Novo Nordisk ztrácí v souboji léků na hubnutí. Akcie prudce klesly
Akcie dánské farmaceutické společnosti Novo Nordisk se propadly až o 15,8 procenta poté, co její nový lék proti obezitě CagriSema ve studii zaostal za konkurenčním přípravkem společnosti Eli Lilly, píše agentura Bloomberg. Naopak akcie americké Lilly v předobchodní fázi v USA posílily až o 4,2 procenta.
Podle zveřejněných výsledků dosáhli pacienti léčení standardní dávkou CagriSema po 84 týdnech průměrného úbytku hmotnosti 20,2 procenta. U konkurenčního léku tirzepatide, prodávaného pod názvem Zepbound, činil úbytek 23,6 procenta.
Ačkoli Novo Nordisk uvedla, že studie potvrdila bezpečnost a dobrou snášenlivost přípravku, investoři se soustředili především na rozdíl v účinnosti. „Investoři se převážně, nebo dokonce výhradně, zaměřují na úbytek hmotnosti,“ uvedl investiční ekonom Per Hansen ze společnosti Nordnet.
Citlivé období pro Novo Nordisk
Výsledky přicházejí v citlivém období pro Novo Nordisk, která se snaží znovu získat náskok na rychle rostoucím trhu s léky na hubnutí. Společnost byla průkopníkem moderní léčby obezity, v poslední době však ztrácí půdu pod nohama ve prospěch Lilly.
Za posledních 12 měsíců akcie Novo klesly o více než 58 procent, což snížilo tržní hodnotu firmy na zhruba 189 miliard dolarů. Ještě v roce 2024 byla společnost krátce oceněna na více než 600 miliard dolarů.
CagriSema je přitom považována za klíčový produkt pro budoucnost firmy, zejména v době, kdy se blíží vypršení patentové ochrany léků Wegovy a Ozempic. Dosavadní výsledky vývoje však investory nepřesvědčily. Přímé srovnání s tirzepatidem bylo zahájeno v době, kdy Novo očekávala, že by její nový lék mohl konkurenci překonat.
Vedení firmy, které v uplynulém roce prošlo výraznými změnami, nyní sází na další klinickou studii, jejíž výsledky mají být zveřejněny ještě letos. Ta má podle společnosti lépe ukázat skutečný potenciál léku.
Prozatím však trh vyslal jasný signál: zatímco Lilly z nových dat těží, Novo Nordisk čelí dalšímu tlaku investorů.