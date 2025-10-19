Nový magazín právě vychází!

Motoristi se stali pro Babiše skutečnou osinou

Předseda poslaneckého klubu Motoristů Boris Šťastný (vlevo) a předseda strany Petr Macinka
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Motoristé dělají při tvorbě nové vlády neskutečný virvál. Neuplyne den, aby o nich nebylo slyšet. Jak jsou malí, tak jsou hluční. O Turkovi a jeho neustálých průšvizích není potřeba trousit mnoho slov. Stačí říct, že s ním má problém nejen současný prezident Pavel, ale dokonce i jeho mentor Václav Klaus, který se na Turka prý „mračí“. Ostatně už samotný fakt, že se poslanci Motoristů cpou do vlády, zkritizoval.

Babiš chce dát problematickým Motoristům poměrně bezvýznamná ministerstva, jako je životní prostředí nebo kultura. Popravdě, jde o resorty vlastně zbytečné – jejich agendu by si mohly rozebrat jiné resorty či fondy. Ale je potřeba nakrmit koaliční partnery. Macinka chce jistě naplňovat Klausovu vizi modré, nikoli zelené planety. A proti kandidátovi na ministra kultury se peticí postavila národní kulturní fronta.

Okamura je jiné kafe

Babiš to už bude muset nějak dotáhnout. Patrně věří, že si nezkušené Motoristy udrží na uzdě. Jistě však každý den lituje, jakou osinu vyfasoval. To Okamura je jiné kafe. Poklidně vyjednává, žádná halasná prohlášení. Vyčkává na vlivné posty, neprovokuje. Už dobře ví, kudy leze koza. Necpe se do ministerského křesla, bude si všechno hlídat z pozadí.

Petr Fiala vyhlásil výběrové řízení na nového předsedu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost po Daně Drábové. To Babiše štve. Ještě víc ho vytáčí, že Fiala poletí i na summit lídrů zemí EU, který se koná 23. října. Už by tam byl rád sám. Cítí se tam být profíkem, na každého má mobil. Problém je, že ještě nemá vládu, natož aby byl premiérem. Tak aspoň vyzývá Fialu, aby bojoval proti evropským klimatickým cílům. To je ale házení hrachu na stěnu. Fialova vláda nikdy nebyla fanouškem ambiciózních klimatických plánů. Problém je, že ani Babiš, ani Fiala nemají v Evropě výtlak.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš

Babiš opět zcela ovládá Agrofert. Střet zájmů vyřeším, vzkazuje

Leaders

Agrofert má po osmi letech jediného vlastníka. Andrej Babiš získal zpět sto procent akcií podniku, čímž otevírá otázku možného střetu zájmů při sestavování vlády.

ČTK

Přečíst článek

Geert Wilders

Sekta Geerta Wilderse. Nahlédněte do toxického fungování spojenců Babiše a Motoristů

Leaders

Populistické strany vnáší do politiky neprůhlednost a nestabilitu. Varováním i pro Česko je příklad jednoho z nejúspěšnějších krajně-pravicových lídrů v Evropě Geerta Wilderse, který je ve své straně absolutním vládcem a do značné míry udává kurz nizozemské politiky. V čem se jeho styl podobá vznikajícímu českému kabinetu?

Karel Pučelík

Přečíst článek

Předseda Motoristů Petr Macinka (vlevo) a jejich čestný prezident Filip Turek (vpravo)

Babiš se chystá legitimizovat ten nejhorší extrém, který na české politické scéně existuje, píší Slováci

Politika

ČTK

Přečíst článek
Zleva místopředseda SPD Radim Fiala a předseda SPD Tomio Okamura na prvním povolebním zasedání klubu poslanců SPD
Aktualizováno

Okamura program nenaplní. Diskuse o odchodu z EU či NATO nepřichází v úvahu, uvedl Havlíček

Politika

ČTK

Přečíst článek

Zásadní obrat. Rakušané podpoří sankční balíček vůči Rusku

Ruský prezident Vladimir Putin
ČTK
ČTK
ČTK

Rakousko příští týden podpoří nejnovější balíček sankcí, které se chystá uvalit Evropská unie na Rusko za jeho agresi vůči Ukrajině. S odvoláním na vyjádření rakouského ministerstva zahraničí o tom informovala agentura Reuters. Podle ní jde ze strany Vídně o zásadní obrat, čímž odpadá další překážka před hlasováním o devatenáctém balíku opatření na zasedání ministrů zahraničí zemí EU začátkem příštího týdne v Lucemburku.

Rakousko původně se všemi navrhovanými sankcemi souhlasilo, chtělo nicméně do balíčku navíc zahrnout další opatření vedoucí ke zrušení sankcí na aktiva spojená s ruským oligarchou Olegem Děripaskou, aby tak mohla být odškodněna rakouská banka Raiffeisen Bank International za pokutu, kterou má zaplatit v Rusku. S tím ale nesouhlasilo 14 zemí. Pro schválení sankcí je třeba jednomyslného souhlasu všech 27 členských zemí EU.

„Rakousko podporuje trvalý tlak na Rusko a devatenáctý balíček sankcí v pondělí schválí,“ uvedlo rakouské ministerstvo zahraničí v prohlášení.

