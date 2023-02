Přichází embargo EU na ruské ropné produkty. Akcie evropských rafinérií letí vzhůru, cena nafty také

Už tuto neděli vstupuje v platnost embargo EU na dovoz ruských ropných produktů, včetně třeba motorové nafty. EU tak vedle ruské ropy, jejíž dovoz námořní cestou zapovídá už od loňského 5. prosince, bude embargovat také právě produkty z ní. Rusko tudíž definitivně ztratí svůj největší vývozní trh pro ropu a ropné produkty.

Společně s embargem zavede EU – jako i země skupiny G7 – také zastropování cen vyvážených ruských ropných produktů.

Rusko se zatím drží dosavadní produkce

Rusko ovšem zatím pod vlivem zmíněných opatření neomezuje svojí produkci. V lednu činila ruská produkce ropy zhruba 10,9 milionu barelů denně. To značí jen 0,7procentní pokles v porovnání s prosincem 2022. Rusku se tak daří přesměrovávat vývoz své ropy a ropných produktů do jiných oblastí, než je EU a další západní státy, které zemi sankcionují kvůli její loňské invazi na Ukrajinu.

S blížícím se termínem zavedení embarga na ruské ropné produkty výrazně stoupá cena akcií předních evropských rafinérií, zejména těch silně zaměřených na produkci dieselových paliv, jako je italský podnik Saras, turecký Tupras či řecké závody Helleniq Energy a Motor Oil (viz graf níže). Embargo by podle analýzy Bloombergu mělo prospět ziskovosti také českého Unipetrolu, resp. jeho polské matky PKN Orlen.

Vývoj akcií ropných společností do února 2023

zdroj: Bloomberg

Důvodem růstu akcií daných podniků, a tedy jejich vyhlížené ziskovosti, je utažený evropský trh s ropnými produkty, zejména dieselovými palivy, jenž je s blížícím se embargem stále napjatější. Evropský trh s dieselovými pohony je totiž strukturálně podzásobený, což může být po zavedení embarga ještě patrnější.

Evropské země dosud snížily svůj dovoz ruských dieselových paliv na zhruba polovinu. Zatímco před ruskou invazí na Ukrajinu loni koncem února dovážely evropské země z Ruska zhruba polovinu veškerých importovaných dieselových paliv, nyní to je jen přibližně 27 procent. V uplynulých týdnech docházelo napříč Evropou k horečnému předzásobování ruskými dieselovými palivy, což by mělo mírnit možný cenový šok po zavedení embarga. Investoři do akcií zmíněných rafinérií ovšem soudí, že k nárůstu ceny dojde, což podpoří jejich marže a ziskovost.

To, že cena nafty u českých čerpacích stanic by mohla po zavedení embarga EU citelně vzrůst, plyne také z čerstvé analýzy německé Commerzbank. Čtvrtá největší německá banka varuje, že po 5. únoru se silný cenový tlak projeví na již nyní napjatém trhu EU. S velkou pravděpodobností ovšem cena nafty u českých čerpacích stanic nepřevýší úroveň 40 korun za litr a zůstane tak na hony vzdálená úrovním z loňského března, kdy atakovala hranici 50 korun za litr.

