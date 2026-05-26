Chorvatsko autem už nebude tak levné. A Hurghada letadlem zabolí ještě víc

ČTK

Letní dovolená vyjde Čechy dráž. Podle analýzy XTB zaplatí rodina při cestě autem do Chorvatska za palivo až o 1 200 korun více než loni, u leteckých zájezdů může příplatek dosáhnout několika tisíc korun.

Kvůli válce na Blízkém východě se Čechům v letní sezoně prodraží cesta na dovolenou. Zatímco rodina jedoucí autem do Chorvatska zaplatí za palivo o 900 až 1 200 korun více než loni, čtyřčlenná rodina letící do Řecka, Turecka či Egypta může za letenky připlatit v průměru 3 000 až 5 000 korun. Vyplývá to z analýzy, kterou představila novinářům společnost XTB.

„Analýza ukázala, že léto 2026 se jednoznačně nese ve znamení skokového zdražení a rozkolísání cen benzinu. Kerosin pro leteckou dopravu vystřelil na dvojnásobek, benzin v Česku zdražil meziročně nejvíce ze všech sledovaných evropských zemí,“ uvedl analytik XTB Jiří Tyleček.

Autem zdraží cesta zhruba o tisícovku

Dovolená autem podle něj průměrnou rodinu vyjde zhruba o tisíc korun dráž jen za samotnou cestu. Důvodem je kombinace dražšího paliva, mírně vyšších poplatků za dálniční známky a mýtné v Rakousku, Slovinsku, Chorvatsku a Itálii. Ekonomickou výhodou pozemní cesty ovšem zůstává skutečnost, že náklady se rozpočítávají na celou posádku vozu. Pro čtyřčlennou rodinu tak průměrný čistý nárůst nákladů na dopravu po zemi činí přibližně 250 až 300 korun na osobu.

Letadlem může být zdražení citelnější

U dovolené letecky je inflační efekt silnější, protože zdražení kerosinu a zavedení palivových příplatků zasahuje každou letenku zvlášť. Některé, převážně krátké lety nemusely podle Tylečka zdražit vůbec, jiné ale mohou být dražší o mnoho tisíc korun, zvlášť pokud musely být kvůli situaci na Blízkém východě přesměrovány.

V Česku je palivo stále levnější než jinde

Z pohledu absolutních cen pohonných hmot patří Česko k levnějším evropským zemím, ceny nafty patří k nejnižším. „Ze sledovaných zemí u nás nastalo nejvyšší zdražení benzinu a třetí nejvyšší zdražení nafty. Při pohledu na ceny u našich sousedů se kromě Polska vždy vyplatí natankovat v ČR. Chorvatsko, cílová destinace statisíců Čechů, je díky průběžně prodlužované regulaci cen výjimkou, protože aktuálně jsou tam ceny benzinu nižší než u nás,“ dodal.

Nejvíc si připlatí řidiči na jih Evropy

Při cestě autem činí nárůst nákladů u cesty do Polska v průměru 550 korun, do Bulharska 1 450 korun a do Itálie či Španělska až 1 800 korun. Polsko i přes krizi zvládá držet marže nízko a trasa je nejkratší, doplnil. Bulharsko je daleko, tranzitní balkánské země jsou ale levnější. U Itálie a Španělska výpočet kombinuje extrémní vzdálenost a fakt, že Německo, Francie i Itálie nechávají dálniční pumpy bez regulace. Ceny tam běžně šplhají nad 50 korun za litr.

Kerosin zdražil na dvojnásobek

Cenový šok letošní sezony zaznamenala letecká doprava. Velkoobchodní ceny kerosinu vystřelily na zhruba dvojnásobek proti období před začátkem krize na Blízkém východě. Zdvojnásobení spotové ceny kerosinu ale neznamená zdvojnásobení ceny letenky. Velká část letních dovolených je stále pokryta za staré ceny, protože dopravci mají spotřebu zajištěnou dopředu.

„Kerosin zdražil na dvojnásobek, ale letošní léto to cestující v plné míře nepocítí, protože skutečný dopad přijde příští sezonu, až se promítne do nových kontraktů,“ podotkl Tyleček.

Lukáš Kovanda: KFC se pokouší o „restart natvrdo". Hraje vabank

KFC v Praze
Dušan Kütner / Newstream
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Česko dnes na trhu rychlého občerstvení zažívá situaci, kterou tuzemský maloobchod nepamatuje. Nadnárodní řetězec KFC se rozhodl k radikálnímu kroku: s ranní otevírací dobou nechal zamčené dveře všech svých 140 poboček po celé České republice. Provoz se plošně zastavil. Zaměstnanci místo smažení kuřat fasují školicí manuály a programátoři narychlo nahazují nový digitální systém pro kontrolu bezpečnosti potravin.

