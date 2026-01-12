Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Politika Filip Turek bude vládním zmocněncem. Andrej Babiš zvolil provizorium v klimatické politice

Filip Turek bude vládním zmocněncem. Andrej Babiš zvolil provizorium v klimatické politice

Filip Turek
ČTK
ČTK
ČTK

Vláda našla dočasné řešení patové situace kolem vedení resortu životního prostředí. Poslanec a čestný prezident Motoristů Filip Turek se stal vládním zmocněncem pro klimatickou politiku poté, co prezident Petr Pavel odmítl jeho jmenování ministrem. Podle premiéra Andreje Babiše jde jen o přechodný krok, který však vyvolává právní i politické otázky.

Vládním zmocněncem pro klimatickou politiku se stal poslanec a čestný prezident Motoristů Filip Turek. Vláda tak reagovala na situaci, kdy prezident Petr Pavel odmítl Turka jmenovat ministrem životního prostředí. Premiér Andrej Babiš (ANO) po dnešním jednání kabinetu uvedl, že jde o dočasné řešení, které má zajistit kontinuitu vládní politiky v oblasti klimatu.

Podle Babiše je současný stav provizoriem do doby, než se podaří najít shodu s prezidentem na obsazení ministerského postu. „Nechceme, aby klimatická agenda stála,“ uvedl premiér s tím, že vláda zároveň zrušila funkci zmocněnce pro mezinárodní vyjednávání o klimatu, jejíž agenda se nově soustředí pod Turka.

Napětí mezi vládou a Hradem vzniklo poté, co prezident Pavel odmítl Turka jmenovat ministrem životního prostředí. Důvody oficiálně nespecifikoval, dlouhodobě však zdůrazňuje, že u kandidátů na ministry posuzuje nejen politickou podporu, ale i odborné předpoklady a hodnotové ukotvení, zejména v oblastech s mezinárodním přesahem.

Filip Turek

Poslanec Turek žaluje prezidenta Pavla. Žádá omluvu za odmítnutí jmenování ministrem

Politika

Poslanec Motoristů Filip Turek podá žalobu na ochranu osobnosti proti prezidentu Petru Pavlovi. Vadí mu zdůvodnění, proč jej hlava státu odmítla jmenovat ministrem životního prostředí. Pavel poukazuje na Turkovy výroky a chování, které podle něj zpochybňují respekt k právnímu a ústavnímu řádu.

ČTK

Přečíst článek

Turek dnes ráno naznačil, že by jako vládní zmocněnec mohl resort životního prostředí fakticky řídit, případně jej vést „zprostředkovaně“. Ministerstvo je nyní dočasně svěřeno ministru zahraničí a předsedovi Motoristů Petru Macinkovi, který má zajistit jeho běžný chod.

Takový výklad však narazil na právní limity. Právníci oslovení ČTK se shodují, že vládní zmocněnec nemůže ministerstvo řídit ani nepřímo. Podle nich by šlo o obcházení ústavních pravidel, která jasně vymezují pravomoci ministrů a podmínky jejich jmenování. Vládní zmocněnec je podle zákona poradní a koordinační funkcí bez exekutivní pravomoci nad resortem.

Celá situace tak znovu otevírá debatu o vztazích mezi vládou a prezidentem i o hranicích ústavních zvyklostí. Zatímco kabinet zdůrazňuje pragmatickou potřebu zajistit fungování klimatické politiky, opozice i část odborné veřejnosti upozorňují na riziko precedentu, který by mohl oslabit roli prezidenta i jasné rozdělení moci v exekutivě.

Související

Filip Turek

Dalibor Martínek: Tichá dohoda Babiše s Pavlem. Turek vlastně nikoho nezajímá

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Dalibor Martínek: Turek je jako štěnice, nedá se ho zbavit

Filip Turek
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Bývalý prezident Miloš Zeman radil vládě při svém svatoštěpánském proslovu, aby z Turka udělali náměstka, který bude ve skutečnosti ministerstvo životního prostředí řídit. Zeman je mistr v podobných kličkách a obcházení pravidel. Není jasné, proč toto vychytralé řešení Motoristé ignorují a vymýšlejí znovu kolo.

Motoristé nyní vymýšlejí, že by z Turka udělali zmocněnce pro Green Deal. S myšlenkou možná přišel sám Turek, před příchodem na jednání rady se s pochlubil novinářům. Řídil by prý ministerstvo a čekal by, až se nakonec stane ministrem. Není jasné, z čeho usuzuje, že se ministrem vůbec kdy stane.

Babiše už to přestává bavit

Myšlenka zmocněnce pro Green Deal by na Turka seděla, je dost úchylná. Není jasné, jak se k neutuchající snaze Motoristů protlačit na ministra právě Turka, postaví celá vláda. Babiše a celé ANO už evidentně neustálé omílání Turka přestává bavit. Patrně premiér čeká, že Motoristé konečně pochopí situaci a přijdou s jiným jménem.

Motoristé už možná chápou, že Turka přes prezidenta Pavla neprocpou. Možná by i rádi přišli s nějakým jménem. Jejich problém je, že kromě Macinky a Turka žádné jiné jméno nemají. Tedy aspoň ne někoho, kdo by jako oni dva zatočil s globálním oteplováním a otázkami kolem klimatu. Jedině snad Václav Klaus, kdyby se uvolil.

