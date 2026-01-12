Filip Turek bude vládním zmocněncem. Andrej Babiš zvolil provizorium v klimatické politice
Vláda našla dočasné řešení patové situace kolem vedení resortu životního prostředí. Poslanec a čestný prezident Motoristů Filip Turek se stal vládním zmocněncem pro klimatickou politiku poté, co prezident Petr Pavel odmítl jeho jmenování ministrem. Podle premiéra Andreje Babiše jde jen o přechodný krok, který však vyvolává právní i politické otázky.
Vládním zmocněncem pro klimatickou politiku se stal poslanec a čestný prezident Motoristů Filip Turek. Vláda tak reagovala na situaci, kdy prezident Petr Pavel odmítl Turka jmenovat ministrem životního prostředí. Premiér Andrej Babiš (ANO) po dnešním jednání kabinetu uvedl, že jde o dočasné řešení, které má zajistit kontinuitu vládní politiky v oblasti klimatu.
Podle Babiše je současný stav provizoriem do doby, než se podaří najít shodu s prezidentem na obsazení ministerského postu. „Nechceme, aby klimatická agenda stála,“ uvedl premiér s tím, že vláda zároveň zrušila funkci zmocněnce pro mezinárodní vyjednávání o klimatu, jejíž agenda se nově soustředí pod Turka.
Napětí mezi vládou a Hradem vzniklo poté, co prezident Pavel odmítl Turka jmenovat ministrem životního prostředí. Důvody oficiálně nespecifikoval, dlouhodobě však zdůrazňuje, že u kandidátů na ministry posuzuje nejen politickou podporu, ale i odborné předpoklady a hodnotové ukotvení, zejména v oblastech s mezinárodním přesahem.
Turek dnes ráno naznačil, že by jako vládní zmocněnec mohl resort životního prostředí fakticky řídit, případně jej vést „zprostředkovaně“. Ministerstvo je nyní dočasně svěřeno ministru zahraničí a předsedovi Motoristů Petru Macinkovi, který má zajistit jeho běžný chod.
Takový výklad však narazil na právní limity. Právníci oslovení ČTK se shodují, že vládní zmocněnec nemůže ministerstvo řídit ani nepřímo. Podle nich by šlo o obcházení ústavních pravidel, která jasně vymezují pravomoci ministrů a podmínky jejich jmenování. Vládní zmocněnec je podle zákona poradní a koordinační funkcí bez exekutivní pravomoci nad resortem.
Celá situace tak znovu otevírá debatu o vztazích mezi vládou a prezidentem i o hranicích ústavních zvyklostí. Zatímco kabinet zdůrazňuje pragmatickou potřebu zajistit fungování klimatické politiky, opozice i část odborné veřejnosti upozorňují na riziko precedentu, který by mohl oslabit roli prezidenta i jasné rozdělení moci v exekutivě.