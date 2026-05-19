Mrtvé peníze Čechů. Na účtech leží bilion, který tiše požírá inflace

Češi mají v bankách rekordní úspory. Jen na běžných účtech podle 4fin leží přes 1,17 bilionu korun, které prakticky nic nevydělávají. Vypadá to bezpečně, jenže inflace z nich potichu ukrajuje hodnotu. Podle propočtů firmy tak lidé loni přišli o více než 29 miliard korun.

Češi mají v bankách víc peněz než kdy dřív. Na konci loňského roku se vklady domácností přiblížily k částce 3,8 bilionu korun. Zní to jako dobrá zpráva: domácnosti si tvoří rezervy, neutrácí všechno a myslí na horší časy. Jenže má to háček. Velká část těchto peněz leží na účtech, kde prakticky nic nevydělává.

Češi mají jen na běžných účtech více než 1,17 bilionu korun. Tedy peníze, které jsou sice po ruce, ale zároveň je každý rok tiše okusuje inflace. Podle propočtů společnosti 4fin lidé jen loni kvůli inflaci přišli u peněz na běžných účtech o více než 29 miliard korun.

Bezpečí, které něco stojí

Peníze na běžném účtu působí bezpečně. Nespadnou o deset procent za den, nikam nezmizí v grafu a člověk je má hned k dispozici. Jenže právě tahle zdánlivá jistota může být drahá.

„Češi mají pocit, že když peníze nechají na účtu, chovají se bezpečně a odpovědně. Jenže v realitě často volí jistou ztrátu. Peníze na běžném účtu sice nominálně zůstávají stejné, ale jejich reálná hodnota se každý rok snižuje,“ říká Libuše Dvořáková, oblastní ředitelka společnosti 4fin.

Podle firmy odpovídá loňská inflační ztráta u peněz na běžných účtech více než šesti tisícům korun ročně na jednoho člověka s úsporami. 

Rezerva ano. Jen ne celý život na účtu

Finanční rezerva je základ. Bez ní se domácnost může při rozbitém autě, výpadku příjmu nebo větší opravě rychle dostat do problémů. Podle odborníků dává smysl mít bokem zhruba tři až šest měsíčních výdajů.

Jenže řada lidí drží na běžných a spořicích účtech mnohem víc. Často i peníze, které nebudou potřebovat roky. A právě ty podle 4fin zbytečně zahálejí.

„Na západ od našich hranic je běžné, že lidé část úspor investují a dlouhodobě pracují s tím, jak si majetek chránit před inflací. V Česku pořád převládá představa, že investování je něco riskantního nebo určeného jen pro bohaté. Přitom právě dlouhodobá nečinnost bývá nejdražší,“ vysvětluje Dvořáková.

Češi spoří. K investování se pořád stavějí rezervovaně

Češi historicky patří mezi spořivé národy. Jenže v okamžiku, kdy mají peníze poslat dál než na spořicí účet, často se zarazí. Podle 4fin za tím stojí hlavně nedůvěra, slabší finanční gramotnost a strach, že o peníze přijdou.

Svoji roli hrají i investiční podvody. Ty část lidí utvrzují v pocitu, že nejbezpečnější je nedělat nic. Jenže právě nicnedělání může být při dlouhém horizontu také ztrátová strategie.

„Lidé si pořád myslí, že investování znamená obchodování s akciemi nebo mají potřebu mít statisíce na účtu. Ve skutečnosti lze začít i s malými částkami. Důležitější než výše první investice je pravidelnost a čas,“ říká Dvořáková.

Situace se ale postupně mění. Zájem o investování mezi Čechy roste. Podle průzkumu NMS Market Research pro Raiffeisenbank loni investovalo 39 procent Čechů. Předloni to bylo 32 procent. Většina investorů navíc podle zjištění nepřistupuje k trhu nárazově, ale pravidelně. Přibližně dvě třetiny lidí podle průzkumu investují systematicky. Část lidí tedy už nespoléhá jen na spořicí účet a učí se s penězi pracovat dlouhodoběji.

„Češi se učí přemýšlet dlouhodoběji a nespoléhat pouze na spoření. Pravidelné investování už není výjimkou,“ uvedla mluvčí Raiffeisenbank Tereza Kaiseršotová.

Sto korun týdně může udělat rozdíl

4fin ukazuje příklad na částce, kterou mnoho lidí utratí téměř bez přemýšlení. Sto korun týdně za drobnosti, kávu, sázení nebo jiné malé výdaje se nezdá jako nic zásadního. V čase už ale může jít o zajímavé peníze.

Pokud by člověk investoval 100 korun týdně při průměrném ročním zhodnocení šest procent, za deset let by měl podle propočtů firmy přibližně 71 tisíc korun. Za dvacet let by hodnota investice mohla vzrůst téměř na 200 tisíc korun, přestože by reálně vložil jen něco přes 100 tisíc.

