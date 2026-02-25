Vyberte si z našich newsletterů

Budoucností železnic je elektrifikace. Přechod k ní zajistí akutrolejové vlaky, vodík nahradí diesel, říká Zdeněk Majer ze Stadleru

Budoucností železnic je elektrifikace. Přechod k ní zajistí akutrolejové vlaky, vodík nahradí diesel, říká Zdeněk Majer ze Stadleru

Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Švýcarská společnost Stadler patří mezi největší výrobce kolejových vozidel v Evropě. Sází na inovace, ekologii a udržitelnost. Vyrábí vlaky, tramvaje, vozidla metra, ve vysokohorském prostředí známé zubačky, které překonávají velké výškové rozdíly a dnes je globálním lídrem v nízko a bezemisní dopravě prostřednictvím svých vlakových jednotek. Reálně má vyzkoušené i možnosti vodíkového pohonu, který je alternativou k dieselovému pohonu.

V Česku je elektrifikovaných železnic asi pětatřicet procent. Stadler umí dodat kombinované řešení pohonů, hybridní diesel-elektrické vlaky, které jedou na elektřinu a tratě bez elektřiny překonají díky dieselovému motoru. Nebo vyrábí akutrolejové jednotky, které kombinují napájení ze sítě a z vlastní baterie.

„Naše vlaky umí dojet na bateriový pohon od osmdesáti do sto třiceti kilometrů, podle profilu trati,“ říká v podcastu Newstream Byznys Talk Zdeněk Majer, prezident správní rady Stadler Praha. Jde o ideální ekologické řešení pro příměstskou dopravu nejen v okolí velkých měst. Umíme ale nabídnout i Intercity soupravy s rychlostí až 250 kilometrů v hodině pro meziměstskou dopravu.

Společnost investovala miliardy korun do rozvoje bezemisních řešení. Dnes realizuje více než třicet projektů, kde je vedle elektrické trakce i baterie či vodík. Alternativou k dieselovým jednotkám jsou vodíkové jednotky. Jde o zcela čistý zdroj, kdy dojezd soupravy je nyní až osm set kilometrů na jedno natankování.

V Praze má Stadler Group vývojové centrum, kde vznikají řešení budoucnosti. Je to druhé největší vývojové centrum ve skupině po domovské centrále. „Zaměstnáváme tady více než tři sta inženýrů, projektantů, konstruktérů, tedy vysoce kvalifikované profese. V Praze nyní vzniká zhruba deset projektů pro celou Evropu. Například dvoupatrové jednotky pro Slovenské dráhy, pro jejich nejvytíženější dopravní cesty, nebo akutrolejové jednotky pro dánské dráhy Lokaltog či Litevské dráhy,“ popisuje Majer.

Bílý bod na mapě

Přes úspěchy a dodávky po celé Evropě je překvapivě právě Česko pro firmu jakýmsi bílým bodem na mapě. Jednou z mála nových zakázek v historii byl nákup souprav Stadler společností Leo Express. Zároveň Ostravě dodala společnost tramvaje. Na sekundárním trhu je, díky kvalitě a vysoké spolehlivosti svých jednotek Regio Shuttle, velmi vyhledávanou značkou.

Cílem Stadler Group pro další období je v České republice obchodně růst na primárním trhu, kde se nyní chce účastnit vypsaných tendrů. Zatím je tradičním dominantem na trhu společnost Škoda Group. Stadler aktivně pracuje na rozvoji trhu od začátku loňského roku a jeho hlavní zbraní mají být právě elektrické soupravy Flirt a akutrolejové soupravy Flirt Akku a RS Zero.

Skupina Stadler má svou centrálu ve Švýcarsku, a je to tradiční švýcarská značka již od roku 1942. Filozofie firmy je založená na kvalitě a spolehlivosti. „Klíčový faktor je pro nás spolehlivost našich produktů. U několika projektů, kde máme full servis, dosahujeme disponibility vozů přes devadesát devět procent,“ říká Majer. To znamená, že provozovatel může jezdit s téměř nulovou rezervou a ušetřit náklady na pořízení rezervních jednotek. „Naší filozofií je, že vlak musí jezdit, ne stát týdny na servisu,“ popisuje šéf českého zastoupení firmy.

Jak a kde se tedy produkty vyrábí v našem regionu? Inženýring je v Praze, která patří do divize střední Evropa. Výroba je částečně v Maďarsku a v Polsku. Švýcarská DNA, která je synonymem kvality, je podle Majera klíčová, ať už jste v jakémkoli závodě Stadler na světě. Firma investuje do nových technických řešení u vlakových jednotek, která dlouho testuje. „Důležité u takto náročných investičních produktů je hodnotit náklady celého životního cyklu, ty se počítají i na desítky let,“ tvrdí.

