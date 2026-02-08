Internet v zahraničí bez šoku na faktuře. eSIM často stojí méně než káva
Ještě nedávno znamenala cesta mimo Evropskou unii jediné: vypnout mobil nebo riskovat účet za tisíce korun. Dnes ale stačí pár kliknutí v aplikaci a datový balíček vyjde klidně na stovku týdně. Virtuální eSIM karty rychle mění způsob, jakým cestujeme.
Roaming jako relikt minulosti
Mobilní telefon je dnes na cestách stejně důležitý jako pas nebo platební karta. Máme v něm rezervace hotelů, palubní vstupenky, navigaci i taxi aplikace. Bez dat je ale většina těchto služeb nepoužitelná.
Problém nastává ve chvíli, kdy se cestovatel ocitne mimo Evropskou unii. Tam se ceny roamingu často vracejí do reality, která připomíná začátek minulého desetiletí. Minuty volání i megabajty dat mohou stát desítky až stovky korun a týden běžného používání telefonu se snadno vyšplhá do tisíců. Není proto divu, že mnozí turisté v exotických destinacích telefon raději vůbec nezapínají, aby se vyhnuli nepříjemnému překvapení po návratu domů.
Data za stovku místo tisíců
Situaci ale zásadně změnila technologie eSIM. Virtuální SIM karta je dnes součástí většiny moderních telefonů a umožňuje koupit si datový balíček online během několika minut. Zatímco roamingové balíčky mohou vyjít i na stovky korun denně, u eSIM se dají v mnoha zemích koupit gigabajty dat za zhruba stovku na celý týden.
V některých exotických destinacích vyjde gigabajt dat jen na několik dolarů, tedy přibližně sto korun, což je proti roamingu často více než tisícinásobný rozdíl. Výhoda je i v pohodlí: eSIM si cestovatel nastaví ještě před odletem a po přistání už telefon funguje okamžitě bez hledání místní SIM karty.
Pár tipů na eSIM služby pro cestovatele
Na trhu dnes působí desítky poskytovatelů. Někteří sází na nejnižší cenu, jiní na neomezená data nebo jednoduchou aplikaci.
- Airaloje je jedním z největších globálních hráčů s pokrytím ve více než 200 zemích. Často patří mezi nejlevnější varianty a nabízí široký výběr lokálních i regionálních balíčků. Nabízí univerzální řešení pro většinu cest.
- Yesim je švýcarská služba, která je orientovaná na stabilitu připojení a neomezené balíčky. Bývá o něco dražší, ale nabízí jednoduché pay-as-you-go řešení. Ideální pro delší pracovní cesty.
- Global YO je aplikace, která často nabízí akční ceny nebo neomezená data. V řadě zemí se dají pořídit i krátkodobé balíčky, třeba jen na jeden den. Vhodné pro krátké pobyty či promo nabídky. Lehce psychedelicky vypadající aplikace není uživatelsky nejpřívětivější.
- Datové balíčky přímo v bankovní aplikacinabízí Revolut. Ideální řešení pro krátké cesty nebo jako záložní připojení, když člověk nechce instalovat další aplikace. Tarify Premium, Metal a Ultra zahrnují jeden, tři respektive pět GB globálních dat měsíčně.
Malá technologická změna, velká úspora
Virtuální SIM karty mají i další výhody: není nutné vyndavat fyzickou SIM (pokud jste již plně nepřešli do "bezsimkového" módu), telefon zůstává dostupný na domácím čísle a vše se dá nastavit ještě před cestou.
Pro časté cestovatele se tak eSIM rychle stává standardem. Roaming, který byl dlouhé roky jednou z nejdražších položek na cestách, dnes nahrazuje jednoduchá aplikace a datový balíček za cenu jedné večeře.
