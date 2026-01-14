Stanislav Šulc: Čím hůř, tím vlastně líp. Alespoň pro zlato
Míra nejistoty v mezinárodních vztazích je tak vysoká, že ceny drahých kovů rostou do absurdních výšin. Zlato, a ještě více stříbro se v posledních měsících chovají jako nejvíce spekulativní aktiva. Přitom důvody pro budoucí pokles jsou zatím v nedohlednu. Protože platí, že čím hůř, tím lépe právě pro cenné kovy. Zachvějí se hranice 5000 dolarů či 100 tisíc korun za trojskou unci?
Blíží se výročí roku od druhé inaugurace Donalda Trumpa do úřadu amerického prezidenta. A je dobré si připomenout jeho klíčové prohlášení, že přichází zlatý věk Ameriky. Pokud to myslel tak, že všichni měli okamžitě nakoupit zlato, které bude patřit k nejrychleji rostoucím aktivům světa, pak měl Trump beze zbytku pravdu.
Zlato a stříbro jsou jednoznačně největšími investičními příběhy posledních 12 měsíců. Zlato posílilo o více než 70 procent, stříbro dokonce o 200 procent. Pro oba cenné kovy byl rok 2025 nejlepším od konce sedmdesátých let. Oba překonávají jeden historický rekord za druhým.
Stříbro se poprvé v historii dostalo nad 90 dolarů za unci, zlato mezitím vystoupalo na nové maximum. Investory znervózňují útoky na nezávislost Fedu i rostoucí geopolitické napětí. Drahé kovy znovu plní roli bezpečného útočiště.
Nebezpečný koktejl
Stříbro tentokrát ponechme stranou, protože tím zajímavějším je skutečně právě zlato. To vloni posilovalo navzdory tomu, že už rok 2024 byl pro investory do zlata mimořádně štědrým. Tehdy platilo, že cena zlata nakonec pohltí veškerou inflaci, což se skutečně stalo.
Jenomže pak se na ceně zlata začaly mnohem více podepisovat čím dál temnější principy psychologie trhů, FOMO-efektem počínaje a ztrátou důvěry v tradiční finanční nástroje konče. V současnosti tak investoři do zlata sklízejí pozitivní efekty, které tato eufemisticky řečeno „problematická kombinace“ přináší.
Lze to srovnat s posilováním některé z menších měn na základě silného nájezdu spekulantů. Dokud spekulanti hrají původní hru, dané zemi a její měně to skýtá řadu pozitiv. Když se ale trend obrátí a jde o to, kdo z tohoto rychlíku vyskočí první, začne se vše hroutit a daná země se může dostat do pořádných potíží.
Kdy dojede zlatý rychlík?
Zatím to vypadá, že pro další růst zlata existuje řada důvodů. Centrální banky nadále přikupují do svých rezerv, spousta peněz se točí v ETF navázaných právě na zlato, své poslední slovo zjevně neřekli retailoví investoři, pro které je zlato jakýmsi lékem na nejistotu panující ve světě.
Jenomže cena blížící se hranici 5000 dolarů za trojskou unci už je extrémní, v korunách se postupně blíží částce 100 tisíc korun, což z psychologického hlediska může přiblížit i řadu automatických výprodejů velkých pozic. A to by logicky mohlo vést k propadu ceny.
Ostatně je dobré připomenout, že spekulant nevydělá na růstu ceny aktiva, které dál drží, ale jen na tom, které prodá. A to je nyní velmi složitá hra pro řadu investorů do zlata. Jejich chování se tak může blížit výše zmíněnému dilematu spekulantů na menší měny. Kdo vyskočí první ze zlatého rychlíku, může se nakonec smát nejhlasitěji.
