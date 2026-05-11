Karta, hotovost nebo Revolut? Jak platit na dovolené, aby vás to nestálo víc, než musí
Dovolená se může prodražit ještě dřív, než si objednáte první večeři u moře. Stačí špatně zvolený kurz, zbytečný výběr z bankomatu nebo platba v korunách místo v místní měně. Přitom právě u plateb v zahraničí platí, že několik jednoduchých pravidel dokáže ušetřit stovky až tisíce korun.
Zatímco generace našich rodičů mířila před cestou do směnárny a po návratu přepočítávala zbylé drobné, dnešní cestovatelé čelí jiné výzvě: skrytým poplatkům, nevýhodným kurzům a technologicky „vychytralým“ terminálům či bankomatům. V digitálním věku už zdaleka nejde jen o to, kde směnit peníze, ale hlavně o to, jakým způsobem platit, aby dovolená nebyla zbytečně drahá.
Čím méně prostředníků, tím levnější platba
Platby v zahraničí dnes umožňuje celá škála nástrojů – hotovost, platební karty, víceměnové účty nebo mobilní aplikace typu Revolut a Wise. Každý z nich má své výhody, ale i rizika. Klíčem k finanční efektivitě je minimalizovat počet prostředníků, kteří se na každé transakci „přiživí“. Čím méně jich je, tím výhodnější bývá kurz i nižší poplatky.
Platební karta se vyplatí. Jen neplaťte v korunách
Bezhotovostní platby bývají v praxi nejefektivnější – za předpokladu, že se používají správně. Nejčastější chyba nastává ve chvíli, kdy terminál nebo bankomat nabídne zúčtování v českých korunách. Jde o takzvanou dynamickou měnovou konverzi, známou jako DCC.
Při DCC nastavuje kurz provozovatel terminálu, nikoli vaše banka nebo karetní asociace. Výsledný kurz bývá často o 5 až 10 procent horší. Ekonomicky vzato tak DCC není služba, ale draze zaplacený omyl. Nejlepší volba? Vždy platit v měně dané země.
Revolut, Wise a víceměnové účty: výhoda pro připravené
Fintech služby, jako jsou Revolut nebo Wise, nabízejí víceměnové účty, které umožňují držet peníze v různých měnách a směňovat je předem, často za mezibankovní kurz. Při platbách pak dochází k přímému čerpání dané měny – bez další konverze, bez poplatků a bez stresu z kolísavého kurzu.
Výhodou je i možnost sledovat vývoj kurzu v reálném čase a směnit peníze ve chvíli, kdy je to výhodné. Oproti tradičním bankám může rozdíl činit i několik procent. Z pohledu nákladovosti se tyto služby stále více přibližují ideálu efektivní transakce.
Hotovost stále patří do peněženky
Navzdory digitalizaci má hotovost stále své místo. Trhy, kavárny, městská hromadná doprava nebo drobní obchodníci často jinou možnost neumožňují. I zde ale platí, že klíčem je připravenost.
Směna by měla proběhnout ještě v Česku, s předstihem a ideálně u důvěryhodné směnárny. Sledování kurzu několik týdnů dopředu se zpravidla vyplácí. Naopak letištní směnárny, hotelové recepce či stánky v turistických oblastech často nabízejí vysoce nevýhodné podmínky.
Výběry z bankomatu: rychlé, ale ne vždy výhodné
Výběry z bankomatu mohou být rychlé, ale často nejsou zcela transparentní. Poplatek si může účtovat nejen domovská banka, ale i samotný provozovatel bankomatu – a to i v případě, že je výběr deklarován jako „zdarma“.
Navíc se opět objevuje nabídka zúčtování v českých korunách, kterou je třeba bez zaváhání odmítnout. Banky k výběrům v zahraničí přistupují různě: některé nabízejí solidní kurz, ale účtují si poplatek za každý výběr. Jiné výběry neúčtují, ale kompenzují si to horším kurzem.
A na závěr jedna drobná poznámka, možná spíše behaviorální než finanční. Lidé mají tendenci utrácet méně, když platí hotovostí. Pocit „reálných“ peněz v ruce vede k větší rozvaze.
Pár bankovek v peněžence tak může kromě praktické funkce sehrát i roli finanční brzdy – a zabránit zbytečným impulzivním nákupům.