Filip Turek

Právníci cupují plán Motoristů. Vládní zmocněnec nemůže vést ministerstvo, šlo by o obcházení Ústavy, tvrdí

Politika

Vládní zmocněnec nemůže vést ministerstvo, a to ani zprostředkovaně, tvrdí právníci. Šlo by podle nich o obcházení ústavních pravidel. Kabinet má probírat návrh Motoristů, podle nichž by mohl jako zmocněnec fakticky řídit ministerstvo životního prostředí jejich poslanec Filip Turek, kterého odmítá jmenovat členem vlády prezident Petr Pavel. Turek mluvil o pozici jako o zmocněnci pro Green Deal.

ČTK

Přečíst článek

Do nápadu zmocněnce ovšem ještě před rozhodnutím vlády začaly házet vidle právníci. Podle výkladu Ústavy nemůže státní úředníky řídit soukromá osoba, kterou by zmocněnec byl. Takže před námi v nekonečném příběhu Turek stojí zhruba tři možná vyústění. Pokud Motoristé nevymyslí nějaký další fígl.

Za prvé, spustí nechutné a vleklé spory o výklad Ústavy a budou nyní tlačit ne ministra, ale zmocněnce. Nebo dají na Zemanovu radu a z Turka udělají náměstka, kterého již nemusí schvalovat prezident. Anebo skutečně najdou na post ministra jinou osobu, loutku, kterou bude Turek s Macinkou řídit.

Související

Dalibor Martínek: Praha si dělá z majitelů elektroaut legraci

Elektromobil
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Radní hlavního města schválili přelomovou novinku. Majitelé elektromobilů budou moci za 24 tisíc korun ročně parkovat po celém městě. Má to být opatření pro podporu elektroaut. Spíš je to ovšem výsměch, šikana majitelů elektroaut.

Obecně je špatně, že je Praha rozkouskovaná modrými zónami. Pražan nemůže ve všední dny ve svém městě zaparkovat. Už to je na hlavu, i když pochopitelné. Každá městská část chce své obyvatele „podojit“ daní za parkování. A aby lidé za tuto daň měli nějaký benefit, městské části se uzavírají pro Pražany z jiných částí. Mělo by to být zakázáno, ale bohužel to tak funguje.

Teď trocha matematiky. Parkovačka pro jednu městskou část stojí 1200 korun. Pro elektroauto polovinu, tedy 600 korun ročně. Proč by měl majitel elektrovozu platit čtyřicetkrát! víc jen proto, aby mohl parkovat v Praze kdekoliv?

Normální Pražan bydlí na jednom místě. Tam parkuje a má zaplacenou parkovačku. Obvykle jezdí přes týden do práce nebo na nákup. V parkovacích domech stojí buď zdarma, nebo platí všichni stejně pár desetikorun. Do práce jezdí lidé obvykle pomocí MHD, lítačka stojí 3650 korun na rok. Autem jezdí do jiné čtvrti lidé, kteří mají v práci garáž.

Filip Turek

Turek s prezidentem drtivě prohrál

Názory

Vláda má skutečně neotřelou koordinaci. Jeden týden Okamura označí Ukrajince za lůzu, druhý týden jede do Kyjeva Macinka s dobrými zprávami. Podle Macinky je dobře, že se podařilo najít kompromis ohledně muniční iniciativy. Tu nakonec Česko torpédovat nebude, bude ji dál koordinovat. Ovšem, jak řekl premiér Babiš, země na munici nepřispěje ani korunou. Taková hezká, typicky česká pomoc.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Pro koho to je?

Nebo má být 24 tisíc korun výhodné třeba pro rozvážkové firmy? Ty obvykle využívají elektrokola. Když už mají elektroauta, jako třeba Rohlík, zastaví u domu na deset minut a mají to zdarma. Pro koho tedy novinka, která má podpořit nákup elektroaut, bude užitečná? Podle radních, kteří patrně žijí v jiném vesmíru, má tato novinka „motivovat vlastníky silničních motorových vozidel k přechodu od vozidel se spalovacími motory k vozidlům s nulovými lokálními emisemi“. Takže podle logiky radních má k nákupu drahého elektroauta motivovat nová, tentokrát dobrovolná daň 24 tisíc korun.

Místo aby Praha obecně zrušila parkovací zóny, aspoň pro Pražany, vymýšlí nesmyslné sankce pro majitele elektroaut. Nošovická automobilka Hyundai vyrobila loni meziročně o 16,5 procenta méně aut. A to zejména kvůli nižšímu zájmu zákazníků o elektrická auta. Do takové situace přicházejí pražští radní pro majitele elektroaut s nabídkou, které se v uvozovkách nedá odolat.

Související

Dopravní zácpy v Praze jsou dílem příčinou nedostupného bydlení v metropoli

Dalibor Martínek: Víc pokut a daň za auto. Snad je to poslední Hřibův nápad

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Tesla u nabíjecí stanice

Dalibor Martínek: Auto, nebo elektroauto? Bruselským úředníkům hlodá mozek brouk

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Doporučujeme