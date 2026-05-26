Chorvatsko autem už nebude tak levné. A Hurghada letadlem zabolí ještě víc
Letní dovolená vyjde Čechy dráž. Podle analýzy XTB zaplatí rodina při cestě autem do Chorvatska za palivo až o 1 200 korun více než loni, u leteckých zájezdů může příplatek dosáhnout několika tisíc korun.
Kvůli válce na Blízkém východě se Čechům v letní sezoně prodraží cesta na dovolenou. Zatímco rodina jedoucí autem do Chorvatska zaplatí za palivo o 900 až 1 200 korun více než loni, čtyřčlenná rodina letící do Řecka, Turecka či Egypta může za letenky připlatit v průměru 3 000 až 5 000 korun. Vyplývá to z analýzy, kterou představila novinářům společnost XTB.
„Analýza ukázala, že léto 2026 se jednoznačně nese ve znamení skokového zdražení a rozkolísání cen benzinu. Kerosin pro leteckou dopravu vystřelil na dvojnásobek, benzin v Česku zdražil meziročně nejvíce ze všech sledovaných evropských zemí,“ uvedl analytik XTB Jiří Tyleček.
Autem zdraží cesta zhruba o tisícovku
Dovolená autem podle něj průměrnou rodinu vyjde zhruba o tisíc korun dráž jen za samotnou cestu. Důvodem je kombinace dražšího paliva, mírně vyšších poplatků za dálniční známky a mýtné v Rakousku, Slovinsku, Chorvatsku a Itálii. Ekonomickou výhodou pozemní cesty ovšem zůstává skutečnost, že náklady se rozpočítávají na celou posádku vozu. Pro čtyřčlennou rodinu tak průměrný čistý nárůst nákladů na dopravu po zemi činí přibližně 250 až 300 korun na osobu.
Ryanair posiluje svou finanční pozici. Splatil eurobondy za 1,2 miliardy eur a poprvé od vstupu na burzu v roce 1997 je tak bez dluhů. Aerolince to pomůže zlevnit financování a získá větší prostor při vyjednávání o nových letadlech i letištních dohodách.
Letadlem může být zdražení citelnější
U dovolené letecky je inflační efekt silnější, protože zdražení kerosinu a zavedení palivových příplatků zasahuje každou letenku zvlášť. Některé, převážně krátké lety nemusely podle Tylečka zdražit vůbec, jiné ale mohou být dražší o mnoho tisíc korun, zvlášť pokud musely být kvůli situaci na Blízkém východě přesměrovány.
V Česku je palivo stále levnější než jinde
Z pohledu absolutních cen pohonných hmot patří Česko k levnějším evropským zemím, ceny nafty patří k nejnižším. „Ze sledovaných zemí u nás nastalo nejvyšší zdražení benzinu a třetí nejvyšší zdražení nafty. Při pohledu na ceny u našich sousedů se kromě Polska vždy vyplatí natankovat v ČR. Chorvatsko, cílová destinace statisíců Čechů, je díky průběžně prodlužované regulaci cen výjimkou, protože aktuálně jsou tam ceny benzinu nižší než u nás,“ dodal.
Ferrari představilo svůj první plně elektrický vůz Luce a trh zareagoval prudkým výprodejem. Akcie italské automobilky podle agentury Bloomberg v Miláně klesly téměř o osm procent poté, co nový model sklidil vlnu kritiky za svůj vzhled. Část analytiků i komentátorů na sociálních sítích přirovnávala čtyřdveřový pětimístný elektromobil spíše k masovým elektromobilům než k tradičnímu Ferrari.
Nejvíc si připlatí řidiči na jih Evropy
Při cestě autem činí nárůst nákladů u cesty do Polska v průměru 550 korun, do Bulharska 1 450 korun a do Itálie či Španělska až 1 800 korun. Polsko i přes krizi zvládá držet marže nízko a trasa je nejkratší, doplnil. Bulharsko je daleko, tranzitní balkánské země jsou ale levnější. U Itálie a Španělska výpočet kombinuje extrémní vzdálenost a fakt, že Německo, Francie i Itálie nechávají dálniční pumpy bez regulace. Ceny tam běžně šplhají nad 50 korun za litr.
Kerosin zdražil na dvojnásobek
Cenový šok letošní sezony zaznamenala letecká doprava. Velkoobchodní ceny kerosinu vystřelily na zhruba dvojnásobek proti období před začátkem krize na Blízkém východě. Zdvojnásobení spotové ceny kerosinu ale neznamená zdvojnásobení ceny letenky. Velká část letních dovolených je stále pokryta za staré ceny, protože dopravci mají spotřebu zajištěnou dopředu.
„Kerosin zdražil na dvojnásobek, ale letošní léto to cestující v plné míře nepocítí, protože skutečný dopad přijde příští sezonu, až se promítne do nových kontraktů,“ podotkl Tyleček.
Když Rockefellerova nadace před několika dny společně se svými partnery z řad dalších světových donátorů oznámila vznik Globální koalice pro jadernou filantropii, symbolicky završila přechod od svých „fosilních kořenů" k nízkoemisní energetice. John D. Rockefeller proslul před více než sto lety jako ropný magnát, nejbohatší muž světa a zakladatel proslulé nadace, která své aktivity financovala díky ziskům z „černého zlata". V roce 2020 řekla definitivní „goodbye" fosilním palivům, zaměřila se na podporu obnovitelných zdrojů a nyní se jasně přihlásila k rozvoji jaderné energetiky.