Nejde tedy o rychlé zbohatnutí. Spíš o efekt času, pravidelnosti a toho, že peníze neleží ladem.

Nejdřív úklid, potom investice

Lidé by podle expertů měli začít jednoduchým úklidem osobních financí. Na běžném účtu ponechat peníze na provoz domácnosti, stranou mít pohotovostní rezervu a teprve poté řešit dlouhodobé cíle. Investování nemá být sázka na jednu kartu ani hon za rychlým výdělkem. Má sloužit hlavně jako způsob, jak dlouhodobě chránit hodnotu peněz.

„Investování nemá být stres ani honba za rychlým zbohatnutím. Má fungovat jako dlouhodobý nástroj ochrany majetku. Nejhorší rozhodnutí je často žádné rozhodnutí neudělat,“ uzavírá Dvořáková.

Hlavní data

Kolik peněz mají Češi v bankách

Ukazatel Hodnota
Celkový objem peněz uložených v bankách téměř 3,8 bilionu Kč
Na běžných účtech 1,17 bilionu Kč
Na spořicích účtech 1,53 bilionu Kč
Meziroční růst vkladů +170,6 miliardy Kč
Průměrná inflace za rok 2025 2,5 %
Odhadovaná roční ztráta vlivem inflace na běžných účtech 29,25 miliardy Kč

Zdroj: 4fin. Údaje ukazují, kolik peněz drží domácnosti v bankách a jakou část hodnoty mohou úspory na běžných účtech ztrácet kvůli inflaci.

Euro jako Kohlův pomník. A jeden z kořenů dnešní síly AfD

Euro jako Kohlův pomník. A jeden z kořenů dnešní síly AfD
Vzestup AfD nevznikl ve vzduchoprázdnu. Účet za politiku kancléře a znovusjednotitele Německa Helmuta Kohla, která víc sledovala dějinný pomník než ekonomickou realitu, Německo platí dodnes, píše ve svém komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Jak Francouzi vmanévrovali kancléře Kohla do eura, když využili jeho pocitu viny i spasitelství. A proč i kvůli tomu má dnes Alternativa pro Německo 30 procent?

Alternativa pro Německo (AfD) má rekordních takřka 30 procent voličských preferencí. V bývalém Východním Německu je dvakrát silnější než v bývalém Západním Německu. Její vzestup kromě jiného odráží neprozíravé, ideologicky motivované a ekonomicky nedomyšlené vytvoření měnové unie, v podání „kancléře znovusjednotitele“ Helmuta Kohla.

Ten samý Kohl se nepoučil ani o pár let později a nechal se Francouzi vmanévrovat – podobně neprozíravě – do měnové unie jménem eurozóna.

Ale popořadě.

Politika proti ekonomii

Kohl, opojen možnostmi, které mu dějiny nadělily, byl v 90. letech už tak přesvědčen o své historické úloze sjednotitele, nejprve Německa a pak Evropy, že málokomu skutečně naslouchal.

Před znovusjednocením Německa odpovídala jedna západoněmecká marka zhruba sedmi východoněmeckým. Kohl ale bez předchozí konzultace a ke zděšení ekonomů a centrálních bankéřů vpravdě autokraticky rozhodl, že v rámci znovusjednocení se východoněmecká marka nebude konvertovat do západoněmecké v poměru 7:1, dokonce ani 3:1, nýbrž 1:1.

Východní Němci se tak navzdory asi čtvrtinové produktivitě v porovnání se západními Němci jedním tahem Kohlova pera dočkali „západoněmeckých“ mezd.

Varování, které kancléř nechtěl slyšet

Když se to dozvěděli americký ekonom George Akerlof, pozdější nobelista, a jeho choť, Janet Yellenová, pozdější šéfka americké centrální banky, napsali Kohlovi dopis. Varovali jej, že konverzí 1:1 zničí východoněmecký průmysl, neboť ten při mzdách vysoce převyšujících produktivitu nebude konkurenceschopný.

Kohl oba manžele, slovutné ekonomy, pozval do Bonnu.

V kancléřství tam před nimi spustil devadesátiminutový monolog, jak všechno dělá dobře. Argumenty Akerlofa a Yellenové jej vlastně vůbec nezajímaly. Vždyť to on se ocitl v dějinné úloze, oni ne.

V někdejším Východním Německu, jež se dle Kohla mělo stát rozkvetlou krajinou, přetrvává i takřka deset let po jeho smrti citelně vyšší nezaměstnanost než v někdejším Západním Německu.

Když si politik staví pomníček, to poslední, co jej zajímá, je třeba to, že by mzdy měly odpovídat produktivitě...

Druhá měnová unie, stejná chyba

Co hůře, Kohl stejnou chybu zopakoval i coby stěžejní strůjce další měnové unie. Nikoli jen unie mezi Západním a Východním Německem, nýbrž celé eurozóny.

