Uber šlape do rozvozu jídla. Kupuje podíl v německém rivalovi
Uber kupuje podíl v Delivery Hero za miliardy korun a posiluje svou pozici v rozvozu jídla. Současně zrychluje expanzi v Evropě, včetně návratu služby Uber Eats na český trh.
Americká společnost Uber koupí za 270 milionů eur (6,6 miliardy korun) podíl 4,5 procenta v německé rozvážkové firmě Delivery Hero. Podíl získá od nizozemské investiční společnosti Prosus a stane se čtvrtým největším akcionářem firmy. Akvizice přichází v době, kdy Uber výrazně expanduje v segmentu rozvozu jídla, a to i v Evropě.
Prodej kvůli tlaku Bruselu
Prodej podílu pomůže společnosti Prosus splnit podmínky Evropské komise, která řešila její akvizici firmy Just Eat Takeaway. Regulátor požadoval snížení podílu v Delivery Hero kvůli obavám z narušení hospodářské soutěže. Just Eat a Delivery Hero jsou totiž konkurenti, byť ne na všech trzích.
Uber už menší podíl ve společnosti měl. Po této transakci hodnota jeho investice přesáhne podle odhadů 600 milionů dolarů.
„Zvýšený podíl Uberu je významným potvrzením naší platformy, strategie a dlouhodobé práce na vytváření hodnoty pro akcionáře,“ uvedl šéf Delivery Hero Niklas Östberg.
Akcie firmy po oznámení transakce posílily a během dne přidávaly více než 4,5 procenta.
Expanzní plán
Uber v posledních měsících výrazně posiluje své aktivity v Evropě. V únoru oznámil návrat služby Uber Eats do České republiky, odkud v roce 2020 odešel. Rozvoz jídla nyní rozšiřuje také do Rakouska, Dánska, Řecka a Rumunska. Cílem firmy je během tří let získat dodatečné rezervace v objemu jedné miliardy dolarů.
Podle analytiků společnosti Jefferies není aktuální krok Uberu předzvěstí převzetí Delivery Hero.
„Neviděli bychom to hned jako předehru k převzetí,“ uvedli analytici ve zprávě klientům. Poukazují na to, že obě firmy mají v Evropě větší překryv aktivit než Delivery Hero a Just Eat Takeaway.
Minulá dohoda zkrachovala
Uber se přitom už dříve pokusil posílit svou pozici jinak. V březnu 2025 odstoupil od dohody o převzetí tchajwanské části Foodpanda za 950 milionů dolarů poté, co transakci zablokovaly místní úřady. Samostatná dohoda o nákupu nových akcií Delivery Hero v hodnotě 300 milionů dolarů však zůstala v platnosti.
Analytici zároveň zpochybňují strategii společnosti Prosus. „Kroky společnosti Prosus nás matou,“ uvedli. Upozorňují zejména na relativně nízkou prodejní cenu a absenci bezprostředního tlaku na prodej. Prosus plánuje svůj podíl v Delivery Hero snížit pod deset procent.
