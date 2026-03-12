Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Politika Zelenskyj vyzývá Trumpa: Zvyšte tlak na Putina, ne na mě

Zelenskyj vyzývá Trumpa: Zvyšte tlak na Putina, ne na mě

Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump
ČTK
nst
nst

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby zesílil tlak na Rusko a jeho prezidenta Vladimira Putina. Podle něj by se Spojené státy měly soustředit na Moskvu, nikoli na Kyjev, aby souhlasil s příměřím po více než čtyřech letech války.

Vyplývá to z rozhovoru, který Zelenskyj poskytl serveru Politico a deníku Welt v prezidentském paláci v Kyjevě.

„Potřebujeme jednání. Podporujeme je. Rusku nevěříme, ale věřím, že Američané skutečně chtějí tuto válku ukončit. Doufám, že nám pomohou, ale potřebujeme větší tlak na Rusko, ne na mě,“ řekl ukrajinský prezident.

Podle Zelenského jsou Ukrajinci po letech války unavení, morálka v zemi ale zůstává vysoká a Kyjev není připraven přijmout ruské požadavky na předání rozsáhlých území na východě země.

Ursula von der Leyenová

Evropské vlády kritizují von der Leyenovou: V krizi s Íránem prý překročila mandát

Politika

Evropské vlády kritizují předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou za to, že podle nich během prvních dnů americko-izraelských úderů proti Íránu překročila své pravomoci a vystupovala jako hlavní představitelka Evropské unie v zahraniční politice. Uvedl to server Politico s odvoláním na diplomaty, unijní úředníky a zákonodárce z několika evropských zemí.

nst

Přečíst článek

Trump kritizoval Zelenského

Zelenského vyjádření přichází týden poté, co Trump podle Politica znovu kritizoval ukrajinského prezidenta a vyzval ho, aby začal jednat o mírové dohodě. Americký prezident zároveň uvedl, že více věří ochotě Putina uzavřít příměří než Zelenského.

Trump se po návratu do Bílého domu v lednu 2025 podle Politica opakovaně vyjadřoval způsobem, který znepokojil Kyjev i jeho evropské spojence. Ukrajinského prezidenta například označil za „diktátora“ a obvinil ho z rozpoutání války, přestože invazi zahájilo Rusko v únoru 2022.

Nejisté bezpečnostní záruky

Zelenskyj zároveň uvedl, že Spojené státy zvažují poskytnutí bezpečnostních záruk, které by mohly být součástí případné mírové dohody. Podle něj ale zatím není jasné, jak by takové závazky měly vypadat.

Ukrajinský prezident také upozornil, že jakékoli bezpečnostní garance by musely schválit národní parlamenty a americký Kongres, aby je budoucí administrativy nemohly snadno zrušit.

Válka na Ukrajině: Dnipro ČTK

Spor s Orbánem

Zelenskyj v rozhovoru ostře kritizoval také maďarského premiéra Viktora Orbána. Ten podle něj blokuje evropskou finanční pomoc Ukrajině a přebírá ruské narativy.

Maďarsko spolu se Slovenskem podle Politica zdržuje půjčku Evropské unie ve výši 90 miliard eur, která má v příštích letech podpořit ukrajinskou ekonomiku a obranný průmysl.

Ukrajinský prezident proto vyzval evropské státy, aby připravily alternativní plán financování pro případ, že se Orbánovo veto nepodaří překonat. „My i Evropa tento plán B potřebujeme. Naši evropští partneři vědí, že nebráníme jen ukrajinské hodnoty, ale svobodu celé Evropy,“ uvedl Zelenskyj.

Írán

Drahý konflikt. První týden války s Íránem stál USA více než 238 miliard

Money

První týden války s Íránem stál Spojené státy podle Pentagonu 11,3 miliardy dolarů (více než 238 miliard korun). Jen během prvního víkendu operací utratila americká armáda za munici přibližně pět miliard dolarů. Informaci poskytl americkému Kongresu Pentagon, uvedla agentura AP s odvoláním na zdroj obeznámený se situací, který hovořil pod podmínkou anonymity. Konflikt Izraele a Spojených států s Íránem trvá už 13. den.

nst

Přečíst článek

Ukrajina pomáhá v Perském zálivu

Zelenskyj v rozhovoru potvrdil také vyslání ukrajinských specialistů na dronovou válku do oblasti Perského zálivu. Ti mají pomáhat americkým spojencům bránit se proti íránským útokům bezpilotními letouny typu Shahed, které Rusko používá proti Ukrajině.

