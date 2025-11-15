Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Money Agentura Fitch potvrdila Slovensku rating, varuje však před sílícími ekonomickými limity

Agentura Fitch potvrdila Slovensku rating, varuje však před sílícími ekonomickými limity

Bratislava
iStock
ČTK
ČTK

Mezinárodní ratingová agentura Fitch Ratings potvrdila hodnocení úvěrové spolehlivosti Slovenska na stupni A-. Výhled ratingu zůstává stabilní, což signalizuje, že Fitch v dohledné době jeho změnu neočekává. Agentura upozornila, že na rating Slovenska má příznivý vliv členství země v Evropské unii a v eurozóně. Zároveň však poukázala na rostoucí státní dluh a omezení pro hospodářský růst ve středně dlouhém období.

Tato omezení vyplývají ze stárnutí populace, velké orientace ekonomiky na automobilový sektor, Německo a Spojené státy i ze závislosti na dovozu energie z Ruska, píše Fitch. Agentura předpověděla, že růst slovenské ekonomiky letos výrazně zpomalí na 0,7 procenta z loňských 1,9 procenta. V příštím roce pak očekává zrychlení růstu na 1,1 procenta.

Příznivý impulz

Slovenské ministerstvo financí potvrzení ratingu přivítalo. Označilo ho za „příznivý impulz, který přichází v době, kdy evropská ekonomika čelí několika vážným výzvám - od stagnace našich největších obchodních partnerů, přes obchodní války a negativní vliv cel ze strany USA až po celkové geopolitické napětí“.

Úvěrový rating je důležitým vodítkem pro investory, neboť ukazuje, jaká je pravděpodobnost řádného splácení půjček. Má významný vliv na ochotu věřitelů příslušnému subjektu půjčovat a rovněž na podmínky půjčky, například na úrokovou sazbu.

Michael Kretschmer

Po válce bychom měli znovu obchodovat s Ruskem, řekl německý politik

Politika

Saský premiér Michael Kretschmer uvedl, že Německo by po případném uzavření příměří na Ukrajině mělo znovu začít dovážet energetické suroviny z Ruska. Informovala o tom agentura DPA.

ČTK

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Francie klesla na úroveň Malty. Poprvé v historii má horší rating než Česko

Money

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Ministr financí Zbyněk Stanjura

Agentura Fitch potvrdila Česku rating. Jeho letošní růst však vyhlíží slabší, než jak jej odhaduje Stanjura

Money

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Orbán: Češi jsou nejracionálnější národ v EU

Maďarský premiér Viktor Orbán
ČTK
ČTK
ČTK

Maďarský premiér Viktor Orbán označil předpokládaného příštího českého premiéra Andreje Babiše za fantastického člověka a Čechy za nejracionálnější národ v Evropské unii. O Orbánově projevu v západomaďarském Györu informovala maďarská média. Orbán hovořil na akci označované jako „protiválečné shromáždění“, které je podle něj nutné kvůli hrozbě války v Evropě.

„Česká republika není země, která by vycházela z evropských křesťanských tradic, ale je to nejracionálnější národ v celé Evropě. Oni vědí, že to, co se teď děje, je špatné. Finančně určitě,“ řekl Orbán podle serveru Index.hu s odkazem na podporu, kterou většina evropských zemí poskytuje Ukrajině čelící od února 2022 ruské invazi.

Pochvala i pro Slováky

Skupina protiválečných sil podle Orbána získává v Babišovi „dalšího bojovníka“, uvedl deník Magyar Nemzet. „Babiš byl dříve ministrem financí, takže si jsem jistý, že nepodpoří nic, co by je (Čechy) stálo peníze,“ citoval provládní deník z projevu maďarského ministerského předsedy. Za „odvážný“ národ, který se stejně jako Maďarsko staví proti válce, Orbán označil Slováky.

Předseda maďarské vlády, který udržuje dobré vztahy s Moskvou a naopak je má napjaté s Kyjevem, mluví o své zemi jako o „ostrově míru“ v Evropě a deklaruje přání ukončit za jednacím stolem válku, kterou zahájilo Rusko vpádem do sousední země. Za podporovatele války považuje Orbán jak Evropskou unii, tak maďarskou opozici.

Do Györu na dnešní odpoledne svolal demonstraci také hlavní Orbánův vyzyvatel, předseda opoziční strany TISZA Péter Magyar. Kritizoval Orbána za to, že zatímco řeční o míru, Maďaři žijí v chudobě. Premiéra vyzval, aby se s ním utkal v otevřené debatě, uvedl Index.hu.

Šéf ANO Andrej Babiš

Babiš představil plán, kdy vyřeší svůj střet zájmů

Politika

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš oznámí, jakým způsobem vyřeší svůj střet zájmů, těsně před tím, než ho prezident Petr Pavel jmenuje do premiérské funkce. Pokud si to prezident přeje, sdělí to veřejně. Babiš to řekl po jednání koaliční rady vznikající vlády ANO, SPD a Motoristů v Průhonicích.

ČTK

Přečíst článek

Související

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš

Stanislav Šulc: Patrioty pro Evropu rozkližuje hned první konflikt. Porodní bolesti, nebo setrvalý stav?

