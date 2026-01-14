Trhy ztrácejí víru v Ameriku. Zlato i stříbro prudce zdražují

Stříbro se poprvé v historii dostalo nad 90 dolarů za unci, zlato mezitím vystoupalo na nové maximum. Investory znervózňují útoky na nezávislost Fedu i rostoucí geopolitické napětí. Drahé kovy znovu plní roli bezpečného útočiště.
Cena stříbra k okamžitému dodání dnes poprvé překročila hranici 90 dolarů (1873 korun) za troyskou unci (31,1 gramu). V 5:17 SEČ dosáhlo stříbro ceny 91,50 dolaru za unci, později se pohybovalo těsně pod touto hranicí. Rekordních hodnot ráno dosahovalo také zlato k okamžitému dodání, které se obchodovalo za 4 640,90 dolaru za troyskou unci.
Podle analytiků se ceny drahých kovů zvyšují mimo jiné kvůli obavám o nezávislost americké centrální banky (Fed), jež snižují důvěru v americká aktiva. Americké ministerstvo spravedlnosti zahájilo vyšetřování šéfa Fedu Jeroma Powella kvůli sporné rekonstrukci budovy této instituce, oznámil v neděli sám Powell.
Míra inflace ve Spojených státech v prosinci činila 2,7 procenta, oznámilo v úterý americké ministerstvo práce. Výsledek je v souladu s očekáváním analytiků a stejný jako v listopadu. Vývoj inflace za prosinec tak upevňuje očekávání, že Fed ponechá úrokové sazby tento měsíc beze změny, uvedla agentura Reuters.
Reakce trhu nicméně podle analytika Erica Theoreta ze Scotiabank naznačuje, že obchodníci byli připraveni na potenciálně výraznější růst cen. Prezident Donald Trump navíc znovu vyzval Powella k razantnímu snížení úrokových sazeb.
Geopolitika žene investory ke zlatu
Zlato je často označováno za „bezpečný přístav“, který investoři vyhledávají v dobách politické a ekonomické nejistoty. Geopolitická nejistota vzrostla po americké vojenské operaci ve Venezuele, při níž byl unesen tamní prezident Nicolás Maduro, kterého USA obviňují z podílu na produkci drog.
Trhy ovlivňuje také Trumpova snaha anektovat Grónsko, které je součástí Dánského království. Dánská premiérka Mette Frederiksenová varovala, že pokud by USA zaútočily na jinou zemi NATO, znamenalo by to konec Severoatlantické aliance.
Írán, sankce a hrozby zásahu
Trh s drahými kovy podle analytiků sleduje i vývoj v Íránu. Tam už přes dva týdny pokračují rozsáhlé protesty proti teokratickému režimu, při nichž podle aktivistů zahynulo více než 2 570 demonstrantů a přes 18 100 lidí bylo zadrženo, přičemž některým hrozí trest smrti.
Bezplatný Starlink má pomoci Íráncům v době masových protestů. Podle Bloombergu jde o další případ, kdy se satelitní internet stává nástrojem globální politiky. Demonstrantům v Íránu hrozí trest smrti.
K růstu cen přispívají také centrální banky, které zlato ve velkém nakupují.
Trump dříve íránskému režimu opakovaně pohrozil americkou intervencí na ochranu demonstrantů. V pondělí oznámil 25procentní cla na produkty ze všech zemí, které obchodují s Íránem. V úterý pak prostřednictvím sociálních sítí Íráncům vzkázal, aby pokračovali v protestech a „zmocnili se institucí v zemi“, přičemž dodal, že pomoc je na cestě, aniž by její podobu blíže specifikoval. Následně pohrozil velmi tvrdými kroky v reakci na zprávy o trestech smrti pro některé zadržené demonstranty.
Letošní rok přináší v penzijním spoření důležitou novinku, která se dotkne zaměstnanců pracujících v rizikovém prostředí. Stát jim chce pomoci vytvořit dostatečné finanční zázemí pro dřívější odchod z práce, aniž by si museli zkracovat budoucí starobní důchod. Klíčovým nástrojem se tak stává nový povinný příspěvek zaměstnavatele na penzijní spoření. Jak ale upozorňují odborníci, samotná povinnost ještě nezaručuje úspěch. „Klíčovou roli bude hrát nejen výše příspěvků, ale především správně zvolená investiční strategie a kombinace penzijních a investičních produktů,“ říká finanční poradce společnosti Partners Lukáš Urbánek.
Nový povinný příspěvek zaměstnavatele na penzijní spoření má jasná pravidla. Pokud zaměstnanec v rizikové profesi v daném měsíci odpracuje alespoň čtyři rizikové směny, vznikne zaměstnavateli povinnost odvést čtyři procenta z jeho hrubé mzdy na doplňkové penzijní spoření. Roční výše tohoto příspěvku je zastropována na 50 tisících korun, což odpovídá zhruba 4 160 korunám měsíčně. „Smyslem opatření je vytvořit těmto pracovníkům dostatečný finanční polštář pro období před dosažením řádného důchodového věku,“ vysvětluje Urbánek. Rizikové profese jasně definuje Ministerstvo financí.
