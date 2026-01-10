Zelenskyj hraje o poválečnou ekonomiku: jedná s USA o nulových clech

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyjednává se Spojenými státy možnou dohodu o volném obchodu. Měla by pomoct zotavení Ukrajiny po válce. Prezident země, která se už téměř čtyři roky brání ruské agresi, o tom hovořil po telefonu s agenturou Bloomberg.
Dohoda by zahrnovala nulová cla na obchod s USA. Vztahovala by se na některé průmyslové části Ukrajiny, což byzemi poskytlo „velmi důležité výhody“ ve srovnání se sousedními státy a potenciálně by přilákalo investice a podniky, řekl Zelenskyj Bloombergu.
Ukrajinský prezident uvedl, že bude muset podrobnosti návrhu prodiskutovat přímo s prezidentem Donaldem Trumpem. Dohoda by podle něj také sloužila jako další záruka ekonomické bezpečnosti jeho země.
Zelenskyj očekává, že by se s Trumpem mohl setkat buď v USA, nebo v Davosu ve Švýcarsku, kde se obě hlavy státu plánují zúčastnit Světového ekonomického fóra naplánovaného na druhou polovinu ledna.
Západní vojáci na Ukrajině budou legitimními cíli, varuje Moskva
Rozmístění západních vojenských objektů a jednotek na Ukrajině bude Moskva považovat za zahraniční intervenci ohrožující Rusko a za legitimní cíl pro svou armádu, prohlásila mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová podle státní agentury TASS. Rusko dlouhodobě odmítá přítomnost vojáků západních zemí na Ukrajině, kterou v únoru 2022 vojensky napadlo a okupuje asi pětinu jejího území.
Ze strany Motoristů můžeme evidentně očekávat jednu hrůzu za druhou. Teď se patrně dočkáme další, Turek a Macinka dorazili na Ukrajinu. Patrně se dopustí nějakého prohlášení. Jeden aby neustále trnul. Nejmenší parlamentní strana, ona to ani není strana, prostě Macinka a Turek, neustále přinášejí rozruch.
Ve svých osmnácti má vystaráno. Světová šipkařská jednička Luke Littler podepsal rekordní sponzorskou smlouvu se společností Target Darts, jejíž hodnota má podle informací BBC činit až 20 milionů liber, tedy dle aktuálního kurzu přes 561 milionů korun.
Osmnáctiletý Angličan, který před několika dny podruhé ze tří dosavadních účastí vyhrál sledované mistrovství světa, podepsal desetiletou dohodu se společností Target Darts, jež kontrakt označila za největší svého druhu v historii tohoto sportu, uvádí BBC.
Podle agentury PA Media zahrnuje smlouva kromě garantované částky také výkonnostní bonusy a další finanční dodatky, které mohou celkovou hodnotu dohody výrazně navýšit. Společnost ani Littlerovi zástupci přesné finanční podmínky oficiálně nekomentovali.
Dalibor Cicman z GymBeamu: Na burzu bychom mohli vstoupit do pěti let
GymBeam patří k nejrychleji rostoucím startupům v Evropě. Sázka na fitness potravinové doplňky se zakladateli a hlavnímu akcionáři firmy Daliboru Cicmanovi vydařila stejně jako snaha organicky růst nejprve na východoevropských trzích a nyní také v Německu. „Jsme firma, kde se zkouší hodně věcí, je to naše DNA," říká Dalibor Cicman v rozhovoru, který vyšel v magazínu Newstream CLUB a nyní vychází celý online.
Littler si letos v lednu připsal milion liber (28 milionů korun) za vítězství na mistrovství světa a patří k nejlépe vydělávajícím hráčům v historii šipek už ve svém teenagerském věku. Kromě turnajových prémií generuje příjmy také prostřednictvím licencovaných produktů, mezi něž patří šipky, terče a hráčské oblečení značky Target.
Target Darts má s Littlerem dlouhodobý vztah – společnost ho zastupuje nejen jako sponzor, ale i manažersky. Nová smlouva upevňuje jeho pozici klíčové tváře značky na globálním trhu se šipkařským vybavením.
Littler má na kontě dva tituly mistra světa a celkem deset velkých turnajových vítězství. Aktuálně se připravuje na účast ve World Series turnajích v Bahrajnu a Saúdské Arábii, které patří k lukrativním zastávkám profesionálního okruhu.
Analýza BBC: Už nejen fenomén šipek, ale hvězda přesahující sport
Dopad Lukea Littlera na svět šipek je těžké přecenit.
Jeho tažení do finále mistrovství světa PDC před dvěma lety, kdy mu bylo pouhých 16 let, uchvátilo fanoušky a pomohlo vytvořit novou generaci příznivců šipek.
Tato nejnovější smlouva ukazuje, že počáteční nadšení kolem Littlera nejen přetrvalo, ale dokonce ještě zesílilo, když Littler začal tomuto sportu jasně dominovat.
