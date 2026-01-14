Musk nabízí Íráncům internet zdarma

Nový magazín právě vychází!

Bezplatný Starlink má pomoci Íráncům v době masových protestů. Podle Bloombergu jde o další případ, kdy se satelitní internet stává nástrojem globální politiky. Demonstrantům v Íránu hrozí trest smrti.

Společnost SpaceX miliardáře Elona Muska nabízí obyvatelům Íránu bezplatné satelitní internetové připojení prostřednictvím služby Starlink, informovala agentura Bloomberg. Jde o reakci na pokračující celostátní blokaci internetu, kterou tamní teokratický režim zavedl v souvislosti s rozsáhlými protivládními nepokoji.

SpaceX v Íránu zrušila poplatek za předplatné internetu přes Starlink. Lidé, kteří již mají přijímače této služby, ji tak mohou využívat zdarma. Informaci Bloombergu potvrdil Ahmad Ahmadian, ředitel americké organizace Holistic Resilience, která spolupracuje s Íránci na zajištění přístupu k internetu.

Na oběžnou dráhu Země míří miliardáři a ambiciózní startupy

Názory

Hned dvě vesmírné stanice by letos měly přibýt na oběžné dráze kolem Země. Pozoruhodné je, že obě budou mít poprvé v historii soukromé vlastníky. Měly by pomoci proměnit okolí naší planety v prosperující ekonomickou zónu.

Josef Tuček

Společnost SpaceX se k věci oficiálně nevyjádřila. Podle organizace NetBlocks trvá celostátní výpadek internetu už pět dní a odřízl miliony lidí od online služeb. Nabídka bezplatného Starlinku má pomoci obnovit komunikaci uprostřed eskalující krize.

Geopolitický nástroj Elona Muska

Bloomberg upozorňuje, že Starlink se tímto krokem znovu dostává do role geopolitického nástroje svého zakladatele Elona Muska. Americký prezident Donald Trump na sociální síti Truth Social vzkázal Íráncům, aby pokračovali v protivládních protestech a „zmocnili se institucí v zemi“. Pomoc je podle šéfa Bílého domu „na cestě“, její podobu ale nijak neupřesnil. Již dříve přitom apeloval na Starlink, aby pomohl obnovit komunikaci v zemi.

Ukrajina, Venezuela i kontroverze

Musk v minulosti poskytl Starlink také například Ukrajině po zahájení ruské invaze v únoru 2022. Později však čelil obvinění, že pomohl Rusku, když službu na některých místech vypnul během ukrajinské protiofenzivy v září 2022. Na začátku roku firma nabídla internet zdarma také Venezuelanům po vojenském zásahu USA proti autoritářskému režimu prezidenta Nicoláse Madura.

EU chce konkurovat Starlinku

Elon Musk přesune tisíce satelitů Starlink na nižší oběžnou dráhu

Zprávy z firem

Americká společnost SpaceX letos přesune zhruba 10 tisíc satelitů své sítě Starlink na nižší oběžnou dráhu Země. Změna má zvýšit bezpečnost provozu v čím dál zaplněnějším kosmickém prostoru a snížit riziko srážek s jinými objekty. Oznámil to viceprezident firmy Michael Nicolls.

ČTK

Rostoucí počet obětí protestů

Podle aktuálních údajů íránské lidskoprávní organizace Human Rights Activists News Agency (HRANA) sídlící ve Spojených státech zahynulo při protirežimních protestech, které začaly na konci prosince, již nejméně 2 003 lidí, a to převážně civilistů, ale zřejmě i stovky členů bezpečnostních složek. Obětí je však podle aktivistů pravděpodobně výrazně více. Zatčeno bylo 16 784 osob.

Íránské úřady v úterý oznámily, že proti některým zadrženým demonstrantům vznesou obvinění, za něž hrozí trest smrti.

SpaceX

Starship, AI i Měsíc. SpaceX láká investory na vesmírnou expanzi

Money

Muskova společnost SpaceX se přiblížila k možnému vstupu na burzu. Agentura Bloomberg uvádí, že firma připravuje interní prodej akcií, který oceňuje výrobce raket a satelitních systémů zhruba na 800 miliard dolarů. Jde o další krok směrem k potenciální primární veřejné nabídce akcií, která by se mohla uskutečnit v příštím roce.

nst

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Jeden ze satelitů francouzského provozovatele Eutelsat

Lukáš Kovanda: Musk vypne Ukrajině Starlink, spekulují investoři. Akcie jeho evropského konkurenta raketově rostou

Trhy

Lukáš Kovanda

Meta škrtá v metaversu, o práci přijde prvních tisíc lidí

Meta škrtá v metaversu, o práci přijde prvních tisíc lidí
Profimedia
ČTK
ČTK

Metaverse měl být budoucností internetu, zatím je ale černou dírou na peníze. Meta oznámila škrty ve své divizi virtuální reality a zruší zhruba každé desáté pracovní místo. Firma otevřeně mění strategii a sází na umělou inteligenci. Virtuální světy ustupují do pozadí.

