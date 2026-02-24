Luxusní zboží netáhne, akcie slavných značek padají
Evropské akcie jsou v letošním roce poměrně dobrou investiční příležitostí a vynášejí výrazně více než akcie americké. Neplatí to ale pro všechny sektory a například oblast luxusního zboží se v posledních měsících značně trápí. To se pak projevuje také na akciích slavných značek jako LVMH nebo Kering a celém segmentu luxusu. Ten od začátku roku odepsal více než šest procent, konkrétní brandy na tom ale jsou i výrazně hůř, což pociťují i nejbohatší Evropané.
Problematická geopolitická situace, značné proměny chování čínských zákazníků, cla i demografický vývoj a s ním nastupující nová generace spotřebitelů. To vše vytváří mimořádný tlak zejména na luxusní segment, kterému se tradičně daří v růstové fázi hospodářského cyklu a také v lépe čitelném světě. Současnost ale luxusu příliš nesvědčí, což se projevuje na výsledcích konkrétních značek a také na jejich akciích.
Právě luxury segment tak patří k nejhůře performujícím ze všech v posledních měsících, což se projevuje zejména na evropských luxusních konglomerátech LVMH, Kering nebo Richemont.
Všechny tyto tři klíčové společnosti od začátku roku padají, nejvýrazněji přitom klesly akcie LVMH. Ty se propadly o více než 12 procent, což se výrazně projevilo na hodnotě majetku zakladatele holdingu a nejbohatšího Evropana Bernarda Arnaulta. Ale propady se nevyhnuly ani Keringu, ani Richemontu, jejichž akcie klesly v letošním kalendářním roce o více než pět procent.
To se pak projevilo na poklesu indexu luxusního segmentu Stoxx Europe Luxury 10, jenž letos spadl o více než šest procent. Naproti tomu široký index Stoxx Europe 600 zahrnující 600 největších veřejně obchodovaných firem Evropy ve stejném období rostl o více než pět procent.
Výrazným tlumičem ještě většího propadu pak jsou akcie Hermès, které od začátku roku nejprve výrazně rostly, následně ale přišla korekce a aktuálně jsou YTD + 0,1 procenta.
Problémy s Čínou a mladými
Akcie ostatních firem reagovaly zejména na nepříliš dobré výsledky za rok 2025, ale také na výhledy pro rok letošní. Vedení společností zatím nedokázaly nabídnout rostoucí plán, protože na trhu přetrvávají negativní podmínky. Ekonomicky to je hlavně zásadně proměněná situace v Číně, tradičně významném trhu pro luxusní zboží. To se ale v posledních letech mění, protože se proměnil místní sentiment a v souvislosti se sílící nevraživostí vůči západu se místní spotřebitelé zaměřili na lokální značky.
Mění se ale zásadním způsobem demografie a ukazuje se, že mladší spotřebitelé luxus chápou jiným způsobem. LVMH na to dlouhodobě reaguje a kupuje populární brandy (například Off-White), přesto musí řešit poptávku od GenZ.
Specifické potíže pak prožívá segment luxusních hodinek, zejména kvůli tomu, že většina výrobců pochází ze Švýcarska. Problémem se tak může stát silný frank, který zvyšuje ceny. A u středně drahých produktů mohou být zákazníci citliví na cenu, což se ukázalo i vloni, kdy kvůli vysokým clům výrazně propadl export do USA.
Není luxus jako luxus
Přesto vývoj na trzích v posledních dnech ukazuje, že část investorů věří v obrat v letošním roce. Ten společnosti zmiňují poměrně často, opakují, že „to nejhorší již mají za sebou“.
Situace ale bude komplikovanější. Odborníci se shodují na tom, že se luxury segment dále vznitřně rozdělil na tři části: nejvyšší třídu cílící na miliardáře (Hermès, Rolex, Patek Philippe), velké konglomeráty s brandy pro milionáře a pak mono-brandům bez větší struktury. Třetí typ firem pravděpodobně bude v dalších měsících a letech spíše strádat, naopak nejvyšší třída si bude moci dovolit dál zdražovat a nemusí se bát o růst. Klíčový střední segment pak pravděpodobně bude i nadále bojovat o každého zákazníka, a zároveň pro ně bude složité promítnout do koncových cen inflaci i požadavky akcionářů na růst tržeb.
