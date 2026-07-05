Uber Eats měl znovu dobýt Česko. Teď z evropské expanze couvá
Uber podle Financial Times pozastavil většinu plánované evropské expanze rozvozu jídla, která se měla týkat i Česka. Firma místo toho soustředí pozornost na snahu převzít německého konkurenta Delivery Hero.
Americká společnost Uber podle britského listu Financial Times pozastavila většinu plánů na rozšíření své rozvážkové služby v Evropě. Expanze se měla týkat i České republiky, kde chtěla firma letos znovu nabídnout službu Uber Eats.
Uber své evropské plány oznámil v únoru. Rozvoz jídla chtěl spustit na sedmi nových trzích: v Rakousku, Dánsku, Finsku, Norsku, České republice, Řecku a Rumunsku. Firma tehdy počítala s tím, že expanze během tří let přinese dodatečný objem hrubých objednávek v hodnotě jedné miliardy dolarů, tedy více než 21 miliard korun.
Rozvozové aplikace už dávno nejsou jen záchranou pro hladové večery. Vedle pizzy, sushi nebo burgerů přes ně lidé stále častěji objednávají potraviny, drogerii, kosmetiku, krmivo pro zvířata, elektroniku nebo produkty pro zdravý životní styl. Z food delivery se tak stává infrastruktura každodenního nakupování.
Kurýr už neveze jen večeři. Rozvozové aplikace se mění v nákupní centra v mobilu
Zprávy z firem
Rozvozové aplikace už dávno nejsou jen záchranou pro hladové večery. Vedle pizzy, sushi nebo burgerů přes ně lidé stále častěji objednávají potraviny, drogerii, kosmetiku, krmivo pro zvířata, elektroniku nebo produkty pro zdravý životní styl. Z food delivery se tak stává infrastruktura každodenního nakupování.
Podle Financial Times ale Uber už letos neplánuje spustit službu v pěti ze sedmi zemí, kam měl vstoupit. List jmenoval Rakousko, Norsko a Řecko, další dvě země neupřesnil. Zpráva tak výslovně neuvádí, zda mezi nimi je i Česká republika.
Přednost má Delivery Hero
Důvodem změny má být snaha Uberu soustředit se na převzetí německé rozvážkové společnosti Delivery Hero. Ta v květnu uvedla, že od Uberu obdržela nabídku na odkup akcií za 33 eur za kus. Agentura Reuters později informovala, že Uber zvýšil svůj podíl v Delivery Hero z 25 procent na téměř 37 procent, když část akcií odkoupil od společnosti Aspex Management.
Pražská barová scéna slaví průlom. Alma se v premiérovém evropském žebříčku 50 Best Bars Europe umístila na 25. místě a získala označení nejlepší bar v Česku. V prestižním výběru bodovala i pražská Forbína, která skončila osmatřicátá.
Praha už není jen město piva. Dva její bary patří mezi evropskou špičku
Enjoy
Pražská barová scéna slaví průlom. Alma se v premiérovém evropském žebříčku 50 Best Bars Europe umístila na 25. místě a získala označení nejlepší bar v Česku. V prestižním výběru bodovala i pražská Forbína, která skončila osmatřicátá.
Návrat Uber Eats do Česka by znamenal další posílení konkurence na trhu rozvozu jídla. Služba by zde soupeřila například s Bolt Food, Woltem, Foodorou nebo Rohlík.cz.
Uber listu Financial Times sdělil, že expanzi pozastavil po mimořádně úspěšném spuštění služby ve Finsku a Dánsku. Nyní se podle firmy chce zaměřit na udržení současné dynamiky na trzích, kde už působí.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.