Kyjev by na oplátku rád získal moderní americké rakety PAC-3 pro systémy protivzdušné obrany Patriot. Zelenskyj ale upozornil, že jejich dostupnost může být omezená, protože je americká armáda využívá také k obraně oblasti Perského zálivu.

Související

Volební model: ANO zůstává bez konkurence. Motoristé posílili, Naše Česko oslabilo

Zleva předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé)
ČTK
nst
nst

Volby do Poslanecké sněmovny by podle březnového průzkumu agentury NMS pro deník Právo jasně vyhrálo hnutí ANO. Získalo by 31,5 procenta hlasů a s výrazným odstupem by tak porazilo ostatní strany.

Na druhém místě by skončila ODS s podporou 14,1 procenta voličů, těsně za ní by bylo hnutí STAN, které by získalo 13,6 procenta.

Do Sněmovny by se podle volebního modelu dostalo ještě Piráti (8,3 procenta), SPD (7,8 procenta) a Motoristé (7,1 procenta). Poslední jmenovaná strana si oproti únorovému průzkumu polepšila – tehdy zůstala pod pětiprocentní hranicí potřebnou pro vstup do dolní komory.

David Ondráčka: Zákon o zahraničním vlivu udělá z půlky národa „agenty“

Názory

V rámci vytváření nepřátel státu a lidu, teď patlalové od Okamurovců a Motoristů chtějí zákon o registraci fyzických i právnických osob vykonávající „zahraniční vlivovou činnost“. Cizáckým agentem se stane zhruba půlka národa. A vznikne kolem toho obludná byrokracie, nové úřady na přezkum, bude to stát miliardy. Vytváření nákladné byrokracie proti cizímu vlivu jde úžasně proti zdravému rozumu. Bravo, patlalové, přesně tohle je největší společenský problém Česka v roce 2026, tohle pomůže našim lidem. A bravo Babiši, že jim tohle blbnutí umožňujete.

David Ondráčka

Přečíst článek

Motoristé posílili, Naše Česko naopak oslabilo

Naopak hnutí Naše Česko, které vede jihočeský hejtman Martin Kuba, v březnovém modelu oslabilo. Zatímco v únoru mu průzkum přisoudil 4,7 procenta hlasů, nyní by získalo jen 2,6 procenta.

Podle autorů průzkumu si hnutí ANO stále drží výrazný náskok před konkurencí.

„ANO je stále bez konkurence. Pomáhá mu jak opozice, která zatím nevystupuje jednotně, tak nezkušenost menších vládních partnerů,“ uvedli autoři analýzy.

Podpora Motoristů je nestálá

Motoristy v posledních týdnech zaměstnával spor s prezidentem Petrem Pavlem kvůli nejmenování jejich poslance Filipa Turka ministrem. Podle analytiků NMS však jejich voličská podpora není stabilní.

„Motoristé jsou strana bez jasně vyprofilovaného voliče, která získává podporu napříč politickou scénou. Jejich preference se proto mohou často měnit podle toho, jak jsou vidět a jaká témata otevírají,“ uvedla politická analytička NMS Tereza Friedrichová.

Spor s prezidentem podle některých politologů Motoristům spíše uškodil. Situace se uzavřela 23. února, kdy se ministrem životního prostředí stal Igor Červený, zatímco Filip Turek zůstal vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal.