Americká společnost Meta Platforms zruší zhruba každé desáté pracovní místo ve ztrátové divizi Reality Labs, zaměřené na virtuální realitu. Mluvčí koncernu v úterý potvrdil zprávu, kterou jako první přinesla agentura Bloomberg. Místo rozvoje virtuálního světa metaverse, kvůli němuž se firma rozhodla změnit název z původního Facebook, se chce nyní více soustředit na umělou inteligenci (AI). V prvním kroku by o místo mělo přijít zhruba 1000 lidí, uvedl Bloomberg.

Budoucnost patří AI, ne avatarům. Zuckerberg přiznává svůj nejdražší omyl

Trhy

Zuckerbergův sen o novém metaverzu narazil na hořkou realitu: minimální adopce, drahý vývoj a mizerná technologie. Reality Labs, divize Mety, pálí miliardu dolarů měsíčně a technologickému miliardáři dochází s projektem trpělivost. Pozornost a peníze přesouvá do AI - technologie, která má skutečný komerční potenciál. A investoři Mety její zatím nejdražší omyl přecházejí jakoby nic. Akcie Mety dokonce rostou.

Zdeněk Pečený

Ztráty v řádu stovek miliard

Divize Reality Labs zaznamenala jen za prvních devět měsíců loňského roku provozní ztrátu přes 13 miliard dolarů (zhruba 270 miliard korun) při tržbách pouhých 1,2 miliardy dolarů. Taková situace přitom trvá už několik let.

Zuckerberg dlouho odolával škrtům

Analytici se generálního ředitele Mark Zuckerberg v telefonních konferencích k čtvrtletním hospodářským výsledkům opakovaně ptali, zda není na čase v této oblasti provést škrty. Zuckerberg však dlouhodobě zdůrazňoval, že Meta nechce riskovat ztrátu možných budoucích obchodních příležitostí.

Datové centrum

AI rozpoutala investiční závod: do datových center potečou biliony dolarů

Zprávy z firem

Do investic souvisejících s datovými centry by mělo v příštích pěti letech směřovat nejméně 3 biliony dolarů. Uvedla to ratingová agentura Moody’s Ratings s tím, že financování bude z velké části zajištěno prostřednictvím úvěrových trhů.

nst

Ne všechno v Reality Labs je ztrátové

V uplynulých měsících se ukázalo, že některým oblastem Reality Labs se daří lépe než jiným. Meta byla relativně úspěšná s chytrými brýlovými obrubami, které mají zabudovanou kameru, mikrofon a reproduktor a na první pohled vypadají téměř jako běžné brýle. Jejich software vidí a slyší vše, co vnímají i lidé. U nového modelu společnost přidala do jednoho ze skel také malý displej, na kterém se zobrazují informace.

Aktivista bojuje proti Marku Zuckerbergovi

Technologičtí miliardáři se o sebe bojí. Za ochranku platí desítky milionů dolarů

Zprávy z firem

Firmy jako Meta, Palantir či Google za bezpečnost svých šéfů vydávají stále vyšší částky. Potenciální útočníci je viní ze všeho zlého, co se na světě děje.

sta

Spoření na stáří: kdo má těžkou práci, má nově výhodu

Spoření na stáří: kdo má těžkou práci, má nově výhodu
Profimedia
Michal Nosek
Michal Nosek

Letošní rok přináší v penzijním spoření důležitou novinku, která se dotkne zaměstnanců pracujících v rizikovém prostředí. Stát jim chce pomoci vytvořit dostatečné finanční zázemí pro dřívější odchod z práce, aniž by si museli zkracovat budoucí starobní důchod. Klíčovým nástrojem se tak stává nový povinný příspěvek zaměstnavatele na penzijní spoření. Jak ale upozorňují odborníci, samotná povinnost ještě nezaručuje úspěch. „Klíčovou roli bude hrát nejen výše příspěvků, ale především správně zvolená investiční strategie a kombinace penzijních a investičních produktů,“ říká finanční poradce společnosti Partners Lukáš Urbánek.

