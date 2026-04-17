Uber šlape do rozvozu jídla. Kupuje podíl v německém rivalovi

ČTK

Uber kupuje podíl v Delivery Hero za miliardy korun a posiluje svou pozici v rozvozu jídla. Současně zrychluje expanzi v Evropě, včetně návratu služby Uber Eats na český trh.

Americká společnost Uber koupí za 270 milionů eur (6,6 miliardy korun) podíl 4,5 procenta v německé rozvážkové firmě Delivery Hero. Podíl získá od nizozemské investiční společnosti Prosus a stane se čtvrtým největším akcionářem firmy. Akvizice přichází v době, kdy Uber výrazně expanduje v segmentu rozvozu jídla, a to i v Evropě.

Prodej kvůli tlaku Bruselu

Prodej podílu pomůže společnosti Prosus splnit podmínky Evropské komise, která řešila její akvizici firmy Just Eat Takeaway. Regulátor požadoval snížení podílu v Delivery Hero kvůli obavám z narušení hospodářské soutěže. Just Eat a Delivery Hero jsou totiž konkurenti, byť ne na všech trzích.

Uber už menší podíl ve společnosti měl. Po této transakci hodnota jeho investice přesáhne podle odhadů 600 milionů dolarů.

„Zvýšený podíl Uberu je významným potvrzením naší platformy, strategie a dlouhodobé práce na vytváření hodnoty pro akcionáře,“ uvedl šéf Delivery Hero Niklas Östberg.

Akcie firmy po oznámení transakce posílily a během dne přidávaly více než 4,5 procenta.

Expanzní plán

Uber v posledních měsících výrazně posiluje své aktivity v Evropě. V únoru oznámil návrat služby Uber Eats do České republiky, odkud v roce 2020 odešel. Rozvoz jídla nyní rozšiřuje také do Rakouska, Dánska, Řecka a Rumunska. Cílem firmy je během tří let získat dodatečné rezervace v objemu jedné miliardy dolarů.

Podle analytiků společnosti Jefferies není aktuální krok Uberu předzvěstí převzetí Delivery Hero.

„Neviděli bychom to hned jako předehru k převzetí,“ uvedli analytici ve zprávě klientům. Poukazují na to, že obě firmy mají v Evropě větší překryv aktivit než Delivery Hero a Just Eat Takeaway.

Minulá dohoda zkrachovala

Uber se přitom už dříve pokusil posílit svou pozici jinak. V březnu 2025 odstoupil od dohody o převzetí tchajwanské části Foodpanda za 950 milionů dolarů poté, co transakci zablokovaly místní úřady. Samostatná dohoda o nákupu nových akcií Delivery Hero v hodnotě 300 milionů dolarů však zůstala v platnosti.

Analytici zároveň zpochybňují strategii společnosti Prosus. „Kroky společnosti Prosus nás matou,“ uvedli. Upozorňují zejména na relativně nízkou prodejní cenu a absenci bezprostředního tlaku na prodej. Prosus plánuje svůj podíl v Delivery Hero snížit pod deset procent.

Dalibor Martínek: Babišovo podkuřování důchodcům vede zemi do záhuby

Dalibor Martínek: Babišovo podkuřování důchodcům vede zemi do záhuby
iStock
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Vláda chce podle svého předvolebního slibu opět zrychlit zvyšování důchodů. Výdaje na penze, které tvoří třetinu všech výdajů státu, přesahují sedm set miliard korun. Jsou to projedené peníze, ne investice do budoucnosti.

Babiš umanutě uplácí dva a půl milionu penzistů. Zejména oni, možná s nostalgickou vzpomínkou na minulé časy, kdy se za bolševika lépe žilo, ho drží u moci. Babiš si tento fakt dobře uvědomuje. Využívá každou příležitost, aby své seniory potěšil. Ostatně i on sám prožil šťastné mládí za minulého režimu.

Demografie jako varování

V Česku se v loňském roce narodilo méně než osmdesát tisíc nových Čechů. Je to nejnižší číslo za víc než dvě stě let sběru statistických dat. Vláda nemá žádnou prorodinnou politiku. Naopak přidává starým. Zajímá tento fakt naše penzisty?

Ministr Juchelka poslal do připomínkového řízení návrh, podle kterého se změní výpočet penzí. Důchody se mají vždy v lednu zvyšovat o inflaci a polovinu růstu reálných mezd, nyní rostou o inflaci a třetinu růstu mezd. Jinými slovy, opět zrychlení růstu penzí.

