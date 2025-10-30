Nový magazín právě vychází!

newstream.cz Zprávy z firem Novo Nordisk chce překazit dohodu Pfizeru o převzetí Metsery, za startup nabízí 136 miliard

Novo Nordisk chce překazit dohodu Pfizeru o převzetí Metsery, za startup nabízí 136 miliard

Novo Nordisk
ČTK
nst
nst

Dánská farmaceutická společnost Novo Nordisk podala nabídku na převzetí amerického startupu Metsera v hodnotě nejméně 6,5 miliardy dolarů, tedy necelých 136 miliard korun, čímž se snaží překonat již uzavřenou dohodu mezi Metserou a Pfizerem. Cílem Novo Nordisku je upevnit svou dominanci na rychle rostoucím trhu s léky proti obezitě.

Podle informací agentury Bloomberg nabízí dánská společnost 56,50 dolaru za akcii v hotovosti, přičemž cena se může zvýšit až o 21,25 dolaru na akcii, pokud budou splněny určité podmínky. Celková hodnota transakce by tak mohla dosáhnout 77,75 dolaru za akcii, což je o 11 procent více než maximální hodnota nabídky Pfizeru ve výši 70 dolarů.

Nabídka přichází ve chvíli, kdy se Novo Nordisk pod vedením nového generálního ředitele Maziara Mikea Doustdara snaží znovu získat náskok v segmentu léků na hubnutí, který pomohl firmě stát se nejhodnotnější společností v Evropě. Po rychlém růstu však dánský výrobce čelí tvrdé konkurenci zejména ze strany amerického giganta Eli Lilly, jehož přípravky si rychle získávají tržní podíl.

Metsera je výzkumná společnost zaměřená na vývoj experimentálních léků na obezitu, zejména na tzv. dlouhodobě působící analogy amylinu, které by mohly nabídnout mírnější vedlejší účinky než dnes dominantní GLP-1 přípravky, mezi něž patří i slavný Wegovy od Novo Nordisku. Startup vyvíjí injekci, kterou by bylo možné aplikovat méně často než současné konkurenční léky.

Trh s léčbou obezity by měl podle odhadů dosáhnout do roku 2030 hodnoty 100 miliard dolarů, což spustilo vlnu akvizic menších biotechnologických firem. Pfizer oznámil svou dohodu o převzetí Metsery v září za 47,50 dolaru za akcii s možností dalších bonusů, avšak nyní čelí přímé výzvě od svého dánského rivala.

Akcie letí vzhůru

Zpráva o nové nabídce vyvolala okamžitou reakci trhů – akcie Metsery vzrostly až o 21 procent, zatímco akcie Novo Nordisku v Kodani klesly o zhruba dvě procenta. Pfizer se k situaci odmítl vyjádřit.

Novo Nordisk se mezitím nachází uprostřed vnitřní restrukturalizace – v říjnu odešla více než polovina představenstva včetně předsedy Helgeho Lunda a společnost mění svou strategii směrem k větší výkonnosti. Doustdar oznámil tisíce propouštění a miliardové akvizice, například nedávný nákup firmy Akero Therapeutics za 5 miliard dolarů.

Pokud se Novo Nordisku podaří Metseru získat, půjde o významný zásah do plánů Pfizeru, který po pandemii usiluje o obnovení růstu. Zájem o vakcíny proti covidu prudce poklesl a část klíčových léků se blíží konci patentové ochrany. Pro Novo Nordisk by naopak akvizice mohla znamenat nový impuls v jeho snaze zůstat lídrem na nejdynamičtějším farmaceutickém trhu současnosti – trhu s léky na obezitu.

Související

Chceme si zachovat stávající dynamiku, říká Hong-Wha Ling z VIG Re

Jaroslav Kramer
Jaroslav Kramer

Rychlý růst a mezinárodní prostředí. To jsou hlavní aspekty, které přispívají k vysoce dynamické povaze pražské pobočky zajišťovny VIG Re. „Díky efektivní organizaci může každý ve své pozici skutečně výrazně ovlivnit svou práci,“ říká šéf HR zajišťovny Hong-Wha Ling v podcastu Global Minds, v němž významní zahraniční manažeři hovoří o podnikání v České republice.

Muž v čele personálního oddělení? Proč ne? Hong-Wha Ling je pro tuto roli ideální, protože se s touto oblastí seznámil již během studií. V té době si přivydělával jako soukromý řidič, ale brzy objevil svůj talent pro řízení nejen aut, ale i lidských zdrojů. „Došlo mi, že buď můžu řídit sám, nebo můžu požádat jiné studenty, aby řídili za mě, zatímco se bude rozšiřovat naše působnost. A tak se také stalo. Uvědomil jsem si ale také, že musím platit daně, sociální pojištění, najímat lidi a starat se o všechny tyto záležitosti. To mě přimělo, abych se během studia ekonomie zaměřil na oblast HR,“ popisuje své začátky v Nizozemsku.  