Eurozóna je dnes vydávána za málem celoevropský projekt. Ve skutečnosti jde o výsledek francouzského vmanévrování Kohla, přesvědčeného o svém dějinném vyvolení, do projektu společné francouzsko-německé měny.

Francouzi totiž v poválečných desetiletích žárlili na pevnost a úspěšnost západoněmecké marky. Zatímco oni museli svůj frank opakovaně devalvovat, západoněmecká marka představovala kotvu stability.

Chtěli mít něco z marky pro sebe. Zvláště přece, když jsou válečnými vítězi, zatímco Němci poražení.

Kohlovi předchůdci v kancléřství ovšem byli dostatečně při zemi, aby francouzské nápady na společnou měnu diplomaticky zavrhli. Ostatně, komu by se chtělo přebírat odpovědnost za francouzské dluhy...

Mitterrand našel slabé místo

Až právě v Kohlovi Paříž nalezla ideální kombinaci politika, v němž se optimálně snoubil pocit viny za válečná zvěrstva s mesiášským komplexem znovusjednotitele.

Protřelý lišák François Mitterrand, toho času francouzský prezident, vytušil, jak využít Kohlových slabostí. „Sjednotil jste Německo, teď na vás čeká celá Evropa. Ukažte, že věříte i v její jednotu.“

A měl jej.

Marně tak šéf Bundesbanky Karl Otto Pöhl Kohla varoval, že euro způsobí mnohonásobně závažnější problémy, než s jakými se po znovusjednocení potýkalo někdejší Východní Německo, čelící mdlé konkurenceschopnosti a poměrně vysoké nezaměstnanosti.

Kohl opět neviděl, neslyšel. Vždyť někdejší Východní Německo už přece bylo kvetoucí krajinou, jak sliboval.

Euro jako pomník

Francouzi dostali „německou měnu“, už nemuseli žárlit, zatímco Kohl dostal nejen pomníček, ale hotový pomník. Eurozónu.

Co na tom, že se v jedné měnové unii ocitly země s výrazně odlišnou produktivitou, takže třeba italská produktivita od té doby prakticky stagnuje až dodnes?

Vedle stagnující Itálie je dalším Kohlovým skutečným odkazem vzestup Alternativy pro Německo. Další jeho omyly zřejmě ještě teprve „vyplavou“.

Inu, Němci nedělají malé chyby, jak praví klasik. A už vůbec ne ti, v nichž Francouz protřele rozezní strunu pocitu viny a spasitelství...

Elon Musk neuspěl ve sporu s OpenAI, kterou obvinil z odklonu od původního poslání vyvíjet umělou inteligenci ku prospěchu lidstva. Porota dospěla k závěru, že miliardář podal žalobu příliš pozdě. Muskův právník si vyhradil právo na odvolání.

Americký miliardář Elon Musk prohrál soudní spor se společností OpenAI. Tvrdil, že firma, kterou spoluzakládal, se odchýlila od svého původního cíle vyvíjet umělou inteligenci ku prospěchu lidstva.

Porota dnes po necelých dvou hodinách jednání jednomyslně rozhodla, že Musk podal žalobu příliš pozdě. Soudkyně Yvonne Gonzalezová Rogersová verdikt přijala, uvedla agentura AP.

Jasný postoj soudkyně

Muskův právní zástupce si vyhradil právo na odvolání. Podle agentury Reuters ale soudkyně naznačila, že případné pokračování sporu pro něj nebude jednoduché. „Existuje velké množství důkazů podporujících závěr poroty,“ uvedla Gonzalezová. Dodala, že byla připravena žalobu na místě zamítnout.

Musk patřil mezi spoluzakladatele OpenAI, která vznikla v roce 2015 a později vyvinula populární chatbot ChatGPT. V roce 2018 z vedení firmy odešel. Žalobu podal v roce 2024 a mimo jiné v ní žádal odvolání šéfa OpenAI Sama Altmana.

Jádrem sporu byla proměna OpenAI z neziskového výzkumného centra na ziskového technologického obra, který získává miliardové investice od externích investorů. OpenAI loni v říjnu dokončila restrukturalizaci. Zisková organizace ale podle textu dál podléhá neziskové nadaci.

Musk se v oblasti umělé inteligence dál angažuje a založil vlastní konkurenční start-up xAI. Tvrdí, že odklon OpenAI od neziskového statusu byl zradou. Podle něj Altman a další přijali jeho peníze, rady a čas pod záminkou budování veřejně prospěšné organizace, aby později umožnili na projektu vydělávat.

Altman a jeho tým to odmítají. Tvrdí, že Musk si minulost vykládá po svém. Podle nich odešel z OpenAI v roce 2018 ve zlém a nikdy neposkytl celou miliardu dolarů, kterou slíbil.

Zástupci OpenAI také uvádějí, že Musk dříve souhlasil s tím, že se firma musí proměnit v ziskovou společnost, aby mohla získat kapitál. Podle nich však chtěl OpenAI pro sebe a navrhoval její začlenění do Tesly.

