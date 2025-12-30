Pražská burza uzavřela rok na rekordu. Index PX táhly banky

Pražská burza zakončila letošní rok ve skvělé kondici. Index PX v poslední obchodní den posílil na nové historické maximum, když ho nahoru táhly především bankovní akcie. Za celý rok si hlavní ukazatel připsal více než polovinu hodnoty.
Index pražské burzy PX dnes opět posunul historické maximum. V poslední obchodní den roku vzrostl o 0,78 procenta na 2685,65 bodu. K růstu nejvíce přispěly akcie bank, zejména Erste a Moneta, vyplývá z údajů burzy.
Pražská burza přepisovala rekordy opakovaně po celý letošní rok. Výrazné posilování začalo už na konci loňska a letos v únoru index překonal dosud nejvyšší hodnotu z října 2007. Před dneškem se PX dostal na rekordní úroveň naposledy 23. prosince. Podle analytika Komerční banky Bohumila Trampoty je rok 2025 pro index druhým nejlepším v historii a zároveň nejúspěšnějším od roku 2004. Za celý rok PX vzrostl o více než 52 procent.
Dnešní růst táhly především bankovní tituly. Akcie Erste zdražily o 1,39 procenta na 2475 korun, zatímco Moneta si polepšila o 0,10 procenta na 193,40 koruny. Nejvýraznější zisky zaznamenaly cenné papíry pojišťovací skupiny VIG, které posílily o 3,56 procenta na 1628 korun. Na opačném konci trhu skončily akcie metalurgické společnosti Gevorkyan, jež oslabily o 0,81 procenta na 244 korun.
Kdo letos vsadil na pražskou burzu, může si mnout ruce. Index PX si v roce 2025 připsal skvělý výkon, kterým strčil do kapsy i ty nejznámější světové akciové indexy. Jeho relativní výkonnost navíc masivně podpořily dividendy a silná koruna. Výzvou pro další roky bude, aby na pražské burze přibývaly nové tituly, komentuje Jan Berka z Portu.
Držet psy dlouhodobě uvázané na řetězu bude v Česku od ledna zakázané, stanovuje novela zákona o ochraně zvířat proti týrání. Jedna z novinek české legislativy. Zdá se to být dobré nařízení. Ale, proč má stát určovat, co budou lidé dělat se svými psy? To nemají lidé dost rozumu, aby to nevěděli?
Komunismus není jen ideologie, o které sepsal svůj mylný traktát Karel Marx. Je to myšlenkový exkrement, který, ve stručnosti řečeno, určuje lidem, jak se mají chovat a co mají či nemají dělat. Jinými slovy, žádná svoboda ducha a činnosti. Řád a pořádek. Mocní vládnou. Pořád se opakující motiv. Rebelové bojují proti řádu, mocní do nich nechají střílet.
Teď tady máme epizodku se psy. Zase někdo říká druhým, co a jak mají dělat. Komunisti? Ne, jsou to nevinní úředníci, kteří jen naplňují duch zákona. Který poskládali lidé postižení komunistickým přemýšlením. Pořád stejná písnička, na jejímž konci je spravedlivě odsouzený nevinný občan.
Je to vlastně pořád dokola. Nejdřív církev měla patent na rozum. Potom s ním přišli nevzdělanci pod rouškou komunismu. Vzdělaný či nevzdělaný, příběh se pořád opakuje.
Miloš Zeman si neodpustil řečnit ve sváteční dny k národu. Platformu mu na svatého Štěpána poskytla televize Prima. Nyní již ne jako prezidentovi, ale jen jako občanu Zemanovi. On, ve vší pokornosti, pozvracel minulou vládu. Prostě mu to za to stálo.
Česko je jednou ze zemí světa, kde se podle průzkumů nejlépe žije. Zároveň je zemí, která má v DNA šikanu svých občanů. Moc státu je zde maximální. Policajti si například klidně kdykoliv uspořádají razii, šikanují stovky daňových poplatníků pod smyšlenkou, zda nepožili za volantem alkoholické nápoje. Veřejností jsou tyto akce kvitovány. Státní moc si tady může dělat, co chce. Žijeme stále v komunismu.
