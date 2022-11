Ruská ropa do ČR proudí dál, ze zásob na Slovensku

Dodávky ruské ropy ropovodem Družba do České republiky zatím pokračují bez přerušení, využívány jsou totiž operativní zásoby ropy na Slovensku. Uvedla to společnost Mero, která je vlastníkem a provozovatelem české části ropovodu Družba a ropovodu IKL. Směrem na Slovensko jsou ovšem dodávky dál zastaveny, ropovod je dočasně odstavený kvůli technickým problémům způsobených výpadkem proudu na Ukrajině.

„V tuto chvíli intenzivně sledujeme vývoj řešení nastalé situace. Jsme v nepřetržitém kontaktu s provozovatelem slovenské části ropovodu Družba, společností Transpetrol a naším zákazníkem, vlastníkem tuzemských rafinérií, společností Orlen Unipetrol,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel společnosti Mero Jaroslav Pantůček.

Podle něj současná situace kolem odstávky ropovodu na Ukrajině nijak neovlivní chod tuzemských rafinérií. V případě potřeby jsou totiž k zásobování rafinerie v Litvínově, která ruskou ropu používá, připraveny operativní zásoby ropy na Centrálním tankovišti ropy v Nelahozevsi a dále případně zásoby státních hmotných rezerv. K zásobování rafinérií v ČR lze stále využít také ropovod IKL z Německa a na něj navazující ropovod TAL z Itálie, kde je aktuálně volná přepravní kapacita, a přeprava tak standardně pokračuje. „Díky této diverzitě má ČR výhodu oproti ostatním státům, které jsou závislé pouze na Družbě,” dodal Pantůček.

Zásoby ropy jsou dostatečné

Standardní provoz rafinérií v Litvínově i v Kralupech nad Vltavou ve sředu deklarovala také společnost Orlen Unipetrol, která je provozuje. Podle ní mají podniky zásob ropy zatím dostatek.

Dodávky ruské ropy přes ropovod Družba se zastavily v úterý večer. Zařízení bylo na ukrajinském území odstaveno z provozu kvůli zásahu transformátoru, který je pro fungování ropovodu nezbytný. Podle Ukrajinců zasáhla transformátor ruská raketa, samotné potrubí poškozeno není. Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó ve středu uvedl, že ropovod by měl být brzy opět zprovozněn.

Ropovod Družba začíná v Rusku na východním břehu Volhy a v Bělorusku se dělí do dvou větví - severní vede do Polska a do Německa, jižní přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky. Tranzit ropy severní větví podle dřívějších informací pozastaven nebyl.

Rusko prostřednictvím jižní větve Družby obvykle dodává zhruba 250 tisíc barelů ropy denně. Hlavními odběrateli jsou česká společnost Unipetrol, kterou ovládá polská skupina PKN Orlen, a také MOL spolu se Slovnaftem.