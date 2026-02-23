Vyberte si z našich newsletterů

Fiala tlačí na Babiše: Česko by mělo znovu přispět na munici pro Ukrajinu

Petr Fiala (ODS)
Bývalý premiér Petr Fiala (ODS) vyzval svého nástupce Andreje Babiše (ANO), aby přehodnotil rozhodnutí vlády nepodílet se finančně na muniční iniciativě pro Ukrajinu. V předvečer čtvrtého výročí ruské invaze Fiala připomněl, že na Ukrajině se podle něj bojuje i za svobodnou a demokratickou budoucnost České republiky.

„Muniční iniciativa dělá Česku dobré jméno v zahraničí a Ukrajině skutečně pomáhá,“ uvedl Fiala. Kritizoval přitom Babišův postoj s tím, že se nemůže chovat jako „chytrá horákyně“ – vyzývat ostatní státy k finanční účasti, zatímco Česko samo nepřispěje.

Muniční iniciativa funguje od předloňska a zaměřuje se na dodávky dělostřelecké munice Ukrajině, která na začátku války v únoru 2022 výrazně zaostávala za Ruskem. Česko na projektu spolupracuje zejména s Nizozemskem a Dánskem.

Viktor Orbán a Robert Fico
Aktualizováno

Nové sankce proti Rusku neprošly. Fico s Orbánem jsou proti

Politika

Ministři zahraničí zemí Evropské unie nedosáhli dohody na 20. balíku sankcí proti Rusku. Po skončení jednání v Bruselu to uvedla šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová, která to označila za neúspěch. Sankce blokuje Maďarsko a podle informací ČTK i Slovensko. To navíc podle Fica zastavilo pomoc Ukrajině formou dodávek elektřiny.

ČTK

Přečíst článek

Loni Ukrajina díky iniciativě obdržela 1,8 milionu kusů munice. Podle bývalého ministra zahraničí Jana Lipavského (za ODS) věnovali dárci na munici celkem 100 miliard korun, přičemž český příspěvek činil dvě až tři miliardy korun. Prezident Petr Pavel nedávno uvedl, že iniciativa zajistila pro Ukrajinu celkem zhruba 4,4 milionu kusů velkorážní munice.

Iniciativu před loňskými sněmovními volbami kritizovala tehdejší opozice, hnutí ANO a SPD. Andrej Babiš loni v rozhovoru pro agenturu Reuters označil projekt za netransparentní, předražený a „plesnivý“. Na začátku letošního ledna pak oznámil, že iniciativa bude pokračovat, ale bez finanční účasti České republiky.

Andrej Babiš

Dalibor Martínek: Babiš prý zlepší život lidí. Bydlení bude výjimkou

Názory

Andrej Babiš nemá názor na klimatickou změnu, neřeší válku na Ukrajině. Jak neustále prohlašuje, jeho hlavním úkolem je zlepšit život v Česku. Tvrdí, že na tom už maká, ale vesměs jde jen o přísliby. Klíčovým tématem země je nedostatečná bytová výstavba. Vláda má souhrn opatření, bydlení mezitím dál zdražuje a zdražovat bude.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Fiala zároveň vyzval Babiše, aby využil své kontakty se slovenským premiérem Robertem Ficem a maďarským předsedou vlády Viktorem Orbánem. Podle něj by měl přimět jejich vlády, aby přestaly vyhrožovat Ukrajině blokováním dalšího balíčku evropských sankcí, unijní půjčky či zastavením dodávek elektřiny v souvislosti s tranzitem ruské ropy.

Předseda ODS Martin Kupka doplnil, že jeho strana podporuje co nejrychlejší přijetí dalšího balíčku sankcí proti Rusku. Fiala také vyzval předsedu SPD Tomia Okamuru, aby podle něj ukončil slovní výpady vůči ukrajinským uprchlíkům.

Nové sankce proti Rusku neprošly. Fico s Orbánem jsou proti

Viktor Orbán a Robert Fico
ČTK
ČTK
ČTK

Ministři zahraničí zemí Evropské unie nedosáhli dohody na 20. balíku sankcí proti Rusku. Po skončení jednání v Bruselu to uvedla šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová, která to označila za neúspěch. Sankce blokuje Maďarsko a podle informací ČTK i Slovensko. To navíc podle Fica zastavilo pomoc Ukrajině formou dodávek elektřiny.

„Nedosáhli jsme dohody o 20. balíčku sankcí. Je to neúspěch a vzkaz, který jsme nechtěli vyslat, ale práce pokračují,“ řekla Kallasová novinářům s tím, že jí to je velmi líto. Evropská unie chtěla dosáhnout shody na nových omezeních vůči Rusku do čtvrtého výročí zahájení ruské invaze na Ukrajinu, které připadá na úterý 24. února, což už se teď nestihne.

