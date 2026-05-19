Mrtvé peníze Čechů. Na účtech leží bilion, který tiše požírá inflace
Češi mají v bankách rekordní úspory. Jen na běžných účtech podle 4fin leží přes 1,17 bilionu korun, které prakticky nic nevydělávají. Vypadá to bezpečně, jenže inflace z nich potichu ukrajuje hodnotu. Podle propočtů firmy tak lidé loni přišli o více než 29 miliard korun.
Češi mají v bankách víc peněz než kdy dřív. Na konci loňského roku se vklady domácností přiblížily k částce 3,8 bilionu korun. Zní to jako dobrá zpráva: domácnosti si tvoří rezervy, neutrácí všechno a myslí na horší časy. Jenže má to háček. Velká část těchto peněz leží na účtech, kde prakticky nic nevydělává.
Češi mají jen na běžných účtech více než 1,17 bilionu korun. Tedy peníze, které jsou sice po ruce, ale zároveň je každý rok tiše okusuje inflace. Podle propočtů společnosti 4fin lidé jen loni kvůli inflaci přišli u peněz na běžných účtech o více než 29 miliard korun.
Zaparkovat peníze na spořicím účtu a očekávat, že se automaticky zhodnotí, je jako doufat v zázrak. Získat úrok nad tři, dokonce čtyři procenta ale stále jde. Klienti bank ale musí splnit různé, mnohdy komplikované, podmínky. Jak se v tom vyznat? Přinášíme srovnání květnových spořicích účtů.
Zaparkovat peníze na spořicím účtu a očekávat, že se automaticky zhodnotí, je jako doufat v zázrak. Získat úrok nad tři, dokonce čtyři procenta ale stále jde. Klienti bank ale musí splnit různé, mnohdy komplikované, podmínky. Jak se v tom vyznat? Přinášíme srovnání květnových spořicích účtů.
Bezpečí, které něco stojí
Peníze na běžném účtu působí bezpečně. Nespadnou o deset procent za den, nikam nezmizí v grafu a člověk je má hned k dispozici. Jenže právě tahle zdánlivá jistota může být drahá.
„Češi mají pocit, že když peníze nechají na účtu, chovají se bezpečně a odpovědně. Jenže v realitě často volí jistou ztrátu. Peníze na běžném účtu sice nominálně zůstávají stejné, ale jejich reálná hodnota se každý rok snižuje,“ říká Libuše Dvořáková, oblastní ředitelka společnosti 4fin.
Podle firmy odpovídá loňská inflační ztráta u peněz na běžných účtech více než šesti tisícům korun ročně na jednoho člověka s úsporami.
Rezerva ano. Jen ne celý život na účtu
Finanční rezerva je základ. Bez ní se domácnost může při rozbitém autě, výpadku příjmu nebo větší opravě rychle dostat do problémů. Podle odborníků dává smysl mít bokem zhruba tři až šest měsíčních výdajů.
Jenže řada lidí drží na běžných a spořicích účtech mnohem víc. Často i peníze, které nebudou potřebovat roky. A právě ty podle 4fin zbytečně zahálejí.
„Na západ od našich hranic je běžné, že lidé část úspor investují a dlouhodobě pracují s tím, jak si majetek chránit před inflací. V Česku pořád převládá představa, že investování je něco riskantního nebo určeného jen pro bohaté. Přitom právě dlouhodobá nečinnost bývá nejdražší,“ vysvětluje Dvořáková.
Češi spoří. K investování se pořád stavějí rezervovaně
Češi historicky patří mezi spořivé národy. Jenže v okamžiku, kdy mají peníze poslat dál než na spořicí účet, často se zarazí. Podle 4fin za tím stojí hlavně nedůvěra, slabší finanční gramotnost a strach, že o peníze přijdou.
Svoji roli hrají i investiční podvody. Ty část lidí utvrzují v pocitu, že nejbezpečnější je nedělat nic. Jenže právě nicnedělání může být při dlouhém horizontu také ztrátová strategie.
„Lidé si pořád myslí, že investování znamená obchodování s akciemi nebo mají potřebu mít statisíce na účtu. Ve skutečnosti lze začít i s malými částkami. Důležitější než výše první investice je pravidelnost a čas,“ říká Dvořáková.
Situace se ale postupně mění. Zájem o investování mezi Čechy roste. Podle průzkumu NMS Market Research pro Raiffeisenbank loni investovalo 39 procent Čechů. Předloni to bylo 32 procent. Většina investorů navíc podle zjištění nepřistupuje k trhu nárazově, ale pravidelně. Přibližně dvě třetiny lidí podle průzkumu investují systematicky. Část lidí tedy už nespoléhá jen na spořicí účet a učí se s penězi pracovat dlouhodoběji.
„Češi se učí přemýšlet dlouhodoběji a nespoléhat pouze na spoření. Pravidelné investování už není výjimkou,“ uvedla mluvčí Raiffeisenbank Tereza Kaiseršotová.
Sto korun týdně může udělat rozdíl
4fin ukazuje příklad na částce, kterou mnoho lidí utratí téměř bez přemýšlení. Sto korun týdně za drobnosti, kávu, sázení nebo jiné malé výdaje se nezdá jako nic zásadního. V čase už ale může jít o zajímavé peníze.
Pokud by člověk investoval 100 korun týdně při průměrném ročním zhodnocení šest procent, za deset let by měl podle propočtů firmy přibližně 71 tisíc korun. Za dvacet let by hodnota investice mohla vzrůst téměř na 200 tisíc korun, přestože by reálně vložil jen něco přes 100 tisíc.
Nejde tedy o rychlé zbohatnutí. Spíš o efekt času, pravidelnosti a toho, že peníze neleží ladem.
Nejdřív úklid, potom investice
Lidé by podle expertů měli začít jednoduchým úklidem osobních financí. Na běžném účtu ponechat peníze na provoz domácnosti, stranou mít pohotovostní rezervu a teprve poté řešit dlouhodobé cíle. Investování nemá být sázka na jednu kartu ani hon za rychlým výdělkem. Má sloužit hlavně jako způsob, jak dlouhodobě chránit hodnotu peněz.
„Investování nemá být stres ani honba za rychlým zbohatnutím. Má fungovat jako dlouhodobý nástroj ochrany majetku. Nejhorší rozhodnutí je často žádné rozhodnutí neudělat,“ uzavírá Dvořáková.
Kolik peněz mají Češi v bankách
|Ukazatel
|Hodnota
|Celkový objem peněz uložených v bankách
|téměř 3,8 bilionu Kč
|Na běžných účtech
|1,17 bilionu Kč
|Na spořicích účtech
|1,53 bilionu Kč
|Meziroční růst vkladů
|+170,6 miliardy Kč
|Průměrná inflace za rok 2025
|2,5 %
|Odhadovaná roční ztráta vlivem inflace na běžných účtech
|29,25 miliardy Kč
Zdroj: 4fin. Údaje ukazují, kolik peněz drží domácnosti v bankách a jakou část hodnoty mohou úspory na běžných účtech ztrácet kvůli inflaci.