Vyplácení příspěvku však není pro zaměstnance v rizikových profesích automatické. Musí vykonat první krok a písemně (nebo elektronicky, pokud to firma umožní) oznámit, že uplatňuje právo na povinný příspěvek, a dodat potřebné údaje. Těmi jsou název penzijní společnosti, číslo účtu, identifikaci smlouvy (např. rodné číslo nebo variabilní symbol). Bez tohoto oznámení nemůže zaměstnavatel příspěvek odvádět. První rozhodné období začíná měsícem následujícím po oznámení zaměstnance, že uplatňuje právo na povinný příspěvek. Příspěvek je pak splatný do konce následujícího měsíce. Pokud tedy zaměstnanec dodá potřebná data zaměstnavateli v průběhu ledna, prvním rozhodným obdobím je únor a první platba musí být provedena do 31. března 2026.
Když člověk plánuje, Bůh se směje, říká jedna varianta slavného pořekadla. A to se právě nyní možná někde odehrává poté, co premiér Andrej Babiš představil ambiciózní plán nové vlády. V něm se dočteme, že vláda zároveň opět sníží věk pro odchod do důchodu a také nebude zvyšovat daně. Povede se to té „lepší vládě“, jak se před volbami Babišova vláda označila?
Hlavním cílem změny je podpora předdůchodu, tedy možnosti, která umožňuje oficiální a finančně neutrální zkrácení pracovní kariéry. Český systém ji nabízí od roku 2013 a umožňuje čerpat prostředky až pět let před dosažením důchodového věku.
Předdůchod je vyplácen z úspor v doplňkovém penzijním spoření (DPS) a jeho zásadní výhodou je, že nekrátí budoucí starobní důchod. Doba jeho čerpání se navíc započítává jako doba pojištění. „Předdůchod tak zůstává jedním z mála nástrojů, jak si legálně a bez negativních dopadů na budoucí důchod zkrátit pracovní kariéru,“ připomíná Urbánek.
Velikost úspor je zásadní
Zásadní podmínkou však zůstává dostatečný objem naspořených prostředků. Pro každý měsíc předdůchodu musí mít účastník k dispozici alespoň 30 procent průměrné mzdy. V praxi to dnes znamená, že při plánovaném předdůchodu v délce tří let je potřeba mít na účtu doplňkového penzijního spoření přibližně 520 tisíc korun. Nový povinný příspěvek zaměstnavatelů může cestu k této částce výrazně usnadnit, bez iniciativy samotných zaměstnanců to ale nepůjde. „Bez aktivního přístupu, správné investiční strategie a vhodné kombinace produktů se ani tato změna neobejde,“ upozorňuje Urbánek.
Mají naspořeno a práce už je unavuje. V předdůchodu už jsou tisíce Čechů
Předdůchod je stále populárnější alternativou pro lidi, kteří se chystají odejít z pracovního života dříve, ale nechtějí si trvale snižovat svůj budoucí starobní důchod. V současné době ho podle dat Asociace penzijních společností čerpá více než šest tisíc lidí a jeho průměrná výše je 15 552 korun měsíčně.
To ostatně potvrzují i data o struktuře třetího pilíře. Ke konci září 2025 evidovalo Ministerstvo financí téměř 3,93 milionu účastníků penzijního spoření, z nichž přibližně 1,8 milionu stále setrvává ve starých transformovaných fondech. Ty sice garantují nezáporné zhodnocení, dlouhodobě však často nedokážou porazit inflaci. Naproti tomu účastnické fondy v rámci doplňkového penzijního spoření v roce 2025 ve většině případů vydělaly, přičemž u dynamických strategií nebyly výjimkou ani dvouciferné výnosy.
Dynamické fondy
„Z pohledu spotřebitele je to praktická připomínka: kdo má do důchodu dlouhý horizont, bývá v průměru odměněn vyšším podílem akcií – za cenu kolísání hodnoty během cesty,“ říká Urbánek. Nejvýkonnější dynamické fondy se podle dostupných dat dostaly přes hranici dvaceti procent, byly dva: NN Růstový (+25,9 procenta) a Conseq Globální akciový fond (+23,4 procenta). Třetí příčku obsadil ČS Dynamický s výnosem 17 procent. Konzervativní strategie se pohybovaly jen kolem dvou až tří procent. Vyplývá to z dat za rok 2025, které zveřejnil Freedom Financial Services.
