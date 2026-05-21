Manus měl být pro Metu big fish. Za vlasec ale tahá Peking
Čínský AI startup Manus měl být pro Metu cennou posilou v závodě o umělou inteligenci. Místo toho se z akvizice stává ukázkový případ, jak tvrdě začíná Peking hlídat odliv technologií do Spojených států, píše Bloomberg.
Meta ulovila čínský AI startup Manus. Jenže radost trvala jen krátce. Peking tlačí na zrušení akvizice a zakladatelé Manusu shánějí peníze, aby firmu dostali zpět z rukou amerického technologického obra.
Trojice spoluzakladatelů čínského AI startupu podle lidí obeznámených se situací jednají o financování při valuaci, která by se měla alespoň přiblížit dvěma miliardám dolarů. Právě tolik měla Meta za Manus zaplatit. Část peněz by případně mohli doplnit i sami zakladatelé.
Firma vznikla v Číně, ale později přesunula sídlo do Singapuru. To mělo usnadnit její prodej americké technologické skupině. Plán akvizice nicméně donutil čínské úřady zahájit vyšetřování kvůli podezření z nelegálních zahraničních investic a exportu technologií. Původně byla přitom dohoda oslavována jako vzor pro start-upy s globálními ambicemi, kritici ale později litovali ztráty cenné technologie umělé inteligence ve prospěch geopolitického rivala.
Uznávané studio Amanita Design, které vytvořilo globálně úspěšné hity Machinarium, Samorost nebo Chuchel, uvedlo na trh svou dlouho očekávanou adventuru Phonopolis. Hra, která vznikala bezmála dvanáct let, láká na unikátní výtvarný styl inspiračně rozkročený mezi meziválečnou avantgardou a orwellovskou dystopií.
České studio Amanita Design vydalo očekávanou hru Phonopolis
Čínské úřady podle Bloombergu tak letos v dubnu požadovaly zrušení transakce. To je neobvyklé i proto, že obchod už byl z velké části dokončen. Zaměstnanci Manusu přešli do kanceláří Mety v Singapuru, peníze obdrželi investoři a část technologie už měla být začleněna do systémů Mety.
Návrat do Číny a možná burza v Hongkongu
Pokud by se plán spoluzakladatelů Manusu podařil, firma by mohla vzniknout znovu jako čínský společný podnik s novými investory. Později by podle Bloombergu mohl zamířit na burzu v Hongkongu.
Jednání jsou ale zatím v rané fázi. Není jasné, zda se podaří dohodnout cenu, najít investory ani prakticky oddělit technologii a týmy Manusu od Mety.
Nvidia dál těží z masivní poptávky po čipech pro umělou inteligenci. Za uplynulé čtvrtletí ztrojnásobila čistý zisk na 58 miliard dolarů a příjmy jí meziročně vzrostly o 85 procent na 81,6 miliardy dolarů. Výsledky mírně překonaly odhady analytiků, akcie ale po jejich zveřejnění krátce klesaly.
Čipy pro AI jsou zlatý důl. Nvidia ztrojnásobila zisk
Zprávy z firem
Kauza Manus ukazuje, že Peking začíná mnohem tvrději hlídat, kam míří čínské AI firmy, jejich kapitál i technologie. Podle Bloombergu už čínské úřady omezují také přijímání amerických investic u velkých technologických firem.
Pro čínské zakladatele je to jasný signál, že přesun sídla mimo pevninskou Čínu už nemusí stačit k tomu, aby se firma vyhnula zásahu regulátorů.
Pokročilé AI
Manus vyvíjí agentní AI systém, který neodpovídá pouze na otázky jako chatbot, ale dokáže samostatně vykonávat úkoly. To znamená plánovat, vyhledávat, zahajovat konkrétní kroky a pracovat s nástroji. Jako pokročilý systém AI například analyzuje data plánování úkolů práce s webem a s aplikacemi.
