancované z evropských fondů.

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO)

Minulá vláda premiéra Petra Fialy chtěla resortu přidat „pouze“ 11,6 miliardy, tedy 87,2 procenta rozpočtu roku 2025. A ve srovnání s Babišovým přídělem chtěla dát o 27 procent méně.

Z hlediska absolutních objemů přidaných peněz je na prvním místě ministerstvo práce a sociálních věcí, které ve srovnání s loňskem dostalo o asi 41 miliard korun více. Ve vztahu k jeho rozpočtu jde ovšem o vcelku drobné zvýšení o 4,2 procenta. Minulá vláda chtěla rezortu přisypat o 15,8 miliardy méně.

Na druhém místě se v disciplíně přidaných absolutních částek umístilo ministerstvo průmyslu a obchodu, kterému šéfka financí Alena Schillerová přidělila a vláda odsouhlasila ve srovnání s loňskem 18,7 miliard korun navíc.

Petr Pavel

nst

Což znamená, že si MPO do své pokladny oproti loňsku přihodilo 52 procent. Celkem bude letos hospodařit s 54,5 miliardami korun, zatímco loni mělo 35,8 miliardy. Důvodem je připravovaná dostavba dvou bloků jaderné elektrárny Dukovany.

Minulá Fialova vláda ovšem chtěla MPO na rok 2026 přihodit skoro 31 miliard, tedy o 12 miliard více než její následovnice a zvýšit tak jeho rozpočet z loňských 35,8 miliardy na 66,5 miliardy korun.

Kdo přišel o nejvíc peněz?

Některé rezorty naopak letos dostaly méně než loni. Nejvíce to vzhledem k velikosti jeho loňského rozpočtu postihlo Digitální a informační agenturu, která dostala o více než miliardu méně. Ubrat jí ale chtěl, a to o skoro 800 milionů korun, i předchozí ministr financí Zbyněk Stanjura.

S méně penězi se musí smířit také rezort ministra zdravotnictví za ANO Adama Vojtěcha. Tomu ministryně financí škrtla zhruba pět miliard korun, což znamená 28 procent loňského rozpočtu. O moc lépe by ovšem nedopadl ani v případě, že by Babišova vláda Fialův návrh neupravila. Ten chtěl zdravotnictví sebrat 4,5 miliardy korun.

Srovnání rozpočtů na rok 2026 připravených vládou Petra Fialy (ODS) a poté Andreje Babiše (ANO) zdroj: ministerstvo financí, Newstream.cz

Viděno absolutními čísly přišlo o nejvíc ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které dostane o 6,8 miliardy méně než loni. Fialova vláda ovšem byla ještě přísnější, chtěla mu jeho rozpočet meziročně snížit o více než 9,1 miliardy.

Na druhém místě co do snížení absolutního objemu přidělených peněz je ministerstvo zdravotnictví (minus pět miliard) a na třetím ministerstvo kultury (minus čtyři miliardy). K výdajům ministerstva kultury byla Fialova vláda smířlivější. Chtěla jeho rozpočet snížit o 2,7 miliardy.

Andrej Babiš

Jsou tu také rozpočtové kapitoly, kterým chtěl tehdejší ministr financí Zbyněk Stanjura přidat a jeho následovnice jim naopak ubrala. Jako třeba Energetický regulační úřad (ERÚ), kterému chtěl Stanjura na letošní rok zvýšit apanáž o bezmála 50 milionů, ale rezort ministerstva financí to pod vedením Schillerová viděl jinak a úřadu 17 milionů naopak ubral.

Největší rozdíly v názoru předchozí pětikoaliční a současné tříkoaliční vlády na to, jak vysokou absolutní částku má kdo dostat, se týkají ministerstva obrany. Tomu současná vláda meziročně zvýšila jeho rozpočet jen nepatrně, o 396 milionů, zatímco předchozí vláda letos chtěla na obranu dát o 21 miliard více. To byl i důvod, proč státní rozpočet 2026 kritizoval prezident republiky Petr Pavel.

Shoda Fiala-Babiš: dluhová služba

V rozpočtu 2026 existují dvě kapitoly, kdy ministryně financí Alena Schillerová na návrh svého předchůdce Zbyňka Fialy nesáhla. Je to kapitola státní dluh, tedy letošní úhrada státního dluhu, která obnáší v obou verzích rozpočtu zhruba 110 miliard korun. V tomto ohledu ovšem změny nejsou vzhledem k povaze dluhové služby dost dobře myslitelné. Další nedotčená kapitola má název Operace státních finančních aktiv, kde je obě vlády alokovaly 10 milionů korun.

Téměř stoprocentní shoda na částce letošních výdajů panovala u bývalé a současné vlády také v případě Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ). Babiš ČTÚ přihodil 1,25 miliardy, Fiala chtěl dát o 3,7 milionu více.  

Premiér Andrej Babiš (ANO) odmítl kritiku opozice týkající se letošního rozpočtu Bezpečnostní informační služba (BIS). Uvedl to na síti X s tím, že jeho vláda schválila pro civilní kontrarozvědku rekordní objem prostředků.

Podle schváleného rozpočtu má BIS letos získat přibližně 2,6 miliardy korun, což je meziročně zhruba o 230 milionů více. Ve srovnání s návrhem předchozí vlády vedené Petr Fiala (ODS) je však letošní částka asi o 240 milionů korun nižší.