Svou kariéru v HR poté prohluboval a ostruhy získával i při mezinárodních misích. Působil v Turecku, Rumunsku i Japonsku a letos v lednu přesídlil do Prahy. Zatímco jeho předchozí  působiště byla spojena s pozicemi v bankovnictví a pojišťovnictví, přesun do Prahy znamenal též přechod k zajišťovnictví. „Kariéru jsem zahájil v bankovnictví v Nizozemsku. Na zajišťovnictví mě zajímá to, že kombinuje bankovnictví a pojišťovnictví. Tato kombinace se mi od začátku líbila. A když se naskytla příležitost přestěhovat se do Prahy, krásného města, souhlasil jsem,“ říká. 

Práce ve VIG Re je z jeho pohledu velmi dynamická, což je mimo jiné zásluha multinárodní povahy společnosti a jejího personálu. „V naši společnosti pracuje 37 národností, z chodeb je slyšet tolik různých jazyků a je třeba, aby se všechny tyto různé kultury spojily, což se odráží i v dynamice společnosti. Je to velmi zajímavé prostředí,“ popisuje a dodává, že v takovém prostředí konečně nemusí vysvětlovat neevropský původ svého jména. 

Kam směřovat kulturu

Z povahy své funkce je Hong-Wha Ling spoluzodpovědný za firemní kulturu. Tu aktuální podle něj do značné míry určuje fakt, že VIG Re má za sebou velmi rychlý růst v krátkém čase. „S tímto rychlým růstem se pojí také rychlé tempo, vše se odehrává velmi rychle. A protože jsme efektivně organizovaní, může každý mít opravdu velký vliv na svou práci v každé pozici, což je v našem oboru ojedinělé. Pracoval jsem ve velkých korporacích, kde vás někdy zpomalují všechny postupy a množství lidí, které musíte zapojit do matrixu organizace,“ prozrazuje. 

Na současné podobě firemní kultury VIG Re se ale podle něj podílí právě i multinárodní osazenstvo. „Lidé jsou velmi nápomocní. Myslím, že to opět souvisí s tím, že máme tolik různých národností, že pro všechny je to tak nějak nové prostředí,“ dodává. 

Hong-Wha Ling by rád toto pojetí firemní kultury udržel a nadále rozvíjel. Zároveň je ale třeba sledovati vývoj na pracovním trhu, respektive reagovat na nároky nových generací pracovní síly. „Pokračujeme v růstu ve všech oblastech, ve kterých působíme. To také znamená, že se zamýšlíme nad tím, jaké lidi přijímáme, jaké schopnosti do společnosti přinášíme a jak pomáháme lidem pracovat napříč různými hranicemi. Již nyní jsme velmi rozmanití a součástí naší kultury je také to, že se lidí neptáme 'kde dneska jsi'?. Chceme si tuto dynamiku zachovat jako součást naší kultury a více se na ni zaměřit v souvislosti s inovacemi a výkonností. Patří k tomu i převzetí odpovědnosti za svou práci,“ vysvětluje. 

Vyhnout se mikromanagementu 

Každý manažer si musí najít svůj styl leadershipu. Zároveň by si každý měl vybudovat imunitu proti nutkání být mikromanažerem. Ve VIG Re je to povel shora a potýká se s tím i Hong-Wha Ling. „Snažím se mikromanažovat sám sebe, ale někdy je to velmi obtížné. Je přirozené, že ve stresových situacích chcete vědět všechno od A do Z. Vždy se snažím získat trochu odstup. Nakonec je všechno, co se může stát, vždy relativní. Na světě se někdy dějí mnohem větší věci než to, co se děje v kanceláři. Pokud to vezmete v úvahu a poučíte se z toho, co se stalo, je to nejlepší způsob, jak to zvládnout. Ale není to snadné.“ přibližuje Hong-Wha Ling.

Zajímavý je postřeh nizozemského manažera ohledně zpětné vazby týkající se managementu v mezinárodním pracovním kolektivu. „Myslím si, že v mezinárodním prostředí je poskytování a přijímání zpětné vazby obtížnější. Všichni mluvíme anglicky, ale můžeme to myslet nebo chápat odlišným způsobem. Uvědomit si to je podle mě nejdůležitějším výchozím bodem pro jakoukoli diskusi, nejen pro zpětnou vazbu. Druhou důležitou věcí je vytvořit prostředí, které týmům dá příležitost zpětnou vazbu poskytovat,“ myslí si Hong-Wha Ling.

Může se na specifické pracovní prostředí ve VIG Re adaptovat každý?

Co si VIG Re slibuje od jednotné globální strategie charakterizované hesly Passion, Performance, Partnership?

A co má společného manažerský styl s plavbou ropných tankerů Bosporskou úžinou? I to se diskutovalo v podcastu Global Minds. Video se spouští v úvodu tohoto článku. Ve formě podcastu ho najdete také v kanále Newstream Podcasty. Jsme na Spotify i Apple Podcasts.

