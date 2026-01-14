Musk nabízí Íráncům internet zdarma
Bezplatný Starlink má pomoci Íráncům v době masových protestů. Podle Bloombergu jde o další případ, kdy se satelitní internet stává nástrojem globální politiky. Demonstrantům v Íránu hrozí trest smrti.
Společnost SpaceX miliardáře Elona Muska nabízí obyvatelům Íránu bezplatné satelitní internetové připojení prostřednictvím služby Starlink, informovala agentura Bloomberg. Jde o reakci na pokračující celostátní blokaci internetu, kterou tamní teokratický režim zavedl v souvislosti s rozsáhlými protivládními nepokoji.
SpaceX v Íránu zrušila poplatek za předplatné internetu přes Starlink. Lidé, kteří již mají přijímače této služby, ji tak mohou využívat zdarma. Informaci Bloombergu potvrdil Ahmad Ahmadian, ředitel americké organizace Holistic Resilience, která spolupracuje s Íránci na zajištění přístupu k internetu.
Společnost SpaceX se k věci oficiálně nevyjádřila. Podle organizace NetBlocks trvá celostátní výpadek internetu už pět dní a odřízl miliony lidí od online služeb. Nabídka bezplatného Starlinku má pomoci obnovit komunikaci uprostřed eskalující krize.
Geopolitický nástroj Elona Muska
Bloomberg upozorňuje, že Starlink se tímto krokem znovu dostává do role geopolitického nástroje svého zakladatele Elona Muska. Americký prezident Donald Trump na sociální síti Truth Social vzkázal Íráncům, aby pokračovali v protivládních protestech a „zmocnili se institucí v zemi“. Pomoc je podle šéfa Bílého domu „na cestě“, její podobu ale nijak neupřesnil. Již dříve přitom apeloval na Starlink, aby pomohl obnovit komunikaci v zemi.
Ukrajina, Venezuela i kontroverze
Musk v minulosti poskytl Starlink také například Ukrajině po zahájení ruské invaze v únoru 2022. Později však čelil obvinění, že pomohl Rusku, když službu na některých místech vypnul během ukrajinské protiofenzivy v září 2022. Na začátku roku firma nabídla internet zdarma také Venezuelanům po vojenském zásahu USA proti autoritářskému režimu prezidenta Nicoláse Madura.
Rostoucí počet obětí protestů
Podle aktuálních údajů íránské lidskoprávní organizace Human Rights Activists News Agency (HRANA) sídlící ve Spojených státech zahynulo při protirežimních protestech, které začaly na konci prosince, již nejméně 2 003 lidí, a to převážně civilistů, ale zřejmě i stovky členů bezpečnostních složek. Obětí je však podle aktivistů pravděpodobně výrazně více. Zatčeno bylo 16 784 osob.
Íránské úřady v úterý oznámily, že proti některým zadrženým demonstrantům vznesou obvinění, za něž hrozí trest smrti.