Nejasný postoj zůstává ještě v případě Slovenska, jež podmiňovalo souhlas se sankcemi kroky Evropské komise v oblasti energetiky a průmyslu, které ovšem nijak nesouvisí s obsahem balíčku. U předchozího, osmnáctého balíku slovenský premiér Robert Fico požadoval záruky Evropské komise ohledně dodávek plynu a dostal v této věci dopis od šéfky komise. Čtyři zdroje Reuters z diplomacie EU uvedly, že komise by měla v pondělí opět zaslat dopis, který se bude obavami Slovenska zabývat.

Balíček sankcí zahrnuje řadu opatření v oblasti energetiky a financí včetně zákazu dovozu ruského zkapalněného zemního plynu od 1. ledna 2027, oproti původně plánovanému lednu 2028, napsal Reuters.

Slabina NATO? Jednoznačně protivzdušná obrana

Slabina NATO? Jednoznačně protivzdušná obrana, uvádí analytici

Politika

Evropská protivzdušná obrana je podle bezpečnostních analytiků stále jedním z nejslabších článků obranyschopnosti Severoatlantické aliance. Důvodem je nedostatečný obranný systém proti balistickým raketám a dronům. Odborníci se shodují, že Evropa je v této oblasti závislá na Spojených státech a že bez americké pomoci by účinnost obrany byla zásadně omezená.

ČTK

Přečíst článek

Slovenský premiér Robert Fico
Aktualizováno

Fico nebude proti novému balíčku protiruských sankcí, pokud se splní jeho podmínky

Politika

ČTK

Přečíst článek

OBRAZEM: Američané vyšli do ulic na protest proti Trumpovi

Protesty proti Trumpovi
ČTK
ČTK
ČTK

Masová shromáždění proti prezidentu Donaldu Trumpovi zaplnila v sobotu ulice či parky New Yorku, Los Angeles, Chicaga, Bostonu, Atlanty a dalších velkých amerických měst. Demonstranti se již potřetí od Trumpova lednového návratu do Bílého domu sešli pod heslem No Kings (Žádní králové) a dávali hlasitě najevo, že jeho způsob vlády považují za posun od demokracie k autoritářství, napsala agentura AP.

V zástupech Trumpových odpůrců byly vidět transparenty jako „Nic není patriotičtější než protestovat“ nebo „Vzdorujte fašismu“. Trumpovi republikáni označují protestní akce za shromáždění lidí nenávidících Ameriku, atmosféra řady akcí však podle AP připomínala spíše pouliční party - v davu hrály kapely, mnoho lidí přišlo v kostýmech, zvláště se ujaly ty žabí, které se staly symbolem protitrumpovských protestů v Portlandu. Vedle velkých shromáždění ve zmíněných velkoměstech se lidé sešli i v desítkách dalších měst, protestovali například před sídly zákonodárných sborů v republikány ovládaných státech. Celkem bylo naplánováno na 2600 shromáždění ve větších i menších městech.

12 fotografií v galerii

„Bojoval jsem za svobodu a proti takovémuto extremismu v zahraničí,“ řekl AP na shromáždění ve Washington veterán války v Iráku a bývalý pracovník CIA Shawn Howard. Trump podle něho způsobuje erozi demokracie a postupuje neamericky, například zatýkáním imigrantů bez zákonného procesu či rozmisťováním Národní gardy.

Demonstrace se odehrávají na pozadí platební neschopnosti americké vlády, takzvaného shutdownu. Ten nejenže zastavil federální programy a služby, ale také vystavuje zkoušce samotnou rovnováhu moci v USA - agresivní exekutiva se střetává s Kongresem a soudy způsoby, které podle organizátorů představují přechod autoritářství v USA, uvedla AP.

I oba dřívější letošní protesty - proti škrtům Elona Muska na jaře a proti Trumpově vojenské přehlídce v červnu - přilákaly davy, nyní však organizátoři tvrdí, že vzniká jednotnější hnutí v opozici proti Trumpovi. Na sobotních akcích očekávali až 2,5 milionu lidí po celé zemi, konkrétní odhady účasti zatím nejsou k dispozici. Do akcí se zapojují i přední demokraté jako jejich lídr v Senátu Chuck Schumer či nezávislý senátor Bernie Sanders, kteří protesty vnímají jako protiváhu Trumpových kroků, které podle nich omezují svobody projevu.

Sám Trump na adresu protestů v pátek televizi Fox News řekl, že není král. Republikánští politici se snaží vykreslit účastníky protestů jako extremisty či komunisty a zároveň jako hlavní viníky vládního shutdownu, který nyní trvá 18 dní. Tvrdí, že demokraté v čele se Schumerem odpírají vládě přístup k financím, aby uspokojili požadavky levicového křídla strany.

Americký prezident Donald Trump a severokorejský diktátor Kim Čong-un

Trump si během cesty do Asie možná odskočí za Kim Čong-unem

Leaders

Spolupracovníci Donalda Trumpa zvažují možnost setkání amerického prezidenta se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem během nadcházející Trumpovy cesty do Asie. Uvedla to stanice CNN s odvoláním na osoby informované o této záležitosti.

ČTK

Přečíst článek

Organizátoři protestů proti vládě prezidenta Trumpa čekají až 2,5 milionu lidí

Američané chystají protesty proti vládě Trumpa. Organizátoři očekávají účast milionů lidí

Politika

ČTK

Přečíst článek
