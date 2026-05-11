Karta, hotovost nebo Revolut? Jak platit na dovolené, aby vás to nestálo víc, než musí

Karta, hotovost nebo Revolut? Jak platit na dovolené, aby vás to nestálo víc, než musí
Lukáš Kovanda
Dovolená se může prodražit ještě dřív, než si objednáte první večeři u moře. Stačí špatně zvolený kurz, zbytečný výběr z bankomatu nebo platba v korunách místo v místní měně. Přitom právě u plateb v zahraničí platí, že několik jednoduchých pravidel dokáže ušetřit stovky až tisíce korun.

Zatímco generace našich rodičů mířila před cestou do směnárny a po návratu přepočítávala zbylé drobné, dnešní cestovatelé čelí jiné výzvě: skrytým poplatkům, nevýhodným kurzům a technologicky „vychytralým“ terminálům či bankomatům. V digitálním věku už zdaleka nejde jen o to, kde směnit peníze, ale hlavně o to, jakým způsobem platit, aby dovolená nebyla zbytečně drahá.

Čím méně prostředníků, tím levnější platba

Platby v zahraničí dnes umožňuje celá škála nástrojů – hotovost, platební karty, víceměnové účty nebo mobilní aplikace typu Revolut a Wise. Každý z nich má své výhody, ale i rizika. Klíčem k finanční efektivitě je minimalizovat počet prostředníků, kteří se na každé transakci „přiživí“. Čím méně jich je, tím výhodnější bývá kurz i nižší poplatky.

Platební karta se vyplatí. Jen neplaťte v korunách

Bezhotovostní platby bývají v praxi nejefektivnější – za předpokladu, že se používají správně. Nejčastější chyba nastává ve chvíli, kdy terminál nebo bankomat nabídne zúčtování v českých korunách. Jde o takzvanou dynamickou měnovou konverzi, známou jako DCC.

Při DCC nastavuje kurz provozovatel terminálu, nikoli vaše banka nebo karetní asociace. Výsledný kurz bývá často o 5 až 10 procent horší. Ekonomicky vzato tak DCC není služba, ale draze zaplacený omyl. Nejlepší volba? Vždy platit v měně dané země.

Revolut, Wise a víceměnové účty: výhoda pro připravené

Fintech služby, jako jsou Revolut nebo Wise, nabízejí víceměnové účty, které umožňují držet peníze v různých měnách a směňovat je předem, často za mezibankovní kurz. Při platbách pak dochází k přímému čerpání dané měny – bez další konverze, bez poplatků a bez stresu z kolísavého kurzu.

Výhodou je i možnost sledovat vývoj kurzu v reálném čase a směnit peníze ve chvíli, kdy je to výhodné. Oproti tradičním bankám může rozdíl činit i několik procent. Z pohledu nákladovosti se tyto služby stále více přibližují ideálu efektivní transakce.

Hotovost stále patří do peněženky

Navzdory digitalizaci má hotovost stále své místo. Trhy, kavárny, městská hromadná doprava nebo drobní obchodníci často jinou možnost neumožňují. I zde ale platí, že klíčem je připravenost.

Směna by měla proběhnout ještě v Česku, s předstihem a ideálně u důvěryhodné směnárny. Sledování kurzu několik týdnů dopředu se zpravidla vyplácí. Naopak letištní směnárny, hotelové recepce či stánky v turistických oblastech často nabízejí vysoce nevýhodné podmínky.

Výběry z bankomatu: rychlé, ale ne vždy výhodné

Výběry z bankomatu mohou být rychlé, ale často nejsou zcela transparentní. Poplatek si může účtovat nejen domovská banka, ale i samotný provozovatel bankomatu – a to i v případě, že je výběr deklarován jako „zdarma“.

Navíc se opět objevuje nabídka zúčtování v českých korunách, kterou je třeba bez zaváhání odmítnout. Banky k výběrům v zahraničí přistupují různě: některé nabízejí solidní kurz, ale účtují si poplatek za každý výběr. Jiné výběry neúčtují, ale kompenzují si to horším kurzem.

A na závěr jedna drobná poznámka, možná spíše behaviorální než finanční. Lidé mají tendenci utrácet méně, když platí hotovostí. Pocit „reálných“ peněz v ruce vede k větší rozvaze.

Pár bankovek v peněžence tak může kromě praktické funkce sehrát i roli finanční brzdy – a zabránit zbytečným impulzivním nákupům.

Mzdy jako firemní tajemství. Polovina pracujících netuší, podle čeho se u nich platí

Bankovky
iStock
ČTK
ČTK

Polovina pracujících v Česku nemá ve firmě téměř žádné informace o mzdách a jen menšina zná pravidla, podle nichž se výdělky určují nebo zvyšují. Nedostatek transparentnosti přitom podle průzkumu Platy.cz výrazně podkopává důvěru zaměstnanců ve férové odměňování.

Jedenapadesát procent pracujících v Česku nemá ve firmě přístup k téměř žádným informacím o mzdách. Pětina zná mzdová rozpětí pro jednotlivé pozice a zhruba desetina také kritéria, podle kterých se výdělky určují a navyšují. Šest procent rovněž ví, jak si jejich mzda stojí ve srovnání s podobnými pozicemi, uvádí průzkum portálu Platy.cz mezi téměř 2700 respondenty.

Informace o rozdílech ve mzdách mužů a žen mají podle průzkum dvě procenta oslovených.

