Stříbro na rekordu. Roste rychleji než zlato. Důvodů je víc

Zatímco zlato se drží na rekordních hodnotách, stříbro překvapuje ještě dynamičtějším růstem. Od začátku roku posílilo o 143 procent a dnes poprvé překonalo hranici 70 dolarů za unci.
Cena stříbra dnes poprvé v historii přesáhla 70 dolarů (1 444 korun) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). Na rekordu je i zlato, které se blíží hranici 4 500 dolarů za unci. Zájem o drahé kovy zvyšuje slabý dolar. Přetrvávající geopolitická nejistota pohání poptávku po aktivech považovaných za bezpečná úložiště hodnoty.
Kdo drží stříbro, ten vyhrál
Kolem 15:15 SEČ mělo stříbro na spotovém trhu k dobru 1,7 procenta a prodávalo se za 70,18 dolaru. Během dne se vyšplhalo až na maximum 70,61 dolaru. Na spotovém trhu se drahé kovy prodávají a kupují k okamžitému dodání.
Od začátku roku vzrostla cena bílého kovu o 143 procent. Kov zdražuje i kvůli nedostatku nabídky a velké poptávce v průmyslu.
„Stříbro reaguje na mnoho stejných makroekonomických sil, ale s větší intenzitou kvůli vlastní dynamice nabídky a poptávky. Napjatá situace na straně nabídky v kombinaci se silným investičním a spekulativním zájmem zesiluje cenové pohyby,“ uvedl analytik Ahmad Assiri ze společnosti Pepperstone.
Cena zlata na spotovém trhu ve stejný čas rostla o 0,5 procenta a unce se prodávala za 4 463 dolarů. Předtím cena vystoupala až na rekordní hodnotu 4497,55 dolaru.
Zlato letos posílilo o více než 70 procent. Naopak americký dolar je na cestě vykázat nejhlubší roční pokles od roku 2017, poznamenala agentura Reuters.
Symbol věčné hodnoty se obrací v prach. Diamanty hledají nové dno
Diamanty přišly o výsostné postavení „věčného uchovatele hodnoty“. Jejich ceny klesají nejrychleji za deset let, zatímco zlato boří rekordy. Nejdůležitější diamantové indexy ukazují hlubokou korekci a analytici mluví o zásadní změně trhu. Proč se vytrácí aura „věčné“ jistoty?
Veřejné rozpočty a sociální systémy po celém světě už delší dobu nahlíží do propasti. Jak to vyřešit? Ať bohatí platí víc. Autorem tohoto návrhu není žádný komunista, ani socialistický starosta New Yorku, nýbrž vlivný republikán a bývalý uchazeč o Bílý dům Mitt Romney (na snímku), sám ultrabohatý. V Americe, kde nejbohatší lidé platí nižší daně než zbytek národa, je na podobná prozření nejvyšší čas.
Volání po větším zdanění ultrabohatých je běžným koloritem dnešní politické scény. Málokdo ale na toto volání slyší – většinou je shazováno jako třídní nenávist nebo případně jako závist neúspěšných vůči těm, kteří něco dokázali. Bojovníci za ekonomickou spravedlnost to nemají jednoduché.
Najde se ale i řada zámožných lidí, kteří s vyšším zdaněním souhlasí nebo ho dokonce navrhují. I ti nejsou moc slyšet, ale přece jen trochu prostoru dostanou. Je to paradoxní, v dnešní společnosti musíte nejdřív být bohatý nebo alespoň mít auru úspěchu, aby vás brala vážně – a to i když jste „levičák“.
Nyní se k této skupině připojil Mitt Romney, jehož majetek dosahuje stovek milionů dolarů, někdejší republikánský prezidentský kandidát, bývalý guvernér státu Massachusetts a exsenátor za Utah. Před několika dny v eseji pro deník The New York Times uvedl, že by bohatí – jako je on sám – měli platit víc. Záležitost je o to pikantnější, že právě Romney byl znám tím, že si své podnikání uměl šikovně optimalizovat a i v době politického působení platil velmi malé daně.
Ať už jsou Romneyho pohnutky pro změnu názoru jakékoliv, má v mnohém pravdu. Bohatí sice bohatnou, ale zároveň sledujeme kupící se dluhy veřejných rozpočtů a sociální systémy pod tlakem. V USA na tom nejsou jinak. „Dnes se všichni, včetně našich babiček (narážka na kampaň proti Obamovi - pozn. autora), skutečně řítíme do propasti: pokud se naplní prognózy a fond sociálního zabezpečení se vyčerpá v rozpočtovém roce 2034, dávky se sníží přibližně o 23 procent,“ píše Romney. A navrhuje řešení: „Je čas, aby bohatí lidé jako já platili víc“.
Návrh daně pro nejbohatší hnul žlučí nejbohatšímu Francouzi Arnaultovi
Šéf společnosti LVMH vyrábějící luxusní zboží a nejbohatší Francouz Bernard Arnault ostře kritizuje navrhovanou dvouprocentní daň pro miliardáře. Jde o útok na francouzskou ekonomiku, řekl v rozhovoru s britským nedělníkem The Sunday Times.
