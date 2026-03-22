Vítězem voleb by se teď podle průzkumu STEM stalo ANO. Vládní Motoristé by ostrouhali

Vítězem voleb by se teď podle průzkumu STEM stalo ANO. Vládní Motoristé by ostrouhali

Podle březnového volebního průzkumu STEM by se teď do sněmovny a tedy ani do vlády Motoristé nedostali, byť těsně.
Hnutí ANO by i nyní zvítězilo v případných volbách do Poslanecké sněmovny. Druhou nejsilnější stranou by se stalo STAN, které by předčilo ODS. A naopak by se do sněmovny a tedy ani do vlády nedostali Motoristé, byť těsně. Vyplývá to z průzkumu STEM pro CNN Prima News.

Vítězem voleb do Sněmovny by i v březnu bylo vládní hnutí ANO, které by podle modelu agentury STEM získalo 34,2 procenta. Druhý nejvyšší volební zisk, 13,3 procenta, by mělo hnutí STAN, které by tak předběhlo ODS. Tu by volilo 12,2 procenta občanů.

Do dolní parlamentní komory by se ještě dostali Piráti a SPD. Vládní Motoristé by těsně nedosáhli na pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Sněmovny.

Ministr životního prostředí Igor Červený (vlevo) a vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek

„Zastavte destrukci národních parků.“ Hnutí Duha apeluje na Babiše kvůli Motoristům

Ekologické Hnutí Duha vyzvalo v otevřeném dopise premiéra Andreje Babiše (ANO), aby zabránil destrukci životního prostředí a národních parků koaliční stranou Motoristé sobě. Vláda se podle hnutí vydala směrem k rozbití národních parků a jejich koncepce. Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) se podle něj chystá odvolat ředitele Národního parku Šumava Pavla Hubeného.

Piráti by se v březnu dostali do Sněmovny se ziskem 8,1 procenta a SPD, která se rovněž podílí na vládě Andreje Babiše (ANO), se 7,1 procenta. Jejich koaliční partner Motoristé by měli 4,8 procenta hlasů.

Komunisti a Stačilo! nad jedním procentem

Těsně za nimi by s 3,7 procenta skončilo nové hnutí jihočeského hejtmana Martina Kuby Naše Česko. V závěsu za ním by byla TOP 09 se zhruba třemi procenty, Zelení s 2,4 procenta a lidovci s 2,4 procenta. KSČM a Stačilo! by v březnu měly podle STEM shodně kolem 1,2 procenta.

David Ondráčka: Zákon o zahraničním vlivu udělá z půlky národa „agenty“

V rámci vytváření nepřátel státu a lidu, teď patlalové od Okamurovců a Motoristů chtějí zákon o registraci fyzických i právnických osob vykonávající „zahraniční vlivovou činnost“. Cizáckým agentem se stane zhruba půlka národa. A vznikne kolem toho obludná byrokracie, nové úřady na přezkum, bude to stát miliardy. Vytváření nákladné byrokracie proti cizímu vlivu jde úžasně proti zdravému rozumu. Bravo, patlalové, přesně tohle je největší společenský problém Česka v roce 2026, tohle pomůže našim lidem. A bravo Babiši, že jim tohle blbnutí umožňujete.

V porovnání s lednovým průzkumem STEM se pozice ani výše podpory ANO ve volebním modelu nezměnily, naopak STAN a ODS si místa prohodily. Podpora občanských demokratů klesla téměř o dva body, zatímco Starostů vzrostla o 0,7 procentního bodu.

Z opozice nejvíc posiluje STAN

„Strana STAN má relativně stabilní voličskou základnu, která se výrazně překrývá s elektorátem ODS, TOP 09 a Pirátů. Mezi opozičními stranami právě hnutí STAN od voleb nejvýrazněji posiluje a v březnovém modelu STEM poprvé překonalo dosud druhou ODS,“ uvedl STEM.

Michal Nosek: Pro Andreje Babiše a Tomia Okamuru je Imunita jako štít moci

Sněmovna odmítla vydat Andreje Babiše a Tomia Okamuru k trestnímu stíhání. Formálně jde o hlasování o poslanecké imunitě, ve skutečnosti však o mnohem víc. O test, zda v české politice platí stejná pravidla pro všechny. Výsledek vysílá veřejnosti nepříjemný signál.