Z tohoto pohledu není možné se dívat na vlak jen prizmatem nákupní ceny, ale u celkového nákladu rozhoduje například hmotnost soupravy. Čím lehčí, tím nižší náklady na elektřinu. A to stejné platí i pro náklady na servis, údržbu nebo opotřebovávání dopravních cest i infrastruktury.

Aktuálně se společnost účastní například tendru na dvoupatrové jednotky pro Prahu a Středočeský kraj. „Máme ideální řešení, jezdíme s dvoupatrovými jednotkami v patnácti zemích Evropy a máme skvělé reference, a to včetně okolních zemí. A disponujeme daty, díky kterým naše jednotky neustále zlepšujeme,“ pochvaluje si Majer.

České železniční dopravě by podle něj pomohla vyšší elektrifikace sítě, což by zlevnilo provoz. Dalším tématem je konverze napájecích systémů na 25kV. Oba tyto faktory by zvýšily konkurenci na železnici a v důsledku zlevnily. Zásadně by zlevnění železniční dopravy pomohlo i sjednocení výběrových podmínek a parametrů na vozbu mezi jednotlivými kraji. Stejně tak jasná pravidla pro férové tendry, ve kterých se má, stejně jak je tomu v zemích EU, hodnotit více parametrů a ne jenom jeden jediný – nákupní cena. Ta, podle Majera, je zcela neobjektivní v poměru k celkovým nákladům na provoz, údržbu i servis vlakových jednotek.

Zdeněk Majer ze společnosti Stadler byl hostem podcastu Newstream Byznys Talk. Přehrát epizodu si můžete v úvodu tohoto článku. Najdete ji také na Spotify či Apple Podcasts. 

Macinka v OSN vzkázal Lavrovovi: Můžete zabrat území, ale nemůžete zabrat budoucnost

Petr Macinka
ČTK
ČTK
ČTK

Rusko agresi proti Ukrajině ospravedlňuje bezpečnostními obavami, invaze ale nikdy není legitimní, prohlásil český ministr zahraničí Petr Macinka na mimořádném zasedání Valného shromáždění OSN k Ukrajině v den čtvrtého výročí ruské invaze. Šéf české diplomacie ve svém vystoupení oslovil nepřítomného ruského kolegu Sergeje Lavrova a vzkázal mu, že rakety nejsou argumentem a že považuje ruské raketové útoky za přiznání ruského selhání.

Uplynuly čtyři roky a je na čase válku konečně ukončit, prohlásil šéf české diplomacie. Podle Macinky největší síla globální mocnosti nespočívá ve schopnosti začít válku, ale ve schopnosti ji ukončit.

„Cynický autopilot“

„Jak vypadá vaše vítězství? Kolik zničených měst je dost? Kolik zmařených životů je dost? Protože pokud vítězství nemá jasný konec, pak to není strategie. Je to cynický autopilot,“ prohlásil český ministr zahraničí na adresu Moskvy. Její válečný plán podle něj přežívá jen kvůli neschopnosti přiznat, že selhal.

„Pane Lavrove, velké národy dokážou přežít porážku. Nedokážou však přežít strategii, která nemá konec. Můžete zabrat území, ale nemůžete zabrat budoucnost,“ řekl rovněž český ministr. Rusko sice může dočasně kontrolovat území, ovládat narativ a šířit propagandu, ale čas podle Macinky vždy odhalí, kdo mluvil o bezpečnosti a kdo ji rozkládal.

Charles Kushner

Velvyslanci ve službách MAGA? Trumpovi muži rozdmýchávají spory v Evropě

Politika

Napětí mezi Spojenými státy a několika evropskými zeměmi se vyostřuje. Francie i Belgie si předvolaly americké velvyslance kvůli jejich výrokům a zásahům do domácí politiky. Paříž navíc po odmítnutí schůzky přerušila kontakty s americkým velvyslancem Charlesem Kushnerem, píše Bloomberg.

nst

Přečíst článek

Rusko podle něj není bezpečnější než před čtyřmi lety, nemá více partnerů, stability, ani důvěry. Je tedy legitimní se ptát, zda zvolená strategie Ruska skutečně vede k jeho bezpečnosti, poznamenal Macinka. Rovněž prohlásil, že Moskva jednoho dne bude muset odpovídat na otázku, proč válku zahájila.

Macinka uvedl, že se na Lavrova neobrací jako na protivníka. Ruského ministra zahraničí označil za člověka, který ví, že žádná velmoc nemůže vyhrát válku proti realitě. Svůj projev se český ministr podle svého vyjádření rozhodl pojmout jako promluvu k Rusku, protože na shromáždění prý nepřišel opakovat známé fráze o Ukrajině a její situaci.