Přestože propagace komunistických myšlenek je od příštího roku zákonem zakázána. Což je paradoxně další výmysl komunistického přemýšlení. Copak má být nějaká myšlenka státem regulována.
Další perlička z kapitoly zvůle státní moci zní: Policisté a městští strážníci budou během silvestrovských oslav dohlížet i na dodržování přísnějších pravidel pro používání zábavní pyrotechniky. Pokuta na místě pyrotechnického hřešení deset tisíc korun. Ve správním řízení až sto tisíc korun. Takže pořád dokola. A my se tváříme, že budujeme Česko 2.0. Kam až si to svobodný Čech nechá líbit?
Americká zpěvačka Beyoncé se stala dolarovou miliardářkou, napsal časopis Forbes. Podle něj je teprve pátou hudebnicí v historii, která této mety dosáhla. Připojila se tak ke svému manželovi Jay-Zovi a také k Taylor Swift, Bruci Springsteenovi a Rihanně. V aktuálním žebříčku miliardářů je podle magazínu Forbes nyní 22 představitelů zábavního průmyslu, z nichž asi polovina přibyla v posledních třech letech.
Čtyřiačtyřicetiletá Beyoncé Knowlesová, držitelka nejvyššího počtu hudebních cen Grammy v historii, zaznamenala v posledních letech mimořádné úspěchy. Její turné Renaissance, které zahrnovalo 39 měst a 56 koncertů, jí v roce 2023 vydělalo více než 500 milionů dolarů a přilákalo přes 2,7 milionu diváků. Její film "Renaissance: A Film by Beyoncé" se při premiéře v prosinci 2023 vyšplhal na první místo návštěvnosti kin a během úvodního víkendu utržil 21 milionů dolarů.
O rok později zpěvačka vydala country album Cowboy Carter, které bylo na cenách Grammy 2025 vyhlášeno albem roku. Beyoncé si z večera odnesla celkem tři ocenění. Turné Cowboy Carter Tour utržilo podle serveru Pollstar více než 400 milionů dolarů a stalo se tak nejvýdělečnějším country turné v historii.
Uvedení prvního iPhonu v roce 2007 provází celá řada historek. Například ta, že tehdejší CEO Applu Steve Jobs sliboval uvedení hned tří nových zařízení. A nakonec to byla nikoli tři, ale nekonečně mnoho zařízeních v jednom. Právě iPhony se staly symbolem, ale také motivátorem a nejúspěšnějším produktem technologické revoluce spuštěné již na konci minulého století, ale jejíž plody, pozitivní i negativní, sklízíme až dnes.
Beyoncé, která dostala nezvyklé jméno podle dívčího příjmení své matky, vstoupila na hudební scénu v roce 1997 se skupinou Destiny's Child. Toto popové dívčí trio (původně kvarteto) ovládalo na přelomu tisíciletí přední příčky hitparád. Skupina, která prodala více než 60 milionů desek, získala tři gramofonky Grammy. Poslední album vydala v roce 2004, poté se její členky pustily na sólové dráhy.
Pro Beyoncé Knowlesovou to byla skvělá volba. Již její první samostatná deska Dangerously in Love, která vyšla v roce 2003, se ihned dostala na první místo prodejnosti v USA.
V roce 2010 zpěvačka založila společnost Parkwood Entertainment, díky níž má podle magazínu Forbes pod kontrolou téměř všechny klíčové části své hudební kariéry. Její firma stojí za produkcí veškeré hudby, dokumentů i koncertů a zároveň hradí většinu výrobních nákladů, aby si zajistila vyšší podíl na konečných výnosech.
Třemi nejvlivnějšími ženami na světě pro rok 2025 jsou podle amerického magazínu Forbes předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová a japonská premiérka Sanae Takaičiová. V žebříčku figurují ženy z 25 zemí, přičemž poloviční podíl mají Spojené státy; žádná Česka ani Slovenka se v něm neumístila.