Přesto mnoho lidí dál zůstává v méně výkonných fondech. „Setrvačnost u spoření má své důvody. Obava z kolísání, ‚garance nuly‘ u transformovaných fondů a často i to, že lidé netuší, že lze přejít do DPS a zvolit strategii podle věku,“ popisuje Urbánek. Ekonomická logika je přitom podle něj poměrně jednoduchá: čím delší investiční horizont, tím vyšší šance, že dynamická strategie překoná konzervativní přístup, byť nikdy ne bez rizika.
Počet lidí, kteří čerpají rentu předdůchod místo odchodu do předčasného důchodu se rok od roku v Česku zvyšuje. Za posledních 11 let dokonce více jak 22krát. A díky této rentě se dá zafixovat i důchod, aby neklesl. Vyplácí se to tak především těm, kdo mají vyšší příjmy. Týká se to i vás?
Podle odborníků by při horizontu delším než deset let měla být strategie jednoznačně dynamická, s výrazným zastoupením akciové složky. „Takové nastavení může dlouhodobě přinášet průměrné zhodnocení okolo sedmi procent ročně, což je úroveň, která již dokáže ochránit úspory před inflací. Zároveň jde o horní hranici výnosů, které bylo dosud možné u tradičních účastnických fondů DPS dosahovat,“ dodává Urbánek.
Státní podpora
Stát se zároveň snaží motivovat střadatele i přes systém státních příspěvků. Od poloviny roku 2024 činí podpora 20 procent z měsíčního vkladu, maximálně 340 korun při spoření alespoň 1 700 korun měsíčně. Minimální hranice pro nárok na státní příspěvek se posunula na 500 korun měsíčně a zároveň se ruší jeho vyplácení lidem, kterým byl přiznán starobní důchod.
Vedle samotného penzijního spoření se stále častěji objevuje i doporučení kombinovat DPS s Dlouhodobým investičním produktem (DIP). Ten nabízí výrazně širší investiční možnosti a vyšší flexibilitu. „Klienti si tak v režimu DIP mohou vybírat ze zhruba 2 500 podílových fondů, takže každý si může najít řešení, které odpovídá jeho životní situaci, rizikovému apetitu a investičnímu nastavení,“ uvádí hlavní analytik společnosti Broker Consulting Martin Novák. „Oproti doplňkovému penzijnímu spoření, které nabízí pouze tři až čtyři investiční strategie, je to obrovská výhoda,“ dodává.
Nový povinný příspěvek zaměstnavatelů tak představuje významný krok ke zlepšení finanční připravenosti lidí v rizikových profesích. „Skutečný přínos však bude záviset na tom, zda zaměstnanci tuto příležitost využijí aktivně, tedy zvolí odpovídající investiční strategii a nenechají své peníze dlouhodobě ležet v produktech, které sice slibují jistotu, ale reálně je připravují o kupní sílu," uzavírá Urbánek.
Co může udělat střadatel hned teď
Zjistěte, kde jste: transformovaný fond vs. účastnický fond (DPS). Podívejte se do výpisu nebo do klientské zóny.
Zkontrolujte příspěvek kvůli státní podpoře: pokud posíláte méně než 500 korun, státní příspěvek je 0; maximum státní podpory je při 1 700 korunách.
Zvažte strategii podle horizontu. Pokud máte do důchodu roky až dekády, dává smysl porovnat výsledky (a poplatky) dynamických a vyvážených fondů. Rok 2025 ukázal, jak velký může být rozdíl.
Poslední dobou si čeští střadatelé v nadprůměrné míře předčasně vybírají své úspory na důchod. Ukončují doplňkové penzijní spoření či připojištění. Tento vývoj potvrzují čísla prakticky všech tuzemských velkých bank. Jedním dechem tyto ústavy varují, že předčasné ukončování spoření na důchod je chybou. „To však není pravda. Nelze to takto kategoricky tvrdit. Může to být naopak finančně prozíravé rozhodnutí,“ komentuje ekonom Lukáš Kovanda.
Jednání o důvěře vládě se změnilo v ostrý střet mezi vládou a opozicí. Petr Fiala mluvil o destrukci a cynismu, Zdeněk Hřib varoval před návratem ke korupci a normalizaci lži. Kabinet ANO, SPD a Motoristů podle nich ohrožuje směřování Česka.
Programové prohlášení vlády Andrej Babiš (ANO) podle bývalého premiéra Petr Fiala (ODS) vykazuje vyprázdněnost a obsahuje populistické sliby, za které zaplatí příští generace. Babišův kabinet označil Fiala za vládu destrukce, cynismu a sobectví. Uvedl to v úterý ve Sněmovně jako první z opozičních řečníků po více než šestihodinové sérii vystoupení vládních představitelů.
Po Fialovi vystoupil předseda Pirátů Zdeněk Hřib, podle kterého Babišova vláda potáhne Česko zpátky na východ, do doby korupce, klientelismu a normalizace lži.
