Novo Nordisk chce překazit dohodu Pfizeru o převzetí Metsery, za startup nabízí 136 miliard
Dánská farmaceutická společnost Novo Nordisk podala nabídku na převzetí amerického startupu Metsera v hodnotě nejméně 6,5 miliardy dolarů, tedy necelých 136 miliard korun, čímž se snaží překonat již uzavřenou dohodu mezi Metserou a Pfizerem. Cílem Novo Nordisku je upevnit svou dominanci na rychle rostoucím trhu s léky proti obezitě.
Podle informací agentury Bloomberg nabízí dánská společnost 56,50 dolaru za akcii v hotovosti, přičemž cena se může zvýšit až o 21,25 dolaru na akcii, pokud budou splněny určité podmínky. Celková hodnota transakce by tak mohla dosáhnout 77,75 dolaru za akcii, což je o 11 procent více než maximální hodnota nabídky Pfizeru ve výši 70 dolarů.
Nabídka přichází ve chvíli, kdy se Novo Nordisk pod vedením nového generálního ředitele Maziara Mikea Doustdara snaží znovu získat náskok v segmentu léků na hubnutí, který pomohl firmě stát se nejhodnotnější společností v Evropě. Po rychlém růstu však dánský výrobce čelí tvrdé konkurenci zejména ze strany amerického giganta Eli Lilly, jehož přípravky si rychle získávají tržní podíl.
Metsera je výzkumná společnost zaměřená na vývoj experimentálních léků na obezitu, zejména na tzv. dlouhodobě působící analogy amylinu, které by mohly nabídnout mírnější vedlejší účinky než dnes dominantní GLP-1 přípravky, mezi něž patří i slavný Wegovy od Novo Nordisku. Startup vyvíjí injekci, kterou by bylo možné aplikovat méně často než současné konkurenční léky.
Trh s léčbou obezity by měl podle odhadů dosáhnout do roku 2030 hodnoty 100 miliard dolarů, což spustilo vlnu akvizic menších biotechnologických firem. Pfizer oznámil svou dohodu o převzetí Metsery v září za 47,50 dolaru za akcii s možností dalších bonusů, avšak nyní čelí přímé výzvě od svého dánského rivala.
Akcie letí vzhůru
Zpráva o nové nabídce vyvolala okamžitou reakci trhů – akcie Metsery vzrostly až o 21 procent, zatímco akcie Novo Nordisku v Kodani klesly o zhruba dvě procenta. Pfizer se k situaci odmítl vyjádřit.
Novo Nordisk se mezitím nachází uprostřed vnitřní restrukturalizace – v říjnu odešla více než polovina představenstva včetně předsedy Helgeho Lunda a společnost mění svou strategii směrem k větší výkonnosti. Doustdar oznámil tisíce propouštění a miliardové akvizice, například nedávný nákup firmy Akero Therapeutics za 5 miliard dolarů.
Pokud se Novo Nordisku podaří Metseru získat, půjde o významný zásah do plánů Pfizeru, který po pandemii usiluje o obnovení růstu. Zájem o vakcíny proti covidu prudce poklesl a část klíčových léků se blíží konci patentové ochrany. Pro Novo Nordisk by naopak akvizice mohla znamenat nový impuls v jeho snaze zůstat lídrem na nejdynamičtějším farmaceutickém trhu současnosti – trhu s léky na obezitu.
