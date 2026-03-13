Německo kritizuje americkou výjimku pro ruskou ropu. Podle Merze jde o chybu
Německý kancléř Friedrich Merz označil rozhodnutí Spojených států dočasně povolit nákup části ruské ropy za chybu. Podle Berlína může takový krok oslabit sankční tlak na Rusko a nepřímo přispět k financování války na Ukrajině.
Uvolňovat nyní protiruské sankce je podle německého kancléře Friedricha Merze chybou. Řekl to na tiskové konferenci po jednání s norským premiérem Jonasem Gahrem Störem na vojenské základně za polárním kruhem. Reagoval tak na rozhodnutí Spojených států, které na 30 dní povolily zemím nakupovat ruskou ropu již naloženou na tankerech na moři. „Uvolňovat sankce teď – ať už z jakéhokoli důvodu – považujeme za chybu,“ uvedl Merz. Dodal, že se o americkém kroku dozvěděl až dnes ráno.
Rozhodnutí Washingtonu oznámil ve čtvrtek večer na sociální síti X americký ministr financí Scott Bessent. Podle něj má dočasná výjimka pomoci stabilizovat světové trhy s energiemi. Ruský vyslanec Kirill Dmitrijev, který o tématu ve středu jednal s americkými představiteli na Floridě, uvedl, že opatření se může týkat zhruba 100 milionů barelů ruské ropy.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby zesílil tlak na Rusko a jeho prezidenta Vladimira Putina. Podle něj by se Spojené státy měly soustředit na Moskvu, nikoli na Kyjev, aby souhlasil s příměřím po více než čtyřech letech války.
Americký krok kritizovala také německá ministryně hospodářství Katherina Reicheová. Podle ní existuje riziko, že nákupy ruské ropy budou nadále plnit „válečnou kasu“ ruského prezidenta Vladimira Putina.
Napjatá situace panuje také na světových trzích s ropou. Ceny této suroviny ve čtvrtek prudce vzrostly a přiblížily se hranici 100 dolarů za barel, což je nejvyšší úroveň za téměř čtyři roky. Po zprávě o americké výjimce ceny při ranním obchodování v Asii krátce mírně klesly. Na trzích v posledních dnech zvyšuje nervozitu také konflikt na Blízkém východě po americko-izraelském útoku na Írán.
V České republice zdražily benzín a nafta v reakci na válku v Íránu na poměry zemí EU nadprůměrně. Ve dnech 2. až 9. března totiž stoupla cena benzínu v Česku v přepočtu do eur o 6,9 procenta a nafty o 16,3 procenta. V průměru tak tyto pohonné hmoty zdražily o 11,6 procenta. To je osmý nejvyšší údaj v rámci zemí EU, jak vyplývá z dat, která zveřejnila Evropská komise (viz graf níže). Přepočet do eur umožňuje očistit srovnání vývoje cen paliv od odlišných pohybů kursu jednotlivých zemí EU.
Spojené státy přistoupily k uvolnění části sankcí v době, kdy se členské státy Mezinárodní agentury pro energii (IEA) chystají uvolnit část svých strategických ropných rezerv. Celkem by mělo na trh přijít asi 400 milionů barelů ropy.
Německo už oznámilo, že ze svých zásob uvolní 2,64 milionu tun ropy, což odpovídá přibližně 19,5 milionu barelů. Celkové německé rezervy podle ministerstva hospodářství činí asi 19,5 milionu tun, tedy zhruba 144 milionů barelů. Berlín tak plánuje uvolnit přibližně 14 procent svých zásob. Podobný krok avizovala i řada dalších členských zemí IEA včetně Spojených států.
Rozpoutaný válečný konflikt mezi Íránem a Izraelem po boku se Spojenými státy by neměl mít na globální a českou ekonomiku významný vliv. Pokud ovšem nebude trvat dlouho, shodli se špičkoví makroekonomové na Globálním Investičním Summitu (GIS), který se už po páté konal v Praze.
