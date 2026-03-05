Vyberte si z našich newsletterů

Ropovod Družba by mohl znovu fungovat za šest týdnů, uvedl Zelenskyj. Orbán hrozí politickým tlakem

Poškozený ropovod Družba by mohl být podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského technicky připraven k obnovení provozu zhruba za měsíc a půl. Maďarsko a Slovensko ale Kyjev obviňují, že opravy zdržuje z politických důvodů. Maďarský premiér Viktor Orbán zároveň pohrozil využitím politických a finančních nástrojů, aby si vynutil obnovení dodávek ruské ropy.

Ropovod Družba by mohl být technicky připraven k obnovení provozu zhruba za měsíc a půl. Podle agentury Reuters to ve čtvrtek uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Dodávky ruské ropy tímto ropovodem do Maďarska a na Slovensko se zastavily na konci ledna. Podle Kyjeva potrubí vážně poškodil požár, který vznikl po ruském útoku.

Budapešť a Bratislava ale Zelenského viní, že Ukrajina obnovení provozu úmyslně odkládá z politických důvodů. Kyjev naopak tvrdí, že oprava tak rozsáhlé infrastruktury je technicky náročná a vyžaduje čas.

Slovenský premiér Robert Fico po přerušení dodávek uvedl, že není jasné, kdo ropovod poškodil. Maďarský premiér Viktor Orbán ve čtvrtek prohlásil, že jeho země přinutí Ukrajinu provoz ropovodu obnovit prostřednictvím politických a finančních nástrojů.

„Prolomíme tuto ropnou blokádu,“ uvedl Orbán podle agentury MTI na akci maďarské obchodní a průmyslové komory. „Přinutíme Ukrajince obnovit dodávky ropy. Nikoli vyjednáváním, přitakáváním či pomocí kompromisů, ale prostřednictvím své síly,“ dodal.

Současně ale zdůraznil, že Maďarsko neplánuje použít vojenské prostředky. „Mohu všechny ujistit, že to není součást našich plánů. Máme ale politické a finanční nástroje,“ řekl.

Orbán je dlouhodobě známý svými dobrými vztahy s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Ve středu se v Moskvě setkal s Putinem také maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó, který si podle agentur stěžoval na přerušení dodávek ropy přes Ukrajinu.

Maďarský premiér také v dopise předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové uvedl, že Kyjev blokuje provoz ropovodu z politických důvodů a snaží se tím ovlivnit předvolební kampaň v Maďarsku. Budapešť podle něj nepodpoří žádné rozhodnutí Evropské unie ve prospěch Ukrajiny, dokud se situace nevyřeší. Maďarsko kvůli tomu blokuje také půjčku Evropské unie pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur.

Rusko zahájilo vojenskou invazi na Ukrajinu v únoru 2022. Evropská unie poté začala postupně omezovat dovoz ruských energií, aby Moskvě ztížila financování války. Zatímco dříve byla EU na ruské ropě a plynu výrazně závislá, dnes mezi její hlavní dodavatele patří zejména Norsko a Spojené státy.

Paliva v Česku po bojích na Blízkém východě zdražují. Nafta během týdne vyskočila o více než dvě koruny

Ceny pohonných hmot rostou
ČTK
nst
nst

Pohonné hmoty v Česku v posledních dnech výrazně zdražily. Reagují tak na napětí a boje na Blízkém východě, který patří mezi klíčové regiony světové produkce ropy. Nejvíce zdražila nafta, jejíž průměrná cena během týdne vzrostla o více než dvě koruny na litr.

Pohonné hmoty v České republice po sobotním zahájení bojů na Blízkém východě výrazně zdražily. Nafta se nyní u čerpacích stanic prodává v průměru za 35,10 koruny za litr, což je o 2,13 koruny více než před týdnem. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny paliv dlouhodobě sleduje. Zdražil také benzin Natural 95. Jeho průměrná cena se za poslední týden zvýšila o 1,21 koruny na 34,68 koruny za litr.