Odměna pro vítěze mistrovství světa se letos zdvojnásobila na 1 milion liber a od příštího roku se turnaj přesune ze sálu West Hall do větší Great Hall v Alexandra Palace, což umožní účast dalších 70 tisíc diváků více v průběhu turnaje.
Jen málokdo pochybuje o tom, že právě nástup Littlera sehrál v obou těchto změnách významnou roli.
Už není jen fenoménem šipek, ale skutečnou sportovní hvězdou v širším slova smyslu – a díky této sponzorské smlouvě je také placen jako taková.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.
Rolex bojuje s LVMH o sponzorství Formule 1. Ročně jde o 150 milionů dolarů
Je tomu téměř rok, co módní návrhářka Natali Ruden předvedla svou poslední kolekci Fusion a přerušila profesní kariéru. Nyní navštívila moderátorku Evu Čerešňákovou v jejím pořadu VIP Eva Talks, hodnotila své rozhodnutí a představila nové zájmy. „Chystám se malovat, ale jen pro sebe,“ říká.
Natali Ruden po více než třiceti letech aktivního působení na české módní scéně zásadně mění svůj profesní režim. Po loňském uvedení kolekce Fusion oznámila, že šlo o její poslední přehlídku v dosavadním pojetí. Neznamená to sice úplný odchod z tvorby, ale vědomé omezení aktivit. Návrhářka uzavřela salon i butiky a zakázkovou výrobu už nepřijímá, výjimku dělá pouze výjimečně pro blízké přátele.
„Bez salonu a butiků si dnes plánuji život úplně jinak. Občas něco vytvořím, abych nevyšla ze cviku, ale jen pro kamarádky. Jiné zakázky nepřijímám,“ říká. Změnu jí usnadňuje i osobní situace. „Syn dokončil studium a pracuje v investiční společnosti, což přineslo větší klid a méně dlouhodobých starostí,“ dodává. Uvolněný čas chce věnovat především kreslení, které jí přináší radost. Konkrétní další kroky však zatím neupřesňuje.
Kolekce Fusion loni uzavřela jednu výraznou etapu její kariéry, která se začala formovat už na počátku 90. let. V té době se Ruden prosadila ve Zlíně bez marketingu a sociálních sítí, především díky osobnímu stylu a přímému vztahu s klientelou.
Jan Tuna: Kauza KFC? Nebojím se, žádný soud jsem nikdy neprohrál
Třicet dva let se Jan Tuna, publicista a influencer, věnuje rozkrývání kauz, které se týkají mnoha lidí. Naposledy veřejné mínění nadzvedla kauza KFC, kdy franšízový řetězec zpracovával prošlé maso. Jan Tuna má řadu nepřátel, ale jak řekl moderátorce Evě Čerešňákové v pořadu Eva Talks, většinou mají problém protistrany.
V poslední době však návrhářka dle svých slov stále častěji narážela na personální problémy oboru. Za jeden z největších považuje úbytek kvalifikovaných řemeslníků. „Sehnat dnes kvalitní švadleny je téměř nadlidský úkol. Řemeslo mizí a s ním i schopnost vytvářet skutečně precizní módu,“ konstatuje. Tento vývoj se podle ní promítá i do ekonomiky autorské tvorby, která by mohla být lépe zaplacená.
Zkušenosti z praxe dnes shrnuje i do doporučení pro zákazníky. Při výběru oděvů radí sledovat materiál, střih, tvar i barvu a přemýšlet o oblečení jako o investici do kvality, nikoli o rychlé spotřebě. Zároveň upozorňuje na vliv barev: nadměrné používání černé, šedé nebo tmavě modré podle ní působí útlumově, zatímco jiné odstíny mohou energii naopak podpořit.
Budoucnost módy vnímá realisticky. Tradiční krejčovské řemeslo podle ní dál ustupuje, částečnou odpověď ale může nabídnout rozvoj nových výrobních technologií a materiálů. Klíčové dle ní zůstává zachování osobního stylu a schopnost kombinovat vlastní zkušenost s otevřeností k novým postupům.
Jak velký byl její tým?
Kde brala nápady a inspiraci ke své tvorbě?
Kdo je její klientela?
Proč jí nezůstaly žádné modely v ateliéru?
Čemu se chce dále věnovat?
Luxus našel v Praze domov. Loni na český trh vstoupilo 40 nových značek
Luxusní móda zažívá turbulentní období. Zatímco giganti jako LVMH či Chanel řeší pokles tržeb a střídání kreativních ředitelů, jiné značky, například Prada s mladší sestrou Miu Miu, slaví růst. Do hry navíc vstupují nečekaní hráči z Číny. Fenomén Labubu, sběratelská figurka od společnosti Pop Mart, se stal kulturním symbolem, který už pronikl i do světa luxusu a kolaborací s velkými módními domy.
OBRAZEM: Největší veletrh pánské módy Pitti Immagine Uomo ukázal trendy podzimu. A byli u toho i Češi