Írán

Drahý konflikt. První týden války s Íránem stál USA více než 238 miliard

Money

První týden války s Íránem stál Spojené státy podle Pentagonu 11,3 miliardy dolarů (více než 238 miliard korun). Jen během prvního víkendu operací utratila americká armáda za munici přibližně pět miliard dolarů. Informaci poskytl americkému Kongresu Pentagon, uvedla agentura AP s odvoláním na zdroj obeznámený se situací, který hovořil pod podmínkou anonymity. Konflikt Izraele a Spojených států s Íránem trvá už 13. den.

nst

Přečíst článek

Další strany by zůstaly mimo Sněmovnu

Do Poslanecké sněmovny by se podle průzkumu nedostali lidovci, kteří by získali tři procenta hlasů, ani TOP 09 a Naše Česko se shodnými 2,6 procenta. Pod pětiprocentní hranicí by zůstali také komunisté s podporou 2,5 procenta voličů.

Podle analytičky Friedrichové navíc opoziční scéně chybí výrazná osobnost, která by ji dokázala sjednotit.

„Opozice o lídra přišla rozpadem koalice Spolu. Z nejasné situace zatím nejvíce těží Starostové, kteří jsou pro mnoho opozičních voličů druhou volbou,“ uvedla.

Průzkum agentury NMS se uskutečnil 5. až 10. března a zúčastnilo se ho 1048 respondentů.

Související

Drahý konflikt. První týden války s Íránem stál USA více než 238 miliard

Írán
ČTK
nst
nst

První týden války s Íránem stál Spojené státy podle Pentagonu 11,3 miliardy dolarů (více než 238 miliard korun). Jen během prvního víkendu operací utratila americká armáda za munici přibližně pět miliard dolarů. Informaci poskytl americkému Kongresu Pentagon, uvedla agentura AP s odvoláním na zdroj obeznámený se situací, který hovořil pod podmínkou anonymity. Konflikt Izraele a Spojených států s Íránem trvá už 13. den.

Americký prezident Donald Trump ve středu prohlásil, že v Íránu už „prakticky nezbylo nic“, na co by americká armáda mohla útočit, a válka by tak mohla brzy skončit. Podle něj ale k ukončení bojů dojde až ve chvíli, kdy o tom rozhodne on sám. Trump zároveň uvedl, že Spojené státy konflikt vyhrály, přesto však budou pokračovat v operacích, aby „dokončily svou práci“.

Protesty proti USA ČTK

Spojené státy a Izrael zahájily útok na Írán 28. února s deklarovaným cílem zabránit Teheránu získat jadernou zbraň a oslabit jeho vojenské kapacity. Od té doby pokračují v sérii vzdušných úderů. Podle dostupných informací při nich zahynula řada představitelů íránského režimu, včetně nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího, a také nejméně 1787 civilistů, z toho asi 200 dětí. Írán na útoky reagoval odvetnými údery proti americkým a izraelským cílům a zasáhl také civilní objekty v zemích Perského zálivu.

Konflikt zároveň výrazně narušil dopravu v Hormuzském průlivu, strategické námořní trase, kterou běžně prochází přibližně pětina světových dodávek ropy. Obavy z dlouhodobého omezení provozu v tomto klíčovém bodě vedly k výraznému růstu cen ropy na světových trzích.

Trump má nový koníček. Členům vlády kupuje stejné boty

Enjoy

Svým poradcům, ministrům i hostům americký prezident rozdává kožené boty značky Florsheim za 145 dolarů. Rád přitom hádá jejich velikost. Někteří členové vlády si ale stěžují, že kvůli tomu museli odložit své luxusní značky, píše list Wall Street Journal.

ČTK

Přečíst článek

Itálie chce objednat více než 550 tanků od německé firmy Rheinmetal. Zakázka bude pro Rheinmetall největší zakázkou v historii společnosti

Války ženou zisky zbrojařů. Rheinmetall hlásí rekordy

Zprávy z firem

Války a rostoucí zbrojení ženou zisky zbrojních firem vzhůru. Platí to i pro německý Rheinmetall. Zbrojovka loni zvýšila tržby o téměř třetinu a dosáhla rekordních výsledků. Loňský objem zakázek Rheinmetallu činil 63,8 miliardy eur, letos by to podle odhadů měl být dvojnásobek, tedy kolem 135 miliard eur.

ČTK

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Doporučujeme