Hong-Wha Ling

Ling je zkušený mezinárodní odborník v oblasti HR, který se specializuje na sladění personálních strategií s obchodními cíli s cílem podpořit růst a inovace. Ling přišel do společnosti VIG Re ze společnosti NN, kde strávil posledních 16 let v různých manažerských pozicích, naposledy jako šéf HR. Dříve pracoval pro ING Bank a Jacobs Douwe Egberts, rovněž na pozicích v oblasti lidských zdrojů. Ling působí v kancelářích společnosti v Praze, Mnichově a Paříži a zaměří se na podporu inkluze, posilování diverzity týmů a sladění personálních strategií s obchodními cíli.

Developer Řežáb z JRD vymyslel novinku. Bažinu na střeše

Nový projekt JRD na Barrandově s bažinou na střeše
Dalibor Martínek
lib

Na pražském Barrandově začalo JRD s výstavbou rezidenčního projektu Terra Barrandov. Bude to 225 bytů ve čtyřech budovách. JRD Jana Řežába si potrpí na udržitelnost, pasivní energetické standardy. Jeho bytové domy mají tradičně rekuperaci vzduchu, tepelná čerpadla či stropní nebo podlahové dochlazování bytů, využívá solární energii. Řežáb je na energetickou úspornost ve svých projektech pes.

Teď ovšem na Barrandově přichází s úplnou novinkou. Je to mokřadní střecha. Bažina na střeše. Jak to má celé fungovat? „Šedá voda ze sprch poputuje k mechanickému přečištění do septiku, kde se odstraní hrubé nečistoty a následně bude čerpána na střechu do mokřadů. Tam projde horizontálně protékanou kořenovou čistírnou, kde se dále vyčistí díky kořenům rostlin a substrátu. Důležitým prvkem jsou bakterie, které požírají znečištění,“ tvrdí Marek Petreje z Univerzitního centra energeticky efektivních budov, který se na projektu podílel.

FOTOGALERIE: Jak budou vypadat byty v projektu Terra Barrandov?

12 fotografií v galerii

Posílení biodiverzity

Jak tvrdí v JRD, takzvaná šedá voda denně produkována domácnostmi při sprchování a osobní hygieně představuje nevyužitý zdroj vody, který je po úpravě možné efektivně využít pro provoz hybridní zelené střechy bez nároku na vodu pitnou. Díky dostupné vláze může střecha hostit širší spektrum vegetace, hmyzu a ptáků, čímž „je posílena biodiverzita“. Navíc generuje kvalitní užitkovou vodu k závlaze zeleně v okolí budov.

„S projektem Terra Barrandov reagujeme na rostoucí poptávku po moderním a kvalitním městském bydlení s přírodou na dosah. Klientům chceme nabídnout nejen byt, ale celkový životní styl – kombinaci maximálního komfortu, přírody, designu a dobré dostupnosti s minimálními energetickými nároky,“ říká Naděžda Ptáčková, ředitelka Real Estate v JRD.

Technologie podle JRD reaguje na rostoucí potřebu adaptace na klimatické změny, které se projevují zvyšujícími se teplotami, intenzivními přívalovými dešti následovanými dlouhými obdobími sucha. Zelené střechy podle firmy představují jedno z klíčových řešení při adaptaci na tyto změny v boji proti městskému tepelnému ostrovu. Díky schopnosti zadržovat vodu a následně ji pomalu vypařovat do okolí, přispívají ke snižování teplot jak budov samotných, tak jejich okolí.

Rekordní třetí čtvrtletí. Trh s halami ožil, jejich výstavba je nejvyšší od roku 2023

Reality

Zájem o pronájem průmyslových, logistických a skladových ploch vzrostl ve třetím čtvrtletí meziročně o 82 procent. Oproti letošnímu druhému čtvrtletí se zdvojnásobil. Na konci třetího čtvrtletí bylo ve výstavbě celkem 1,26 milionu metrů čtverečních skladových a výrobních prostor, meziročně o 22 procent více. Zároveň to je nejvíce od třetího čtvrtletí roku 2023. Vyplývá to z analýzy Industrial Research Forum. Naopak ale klesl počet dokončené průmyslové plochy, a to meziročně o pětinu a mezičtvrtletně o procento.

ČTK

Přečíst článek

„V JRD dlouhodobě stavíme zdravé a komfortní bydlení s přínosem pro životní prostředí. Mokřadní střecha v projektu Terra Barrandov je další z inovativních technologií, které si zaslouží místo v rezidenčním developmentu,“ uvádí Jan Sadil, generální ředitel JRD.

Dokončení projektu Terra Barrandov je očekáváno v první polovině roku 2028. V první polovině prodeje se od září prodalo 35 procent bytů. JRD je mimo jiné významným hráčem i v oblasti developmentu větrných a solárních elektráren. V Česku vlastní mimo jiné druhý největší větrný park, stojí za realizacemi elektráren i na Slovensku a v Maďarsku.