Na to, že by STAN ve volbách přeskočil ODS a skončil by v nich na druhém místě, už poukázal únorový model agentury Kantar CZ pro Českou televizi (ČT). Podle něj by STAN měl 15,5 procenta hlasů a ODS 14,5 procenta. V čele by bylo ANO s 34,5 procenta hlasů.

Podle analytiků ze STEM podpora ODS v poslední době klesá kvůli existenci nové politické strany, kterou je Naše Česko. „Jde o stranu, která nejvíce oslabila v souvislosti s novým hnutím Martina Kuby, někdejšího člena a výrazné tváře ODS,“ uvedli.

Průzkumu STEM se v březnu zúčastnilo přes 1200 lidí.

Dalibor Martínek: Z Pirátů se stali ztroskotanci. Nedostali ve Sněmovně jedinou funkci

Není Letná jako Letná. A Babiš dál plive na Pavla

Protivládní demonstrace pořádaná Milionem chvilek na pražské Letné 21. března 2026
Dalibor Martínek

Velkolepé setkání na Letné na podporu demokracie má pro polovinu národa hořkou pachuť. Je nový den a vše, proti čemu stovky tisíc lidí vystoupily, jede dál ve svých kolejích. Macinka je dál ministrem, Okamura šéfem sněmovny, Babiš je kryje, a všichni dohromady kazí dobré jméno země ve světě, kazí dobré mravy a ještě se všem vysmívají.

Rozdíl proti Letné z roku 1989, kdy se sešel milion lidí, je v tom, že tenkrát celá společnost šla za idealisty, kteří chtěli lepší svět. Už měli komunistů plné zuby. Nyní politické scéně dominuje Babiš, bez ohledu na svou minulost a způsoby. Současná Letná neměla v úmyslu svrhnou režim, mělo to být gesto. U toho zůstane, režim stojí pevně v kramflecích.

Na demonstraci dorazili lidé z celé republiky

Michal Nosek: Letná ukázala sílu i slepotu české politiky

Statisíce lidí v ulicích jsou varováním. Ale ani dav na Letné není hlas národa. Stejně jako vláda nemůže protest smést jako hysterii. Česko zůstává rozdělené. Všichni to vědí, ale nikdo s tím nechce nic dělat. Znepřátelené strany situace zjevně baví.

Hubatý chlapec Macinka ještě stihnul zazpívat na hrobě nebožtíka komickou píseň. Demokracii podle něj neohrožuje vláda, ale nátlakové skupiny neschopné přijmout výsledky voleb, uvedl šéf strany, která vyzobla z voličského spektra necelých sedm procent pravého okraje. Účastníkům „agitační akce“ popřál, aby si užili pocit liberální sounáležitosti.

Babiš s Macinkou uštědřili prezidentu Pavlovi další veřejnou facku, když Babiš bez konzultace s prezidentem oznámil, že na důležitý červencový summit NATO v Turecku poletí on a Macinka, a ne prezident. Na situaci jsou dva náhledy. Babiš tvrdí, že lépe vysvětlí postoj vlády ke zbrojení. Oponenti v tom vidí křivárnu, pokračování boje trucovitého Macinky proti Pavlovi. Pro druhou verzi hraje fakt, že se prezident rozhodnutí vlády dozvěděl z médií.

Babiš chce prý partnerům na summitu vysvětlit, proč Česko nemůže zbrojit a raději se nechá chránit. Už jsme to slyšeli, minulá vláda prý vybílila kasičku, nejsou peníze. Asi proto Babiš v rozpočtu na poslední chvíli ještě vyškrábl peníze na sportovce. O důchodcích se nikdo nebaví. Jen obrana utřela. Hezky se budou pohádky o české chudobě poslouchat třeba zástupcům Bulharska, Slovenska nebo Rumunska. Ti všichni zbrojí víc.

Michal Nosek: Je Milion chvilek občanská síla, nebo aktivistický tlak, který štěpí Česko?

