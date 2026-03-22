Vítězem voleb by se teď podle průzkumu STEM stalo ANO. Vládní Motoristé by ostrouhali
Hnutí ANO by i nyní zvítězilo v případných volbách do Poslanecké sněmovny. Druhou nejsilnější stranou by se stalo STAN, které by předčilo ODS. A naopak by se do sněmovny a tedy ani do vlády nedostali Motoristé, byť těsně. Vyplývá to z průzkumu STEM pro CNN Prima News.
Vítězem voleb do Sněmovny by i v březnu bylo vládní hnutí ANO, které by podle modelu agentury STEM získalo 34,2 procenta. Druhý nejvyšší volební zisk, 13,3 procenta, by mělo hnutí STAN, které by tak předběhlo ODS. Tu by volilo 12,2 procenta občanů.
Do dolní parlamentní komory by se ještě dostali Piráti a SPD. Vládní Motoristé by těsně nedosáhli na pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Sněmovny.
Ekologické Hnutí Duha vyzvalo v otevřeném dopise premiéra Andreje Babiše (ANO), aby zabránil destrukci životního prostředí a národních parků koaliční stranou Motoristé sobě. Vláda se podle hnutí vydala směrem k rozbití národních parků a jejich koncepce. Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) se podle něj chystá odvolat ředitele Národního parku Šumava Pavla Hubeného.
„Zastavte destrukci národních parků.“ Hnutí Duha apeluje na Babiše kvůli Motoristům
Politika
Piráti by se v březnu dostali do Sněmovny se ziskem 8,1 procenta a SPD, která se rovněž podílí na vládě Andreje Babiše (ANO), se 7,1 procenta. Jejich koaliční partner Motoristé by měli 4,8 procenta hlasů.
Komunisti a Stačilo! nad jedním procentem
Těsně za nimi by s 3,7 procenta skončilo nové hnutí jihočeského hejtmana Martina Kuby Naše Česko. V závěsu za ním by byla TOP 09 se zhruba třemi procenty, Zelení s 2,4 procenta a lidovci s 2,4 procenta. KSČM a Stačilo! by v březnu měly podle STEM shodně kolem 1,2 procenta.
V rámci vytváření nepřátel státu a lidu, teď patlalové od Okamurovců a Motoristů chtějí zákon o registraci fyzických i právnických osob vykonávající „zahraniční vlivovou činnost“. Cizáckým agentem se stane zhruba půlka národa. A vznikne kolem toho obludná byrokracie, nové úřady na přezkum, bude to stát miliardy. Vytváření nákladné byrokracie proti cizímu vlivu jde úžasně proti zdravému rozumu. Bravo, patlalové, přesně tohle je největší společenský problém Česka v roce 2026, tohle pomůže našim lidem. A bravo Babiši, že jim tohle blbnutí umožňujete.
David Ondráčka: Zákon o zahraničním vlivu udělá z půlky národa „agenty“
Názory
V porovnání s lednovým průzkumem STEM se pozice ani výše podpory ANO ve volebním modelu nezměnily, naopak STAN a ODS si místa prohodily. Podpora občanských demokratů klesla téměř o dva body, zatímco Starostů vzrostla o 0,7 procentního bodu.
Z opozice nejvíc posiluje STAN
„Strana STAN má relativně stabilní voličskou základnu, která se výrazně překrývá s elektorátem ODS, TOP 09 a Pirátů. Mezi opozičními stranami právě hnutí STAN od voleb nejvýrazněji posiluje a v březnovém modelu STEM poprvé překonalo dosud druhou ODS,“ uvedl STEM.
Sněmovna odmítla vydat Andreje Babiše a Tomia Okamuru k trestnímu stíhání. Formálně jde o hlasování o poslanecké imunitě, ve skutečnosti však o mnohem víc. O test, zda v české politice platí stejná pravidla pro všechny. Výsledek vysílá veřejnosti nepříjemný signál.
Michal Nosek: Pro Andreje Babiše a Tomia Okamuru je Imunita jako štít moci
Názory
Na to, že by STAN ve volbách přeskočil ODS a skončil by v nich na druhém místě, už poukázal únorový model agentury Kantar CZ pro Českou televizi (ČT). Podle něj by STAN měl 15,5 procenta hlasů a ODS 14,5 procenta. V čele by bylo ANO s 34,5 procenta hlasů.
Podle analytiků ze STEM podpora ODS v poslední době klesá kvůli existenci nové politické strany, kterou je Naše Česko. „Jde o stranu, která nejvíce oslabila v souvislosti s novým hnutím Martina Kuby, někdejšího člena a výrazné tváře ODS,“ uvedli.
Průzkumu STEM se v březnu zúčastnilo přes 1200 lidí.