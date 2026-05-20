Termín daně z nemovitostí se blíží. Rozšiřuje se seznam výjimek osvobozených od platby
S blížícím se koncem května se blíží také termín platby daně z nemovitostí. Ty jsou povinni zaplatit všichni majitelé domů, bytů, garáží, chat a chalup i pozemků. Plátcům by již měl dorazit výměr daně, pokud nepřijde složenka poštou, měl by si plátce zkontrolovat datovou schránku, protože finanční úřady posílají výměr stále častěji právě digitálně. Jaké novinky letos daň z nemovitosti přináší?
Letošní termín pro zaplacení daně z nemovitostí není 31. května, jak bývá obvyklé, ale o den později, protože poslední květnový den připadá na neděli, čímž se termín posouvá na následující pondělí. Tento termín platí pro osoby, jejichž celková daň nepřesahuje částku 5000 korun, vyšší daňová platba se rozkládá na dvě části, do 1. června se platí první, do 30. listopadu druhá. Termín pro vlastníky zemědělské půdy je 31. srpna.
Výměr, kolik mají lidé na dani odvést, každý plátce dostane od finančního úřadu, a to buď poštou (složenka), případně datovou schránkou či e-mailem. Dohromady finanční správa rozešle více než tři miliony výměrů.
Co rozhoduje o dani z nemovitosti
Výše daně se neodvíjí jen od samotné nemovitosti, ale také od obce a místních koeficientů.
Počet výjimek roste, nově neplatí lidé v hmotné nouzi
Stát každoročně mírně upravuje zákon o dani z nemovitých věcí, nejčastěji nově upravuje výjimky, na jejichž základě jsou některé typy nemovitostí od platby osvobozeny. Donedávna to byly zejména nemovitosti, na nichž byla například zdravotnická zařízení, dále to byly například přesně vyjmenované typy „krajinných prvků“ typu mokřadů či stromořadí.
Právě osvobození některých pozemků v zemědělském půdním fondu prošlo letos velkou změnou. Doposud byly tyto krajinné prvky konkrétně vyjmenovány, nově zákon přichází s obecným pojmem „ekologicky významný prvek evidovaný v příslušné evidenci“.
Finanční správa dále zavedla možnost částečného nebo úplného osvobození od daně pro stavby a bytové jednotky, které prokazatelně slouží k bydlení osob v hmotné nouzi.
Zákon nově také řeší dlouhodobou šedou zónu u nemovitostí, jež neměly známého vlastníka. Pokud u nějaké zdanitelné stavby nebo jednotky není v katastru znám vlastník, nově se stává oficiálním poplatníkem daně její aktuální uživatel. Tím byla zrušena dřívější legislativní mezera, kdy tyto nemovitosti nepodléhaly zdanění.
Finanční úřady se pak více zaměřují na kontrolu takzvaných zpevněných ploch. Pokud část pozemku (např. orné půdy) podnikatel fakticky využívá k podnikání jako parkoviště techniky nebo skladovací plochu, je nutné tuto část přiznat a zdanit vyšší sazbou.
Inflace tentokrát nehraje roli
Kvůli stabilní cenové hladině pro letošní rok stát nezvýšil koeficient pro výpočet daně z nemovitosti plošně. Nicméně to neznamená, že místní úřady nepřijdou se zvýšením z vlastní iniciativy.
Řada měst, mimo jiné Ústí nad Labem a další průmyslové zóny, využila možnost zvýšit místní koeficient na maximum pro komerční objekty, haly či garáže. Některá města šla naopak opačným směrem. Například v Pelhřimově zastupitelé pro rok 2026 schválili dočasné snížení místního koeficientu pro byty na hodnotu 0,5, aby ulevili obyvatelům (v roce 2027 se má vrátit na hodnotu 1,0).
Důležité je upozornit, že pohyb ceny vlastník/poplatník zjistí ze složenky, sám kvůli tomu nemusí podávat žádný formulář ani nové daňové přiznání.
