newstream.cz Trhy Luxusní zboží netáhne, akcie slavných značek padají

Luxusní zboží netáhne, akcie slavných značek padají

Výloha obchodu Louis Vuitton ve Vídni
Stanislav Šulc / Newstream
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Evropské akcie jsou v letošním roce poměrně dobrou investiční příležitostí a vynášejí výrazně více než akcie americké. Neplatí to ale pro všechny sektory a například oblast luxusního zboží se v posledních měsících značně trápí. To se pak projevuje také na akciích slavných značek jako LVMH nebo Kering a celém segmentu luxusu. Ten od začátku roku odepsal více než šest procent, konkrétní brandy na tom ale jsou i výrazně hůř, což pociťují i nejbohatší Evropané.

Problematická geopolitická situace, značné proměny chování čínských zákazníků, cla i demografický vývoj a s ním nastupující nová generace spotřebitelů. To vše vytváří mimořádný tlak zejména na luxusní segment, kterému se tradičně daří v růstové fázi hospodářského cyklu a také v lépe čitelném světě. Současnost ale luxusu příliš nesvědčí, což se projevuje na výsledcích konkrétních značek a také na jejich akciích.

Právě luxury segment tak patří k nejhůře performujícím ze všech v posledních měsících, což se projevuje zejména na evropských luxusních konglomerátech LVMH, Kering nebo Richemont.

Louis Vuitton ve výlohách využívá estetiku umělce Takeshiho Murakamiho, s nímž spolupracuje již několik let. Příklon k asijské estetice nezapře ani Gucci. Pro Středoevropana stále trochu těžko uchopitelné, přesto luxusní brandy čím dál více propagují nejluxusnější zboží pro nejmenší děti. 32 fotografií v galerii

Všechny tyto tři klíčové společnosti od začátku roku padají, nejvýrazněji přitom klesly akcie LVMH. Ty se propadly o více než 12 procent, což se výrazně projevilo na hodnotě majetku zakladatele holdingu a nejbohatšího Evropana Bernarda Arnaulta. Ale propady se nevyhnuly ani Keringu, ani Richemontu, jejichž akcie klesly v letošním kalendářním roce o více než pět procent.

To se pak projevilo na poklesu indexu luxusního segmentu Stoxx Europe Luxury 10, jenž letos spadl o více než šest procent. Naproti tomu široký index Stoxx Europe 600 zahrnující 600 největších veřejně obchodovaných firem Evropy ve stejném období rostl o více než pět procent.

Výrazným tlumičem ještě většího propadu pak jsou akcie Hermès, které od začátku roku nejprve výrazně rostly, následně ale přišla korekce a aktuálně jsou YTD + 0,1 procenta.

Problémy s Čínou a mladými

Akcie ostatních firem reagovaly zejména na nepříliš dobré výsledky za rok 2025, ale také na výhledy pro rok letošní. Vedení společností zatím nedokázaly nabídnout rostoucí plán, protože na trhu přetrvávají negativní podmínky. Ekonomicky to je hlavně zásadně proměněná situace v Číně, tradičně významném trhu pro luxusní zboží. To se ale v posledních letech mění, protože se proměnil místní sentiment a v souvislosti se sílící nevraživostí vůči západu se místní spotřebitelé zaměřili na lokální značky.

Mění se ale zásadním způsobem demografie a ukazuje se, že mladší spotřebitelé luxus chápou jiným způsobem. LVMH na to dlouhodobě reaguje a kupuje populární brandy (například Off-White), přesto musí řešit poptávku od GenZ.

Specifické potíže pak prožívá segment luxusních hodinek, zejména kvůli tomu, že většina výrobců pochází ze Švýcarska. Problémem se tak může stát silný frank, který zvyšuje ceny. A u středně drahých produktů mohou být zákazníci citliví na cenu, což se ukázalo i vloni, kdy kvůli vysokým clům výrazně propadl export do USA.

Není luxus jako luxus

Přesto vývoj na trzích v posledních dnech ukazuje, že část investorů věří v obrat v letošním roce. Ten společnosti zmiňují poměrně často, opakují, že „to nejhorší již mají za sebou“.

Situace ale bude komplikovanější. Odborníci se shodují na tom, že se luxury segment dále vznitřně rozdělil na tři části: nejvyšší třídu cílící na miliardáře (Hermès, Rolex, Patek Philippe), velké konglomeráty s brandy pro milionáře a pak mono-brandům bez větší struktury. Třetí typ firem pravděpodobně bude v dalších měsících a letech spíše strádat, naopak nejvyšší třída si bude moci dovolit dál zdražovat a nemusí se bát o růst. Klíčový střední segment pak pravděpodobně bude i nadále bojovat o každého zákazníka, a zároveň pro ně bude složité promítnout do koncových cen inflaci i požadavky akcionářů na růst tržeb.

Společnost Pfizer získala exkluzivní práva na komercializaci terapie proti obezitě v Číně, píše agentura Bloomberg. Dohoda s místním startupem Hangzhou Sciwind Bioscience má hodnotu až 495 milionů dolarů a představuje další krok americké farmaceutické firmy k posílení pozice na rychle rostoucím trhu s přípravky na hubnutí.

Předmětem dohody je lék ecnoglutid, který byl nedávno v Číně schválen pro léčbu diabetu a aktuálně prochází regulačním posuzováním pro indikaci obezity. Transakce zahrnuje počáteční platbu i další platby navázané na dosažení stanovených milníků. Podrobnosti o finanční struktuře společnosti nezveřejnily.

Podle prezidenta Pfizeru pro Čínu Jeana-Christopha Pointeaua dohoda urychlí dlouhodobé strategické plánování firmy v oblasti metabolických onemocnění a reaguje na rostoucí potřeby čínských pacientů. Obezita podle něj postihuje 14,1 procenta dospělých v Číně a patří mezi priority vládní kampaně Zdravá Čína.