Jednání o důvěře přerušeno
Sněmovna následně zatím osmihodinové jednání o důvěře vládě ve 21:00 přerušila. Poslanci se k němu opět sejdou ve středu ráno.
Seznam přání, ne realistický plán
„Toto je vláda destrukce, která přišla zlikvidovat to, co fungovalo, ale nenabízí žádnou alternativu,“ prohlásil Fiala. Je to podle něj vláda cynismu a sobectví, která staví osobní zájmy jednotlivců nad zájmy občanů. „Děláte naší zemi ostudu a důvěru si prostě nezasloužíte,“ dodal.
V programovém prohlášení Babišovy vlády podle Fialy chybí témata, na která v koalici ANO, SPD a Motoristů není shoda. Jako příklad uvedl nevyhraněný postoj k ruské agresi na Ukrajině. Programové prohlášení podle něj připomíná spíše „seznam všemožných přání než realistický plán“. „Asi jako když malé dítě píše dopis Ježíškovi,“ uvedl Fiala s tím, že kabinet neřeší, kde na naplnění slibů vezme peníze.
Již pouhé hodiny nás dělí od památného okamžiku letošního roku. V úterý totiž odstartuje sněmovní schůze, na které poslanci budou hlasovat o důvěře vládě. Ačkoli se na poslední chvíli objevilo pár nespokojenců, kteří si chtěli před svými voliči přihřát nějakou tu minutu slávy, žádné drama nás ve Sněmovně opravdu nečeká.
Babišův kabinet podle Fialy hraje na krátkodobý politický efekt. Většinu slibů, například zvýšení příspěvků na bydlení, podporu rodin či zvýšení platů příslušníků bezpečnostních sborů, může vláda podle expremiéra realizovat za „cenu, kterou zaplatí příští generace“, jejichž zájmy populisté ignorují.
Zahraniční politiku prý určuje SPD
Babiš nemá svou vládu pod kontrolou, pokud jde o zahraniční politiku, míní Fiala. Podle něj pozici Česka na mezinárodní scéně fakticky určuje SPD, která odmítá pomoc napadené Ukrajině a relativizuje ruskou agresi.
Vláda našla dočasné řešení patové situace kolem vedení resortu životního prostředí. Poslanec a čestný prezident Motoristů Filip Turek se stal vládním zmocněncem pro klimatickou politiku poté, co prezident Petr Pavel odmítl jeho jmenování ministrem. Podle premiéra Andreje Babiše jde jen o přechodný krok, který však vyvolává právní i politické otázky.
Babiš podle Fialy veškeré své jednání podřizuje snaze vyhnout se trestnímu stíhání. „Nejdůležitějším cílem vlády zřejmě bude získat osobní výhody a vyhnout se vlastním problémům,“ podotkl.
Kritika obrazu „země v rozkladu“
Členové Babišovy vlády podle Fialy od počátku vykreslují Česko jako zemi v rozkladu, kde nefunguje infrastruktura ani veřejné instituce a kde nejsou peníze na nic jiného než další zadlužování. „Je to manipulace, která má připravit půdu pro rozhazování peněz a nejrůznější nestandardní kroky,“ řekl.
Fiala naopak zopakoval kroky svého kabinetu, které označil za úspěšné – například snížení deficitu veřejných financí pod dvě procenta HDP, zařazení Česka mezi třetinu nejrychleji rostoucích ekonomik nebo růst průměrné mzdy a penzí. Podle něj to ukazuje na stát, který je ekonomicky úspěšný a zbavil se surovinové závislosti na Rusku.
Hřib: Návrat do éry normalizace
Hřib uvedl, že vláda ANO, SPD a Motoristů se opírá o populisty a extremisty a strhává zpět i ty, kteří by chtěli jít dopředu. Kritizoval zpochybňování zahraničněpolitické orientace Česka, možné přehodnocování plánů výstavby vysokorychlostních tratí i další zadlužování státu.
„Této vládě skutečně nemůžeme vyslovit důvěru,“ řekl Hřib. Podle něj se kabinet bojí nepopulárních, ale nutných kroků. Piráti budou podle Hřiba silnou opozicí.
Babiš útočí na Fialovu vládu: Muniční iniciativa byla netransparentní. Expremiér zareagoval
České firmy zajistily v muniční iniciativě pro Ukrajinu vojenský materiál za 274 miliard korun, řekli po jednání kabinetu novinářům premiér Andrej Babiš (ANO) a vicepremiér Karel Havlíček (ANO). Bývalá vláda Petra Fialy (ODS) podle Babiše o projektu mlžila a skrývala ho v rozpočtu Vojenského zpravodajství. Fiala veřejná vyjádření o detailech iniciativy kritizoval. Uvedl, že ohrožují bezpečnost zúčastněných lidí a firem a působí i ekonomické škody.