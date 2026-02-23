Fiala tlačí na Babiše: Česko by mělo znovu přispět na munici pro Ukrajinu
Bývalý premiér Petr Fiala (ODS) vyzval svého nástupce Andreje Babiše (ANO), aby přehodnotil rozhodnutí vlády nepodílet se finančně na muniční iniciativě pro Ukrajinu. V předvečer čtvrtého výročí ruské invaze Fiala připomněl, že na Ukrajině se podle něj bojuje i za svobodnou a demokratickou budoucnost České republiky.
„Muniční iniciativa dělá Česku dobré jméno v zahraničí a Ukrajině skutečně pomáhá,“ uvedl Fiala. Kritizoval přitom Babišův postoj s tím, že se nemůže chovat jako „chytrá horákyně“ – vyzývat ostatní státy k finanční účasti, zatímco Česko samo nepřispěje.
Muniční iniciativa funguje od předloňska a zaměřuje se na dodávky dělostřelecké munice Ukrajině, která na začátku války v únoru 2022 výrazně zaostávala za Ruskem. Česko na projektu spolupracuje zejména s Nizozemskem a Dánskem.
Ministři zahraničí zemí Evropské unie nedosáhli dohody na 20. balíku sankcí proti Rusku. Po skončení jednání v Bruselu to uvedla šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová, která to označila za neúspěch. Sankce blokuje Maďarsko a podle informací ČTK i Slovensko. To navíc podle Fica zastavilo pomoc Ukrajině formou dodávek elektřiny.
Loni Ukrajina díky iniciativě obdržela 1,8 milionu kusů munice. Podle bývalého ministra zahraničí Jana Lipavského (za ODS) věnovali dárci na munici celkem 100 miliard korun, přičemž český příspěvek činil dvě až tři miliardy korun. Prezident Petr Pavel nedávno uvedl, že iniciativa zajistila pro Ukrajinu celkem zhruba 4,4 milionu kusů velkorážní munice.
Iniciativu před loňskými sněmovními volbami kritizovala tehdejší opozice, hnutí ANO a SPD. Andrej Babiš loni v rozhovoru pro agenturu Reuters označil projekt za netransparentní, předražený a „plesnivý“. Na začátku letošního ledna pak oznámil, že iniciativa bude pokračovat, ale bez finanční účasti České republiky.
Andrej Babiš nemá názor na klimatickou změnu, neřeší válku na Ukrajině. Jak neustále prohlašuje, jeho hlavním úkolem je zlepšit život v Česku. Tvrdí, že na tom už maká, ale vesměs jde jen o přísliby. Klíčovým tématem země je nedostatečná bytová výstavba. Vláda má souhrn opatření, bydlení mezitím dál zdražuje a zdražovat bude.
Fiala zároveň vyzval Babiše, aby využil své kontakty se slovenským premiérem Robertem Ficem a maďarským předsedou vlády Viktorem Orbánem. Podle něj by měl přimět jejich vlády, aby přestaly vyhrožovat Ukrajině blokováním dalšího balíčku evropských sankcí, unijní půjčky či zastavením dodávek elektřiny v souvislosti s tranzitem ruské ropy.
Předseda ODS Martin Kupka doplnil, že jeho strana podporuje co nejrychlejší přijetí dalšího balíčku sankcí proti Rusku. Fiala také vyzval předsedu SPD Tomia Okamuru, aby podle něj ukončil slovní výpady vůči ukrajinským uprchlíkům.