Nový povinný příspěvek zaměstnavatele na penzijní spoření má jasná pravidla. Pokud zaměstnanec v rizikové profesi v daném měsíci odpracuje alespoň čtyři rizikové směny, vznikne zaměstnavateli povinnost odvést čtyři procenta z jeho hrubé mzdy na doplňkové penzijní spoření. Roční výše tohoto příspěvku je zastropována na 50 tisících korun, což odpovídá zhruba 4 160 korunám měsíčně. „Smyslem opatření je vytvořit těmto pracovníkům dostatečný finanční polštář pro období před dosažením řádného důchodového věku,“ vysvětluje Urbánek. Rizikové profese jasně definuje Ministerstvo financí.

Vyplácení příspěvku však není pro zaměstnance v rizikových profesích automatické. Musí vykonat první krok a písemně (nebo elektronicky, pokud to firma umožní) oznámit, že uplatňuje právo na povinný příspěvek, a dodat potřebné údaje. Těmi jsou název penzijní společnosti, číslo účtu, identifikaci smlouvy (např. rodné číslo nebo variabilní symbol). Bez tohoto oznámení nemůže zaměstnavatel příspěvek odvádět. První rozhodné období začíná měsícem následujícím po oznámení zaměstnance, že uplatňuje právo na povinný příspěvek. Příspěvek je pak splatný do konce následujícího měsíce. Pokud tedy zaměstnanec dodá potřebná data zaměstnavateli v průběhu ledna, prvním rozhodným obdobím je únor a první platba musí být provedena do 31. března 2026.

Premiér ČR po jednání vlády

Stanislav Šulc: Český daňový zázrak aneb Zvládne Babiš to, co se nepovedlo Fialovi?

Názory

Když člověk plánuje, Bůh se směje, říká jedna varianta slavného pořekadla. A to se právě nyní možná někde odehrává poté, co premiér Andrej Babiš představil ambiciózní plán nové vlády. V něm se dočteme, že vláda zároveň opět sníží věk pro odchod do důchodu a také nebude zvyšovat daně. Povede se to té „lepší vládě“, jak se před volbami Babišova vláda označila?

Stanislav Šulc

Hlavním cílem změny je podpora předdůchodu, tedy možnosti, která umožňuje oficiální a finančně neutrální zkrácení pracovní kariéry. Český systém ji nabízí od roku 2013 a umožňuje čerpat prostředky až pět let před dosažením důchodového věku.

Předdůchod je vyplácen z úspor v doplňkovém penzijním spoření (DPS) a jeho zásadní výhodou je, že nekrátí budoucí starobní důchod. Doba jeho čerpání se navíc započítává jako doba pojištění. „Předdůchod tak zůstává jedním z mála nástrojů, jak si legálně a bez negativních dopadů na budoucí důchod zkrátit pracovní kariéru,“ připomíná Urbánek.

Velikost úspor je zásadní

Zásadní podmínkou však zůstává dostatečný objem naspořených prostředků. Pro každý měsíc předdůchodu musí mít účastník k dispozici alespoň 30 procent průměrné mzdy. V praxi to dnes znamená, že při plánovaném předdůchodu v délce tří let je potřeba mít na účtu doplňkového penzijního spoření přibližně 520 tisíc korun. Nový povinný příspěvek zaměstnavatelů může cestu k této částce výrazně usnadnit, bez iniciativy samotných zaměstnanců to ale nepůjde. „Bez aktivního přístupu, správné investiční strategie a vhodné kombinace produktů se ani tato změna neobejde,“ upozorňuje Urbánek.

Mají naspořeno a práce už je unavuje. V předdůchodu už jsou tisíce Čechů

Money

Předdůchod je stále populárnější alternativou pro lidi, kteří se chystají odejít z pracovního života dříve, ale nechtějí si trvale snižovat svůj budoucí starobní důchod. V současné době ho podle dat Asociace penzijních společností čerpá více než šest tisíc lidí a jeho průměrná výše je 15 552 korun měsíčně.

nst

To ostatně potvrzují i data o struktuře třetího pilíře. Ke konci září 2025 evidovalo Ministerstvo financí téměř 3,93 milionu účastníků penzijního spoření, z nichž přibližně 1,8 milionu stále setrvává ve starých transformovaných fondech. Ty sice garantují nezáporné zhodnocení, dlouhodobě však často nedokážou porazit inflaci. Naproti tomu účastnické fondy v rámci doplňkového penzijního spoření v roce 2025 ve většině případů vydělaly, přičemž u dynamických strategií nebyly výjimkou ani dvouciferné výnosy.

Dynamické fondy

„Z pohledu spotřebitele je to praktická připomínka: kdo má do důchodu dlouhý horizont, bývá v průměru odměněn vyšším podílem akcií – za cenu kolísání hodnoty během cesty,“ říká Urbánek. Nejvýkonnější dynamické fondy se podle dostupných dat dostaly přes hranici dvaceti procent, byly dva: NN Růstový (+25,9 procenta) a Conseq Globální akciový fond (+23,4 procenta). Třetí příčku obsadil ČS Dynamický s výnosem 17 procent. Konzervativní strategie se pohybovaly jen kolem dvou až tří procent. Vyplývá to z dat za rok 2025, které zveřejnil Freedom Financial Services.