Ačkoli se síť restaurací po jedenácté hodině dopolední opět rozběhne, ekonomická bilance a symbolika tohoto „řízeného restartu“ budou mít na český gastrobyznys dlouhodobý dopad. Otázka, kterou si dnes klade nejeden investor i konkurent, zní jasně: Na kolik korun tato dopolední čistka provozovatele vyjde a může takto riskantní marketingový vabank vůbec smazat omyly minulosti?

Krize, která už nešla přehlížet

Abychom pochopili ekonomickou logiku tohoto kroku, musíme si nejprve nalít čistého vína, nebo v tomto případě spíše čistého oleje. Úterní ranní výpadek tržeb nebyl bleskem z čistého nebe, ale logickým vyvrcholením hluboké strukturální krize.

Provozovatel českého KFC, holding AmRest, totiž už od podzimu loňského roku čelí bezprecedentnímu tlaku. Poté, co investigativní novináři a následně Státní zemědělská a potravinářská inspekce rozkryli systémové podvody s přelepováním dat spotřeby masa a tristní hygienické podmínky na řadě poboček, utrpěla loajalita českých spotřebitelů těžký zásah.

V prvním čtvrtletí roku 2026 se tak AmRest probudil do kruté reality v podobě meziročního propadu tržeb o desítky procent. Pro firmu, která v Česku ročně generuje obraty přesahující šest miliard korun, to znamená jediné – finanční krvácení v řádu stovek milionů korun na ušlém zisku.

Dopoledne za miliony

Když se podíváme na samotný dnešní den skrze čistou účetní matematiku, přímé náklady na několikahodinové uzavření jsou sice vysoké, ale pro korporaci takové velikosti nikoli likvidační. Dopolední hodiny před jedenáctou sice tvoří z hlediska denních prodejů slabší segment – lidé v této době kupují primárně snídaňová menu a ranní kávu –, přesto okamžitý výpadek tržeb u 140 vytížených restaurací dosahuje částky tři až pět milionů korun.

K tomu je však nutné připočítat běžící fixní náklady. Nájemné v prémiových obchodních centrech či na exponovaných dopravních uzlech se kvůli internímu školení nezastaví. Tisíce zaměstnanců navíc musely být fyzicky v práci a odpracovat přes 34 tisíc hodin doplňujících recertifikací. Tyto hodiny jim zaměstnavatel samozřejmě musí zaplatit, přestože v daný moment nevygenerovali ani korunu tržby.

Připočteme-li k tomu investice do samotného technologického řešení – tedy zavedení automatizovaného tisku datových štítků a softwaru pro dálkovou kontrolu manažery –, dostáváme se k jednorázové účtence za dnešní dopoledne ve výši zhruba pět až deset milionů korun.

Skutečný účet je reputační

Skutečné náklady dnešní akce však neleží v pokladnách, ale v oblasti reputačního kapitálu. Z pohledu krizového managementu udělalo KFC krok, který lze označit za „přiznání ztráty s cílem stabilizace“, lidověji „restart natvrdo“.

Pokud by firma pokračovala v dosavadním módu defenzivního mlčení a dílčích omluv, spotřebitelská skepse by dál hlodala tržní podíl značky. Tím, že management teatrálně zastavil stroje, vyslal trhu srozumitelný a drahý signál: „Víme, že jsme chybovali, a investujeme miliony do nápravy.“

Tento psychologický efekt je sice extrémně riskantní, neboť části veřejnosti může připomenout, jak hluboký problém v kuchyních vlastně byl, ale z dlouhodobého hlediska je to jediná cesta, jak zastavit permanentní odliv zákazníků. Reputační škoda dneškem nevznikla, dneškem se – potenciálně – začala odepisovat.

McDonald’s mlčí a inkasuje

Gastrobyznys je však trh s nulovým součtem – co jeden ztratí, druhý okamžitě inkasuje. Z této situace dlouhodobě nejvíce profituje úhlavní rival, společnost McDonald’s. Zatímco KFC počítalo ztráty z uzavřených poboček, u drive-thru oken s logem zlatého oblouku se tvořily fronty.

McDonald’s navíc prokázal obdivuhodnou marketingovou disciplínu. Namísto agresivního kopání do oslabeného soupeře zvolil strategii absolutního mlčení, čímž se v očích spotřebitelů pasoval do role stabilního, bezproblémového a prémiového přístavu. Každé procento tržního podílu, které AmRest v uplynulých měsících ztratil, z velké části přiteklo právě do pokladen McDonald’s.

