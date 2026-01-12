Nový magazín právě vychází!

Stanislav Šulc: Důvěra vlády je jistá věc, kverulantům navzdory

Na vládu! připíjejí si premiér Andrej Babiš a šéf SPD Tomio Okamura
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Již pouhé hodiny nás dělí od památného okamžiku letošního roku. V úterý totiž odstartuje sněmovní schůze, na které poslanci budou hlasovat o důvěře vládě. Ačkoli se na poslední chvíli objevilo pár nespokojenců, kteří si chtěli před svými voliči přihřát nějakou tu minutu slávy, žádné drama nás ve Sněmovně opravdu nečeká.

Jednání o důvěře vlády jsou tradičně velkou věcí. Poslanci s přednostním právem si řeknou svoje, pravděpodobně si své řekne i velká část poslanců ostatních, protože si tím odkroutí povinný výstup a další čtyři roky o nich nikdo neuslyší.

Po několika hodinách dojde na hlasování, které probíhá veřejně a nahlas. Poslanci mohou hlasovat pro návrh (tedy pro důvěru), proti němu, nebo se zdržet. Ale také se mohou hlasování zcela nezúčastnit, čímž sníží potřebný počet hlasů na vyslovení důvěry (to je jiné proti vyslovení nedůvěry, kdy je potřeba vždy minimálně 101 hlasů).

Že by nastal jiný scénář než vyslovení důvěry, nyní rozhodně není na stole. Nic na tom nemění část kverulujících poslanců za SPD a nic na tom nezmění ani chlácholivá řeč premiéra Andreje Babiše, který jim půjde vysvětlit, že ani halíř už zcela jistě nepůjde na muniční iniciativu ani jinou pomoc Ukrajině, ale že to za nás zatáhne někdo jiný (mrk, mrk).

108 hlasů, nebo problém

Jenomže ono se hraje o trochu víc než „jen“ o formální důvěru. Je to první reálný test síly stávající koalice ve Sněmovně. A to nad hlasováním, kdy v podstatě všem poslancům jde, nebo přesněji by mělo jít o totéž. I proto Tomio Okamura velmi hekticky vystoupil s tím, že počítá se všemi 108 hlasy pro vládu.

Chápe, že jakýkoli jiný scénář bude začátek problémů. Právě Okamurův poslanecký klub, jemuž se již otevřeně říká „pytel blech“, může při dalších hlasováních sehrát poměrně významnou roli. Část loajalistů, tedy kmenových poslanců SPD, by sice měla stačit na prohlasování jakéhokoli zákona, jenomže pokud budou v Poslanecké sněmovně návrhy zákonů, které budou příliš velkým vládním kompromisem, může se vláda dostat do úzkých.

Vládu čekají důsledky vládnutí

A tady se bude moci otevřít prostor pro opozici, která zatím vyčkává, konsoliduje síly, ale zatím toho mnoho neukázala. Ano, ani neměla prostor, ale ukazuje se, že příležitostí bude přibývat.

Je dobré začít suverénně: všichni opoziční poslanci by měli aktivně hlasovat proti, i kdyby měli na jednání dorazit s chřipkou. A tuto pozici pak držet co možná nejdůsledněji, pokud jim to svědomí a ústavní pořádek dovolí. Je na čase, aby svou vládní, tedy státotvornou pozici ANO, SPD a Motoristé naplno pocítili. I se všemi důsledky a zodpovědností, které to přináší.

Filip Turek
Aktualizováno

Turek se ministerstva nevzdává. Mohl bych ho vést jako zmocněnec, uvedl

Politika

Vláda bude probírat návrh Motoristů ohledně dalšího působení poslance Filipa Turka na ministerstvu životního prostředí. Novinářům to řekl předseda SPD a Sněmovny Tomio Okamura s tím, že věc projednala koaliční rada. Čestný prezident Motoristů uvedl, že by mohl být vládním zmocněncem a zprostředkovaně také úřad vést. Prezident Petr Pavel odmítá Turka jmenovat ministrem životního prostředí. Ministerstvo dočasně řídí ministr zahraničí a předseda Motoristů Petr Macinka. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) však není možné, aby ministerstvo řídil zmocněnec.

ČTK

Přečíst článek

Související