Dalibor Martínek: Pavel si přišel do Sněmovny pro úšklebky a parodii potlesku

Macinka: Zákon o neziskovkách prosadíme. Inspirace Ruskem je pitomost

Ministr zahraničí Petr Macinka
Ministr zahraničí Petr Macinka uvedl, že vládní koalice prosadí připravovaný zákon o neziskových organizacích. Po jednání ministrů zahraničí zemí EU v Bruselu zároveň odmítl kritiku opozice a části neziskového sektoru, podle níž návrh kopíruje ruskou legislativu. Takové srovnání označil za nesmysl.

Česká vládní koalice prosadí zákon o neziskových organizacích, řekl dnes v Bruselu ministr zahraničí Petr Macinka. Je podle něj pitomost, že by byl inspirován Ruskem. Ruské zákony nikdo nestuduje ani neopisuje, míní. Česká opozice i řada neziskových organizací návrh zákona, jehož pracovní verze unikla na veřejnost minulý týden, kritizuje s tím, že norma kopíruje ruský zákon.

Sedmačtyřicetiletý politik vyjádřil po zasedání ministrů zahraničí zemí EU přesvědčení, že neziskové organizace začaly hlasitě křičet, když vláda přichází s tím, že by měly odkrýt své financování, což je podle něj podobné, „jako když do hejna potrefených hus přijde ptačí chřipka“.

Schillerová: Prezident Pavel nebude vetovat návrh státního rozpočtu

Prezident Petr Pavel nehodlá návrh státního rozpočtu na letošní rok vetovat ani zdržovat jeho podpis. Po jednání s hlavou státu to novinářům řekla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Očekává, že přesný termín podpisu rozpočtu bude zveřejněn po úterním jednání prezidenta s premiérem Andrejem Babišem (ANO).

„Když nemáte argumenty, tak tam hoďte Rusko“

„Já myslím, že když nemáte argumenty, tak tam hoďte Rusko, to je klasika,“ poznamenal také s tím, že však po loňských parlamentních volbách skončila doba označování názorových oponentů za proruské nebo Ruskem inspirované. „Já si myslím, že to je pitomost. Nikdo žádné ruské zákony nestuduje ani neopisuje. Možná je tedy studuje naše opozice,“ podotkl dále.

„Máme to v programovém prohlášení vlády, takže chceme toto udělat a uděláme to,“ řekl dále k plánům na schválení zákona, který má připravit ministerstvo spravedlnosti. Podle ministra je záhodno, aby neziskové organizace, které prosazují politické cíle, byly stejně transparentní jako politické strany. Macinka také prohlásil, že zálibu v ruských zákonech nemá a podobnou legislativu vidí třeba ve Spojených státech nebo v Izraeli.

Dalibor Martínek: Stavebním úřadům hrozí kolaps. Raději do penze než pod stát, říkají úředníci

Vláda sice chystá novelu stavebního zákona, která má v Česku zrychlit žalostně pomalou výstavbu bytů. Překážek k vysněnému cíli je však víc, než si myslí. Nově se například ukázalo, že úředníci stavebních úřadů nechtějí pod státní správu. Raději půjdou do důchodu.

Pracovní verze předpisu, na němž dosud pracovala skupina poslanců a poradkyně premiéra Andreje Babiše, se zaměřuje na činnost vykonávanou například ve veřejném, politickém, mediálním, vzdělávacím či akademickém prostoru, která je způsobilá ovlivnit veřejné mínění a debatu. Počítá s registrací fyzických i právnických osob. Za zahraniční vazby označuje jednání ve prospěch zahraničního subjektu, ale třeba i výkon poradenské, analytické, komunikační, mediální či vzdělávací činnosti ve vazbě na zahraniční subjekt. Zákonu nemají podléhat média, pokud jsou založená podle českého právního řádu.

Zástupci a zástupkyně neziskových organizací na podporu lidských práv, pronásledovaných, potřebných či rovných šancí návrh kritizují. Opozice vyzvala Babiše, aby přípravu zákona zastavil. Podle premiéra by se povinná registrace neziskových organizací se zahraničními vazbami vztahovala jen na ty, které se pokoušejí ovlivňovat politiku.

Dalibor Martínek: Pavel si přišel do Sněmovny pro úšklebky a parodii potlesku

Politický diář Dalibora Martínka: Válku, nebo mír? Macinka a Babiš jsou v pasti