Popeyes dostal dar z nebes

Zároveň nelze opomenout dravého nováčka na českém trhu, řetězec Popeyes. Ten do Česka vstoupil s ambicí konkurovat KFC v jeho nejsilnější disciplíně – smaženém kuřecím mase. Pro Popeyes představuje nynější krize lídra trhu doslova dar z nebes.

Svou komunikaci může bez ostychu stavět na parametru stoprocentní čerstvosti a nekompromisní kvality, čímž systematicky odčerpává mladší, socioekonomicky silnější zákaznickou základnu, pro kterou jsou hygienické standardy prioritou číslo jedna.

Zapomínat nesmíme ani na vnitřní kanibalizaci v rámci samotného holdingu AmRest. Ten sice v ČR provozuje i síť Burger King, která funguje na zcela jiných dodavatelských řetězcích hovězího masa a krize se jí nedotkla, finanční a personální vyčerpání mateřské společnosti však logicky brzdí rozvojový potenciál všech jejích značek na našem území.

Risk, který může dávat smysl

Sečteno a podtrženo, úterní uzavření poboček KFC bylo drsnou, ale racionální ekonomickou kalkulací. Holding AmRest vsadil vše na jednu kartu. Krátkodobá finanční oběť v hodnotě několika milionů korun má za cíl zachránit miliardové hodnoty v horizontu příštích let.

Zda český spotřebitel, známý svou citlivostí na cenu, ale v poslední době stále více i na kvalitu a etiku podnikání, vezme KFC po „restartu“ na milost, ukážou až finanční výsledky za druhý kvartál letošního roku. Jisté je jedno: éra, kdy si fastfoodové řetězce mohly dovolit řešit hygienické prohřešky pouhou výměnou manažera pobočky, v České republice definitivně skončila. Bezpečnost potravin se stala klíčovým ekonomickým ukazatelem.

Když nebude benzín, lidé nepojedou na chalupu. Když nebude nafta, klekne stát, říká šéf pumpařů

Ivan Indráček, šéf Unie nezávislých petrolejářů ČR.
archiv Ivana Indráčka, poskytnuto
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Cena paliv, benzínu a nafty, vyskočila za poslední dva měsíce o vagon. Přesněji řečeno, o třicet procent. Podle šéfa Unie nezávislých petrolejářů ČR Ivana Indráčka ale za zdražováním nestojí jen ropa, nýbrž i nervozita trhu. „Vývoj cen nafty a benzínu se děje v Rotterdamu. Tam je ten trh, který udává cenu pohonných hmot. Produkty jako nafta, letecký petrolej, LPG, mají svůj vlastní trh, který reaguje na emoce,“ říká Indráček.

Ministryně financí Alena Schillerová během jednání vlády oznámila, že bude stát regulovat ceny paliv i v červnu. Je to za Unii petrolejářů, kterou vedete, správné rozhodnutí?

Jsou dvě roviny. První je, zda vůbec regulace měla být. To je trochu filozofická otázka. Druhou věcí je, zda regulace něčemu pomáhá. Objektivně řečeno, v dubnu byly tři okamžiky, kdy regulace evidentně stlačila ceny dolů. Byly to okamžiky, kdy prodejci prodávali se ztrátou. Jakýsi vzoreček výpočtu ministerstva nebyl schopen reagovat na fakt, že cena surovin klesá. Prvního května se ten vzoreček opravil, ceny na čerpačkách nedosahují zastropovaných cen. Výjimkou jsou dálniční pumpy. Stávající vzoreček pro ně nestačí, potřebovaly by mít marži o trochu vyšší.

Otázkou je, proč regulaci prodlužovat do června. Absolutně k tomu není žádný důvod. A když ministryně prohlásí, že každý řidič díky ní šetří čtyři sta korun na nádrž, tak to je na facku. Ministryně vytváří obraz čerpadlářů jako nějakých okradačů lidí. To je zcela falešný obraz.

Proč, když máme v Česku dva měsíce státní regulaci cen paliv, jsou u nás ceny nafty a benzínu podobné jako například na Slovensku, kde aktuálně není žádná regulace cen?

Je těžké ceny porovnávat, každá země má jiné daně. To cenu zkresluje. Ve chvíli, kdy má Slovensko stejnou prodejní cenu jako my, a nemá ji regulovanou, ukazuje to na fakt, že regulace je zbytečná.

Pumpaři neokrádají lidi. Schillerová vytvořila falešnou realitu, říká šéf pumpařů Indráček

Máme zvláštní situaci, která reaguje na konflikt na Blízkém východě. Je tu paradox. Cena nafty po začátku konfliktu vystřelila vzhůru, nyní je ovšem níže než cena benzínu. V čem tento vývoj cen spočívá?