Bonusy pro nejstarší

Juchelka chce také vyplácet bonusy lidem starším osmdesáti let. Zcela racionálně řečeno, lidem nad osmdesát let se nezvyšují potřeby. Naopak se snižují. Bydlení mají, hypotéku nesplácejí. Jedí méně, oblečení více méně nekupují. Neinvestují do vzdělání, už tolik necestují. Osmdesátníci často dávají svým vnoučatům k narozeninám nebo na Vánoce tisíce korun, které dostávají od daňových poplatníků a nemají pro ně využití.

Současná vláda hospodaří s obřím, nezákonným schodkem. Politikou rozdávání úplatků starým se schodek bude ještě zvyšovat. Méně pracujících bude platit více na důchody, a k tomu ještě na splátky dluhů státu, které vláda zasekává.

Juchelkova teze, že vyššími penzemi zajistí důchodcům jistotu důstojného života i v době inflace, je nesmyslná. Naopak, rozdáváním peněz nekrytých vytvářením hodnoty stát podporuje růst inflace.

Solidarita v praxi

Možná, kdyby o svých penzích rozhodovali penzisté, a ne populistická vláda, řada starších by v solidaritě s mladými příplatky ani nežádala. Toto je možná moc idealistická představa. Česká zkušenost bohužel říká, že solidarita se krčí v koutku. Každý, kdo může, rád bere zadarmo.

V debatě o penzích v podání vlády vůbec nezaznívá, že lidé, kteří aktuálně míří do penze, měli pětatřicet let na to, aby se sami na stáří zajistili. Mohli si odkládat, spořit. Máme tady třetí penzijní pilíř se státní dotací a daňovým zvýhodněním. Účastní se ho 3,9 milionu lidí - těch zodpovědných. Není jediný důvod, proč by náklady na život starší generace měl na sebe brát výhradně stát.

Česko nemá dokončenou dálniční síť, do budoucna zcela jistě poroste spotřeba energie. Je třeba stavět zdroje, a ty jsou drahé. To všechno jsou investice, jejichž přínos ocení nové generace. Místo investic do budoucnosti však vláda investuje do minulosti. Ještě přesněji, investuje do svého volebního výsledku. Je to zjištná a pro Česko sebezáhubná politika.

Administrativa Donalda Trumpa napřela mnoho sil do pronásledování imigrantů a jejich potomků, přesunula tam peníze i lidské zdroje. Ty naopak chybí na úřadech, které vyšetřují takzvanou kriminalitu bílých límečků. Plus k tomu šetření na státních úřadech a institucích, které započalo už během krátké vládní epizody Elona Muska. Výsledkem je, že hospodářská kriminalita je stíhána méně než dříve, píše v obsáhlé analýze deník Financial Times. 

V roce 2025 bylo méně stíhání hospodářské kriminality než v kterémkoli roce minimálně od roku 1986, podle dat organizace Transactional Records Access Clearinghouse. V ůřadech vyšetřujících složité finanční kauzy je o stovky právníků méně než před nástupem Trumpa a jeho lidí do vlády. Od té doby se změnila řada věcí: vláda pozastavila a přepracovala vymáhání zákona proti uplácení zahraničních úředníků (FCPA), přesunula kapacity žalobců na kauzy spojené s migrací, udělila milosti nebo zmírnila tresty desítkám pachatelů hospodářské kriminality a proškrtala počet zaměstnanců v regulačních úřadech.

Podle deníku počet právníků federální vlády klesl o 839 oproti době Trumpova návratu do úřadu.

Milost pro kamaráda

Kromě toho ministerstvo spravedlnosti užívá zdroje k vyšetřování osob, které Trump považuje za své protivníky. Trump udělil milost nebo zmírnil tresty desítkám pachatelů hospodářské kriminality, včetně provozovatele Silk Road Rosse Ulbrichta a spoluzakladatele Binance Changpenga Zhao. Ministerstvo zároveň přesouvá zdroje do Národní divize pro vymáhání podvodů, která se zaměří na zneužívání veřejných prostředků, především sociálních dávek.

Zároveň Komise pro cenné papíry a burzy, U.S. Securities and Exchange Commission, jejíž vyšetřování často vedou nebo probíhají souběžně s trestními kauzami ministerstva spravedlnosti a která vytváří velkou část práce pro právníky v této oblasti, má nařízený mírnější přístup než za prezidentství Joea Bidena. Za rok do 30. září podala 456 vymáhacích žalob, což je nejméně za dvě desetiletí, a tento měsíc uvedla, že „ukončila regulaci prostřednictvím vymáhání.“

Výsledkem nového klimatu je podle Financial Times i to, že firmy samy snižují vnitřní kontrolu, šetří na compliance a podobně. „Mám obavu, že slabší vymáhání práva může vést k nárůstu kriminality nebo k nedostatku odpovědnosti v některých oblastech,“ řekl Breon Peace, partner kanceláře Cleary Gottlieb a dříve hlavní federální žalobce Brooklynu.