Pohled do areálu průmyslové zóny, kde ráno hořela skladovací hala a administrativní budova společnosti LPP Holding vyrábějící vojenskou techniku

Babiš zdůraznil, že jeho kabinet výdaje na BIS navýšil. „Naše vláda tedy peníze navýšila o téměř 230 milionů,“ uvedl. Připomněl, že loni BIS obdržela 2,37 miliardy korun a v roce 2024 přibližně 2,26 miliardy korun. Podle něj tak současná vláda zajišťuje nejvyšší financování v historii služby.

Opozice ale upozorňuje, že původní návrh rozpočtu počítal s vyšší částkou. „BIS měla mít letos podle našeho návrhu rozpočtu 2,84 miliardy. Vy jste jí peníze osekali,“ uvedl na síti X bývalý ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Jurečka v této souvislosti varoval před snižováním výdajů na obranu i bezpečnostní složky v době zhoršující se mezinárodní situace. Připomněl také dnešní pravděpodobně úmyslně založený požár v průmyslovém areálu v Pardubicích jako příklad aktuálních bezpečnostních rizik.

Demonstrace Milion chvilek na Staroměstském náměstí

Kabinet Andrej Babiš, který nastoupil po podzimních volbách, rozpočet upravil a zároveň zvýšil plánovaný schodek z původních 286 miliard na 310 miliard korun. Kritika opozice směřuje i k tomu, že vláda současně snížila výdaje na obranu přibližně o 21 miliard korun.

„V době, kdy se zhoršuje bezpečnostní situace na celém světě, je naprosto neobhajitelné, že vláda podsekla rozpočet Bezpečnostní informační služby,“ uvedl Jurečka. Podle něj je BIS klíčová pro ochranu země před extremismem, terorismem i působením cizích agentů.

Na nutnost dostatečného financování obrany a bezpečnostních složek v minulosti upozornil také prezident Petr Pavel. Před snižováním rozpočtů zpravodajských služeb dlouhodobě varují i bezpečnostní experti.

Prezident Pavel podepsal rozpočet na rok 2026. Varuje před škrty v obraně a vysokým schodkem

Petr Pavel
ČTK
nst
nst

Prezident Petr Pavel podepsal státní rozpočet na rok 2026 se schodkem 310 miliard korun. Upozornil přitom na nedostatečné financování obrany i rostoucí zadlužení země. Podle vlády jde naopak o realistický rozpočet s rekordními investicemi a nejvyššími výdaji na obranu v historii.

Prezident Petr Pavel podepsal zákon o státním rozpočtu na rok 2026. Norma začne platit dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů a Česko tak po několika měsících opustí režim rozpočtového provizoria. Hlava státu ale při podpisu upozornila na nedostatek peněz na obranu i na vysoký schodek veřejných financí.

Rozpočtová politika je podle prezidenta především odpovědností vlády, která jejím prostřednictvím prosazuje své priority. „Vláda se následně bude za důsledky své rozpočtové politiky zodpovídat občanům,“ uvedl Pavel v tiskové zprávě.

Aktualizováno

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) ocenila, že prezident zákon podepsal. Podle ní jde o „reálný a pravdivý rozpočet“ s rekordními investicemi, provozními úsporami a historicky nejvyššími výdaji na obranu.

Státní rozpočet počítá se schodkem 310 miliard korun. Sněmovna ho schválila v polovině března. Loni hospodařil stát se schodkem 290,7 miliardy korun, původně plánovaný deficit činil 241 miliard.

Ministerstvo obrany má letos hospodařit s částkou 154,79 miliardy korun, což odpovídá zhruba 1,73 procenta hrubého domácího produktu (HDP). Vláda deklaruje splnění dvouprocentního závazku vůči NATO i díky započtení některých výdajů z jiných kapitol, například části investic do dopravní infrastruktury.

Andrej Babiš

Prezident ale upozornil, že při současném vývoji bezpečnostní situace obranné výdaje fakticky stagnují a neodpovídají závazkům Česka vůči spojencům v Severoatlantické alianci. Podle Hradu navíc není jisté, zda NATO uzná všechny započítané položky jako výdaje na obranu.

Šetřit na obraně je krátkozraké, zejména v dnešní geopolitické situaci. Bezpečnost je základem prosperity,“ uvedl Pavel.

Hlava státu také připomněla závazky přijaté na summitu NATO v Haagu, podle nichž by členské státy měly postupně zvyšovat obranné výdaje směrem k 3,5 procenta HDP a další prostředky směřovat do širší infrastruktury spojené s obranou. Podle prezidenta vláda nepředložila dostatečný střednědobý plán, který by navyšování výdajů na obranu v dalších letech ukázal.

Andrej Babiš

Výhrady má prezident i k celkovému nastavení rozpočtu. Kritizoval zejména výši schodku a odchýlení od pravidel rozpočtové odpovědnosti. „Namísto další potřebné fiskální konsolidace se nůžky mezi příjmy a výdaji rozevírají,“ uvedl. To podle něj může mít negativní dopady na růst státního dluhu i náklady na jeho obsluhu.

Podpisem prezidenta se završil legislativní proces schvalování rozpočtu. Vláda nyní ponese plnou odpovědnost za jeho plnění i za dopady na ekonomiku a veřejné finance v příštích letech.

Doporučujeme