Maďarsko nový balík sankcí blokuje kvůli tomu, že Ukrajina podle něj z politických důvodů odmítá přepravu ruské ropy ropovodem Družba do Maďarska. Budapešť zároveň blokuje i schválení půjčky Ukrajině v objemu 90 miliard eur (2,2 bilionu korun), na které se unijní prezidenti a premiéři shodli na summitu EU loni v prosinci. 

Slováci přerušili pomoc pro Ukrajinu

Slovenský premiér oznámil, že Slovensko zastavilo pomoc Ukrajině formou nouzových dodávek elektřiny. Bratislava podle něj toto opatření zruší, když Ukrajina obnoví tranzit ropy na Slovensko. Fico současně Kyjevu pohrozil dalšími odvetnými opatřeními, která ale neupřesnil.

Andrej Babiš

Dalibor Martínek: Babiš prý zlepší život lidí. Bydlení bude výjimkou

Názory

Andrej Babiš nemá názor na klimatickou změnu, neřeší válku na Ukrajině. Jak neustále prohlašuje, jeho hlavním úkolem je zlepšit život v Česku. Tvrdí, že na tom už maká, ale vesměs jde jen o přísliby. Klíčovým tématem země je nedostatečná bytová výstavba. Vláda má souhrn opatření, bydlení mezitím dál zdražuje a zdražovat bude.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

„Ode dneška platí, že když se ukrajinská strana obrátí na Slovensko s požadavkem o výpomoc při stabilizaci ukrajinské energetické sítě, takovou pomoc neobdrží,“ uvedl Fico, který ukončením dodávek elektřiny na Ukrajinu pohrozil už o uplynulém víkendu. Tyto dodávky zajišťuje na Slovensku státem kontrolovaný provozovatel přenosové soustavy SEPS, který v minulosti uzavřel se svým ukrajinským partnerem Ukrenerho smlouvu o havarijních dodávkách elektřiny.

Máme oprávnění, hájí krok Fico

Podle Fica má slovenská vláda k uvedenému kroku oprávnění, aniž porušila jakékoliv mezinárodní pravidla a závazky. Portál euractiv.sk napsal, že zastavení vývozu elektrické energie ze Slovenska na Ukrajinu by znamenalo porušení pravidel trhu EU i principu energetické solidarity.

Slovenský premiér dodal, že pokud bude Ukrajina „pokračovat v poškozování zájmů Slovenska při dodávce strategických surovin“, slovenská vláda přehodnotí i dosavadní postoje k členství Ukrajiny v Evropské unii a připraví další opatření. Proti ambicím Kyjeva na vstup do EU vystupuje Maďarsko.

Kvůli přerušení dodávek ropy na Slovensko Ficova vláda minulý týden vyhlásila stav ropné nouze a bratislavské rafinerii Slovnaft, která patří do maďarské skupiny MOL, nabídla možnost využít až 250 tisíc tun ropy ze státních rezerv.

Slovnaft mezitím objednal ropu z jiných zdrojů a surovinu chce dopravit na Slovensko prostřednictvím ropovodu Adria, který vede z Chorvatska. Bratislavská rafinerie tvrdila, že provozovatel tohoto ropovodu je povinen přepravit i ruskou ropu. Chorvatský ministr hospodářství Ante Šušnjar minulý týden podle médií řekl, že jeho země přepravu ruské ropy nepovolí.

Americký prezident Donald Trump

Trump šije do Nejvyššího soudu kvůli clům. A pohrozil dalšími

Politika

Americký prezident Donald Trump v příspěvku na své sociální síti opět zkritizoval nejvyšší soud za to, že se minulý týden postavil proti jeho plošným clům. Rozhodnutí dnes prezident označil za nesmyslné a hloupé a pohrozil novými cly vydanými na základě jiných právních mechanismů, jakož i poplatky za dovozní licence. Evropský komisař pro obchod Maroš Šefčovič chce o nejisté situaci kolem cel jednat s ministry obchodu zemí G7, píše agentura Reuters.

ČTK

Přečíst článek

Slovensko a Maďarsko jsou závislé na ruské ropě. Na dovoz této suroviny získaly obě země výjimku od EU. Maďarsko také dostalo výjimku z amerických sankcí, která se podle Bratislavy vztahuje i na Slovnaft.

Opoziční politici na Slovensku už předem kritizovali Fica, že chce při čtvrtém výročí vojenské invaze Ruska do sousední země zastavit Kyjevu dodávky elektřiny. Upozornili rovněž, že Česko se už dříve zbavilo závislosti na ruské ropě.

Fico minulý týden zpochybnil zprávy z Ukrajiny, že za přerušením tranzitu ropy jsou ruské útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Zastavením dodávek elektřiny ze Slovenska Fico pohrozil Ukrajině už loni, a to poté, co Kyjev neprodloužil smlouvu s Ruskem o přepravě ruského plynu přes své území na Slovensko a dál do západní Evropy. Tehdy ale dodávky elektřiny ze Slovenska na Ukrajinu pokračovaly.