Jak dohnat konkurenci

Pfizer se snaží dohnat lídry na trhu s léky na hubnutí. Nedávno vynaložil 10 miliard dolarů na akvizici startupu Metsera, zaměřeného na léčbu obezity, a získal také licenci na experimentální lék od jedné z divizí společnosti Shanghai Fosun Pharmaceutical Group.

Firma zároveň čelí tlaku na hledání nových zdrojů příjmů, protože řada jejích klíčových léků čelí rostoucí konkurenci. Její první pokusy o vstup na trh s léčbou obezity nepřinesly očekávané výsledky.

Dohoda se Sciwind by mohla posílit i postavení Pfizeru v Číně, kde v roce 2024 pocházela čtyři procenta celkových tržeb společnosti. Čínská pobočka přitom v posledních letech prošla několika koly restrukturalizace. Na místním trhu bude Pfizer soupeřit jak s globálními farmaceutickými firmami, tak s domácími konkurenty, například společností Innovent Biologics.

Ecnoglutid funguje podobně jako lék Ozempic – napodobuje účinky hormonu GLP-1, který reguluje hladinu cukru v krvi a chuť k jídlu. Podle společnosti má však odlišnou strukturu, jež by mohla zvýšit jeho účinnost a bezpečnost oproti jiným agonistům receptoru GLP-1. V pokročilé fázi klinické studie vedl k úbytku hmotnosti srovnatelnému s přípravkem Zepbound od společnosti Eli Lilly.

Za vývoj, registraci, výrobu a dodávky léku bude i nadále odpovědná společnost Sciwind.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Ukrajinská ekonomika je pod tlakem. Ruské útoky na energetiku dusí průmysl i rozpočet

Ukrajinská ekonomika je v potížích kvůli ruským útokům na energetiku
ČTK
nst
nst

Ukrajinská ekonomika prochází nejtěžším obdobím od prvních měsíců ruské invaze. Intenzivní letecké údery vážně poškodily energetický systém země a firmy napříč odvětvími jsou nuceny omezovat výrobu. Dopady se přelévají i do státního rozpočtu, upozorňuje ve své analýze agentura Reuters.

Průmysl – od oceláren a dolů přes cementárny až po potravinářské podniky – se kromě poklesu produkce potýká také s rostoucími náklady způsobenými omezenými dodávkami energií.

Největší výrobce betonu a stavebních materiálů v zemi, Kovalska Group, uvedl, že naftové generátory nedokážou plně nahradit běžné dodávky elektřiny. „Už déle než dva měsíce pracujeme při nouzových odstávkách bez jakéhokoli předvídatelného harmonogramu,“ sdělila firma. Nedostatek stabilní energie podle ní může v některých úsecích snížit výrobu až o polovinu.

Pokles téměř o třetinu

Ukrajinská ekonomika už v prvním roce války klesla téměř o třetinu. Přestože v dalších letech přišlo určité oživení, výkon hospodářství zůstává výrazně pod úrovní před invazí a je silně závislý na vládních výdajích. Zemi mezitím opustilo téměř šest milionů lidí a další více než tři miliony byly vysídleny uvnitř země – dohromady jde o více než pětinu předválečné populace.

Zhoršující se situaci potvrzuje i index kyjevského institutu pro hospodářský výzkum. Ten se tento měsíc poprvé od roku 2023 dostal do negativního pásma, což signalizuje převahu zhoršujících se podmínek v podnicích.

Ekonomika je přitom klíčová nejen pro financování války, splácení dluhu a výrobu zbraní, ale i pro udržení pracovních míst a budoucí návrat uprchlíků po skončení konfliktu.

Těžařská a hutnická skupina Metinvest upozorňuje, že dlouhé výpadky proudu komplikují obnovu výroby po ruských útocích. Společnost přitom patří k zásadním zdrojům daňových příjmů a k významným producentům oceli pro válečné úsilí.

Útok ruského dronu v Kyjevě ČTK

Podle Centra pro ekonomická studia v Kyjevě převyšovala v lednu a únoru poptávka po energiích nabídku zhruba o 30 procent. Energetická situace se podle analytiků v posledních měsících dramaticky zhoršila.

Firmy nyní čelí kombinaci nižší výroby, vyšších nákladů a narušených dodavatelských řetězců. To oslabuje jejich konkurenceschopnost a zároveň tlačí vzhůru inflaci, která se pohybuje kolem sedmi procent.

Jak poroste HDP?

Ukrajinská centrální banka kvůli energetické krizi snížila odhad letošního růstu HDP z původních dvou procent na 1,8 procenta. Někteří ekonomové jsou ještě skeptičtější – investiční společnost Dragon Capital očekává růst jen kolem jednoho procenta.

Dopady se výrazně promítají i do státního rozpočtu. Premiérka Julija Svyrydenková uvedla, že jen v lednu energetická krize snížila celní a daňové příjmy o zhruba 12 miliard hřiven. Zadlužení země se mezitím navzdory dvěma restrukturalizacím blíží hranici 100 procent HDP, což zneklidňuje investory a tlačí dolů ceny ukrajinských dluhopisů.

Vláda však jedná o nové finanční injekci. Podle premiérky je Ukrajina blízko dohodě s Mezinárodním měnovým fondem o úvěrovém programu za 8,1 miliardy dolarů. Schválení programu by mělo otevřít cestu k další mezinárodní pomoci, včetně půjčky 90 miliard eur od Evropské unie. Maďarsko však pohrozilo, že úvěr zablokuje, pokud Kyjev neobnoví tranzit ruské ropy ropovodem Družba.