Ministr zahraničí v závěru projevu poděkoval Ukrajině za předložení rezoluce Valnému shromáždění OSN a uvedl, že Česká republika ji v hlasování podpoří.

Velvyslanci ve službách MAGA? Trumpovi muži rozdmýchávají spory v Evropě

Charles Kushner
ČTK
nst
nst

Napětí mezi Spojenými státy a několika evropskými zeměmi se vyostřuje. Francie i Belgie si předvolaly americké velvyslance kvůli jejich výrokům a zásahům do domácí politiky. Paříž navíc po odmítnutí schůzky přerušila kontakty s americkým velvyslancem Charlesem Kushnerem, píše Bloomberg.

Zatímco velvyslanec v Bruselu Bill White se na předvolání belgického ministerstva zahraničí dostavil, jeho pařížský protějšek Kushner výzvu francouzských úřadů ignoroval. Francouzská vláda následně omezila jeho kontakt s vládními představiteli.

Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot uvedl, že Francie nepřijímá, aby cizí státy zasahovaly do jejího politického života, a zdůraznil, že předvolání velvyslance je běžným krokem, pokud je potřeba vysvětlení.

Donald Trump má svou propagaci skvěle propracovanou

Každý pátý Čech věří Trumpovi. A může si koupit i jeho osušku za cenu víkendového pobytu

Názory

Dle průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd si 20 procent Čechů udržuje pozitivní názor na amerického prezidenta Donalda Trumpa. Pro tyto příznivce však existuje víc než jen politická podpora. Svou loajalitu mohou dát najevo i jinak – nákupem prémiově naceněného propagačního zboží z jeho oficiálního e-shopu.

Michal Nosek

Přečíst článek

Spory v Belgii i Polsku

V Belgii vyvolal White kontroverzi poté, co obvinil zemi z antisemitismu v souvislosti s vyšetřováním případu rituální židovské obřízky v Antverpách. Požadoval zastavení řízení proti třem osobám podezřelým z provádění zákroku bez potřebné lékařské kvalifikace. Belgický ministr zahraničí Maxime Prévot jeho výroky označil za nebezpečné dezinformace.

White rovněž pohrozil vízovými restrikcemi vůči lídrovi středolevé strany Vooruit Conneru Rousseauovi, který na sociálních sítích přirovnal americkou imigrační agenturu ICE k nástupu nacismu a Trumpa k Hitlerovi. Po dalším jednání však White své hrozby stáhl.

Belgický premiér Bart de Wever prohlásil, že není úkolem velvyslance zasévat rozkol v národní politice.

Napětí se nevyhnulo ani Polsku. Americký vyslanec Tom Rose oznámil přerušení kontaktů s předsedou polského parlamentu Włodzimierzem Czarzastým kvůli jeho výrokům o prezidentu Trumpovi. Rose uvedl, že urážky americké hlavy státu komplikují vztahy s polskou vládou. Polský premiér Donald Tusk se Czarzastého zastal a vyzval ke vzájemnému respektu mezi spojenci.

Donald Trump

Je zlatý věk Ameriky opravdu za rohem? Trump promluví v době rostoucích problémů

Politika

Americký prezident Donald Trump před oběma komorami Kongresu přednese tradiční projev o stavu unie. Projev pro něj představuje největší příležitost přesvědčit skeptické Američany, že jeho politika funguje a že slibovaný ekonomický zlatý věk je hned za rohem, poznamenala k tomu zpravodajská televize CNN. Trump totiž každoroční řeč shrnující dosavadní úspěchy i nejbližší plány administrativy přednese v době, kdy klesá jeho popularita, rostou obavy z konfliktu s Íránem a Američané se potýkají s rostoucími životními náklady. Někteří opoziční demokraté předem ohlásili, že budou Trumpův projev bojkotovat.

ČTK

Přečíst článek

Kritika i kvůli sociálním sítím

Francouzská vláda se zároveň kriticky vymezila vůči využívání sociálních sítí, zejména platformy X, kterou američtí diplomaté používají k veřejným vyjádřením. Podle Paříže je nutné chránit veřejný prostor a demokratickou debatu před vnějšími zásahy.

Napětí přichází v době, kdy americký prezident Donald Trump otevřeně podporuje některé evropské populistické lídry, včetně maďarského premiéra Viktora Orbána. Evropské vlády, které se vůči domácím populistickým hnutím vymezují, tak čelí rostoucím diplomatickým třenicím se zástupci Washingtonu.

