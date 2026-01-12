Stanislav Šulc: Důvěra vlády je jistá věc, kverulantům navzdory
Již pouhé hodiny nás dělí od památného okamžiku letošního roku. V úterý totiž odstartuje sněmovní schůze, na které poslanci budou hlasovat o důvěře vládě. Ačkoli se na poslední chvíli objevilo pár nespokojenců, kteří si chtěli před svými voliči přihřát nějakou tu minutu slávy, žádné drama nás ve Sněmovně opravdu nečeká.
Jednání o důvěře vlády jsou tradičně velkou věcí. Poslanci s přednostním právem si řeknou svoje, pravděpodobně si své řekne i velká část poslanců ostatních, protože si tím odkroutí povinný výstup a další čtyři roky o nich nikdo neuslyší.
Po několika hodinách dojde na hlasování, které probíhá veřejně a nahlas. Poslanci mohou hlasovat pro návrh (tedy pro důvěru), proti němu, nebo se zdržet. Ale také se mohou hlasování zcela nezúčastnit, čímž sníží potřebný počet hlasů na vyslovení důvěry (to je jiné proti vyslovení nedůvěry, kdy je potřeba vždy minimálně 101 hlasů).
Že by nastal jiný scénář než vyslovení důvěry, nyní rozhodně není na stole. Nic na tom nemění část kverulujících poslanců za SPD a nic na tom nezmění ani chlácholivá řeč premiéra Andreje Babiše, který jim půjde vysvětlit, že ani halíř už zcela jistě nepůjde na muniční iniciativu ani jinou pomoc Ukrajině, ale že to za nás zatáhne někdo jiný (mrk, mrk).
Bývalý prezident Miloš Zeman radil vládě při svém svatoštěpánském proslovu, aby z Turka udělali náměstka, který bude ve skutečnosti ministerstvo životního prostředí řídit. Zeman je mistr v podobných kličkách a obcházení pravidel. Není jasné, proč toto vychytralé řešení Motoristé ignorují a vymýšlejí znovu kolo.
Dalibor Martínek: Turek je jako štěnice, nedá se ho zbavit
Názory
Bývalý prezident Miloš Zeman radil vládě při svém svatoštěpánském proslovu, aby z Turka udělali náměstka, který bude ve skutečnosti ministerstvo životního prostředí řídit. Zeman je mistr v podobných kličkách a obcházení pravidel. Není jasné, proč toto vychytralé řešení Motoristé ignorují a vymýšlejí znovu kolo.
108 hlasů, nebo problém
Jenomže ono se hraje o trochu víc než „jen“ o formální důvěru. Je to první reálný test síly stávající koalice ve Sněmovně. A to nad hlasováním, kdy v podstatě všem poslancům jde, nebo přesněji by mělo jít o totéž. I proto Tomio Okamura velmi hekticky vystoupil s tím, že počítá se všemi 108 hlasy pro vládu.
Chápe, že jakýkoli jiný scénář bude začátek problémů. Právě Okamurův poslanecký klub, jemuž se již otevřeně říká „pytel blech“, může při dalších hlasováních sehrát poměrně významnou roli. Část loajalistů, tedy kmenových poslanců SPD, by sice měla stačit na prohlasování jakéhokoli zákona, jenomže pokud budou v Poslanecké sněmovně návrhy zákonů, které budou příliš velkým vládním kompromisem, může se vláda dostat do úzkých.
Aliance pro moderní stát již v březnu oslaví dva roky působení. Cílem spolupráce byznysu a expertů je identifikace a prosazování řešení pro efektivní fungování státu a zdravou demokracii. Doposud se do platformy zapojilo 33 investorů, z toho 16 se stalo členy Aliance. Pro roky 2026 až 2029 Aliance chystá trojici projektů na podporu demokratického fungování země, prioritu mají bezpečnost či digitalizace.
Čeští miliardáři podpoří bezpečnost státu či digitalizaci
Filantropie
Aliance pro moderní stát již v březnu oslaví dva roky působení. Cílem spolupráce byznysu a expertů je identifikace a prosazování řešení pro efektivní fungování státu a zdravou demokracii. Doposud se do platformy zapojilo 33 investorů, z toho 16 se stalo členy Aliance. Pro roky 2026 až 2029 Aliance chystá trojici projektů na podporu demokratického fungování země, prioritu mají bezpečnost či digitalizace.
Vládu čekají důsledky vládnutí
A tady se bude moci otevřít prostor pro opozici, která zatím vyčkává, konsoliduje síly, ale zatím toho mnoho neukázala. Ano, ani neměla prostor, ale ukazuje se, že příležitostí bude přibývat.
Je dobré začít suverénně: všichni opoziční poslanci by měli aktivně hlasovat proti, i kdyby měli na jednání dorazit s chřipkou. A tuto pozici pak držet co možná nejdůsledněji, pokud jim to svědomí a ústavní pořádek dovolí. Je na čase, aby svou vládní, tedy státotvornou pozici ANO, SPD a Motoristé naplno pocítili. I se všemi důsledky a zodpovědností, které to přináší.
Vládní zmocněnec nemůže vést ministerstvo, a to ani zprostředkovaně, tvrdí právníci. Šlo by podle nich o obcházení ústavních pravidel. Kabinet má probírat návrh Motoristů, podle nichž by mohl jako zmocněnec fakticky řídit ministerstvo životního prostředí jejich poslanec Filip Turek, kterého odmítá jmenovat členem vlády prezident Petr Pavel. Turek mluvil o pozici jako o zmocněnci pro Green Deal.
Právníci cupují plán Motoristů. Vládní zmocněnec nemůže vést ministerstvo, šlo by o obcházení Ústavy, tvrdí
Politika
Vládní zmocněnec nemůže vést ministerstvo, a to ani zprostředkovaně, tvrdí právníci. Šlo by podle nich o obcházení ústavních pravidel. Kabinet má probírat návrh Motoristů, podle nichž by mohl jako zmocněnec fakticky řídit ministerstvo životního prostředí jejich poslanec Filip Turek, kterého odmítá jmenovat členem vlády prezident Petr Pavel. Turek mluvil o pozici jako o zmocněnci pro Green Deal.
Vláda bude probírat návrh Motoristů ohledně dalšího působení poslance Filipa Turka na ministerstvu životního prostředí. Novinářům to řekl předseda SPD a Sněmovny Tomio Okamura s tím, že věc projednala koaliční rada. Čestný prezident Motoristů uvedl, že by mohl být vládním zmocněncem a zprostředkovaně také úřad vést. Prezident Petr Pavel odmítá Turka jmenovat ministrem životního prostředí. Ministerstvo dočasně řídí ministr zahraničí a předseda Motoristů Petr Macinka. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) však není možné, aby ministerstvo řídil zmocněnec.
Turek se ministerstva nevzdává. Mohl bych ho vést jako zmocněnec, uvedl
Politika
Vláda bude probírat návrh Motoristů ohledně dalšího působení poslance Filipa Turka na ministerstvu životního prostředí. Novinářům to řekl předseda SPD a Sněmovny Tomio Okamura s tím, že věc projednala koaliční rada. Čestný prezident Motoristů uvedl, že by mohl být vládním zmocněncem a zprostředkovaně také úřad vést. Prezident Petr Pavel odmítá Turka jmenovat ministrem životního prostředí. Ministerstvo dočasně řídí ministr zahraničí a předseda Motoristů Petr Macinka. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) však není možné, aby ministerstvo řídil zmocněnec.