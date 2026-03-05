Ropovod Družba by mohl znovu fungovat za šest týdnů, uvedl Zelenskyj. Orbán hrozí politickým tlakem
Poškozený ropovod Družba by mohl být podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského technicky připraven k obnovení provozu zhruba za měsíc a půl. Maďarsko a Slovensko ale Kyjev obviňují, že opravy zdržuje z politických důvodů. Maďarský premiér Viktor Orbán zároveň pohrozil využitím politických a finančních nástrojů, aby si vynutil obnovení dodávek ruské ropy.
Dodávky ruské ropy tímto ropovodem do Maďarska a na Slovensko se zastavily na konci ledna. Podle Kyjeva potrubí vážně poškodil požár, který vznikl po ruském útoku.
Přerušené dodávky ruské ropy ropovodem Družba se staly dalším bodem napětí mezi Slovenskem a Ukrajinou. Po telefonátu prezidenta Volodymyra Zelenského se slovenským premiérem Robertem Ficem je zřejmé, že obě vlády se zásadně rozcházejí v hodnocení technického stavu potrubí i odpovědnosti za dlouhodobý výpadek. Spor má přímé dopady na energetickou bezpečnost regionu i na další podobu vzájemných vztahů.
Budapešť a Bratislava ale Zelenského viní, že Ukrajina obnovení provozu úmyslně odkládá z politických důvodů. Kyjev naopak tvrdí, že oprava tak rozsáhlé infrastruktury je technicky náročná a vyžaduje čas.
Slovenský premiér Robert Fico po přerušení dodávek uvedl, že není jasné, kdo ropovod poškodil. Maďarský premiér Viktor Orbán ve čtvrtek prohlásil, že jeho země přinutí Ukrajinu provoz ropovodu obnovit prostřednictvím politických a finančních nástrojů.
„Prolomíme tuto ropnou blokádu,“ uvedl Orbán podle agentury MTI na akci maďarské obchodní a průmyslové komory. „Přinutíme Ukrajince obnovit dodávky ropy. Nikoli vyjednáváním, přitakáváním či pomocí kompromisů, ale prostřednictvím své síly,“ dodal.
Obnovení dodávek ropy ropovodem Družba se opět odkládá. Ukrajina podle slovenského ministerstva hospodářství přepravu v nejbližších dnech nespustí. Bratislava i Budapešť Kyjev obviňují z průtahů. Slovensko kvůli výpadku vyhlásilo ropnou nouzi a sáhlo do státních zásob. Spor o dodávky se mezitím přenesl i na úroveň Evropské unie.
Současně ale zdůraznil, že Maďarsko neplánuje použít vojenské prostředky. „Mohu všechny ujistit, že to není součást našich plánů. Máme ale politické a finanční nástroje,“ řekl.
Orbán je dlouhodobě známý svými dobrými vztahy s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Ve středu se v Moskvě setkal s Putinem také maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó, který si podle agentur stěžoval na přerušení dodávek ropy přes Ukrajinu.
Maďarský premiér také v dopise předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové uvedl, že Kyjev blokuje provoz ropovodu z politických důvodů a snaží se tím ovlivnit předvolební kampaň v Maďarsku. Budapešť podle něj nepodpoří žádné rozhodnutí Evropské unie ve prospěch Ukrajiny, dokud se situace nevyřeší. Maďarsko kvůli tomu blokuje také půjčku Evropské unie pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur.
Rusko zahájilo vojenskou invazi na Ukrajinu v únoru 2022. Evropská unie poté začala postupně omezovat dovoz ruských energií, aby Moskvě ztížila financování války. Zatímco dříve byla EU na ruské ropě a plynu výrazně závislá, dnes mezi její hlavní dodavatele patří zejména Norsko a Spojené státy.