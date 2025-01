USA omezí vývoz čipů k AI. Dotkne se to i Česka

Spojené státy omezí vývoz čipů v oblasti umělé inteligence (AI), aby tato vysoce pokročilá technologie zůstala mimo dosah Ruska a Číny. Informovala o tom stanice BBC. Regulace se podle agentury Bloomberg bude týkat i České republiky, zatímco například západní část Evropské unie bude mít podmínky volnější, což v prohlášení kritizovala Evropská komise. Největší omezení se budou týkat Ruska, Číny nebo Íránu s Venezuelou.

Reklama

Bílý dům v prohlášení uvedl, že umělá inteligence se rychle stává ústřední, pokud jde o bezpečnost a hospodářskou sílu. „Spojené státy musí jednat rozhodně, aby vedly tento přechod tím, že zajistí, aby americká technologie podpořila globální využívání AI a aby protivníci nemohli pokročilou AI snadno zneužít,“ oznámil Bílý dům. Dodal, že v nesprávném vlastnictví mohou mocné AI systémy představovat značné bezpečnostní riziko třeba i tím, že umožní vývoj zbraní hromadného ničení, útočné kybernetické operace nebo více omezit lidská práva masovým sledováním.

Administrativa dosluhujícího prezidenta Joe Bidena proto rozhodla o tom, jakým způsobem je možné americkou technologii poskytovat.

USA chtějí omezit prodej AI čipů na úrovni zemí i firem, aby se vývoj soustředil do přátelských států a aby se podniky přizpůsobily americkým standardům, uvedl Bloomberg s odkazem na své zdroje. Dodal, že regulace má tři okruhy.

Státy v první oblasti, ve které jsou například Kanada, Británie, Francie, Německo nebo Norsko s Finskem, budou mít podmínky volné. Česko bude podle mapy zveřejněné Bloombergem ve druhé kategorii, která už bude mít výraznější omezení. V tomto okruhu budou ze zemí EU také Rakousko, Polsko či Slovensko. Z dalších států zde jsou Mexiko, většina jihoamerických zemí, velká část Afriky nebo Indie.

Reklama

Nejpřísnější omezení se pak budou vztahovat na Rusko, Čínu, KLDR, Írán či Venezuelu.

Biden rozdělil EU na dva tábory

To, že Spojené státy nepřistupují k EU jednotně, kritizovala Evropská komise. Vyjádřila znepokojení, že USA omezí export pokročilých AI čipů do vybraných členských zemí. „Jsme přesvědčeni, že je v americkém ekonomickém a bezpečnostním zájmu, aby EU nakupovala pokročilé AI čipy z USA bez omezení,“ uvedla komise.

Bruselský portál Politico v úterý napsal, že americké rozhodnutí může rozdělit EU na dva tábory - vítězů v AI a poražených, kdy 17 členských zemí bude mít přístup k čipům omezený a deset nikoli.

USA už dříve zastavily dodávky pokročilých čipů užívaných v oblasti AI do Číny a jiných zemí, aby těmto státům zabránily v průlomu v umělé inteligenci a oblasti sofistikovaných počítačů, které jsou klíčové i pro vojenské odvětví. Například společnosti Nvidia a Intel na předchozí opatření reagovaly vytvořením speciálních čipů pro čínský trh, které si zachovaly vysoký výpočetní výkon, ale omezily rychlost komunikace.

Je AI bublina? Dost možná pořádně nafouknutá, varuje ECB Trhy Evropská centrální banka (ECB) varovala před bublinou u akcií spojených s umělou inteligencí (AI), která by mohla náhle prasknout, pokud se nenaplní optimistická očekávání investorů. Varování, na které upozornila agentura Reuters, je součástí zprávy ECB o finanční stabilitě. Banka tuto zprávu zveřejňuje dvakrát ročně a hodnotí v ní rizika pro finanční stabilitu v eurozóně. ČTK Přečíst článek

Výrobce čipů hledá nové místo pro továrnu. Mohla by být u Prahy Zprávy z firem Tchajwanský výrobce čipů Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) plánuje kromě továrny, která vzniká v Drážďanech, postavit v Evropě i další závody. Ve hře by mohla být i Česká republika a širší region Prahy a okolí. S odvoláním na nejmenovaného vládního představitele to uvedl specializovaný německý server ComputerBase. ČTK Přečíst článek