Všechno se děje mimo Českou republiku. Cena nafty a benzinu se tvoří v Rotterdamu. Tam je trh, který udává cenu pohonných hmot. Produkty jako nafta, letecký petrolej nebo LPG mají svůj vlastní trh, který reaguje na emoce. V případě války v Íránu šly ceny těchto komodit nahoru, aniž by k tomu vznikl nějaký faktický důvod. Fakt, že na trzích roste cena ropy, neznamená, že musí růst cena paliv. Důvod zdražování je primárně v očekáváních trhu. Jde o obchod, ne o racionální podklad.

Když nebude nafta, zastaví se stát

K naftě. Nafta je strategickou surovinou. Když začne válka, obchodníci logicky spekulují. Útok na Írán nastal na konci února. To je topná sezóna, a nafta a topný olej, to je vlastně totéž. Máte situaci, kdy je ještě velká spotřeba, ale očekává se, že spotřeba bude pokračovat. A je tu obava z růstu ceny. Nafta je strategická surovina. Když nebude nafta, nebudou jezdit vojáci, hasiči ani nákladní doprava.

A do třetice, Evropa si dokáže ve standardní situaci vyrobit benzínu dostatek. U nafty je to tak, že zhruba dvacet procent spotřeby musí Evropa dovážet. Je odkázána na výrobu v jiných zemích. Největším zdrojem jsou Spojené státy, asi pětina. Ostatní regiony jako Čína, Indie nebo Afrika jsou odkázány na dovoz zdrojů z Perského zálivu. Ale Evropa si bere naftu ze zemí, které přes Hormuz vozí ropu. Proto ten obří růst cen nafty na začátku konfliktu na Blízkém východě.

Podobná situace je s leteckým benzínem. On je to vlastě produkt z ropy velmi blízký naftě. Letecké palivo je při rafinaci na pomezí benzinu a nafty, větší část se blíží naftě. Když začal nedostatek leteckého paliva, který měl původ v Asii, začal se pro mě překvapivě šířit až do Spojených států. Američané na to nebyli připraveni, a začali vyčerpávat palivo z celého světa. Zásoby leteckého paliva jsou v současnosti asi o třicet procent nižší, než je obvyklý průměr v tomto ročním období.

V okamžiku, kdy Amerika začala být hladová po leteckém palivu, což znamená, že chce víc benzínu, který Evropa standardně dodává, tak obchodníci začnou prodávat tam, kde mají větší marže. Proč by toho nevyužili. V Evropě se tím snížila nadvýroba benzínu, což je impulz k růstu jeho ceny. A vedle toho cena nafty klesá, protože konflikt v Íránu je nyní takový ospalý. Nafta poklesla, protože trh už není tak nervózní. A benzín roste, protože roste poptávka po leteckém palivu.

A nezapomeňme, že benzín je ve většině evropských zemí víc zdaněn než nafta. Nafta je zdaněna v Česku něco přes osm korun na litr, u benzinu je to téměř třináct korun.

Dálnice nejsou vesnice. Proto tam strop nestačí

Vládní regulace cen paliv způsobila, že na dálnicích je palivo „levnější“, zatímco na vsi se ceny zvedly…

Problém je v tom, že většina čerpacích stanic nenakupuje za indexové ceny, ale za ceny platné ke dni D. To může být třeba týden. Vláda řekla, že můžete mít marži za den maximálně 2,50 koruny. To na dálnici absolutně nestačí. Přirovnám to k tomu, že když si půjdete koupit pivo na Sněžce, zaplatíte stovku. A v kiosku na hřišti fotbalového týmu okresního přeboru polovinu. Vždy platilo, dám, co mám. Není nic mimořádného, že na atraktivních místech je cena vyšší.

Využily malé benzinové pumpy vládní cenové stropy paliv k tomu, aby zdražily?

Nevyužily. Český trh je extrémně konkurenční. Nemůžete prodávat za maximální možnou cenu, když to neudělají vaši konkurenti. V Česku je regulováno 3 200 čerpacích stanic. Z toho je 1 400 značkových, zbytek jsou neznačkové. Ty neznačkové provozuje zhruba tisíc provozovatelů. Značkové provozuje pět provozovatelů. Jak by se mohlo tisíc provozovatelů dohodnout na nějaké strategii? To mi ještě nikdo nikdy nevysvětlil.

Co bude s cenami benzínu a nafty před prázdninami?

Odpověď je složitá. Situace kolem Hormuzského průlivu je složitá, ale ne klíčová. Závažné je, že v Perském zálivu jsou uvízlé lodě. Podle různých zdrojů jde o tři až pět procent přepravní kapacity světa. Ropa se nedá přepravovat z místa, kde je, do místa, kde je po ní poptávka. Cena paliv je nyní taková, že s touto situací počítá. Nemusíme se obávat žádného radikálního nárůstu cen, cena už situaci na trhu odráží.