Zda jsou pravidla pro stanovení mezd transparentní, kladně odpovědělo v průzkumu 29 procent a záporně 48 procent. Necelá čtvrtina to nedokázala posoudit. Za férové je pak označilo 31 procent lidí, opak si myslí 36 procent oslovených a 33 procent neví.

Přitom téměř tři čtvrtiny těch, kteří považují pravidla odměňování ve své firmě za transparentní, vnímají odměňování jako férové. Mezi lidmi, podle nichž jsou pravidla netransparentní, je za férové považuje 17 procent.

„Z dat je dobře vidět, že férovost odměňování není jen otázkou samotné částky na výplatní pásce. Lidé potřebují rozumět logice systému. Pokud nevědí, podle čeho se mzdy určují, jak se navyšují nebo jaké faktory do nich vstupují, výrazně častěji ztrácejí důvěru, že je systém nastaven spravedlivě," uvedl analytik Platy.cz Miroslav Dravecký.

Složitá rovnováha

Neférovost mezd lidé nejčastěji odůvodňovali tím, že nerostou přiměřeně životním nákladům. Tento faktor uvedlo 48 procent respondentů. Druhým nejčastějším důvodem byla situace, kdy noví zaměstnanci mají často podobnou nebo vyšší mzdu než déle pracující kolegové. To zmínilo 37 procent lidí. Pětatřicet procent pak označilo jako důvod nedostatek informací o tom, jak se mzdy určují.

„Firmy dnes často řeší složitou rovnováhu. Potřebují nabírat nové lidi za mzdy, které odpovídají aktuální situaci na trhu, ale zároveň nesmějí ztratit důvěru těch, kteří pro ně pracují dlouhodobě,“ upozornil Dravecký.

Do tématu navíc vstupuje evropská směrnice o transparentnosti odměňování, kterou má ČR promítnout do svého právního řádu. Přesná podoba českých pravidel bude záležet na výsledném znění legislativních změn. Ministerstvo práce a sociálních věcí je představilo jako minimalistický návrh. Přesto firmy budou muset věnovat větší pozornost tomu, jak mají odměňování nastavené, zda ho dokážou opřít o relevantní data a zda umí vysvětlit rozdíly mezi srovnatelnými pozicemi.

Michael Jackson pořád fascinuje. Jeho biografie už převálcovala Bohemian Rhapsody

Snímek Michael se stal nejvýnosnějším hudebním životopisem amerických kin
Cinemart
Stanislav Šulc
sta

Americká kina ovládají známá jména. O končícím víkendu skončilo na čele žebříčku pokračování 20 let starého hitu Ďábel nosí Pradu. Z první příčky je nesundala ani nová adaptace herního hitu Mortal Kombat. Nadále se daří také biografickému snímku Michael, který v amerických kinech již utržil přes 240 milionů dolarů a stal se nejvýnosnější hudební biografií všech dob.

Solidní recenze, neuvěřitelně široká fanouškovská základna, virální úspěch na sociálních sítích. To vše pomáhá aktuálnímu hitu Michael stát se superhitem amerických kin. A nic na tom nemění ani skutečnost, že se snímek vyhýbá kontroverzním událostem života „Krále popu“ Michaela Jacksona a zcela vynechává linku s údajným obtěžováním dětí.

Snímek nadále vydělává a aktuálně po třetím víkendu v kinech je na jeho kontě přes 240 milionů dolarů jen v USA, po celém světě pak 577 milionů.

„Díky tomu Michael aktuálně překonal americké tržby filmu Bohemian Rhapsody z roku 2018 a stal se historicky nejvýnosnější hudební biografií v Severní Americe,“ uvádí Rebecca Rubin ze serveru Variety.com. „Biografický film o skupině Queen sice celosvětově zůstává se svými 911 miliony dolarů výrazně úspěšnější, ale při současném tempu by se Michael mohl brzy přiblížit globálním výšinám Freddieho Mercuryho,“ dodává reportérka Variety.

Snímek Michael se stal hitem

Michael Jackson a Meryl Streepová odstartovali sezonu filmových trháků

Enjoy

S květnem do kin přichází nejsilnější část filmového roku. Co Hollywood nevydělá do července, to už nedožene. Zatím to ale vypadá dobře.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Diváci většinou biografie ignorují

Hudební biografie v kinech většinou nesklízejí částky srovnatelné s komiksovými superhrdiny. Například v severoamerických kinech se přes sto milionů dolarů dostalo jen sedm snímků z tohoto žánru, kromě dvou zmíněných ještě například drama Straight Outta Compton, Elvis nebo biografie Boba Marleyho Bob Marley: One Love z roku 2024. Na globální úrovni se dařilo také biografii Eltona Johna (snímek Rocketman), ale jinak snímky o životech slavných muzikantů většinou nepatří k superhitům kin.

U Michaela jde však o výjimku. Důvodem je podle kritiků jednak orientace snímku na pozitivní stránku Jacksona, dále představitel hlavní role, Michaelův synovec Jaafar Jackson.

„Jeho podoba se zesnulým zpěvákem je místy až zarážející – stejně jako jeho celkové ztvárnění, ať už jde o způsob, jakým mluví, zpívá, tančí nebo se usmívá (Jaafarův zpěv je ve filmu namixován s Jacksonovými původními nahrávkami). Ale emoce jsou zde vzácností a režisér Antoine Fuqua natáčí hudební vystoupení z takové vzdálenosti, že je nemožné pochopit, co Jackson cítí nebo si myslí, a to po polovinu filmu.“ píše v recenzi pro The Independent Clarisse Loughrey, která jinak snímku dala jednu hvězdičku z pěti.

Doporučujeme