Po zhruba dvou letech tak nastala situace, kdy je průměrná cena benzinu nižší než cena nafty. Naposledy tomu tak bylo v únoru 2024. Analytici přitom rychlejší růst cen očekávali. Země Perského zálivu, kde se nyní soustředí pozornost kvůli konfliktu, zajišťují podle loňských údajů Mezinárodní energetické agentury zhruba 27 procent světové produkce ropy. Pokud by došlo k výraznějšímu omezení dodávek, mohly by podle odborníků ceny paliv v Česku vzrůst až o dalších pět korun na litr.

Čím delší, tím tvrdší dopad i na českou ekonomiku. Válku v Perském zálivu nelze podceňovat, varují ekonomové

Leaders

Rozpoutaný válečný konflikt mezi Íránem a Izraelem po boku se Spojenými státy by neměl mít na globální a českou ekonomiku významný vliv. Pokud ovšem nebude trvat dlouho, shodli se špičkoví makroekonomové na Globálním Investičním Summitu (GIS), který se už po páté konal v Praze.  

Ivana Pečinková

Přečíst článek

Navzdory současnému zdražování jsou však pohonné hmoty stále levnější než před rokem. Benzin byl tehdy dražší o 1,58 koruny na litr a nafta přibližně o padesát haléřů.

Nejlevněji nyní tankují motoristé ve Zlínském kraji. Litr benzinu tam v průměru stojí 34,04 koruny a nafta 34,34 koruny. Naopak nejdražší paliva zůstávají v Praze, kde řidiči zaplatí za litr benzinu průměrně 35,84 koruny a za naftu 36,41 koruny.

Orbánův ministr řešil s Putinem ropu. Z Moskvy si odváží dva zajatce

Dva Maďaři zajatí ruskou armádou se vrátí domů. Ruský prezident Vladimir Putin jejich propuštění oznámil při jednání s maďarským ministrem zahraničí. Hlavním tématem schůzky Putina s šéfem maďarské diplomacie ale byly dodávky ruské ropy a plynu.

Ruský prezident Vladimir Putin při středeční schůzce s maďarským ministrem zahraničí Péterem Szijjártóem v Kremlu oznámil, že nařídil propustit dva Maďary zajaté ruskou armádou na Ukrajině. Podle Putina jde o osoby s dvojím občanstvím – ukrajinským a maďarským. Podle ruské verze byli „násilně mobilizováni“ do ukrajinské armády.

„Rozhodl jsem se je oba osvobodit. Můžete je vzít s sebou rovnou do letadla, kterým jste přiletěl a kterým se vrátíte do Budapešti,“ řekl Putin podle agentury TASS.

Jednání o ropě a plynu

Szijjártó v Moskvě jednal nejen s Putinem, ale také s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem a vicepremiérem Denisem Manturovem. Hlavním tématem byly dodávky ruské ropy a plynu, na nichž je Maďarsko dlouhodobě závislé.

„Přijel jsem proto, abych získal garance, že i v těchto těžkých dobách bude Maďarsko dostávat potřebný zemní plyn a ropu,“ řekl Szijjártó. Podle něj jsou dodávky energií klíčové pro životní náklady v zemi, která příští měsíc čekají parlamentní volby.

Spor o ropovod Družba

Maďarský ministr zároveň kritizoval Ukrajinu, která podle něj z politických důvodů přerušila dodávky ruské ropy ropovodem Družba na Slovensko a do Maďarska. Kyjev ale tvrdí, že ropovod na konci ledna poškodil ruský útok a že se pracuje na jeho opravě. Putin navíc o situaci v energetice hovořil už o den dříve telefonicky s maďarským premiérem Viktorem Orbánem.

Maďarsko chce stabilní ceny

Szijjártó v Moskvě usiloval také o to, aby Rusko pokračovalo v dodávkách ropy a plynu za nezměněné ceny. Podle ruských komentátorů je ale takový požadavek problematický, protože ceny energií na světových trzích nyní rostou kvůli konfliktu na Blízkém východě.

Maďarské rafinerie jsou navíc technologicky nastavené na zpracování ruské ropy Urals, takže přechod na jiné druhy ropy by podle odborníků výrazně zvýšil náklady.