Z republikánského politika se v osmasedmdesáti letech nestal socialista. Jeho návrhy jsou veskrze konzervativní. Nechce zavést daň z bohatství či rudou revoluci, ale spíš zalepit „díry v daňovém systému“, které však podle něj nejsou ani tak díry, jako spíš „jeskyně“.
Romney například navrhuje, aby se sociální daň (pojištění a Medicare) platilo z celého příjmu. Nyní je zastropováno výší 176 100 dolarů (jen pro info, v Česku takový strop taky existuje). Upravil by také danění dědictví, ze kterého miliardáři profitují. Nechce měnit systém, ale přál by si, aby Republikánská strana stála na straně pracujících, a nebyla jen ochránkyní ultrabohatých.
V případě Mitta Romneyho může být jeho „prozření“ do jisté míry reflexem. Těžko lze dlouhodobě udržovat stav, kdy bohatí rok od roku bohatnou, ale ti nejchudší - a někdy i střední třída - čelí vysokým životním nákladům, krizi bydlení a oslabování sociálního systému. Ve společnosti stojící na sociálním smíru to nemůže dělat dobrotu, což koneckonců vidíme v politice prezidenta Donalda Trumpa. Ten je sice adorován „obyčejnými“ Američany, ale jeho kroky přitom nahrávají miliardářům.
Zohran Mamdani nabízí New Yorku socialistický obrat. Boháči a pronajímatelé však vyrazili na poslední zteč
Zohran Mamdani, který chce stavět dostupné bydlení a danit bohaté, má našlápnuto k tom, aby se v říjnu stal newyorským starostou. Politik, který o sobě mluví jako o demokratickém socialistovi, však naráží na chladné přijetí mezi svými vlastními demokraty a odpor zámožných vrstev. Dotáhne to někdejší sociální pracovník a hip-hoper až do starostovského křesla?
Data potvrzují, že by se se systémem něco dělat mohlo. Z nedávné studie amerického The National Bureau of Economic Research například vychází, že sazba daně stovky nejbohatších Američanů se zastavila na 22 procentech. Ostatní občané však odvádějí kolem 30 procent. Za tuto nerovnost může dílem i Trump a jeho škrty.
Lukáš Kovanda: Agrofert „zaslepit" nelze. Smiřme se s tím
Nicméně stát nikdy nebude firma a ani se jako firma nikdy nebude moci chovat. Důvodů je celá řada a s jedním nyní přišel exprezident a hlavní architekt polistopadového vývoje Václav Klaus. Tím důvodem je dluh.
V komentáři pro Lidovky.cz, který se jinak věnoval kritice rozpočtové politiky minulé, ale i nastupující vlády, popisuje rozdíl mezi dluhy firem a státu.
„Mnoho lidí vidí, že úvěry kolem nich – jak občanů-spotřebitelů, tak firem – zcela běžně existují. To jsou ekonomické subjekty v mikrosféře, ale stát není mikrosubjekt. O tom, že podnikání, existuje-li nadějný podnikatelský projekt, vyžaduje úvěrování, je základem tržní ekonomiky, stát však není ‚podnikatel‘, občan státu nepůjčuje peníze, aby stát za něho podnikal. Stát si nepočítá úvěrové riziko tak jako ekonomické mikrosubjekty. Státu nehrozí – ve většině případů – zkrachování. Stát, dostane-li se skutečně do úzkých, zvýší daně, což občané a podniky nemohou. Proto se stát v principu chová úplně jinak. Proto nemůže podnikat s cizími penězi,“ píše doslova Václav Klaus.
Z politického pohledu je text velmi ostrým „doporučením“ vládě ze strany nejvyššího z nejvyšších, který navíc poměrně otevřeně spolupracuje s Motoristy, kteří sedí ve vládě. Václav Klaus se tak poměrně brzy po ustavení vlády jal „pomáhat“ Andreji Babišovi řídit zemi. A pro premiéra to bude nejspíš čím dál pikantnější politický duel s bývalým prezidentem a premiérem.
Teoreticky by to z historického hlediska Babiš mohl vyhrát. Historie ukazuje, že bez zadlužení velké mocnosti prostě nevzniknou (stejně jako úspěšné firmy). Ostatně byl to právě dluh, který stál na počátku úspěchu USA, když Alexander Hamilton prosadil myšlenku federálního dluhu. A jsou to právě USA, kdo má dnes nominálně největší dluh na světě.
Na to se často zapomíná, byť se USA dává za vzor a zároveň se upozorňuje, jak je EU nefunkční. Paradoxně to jsou titíž lidé, kteří vehementně brojí proti společnému unijnímu dluhu. Přitom právě nyní může přijít onen „hamiltonovský“ okamžik pro EU, který bude na počátku jejího dlouhodobého úspěchu.
Čeští politici mohou být součástí tohoto řešení. Ale spíš zůstanou součástí stávajícího problému, jak tomu většinou bývá. Nicméně třeba Andrej Babiš v sobě nakonec opět probudí státníka, kterým neustále chce být. Jen si bude muset uvědomit, že navýšením dluhu bez jasného růstového plánu to tak úplně nebude.