Přesto mnoho lidí dál zůstává v méně výkonných fondech. „Setrvačnost u spoření má své důvody. Obava z kolísání, ‚garance nuly‘ u transformovaných fondů a často i to, že lidé netuší, že lze přejít do DPS a zvolit strategii podle věku,“ popisuje Urbánek. Ekonomická logika je přitom podle něj poměrně jednoduchá: čím delší investiční horizont, tím vyšší šance, že dynamická strategie překoná konzervativní přístup, byť nikdy ne bez rizika.

Jak být rentiérem už před penzí. Na předčasný důchod zapomeňte

Money

Počet lidí, kteří čerpají rentu předdůchod místo odchodu do předčasného důchodu se rok od roku v Česku zvyšuje. Za posledních 11 let dokonce více jak 22krát. A díky této rentě se dá zafixovat i důchod, aby neklesl. Vyplácí se to tak především těm, kdo mají vyšší příjmy. Týká se to i vás?

Věra Tůmová

Podle odborníků by při horizontu delším než deset let měla být strategie jednoznačně dynamická, s výrazným zastoupením akciové složky. „Takové nastavení může dlouhodobě přinášet průměrné zhodnocení okolo sedmi procent ročně, což je úroveň, která již dokáže ochránit úspory před inflací. Zároveň jde o horní hranici výnosů, které bylo dosud možné u tradičních účastnických fondů DPS dosahovat,“ dodává Urbánek.

Státní podpora

Stát se zároveň snaží motivovat střadatele i přes systém státních příspěvků. Od poloviny roku 2024 činí podpora 20 procent z měsíčního vkladu, maximálně 340 korun při spoření alespoň 1 700 korun měsíčně. Minimální hranice pro nárok na státní příspěvek se posunula na 500 korun měsíčně a zároveň se ruší jeho vyplácení lidem, kterým byl přiznán starobní důchod.

Vedle samotného penzijního spoření se stále častěji objevuje i doporučení kombinovat DPS s Dlouhodobým investičním produktem (DIP). Ten nabízí výrazně širší investiční možnosti a vyšší flexibilitu. „Klienti si tak v režimu DIP mohou vybírat ze zhruba 2 500 podílových fondů, takže každý si může najít řešení, které odpovídá jeho životní situaci, rizikovému apetitu a investičnímu nastavení,“ uvádí hlavní analytik společnosti Broker Consulting Martin Novák. „Oproti doplňkovému penzijnímu spoření, které nabízí pouze tři až čtyři investiční strategie, je to obrovská výhoda,“ dodává.

Nový povinný příspěvek zaměstnavatelů tak představuje významný krok ke zlepšení finanční připravenosti lidí v rizikových profesích. „Skutečný přínos však bude záviset na tom, zda zaměstnanci tuto příležitost využijí aktivně, tedy zvolí odpovídající investiční strategii a nenechají své peníze dlouhodobě ležet v produktech, které sice slibují jistotu, ale reálně je připravují o kupní sílu," uzavírá Urbánek.

Co může udělat střadatel hned teď
Zjistěte, kde jste: transformovaný fond vs. účastnický fond (DPS). Podívejte se do výpisu nebo do klientské zóny. 
Zkontrolujte příspěvek kvůli státní podpoře: pokud posíláte méně než 500 korun, státní příspěvek je 0; maximum státní podpory je při 1 700 korunách. 
Zvažte strategii podle horizontu. Pokud máte do důchodu roky až dekády, dává smysl porovnat výsledky (a poplatky) dynamických a vyvážených fondů. Rok 2025 ukázal, jak velký může být rozdíl.  

Penze, penzista, důchodce

Lukáš Kovanda: Banky matou lidi, když varují před předčasným ukončením „penzijka“

Názory

Poslední dobou si čeští střadatelé v nadprůměrné míře předčasně vybírají své úspory na důchod. Ukončují doplňkové penzijní spoření či připojištění. Tento vývoj potvrzují čísla prakticky všech tuzemských velkých bank. Jedním dechem tyto ústavy varují, že předčasné ukončování spoření na důchod je chybou. „To však není pravda. Nelze to takto kategoricky tvrdit. Může to být naopak finančně prozíravé rozhodnutí,“ komentuje ekonom Lukáš Kovanda.

Lukáš Kovanda

Lidé více myslí na investice do klidného stáří

DIP slaví dva roky: Moderní cesta k zajištění na stáří s daňovou úsporou až 7 200 korun

Money

nst

