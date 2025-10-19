Motoristi se stali pro Babiše skutečnou osinou
Motoristé dělají při tvorbě nové vlády neskutečný virvál. Neuplyne den, aby o nich nebylo slyšet. Jak jsou malí, tak jsou hluční. O Turkovi a jeho neustálých průšvizích není potřeba trousit mnoho slov. Stačí říct, že s ním má problém nejen současný prezident Pavel, ale dokonce i jeho mentor Václav Klaus, který se na Turka prý „mračí“. Ostatně už samotný fakt, že se poslanci Motoristů cpou do vlády, zkritizoval.
Babiš chce dát problematickým Motoristům poměrně bezvýznamná ministerstva, jako je životní prostředí nebo kultura. Popravdě, jde o resorty vlastně zbytečné – jejich agendu by si mohly rozebrat jiné resorty či fondy. Ale je potřeba nakrmit koaliční partnery. Macinka chce jistě naplňovat Klausovu vizi modré, nikoli zelené planety. A proti kandidátovi na ministra kultury se peticí postavila národní kulturní fronta.
Okamura je jiné kafe
Babiš to už bude muset nějak dotáhnout. Patrně věří, že si nezkušené Motoristy udrží na uzdě. Jistě však každý den lituje, jakou osinu vyfasoval. To Okamura je jiné kafe. Poklidně vyjednává, žádná halasná prohlášení. Vyčkává na vlivné posty, neprovokuje. Už dobře ví, kudy leze koza. Necpe se do ministerského křesla, bude si všechno hlídat z pozadí.
Petr Fiala vyhlásil výběrové řízení na nového předsedu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost po Daně Drábové. To Babiše štve. Ještě víc ho vytáčí, že Fiala poletí i na summit lídrů zemí EU, který se koná 23. října. Už by tam byl rád sám. Cítí se tam být profíkem, na každého má mobil. Problém je, že ještě nemá vládu, natož aby byl premiérem. Tak aspoň vyzývá Fialu, aby bojoval proti evropským klimatickým cílům. To je ale házení hrachu na stěnu. Fialova vláda nikdy nebyla fanouškem ambiciózních klimatických plánů. Problém je, že ani Babiš, ani Fiala nemají v Evropě výtlak.
Agrofert má po osmi letech jediného vlastníka. Andrej Babiš získal zpět sto procent akcií podniku, čímž otevírá otázku možného střetu zájmů při sestavování vlády.
Babiš opět zcela ovládá Agrofert. Střet zájmů vyřeším, vzkazuje
Leaders
Agrofert má po osmi letech jediného vlastníka. Andrej Babiš získal zpět sto procent akcií podniku, čímž otevírá otázku možného střetu zájmů při sestavování vlády.
Populistické strany vnáší do politiky neprůhlednost a nestabilitu. Varováním i pro Česko je příklad jednoho z nejúspěšnějších krajně-pravicových lídrů v Evropě Geerta Wilderse, který je ve své straně absolutním vládcem a do značné míry udává kurz nizozemské politiky. V čem se jeho styl podobá vznikajícímu českému kabinetu?
Sekta Geerta Wilderse. Nahlédněte do toxického fungování spojenců Babiše a Motoristů
Leaders
Populistické strany vnáší do politiky neprůhlednost a nestabilitu. Varováním i pro Česko je příklad jednoho z nejúspěšnějších krajně-pravicových lídrů v Evropě Geerta Wilderse, který je ve své straně absolutním vládcem a do značné míry udává kurz nizozemské politiky. V čem se jeho styl podobá vznikajícímu českému kabinetu?