Názory

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Květinářství Rozkvetlo získalo ocenění Česko platí kartou za první pololetí 2025

Květinářství Rozkvetlo získalo ocenění Česko platí kartou za první pololetí 2025
VISA CZECH TOP SHOP užito se svolením
Newstream & Partner
Newstream & Partner

Elegantní florist’s shop Rozkvetlo z Moravan u Brna se stal vítězem kategorie Česko platí kartou v soutěži Visa Czech Top Shop za první pololetí roku 2025. Ocenění potvrzuje, že moderní platební technologie a důraz na zákaznický zážitek mohou jít ruku v ruce s krásou, udržitelností a lidskostí.

Slavnostní předání

Ocenění bylo předáno přímo v Moravanech. Atmosféra byla slavnostní a uvolněná, stejně jako nálada v samotném květinářství.

„Jsem velice rád, že za Ministerstvo průmyslu a obchodu a za Radu kvality ČR mohu konstatovat, že Česko platí kartou je úspěšným projektem. Společně s našimi partnery jsme dokázali za posledních pět let poskytnout více než 60 tisíc produktů v podobě platebních bran a terminálů. Jsem nadšen, že vznikají synergetické aktivity, jak je to patrné například v obchodě Rozkvetlo, a že můžeme pomáhat konkrétním podnikatelům,“ uvedl Pavel Vinkler, ředitel odboru podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu Ministerstva průmyslu a obchodu.

„Mám radost, že společnost Visa může podpořit další skvělý projekt a obchůdku Rozkvetlo přeji hodně úspěchů ve finálovém klání. Projekt Česko platí kartou je krásným příkladem toho, jak inovace a digitalizace usnadňují každodenní život lidí i podnikatelů v České republice. Visa dlouhodobě podporuje moderní platební řešení a těší nás, že právě prostřednictvím této iniciativy můžeme ocenit ty, kteří přispívají k rozvoji bezhotovostní společnosti,“ doplnil Josef Kunčar, Director, Acceptance & Acquirers ze společnosti Visa.

Majitelka květinářství Irena Balko ocenění přijala s dojetím: „Ocenění si moc vážím. Obchod Rozkvetlo máme otevřený přes dva roky. Když jsem začala podnikat, věděla jsem, že zákazníkům chci nabídnout kompletní servis a platba kartou k tomu samozřejmě patří. Jsem ráda, že zákazníci toto vítají a oceňují, a že nám to zároveň přineslo cenu. Velké díky patří jim, mému skvělému týmu i manželovi, který mi obchodem splnil můj sen.“

Nadšena byla i manažerka projektu Visa Czech Top Shop Markéta Němcová ze společnosti INSTORE CONSULTING EU, která soutěž organizuje: „Rozkvetlo si cenu zasloužilo nejen díky krásnému interiéru a důrazu na udržitelnost, ale také proto, že se stalo místem setkávání lidí a radosti. Kategorie Česko platí kartou ukazuje, že moderní technologie mohou jít ruku v ruce s lidskostí a kreativitou. Je skvělé, že v soutěži vznikají takto inspirativní projekty, které nastavují laťku i pro ostatní podnikatele.“

Místo, kde kvete nejen příroda

Rozkvetlo není jen květinářství, ale prostor, který propojuje přírodu, architekturu a komunitní život. Interiér je laděný v jemných tónech a nechává vyniknout květinám jako skutečným hvězdám. Venkovní zahrada i střecha navíc působí jako přirozené pokračování prodejny – obchod tak doslova kvete uvnitř i venku.

Budova je navržena s důrazem na udržitelnost: využívá rekuperaci, tepelné čerpadlo i chytré stínění, dešťová voda slouží k zavlažování. Vše je podřízeno tomu, aby se zákazníci cítili příjemně a zaměstnanci měli zdravé a inspirativní prostředí. Květiny jsou vystaveny v pestré škále nádob – od váz a květníků po police či kyblíky – a vytvářejí tak atmosféru útulného domova.

Rozkvetlo je navíc i místem setkávání. V podzemním ateliéru probíhají kurzy a workshopy, terasa nabízí prostor pro komunitní akce a v každém detailu je znát, že majitelka Irena Balko chtěla vybudovat podnik, který má duši.

Další krok – celoroční finále

Květinářství Rozkvetlo do soutěže nominoval Petr Nezdařil ze společnosti KB Smart Pay Worldline Czech Republic, který se stará o bezhotovostní řešení plateb v prodejně. Vítězství v pololetním klání zároveň znamená postup do celoročního finále. Celkový vítěz kategorie Česko platí kartou za rok 2025 bude vyhlášen v březnu příštího roku.

Program Česko platí kartou probíhá pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu a jeho cílem je pomoci začínajícím podnikatelům či obchodníkům, kteří dosud nepřijímali bezhotovostní platby, vyzkoušet si platební terminál až na půl roku zdarma.

Související

Přírodní prvky, technologické vychytávky i barevný svět. Každá z vítězných prodejen zaujala něčím jiným

Money

Newstream & Partner

Přečíst článek
Doporučujeme