Zelenskyj: Putin na Ukrajině nedosáhl svých cílů
Ruský prezident Vladimir Putin za čtyři roky války nedosáhl svých cílů, Ukrajina ubránila svou nezávislost. Na úvod dnešního čtvrtého výročí vpádu ruských vojsk do své země to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, píší tiskové agentury. Kyjev udělá vše pro zajištění trvalého míru, dodal ukrajinský vůdce v televizním projevu.
Zelenskyj dnes v Kyjevě pořádá vzpomínkovou ceremonii, jíž se zúčastní i předseda Evropské rady António Costa, šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová či lídři severských a pobaltských zemí, kteří již jsou v ukrajinské metropoli.
„Putin nezlomil ukrajinský lid“
Dnes jsou to přesně čtyři roky od chvíle, kdy Putin zahájil třídenní útok k dobytí Kyjeva, řekl ukrajinský prezident. „Putin nedosáhl svých cílů. Nezlomil ukrajinský lid. Nevyhrál tuto válku. Ochránili jsme Ukrajinu a uděláme vše pro dosažení míru a zajištění spravedlnosti,“ prohlásil Zelenskyj.
Ruská invaze na Ukrajinu je největším konfliktem na evropském kontinentu od konce druhé světové války. Ve válce zahynuly statisíce ukrajinských i ruských vojáků a pravděpodobně desítky tisíc ukrajinských civilistů. Miliony lidí na Ukrajině byly nuceny opustit své domovy. Obyvatelé země si na řadě míst připomněli památku obětí minutou ticha v 8:00 středoevropského času, uvedla stanice BBC.
Agentura AFP minulý týden napsala, že před začátkem celoplošné ruské invaze Rusko kontrolovalo sedm procent ukrajinského území. V současnosti to je 19,5 procenta, před rokem to bylo 18,6 procenta.
Bývalý premiér Petr Fiala (ODS) vyzval svého nástupce Andreje Babiše (ANO), aby přehodnotil rozhodnutí vlády nepodílet se finančně na muniční iniciativě pro Ukrajinu. V předvečer čtvrtého výročí ruské invaze Fiala připomněl, že na Ukrajině se podle něj bojuje i za svobodnou a demokratickou budoucnost České republiky.
Leyenová v Kyjevě
S obranou od začátku války pomáhají Kyjevu evropští spojenci dodávkami zbraní či finanční podporou. „Jsem v Kyjevě podesáté od začátku války. Abych potvrdila, že Evropa stojí neochvějně za Ukrajinou, finančně, vojensky, i v této drsné zimě,“ napsala na síti X von der Leyenová.
In Kyiv for the tenth time since the start of the war.
To reaffirm that Europe stands unwaveringly with Ukraine, financially, militarily, and through this harsh winter.
To underscore our enduring commitment to Ukraine’s just fight.
And to send a clear message to the Ukrainian… pic.twitter.com/iULkEQji16
Vzpomínkových akcí se zúčastní lídři severských a pobaltských zemí, mimo jiné švédský premiér Ulf Kristersson, finský prezident Alexander Stubb či lotyšská premiérka Evika Siliňová, kteří již dorazili do Kyjeva. „Mám radost, že mohu uvítat osm lídrů severských a pobaltských zemí, kteří jsou našimi opravdovými a blízkými spojenci při obraně svobody, spravedlnosti a pravdy,“ uvedl na síti X ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha.
Pleased to welcome the leaders of the Nordic-Baltic Eight, our true and close allies in the defense of freedom, justice, and truth.
🇪🇪 @KristenMichalPM
🇱🇻 @EvikaSilina
🇮🇸 @KristrunFrosta
🇫🇮 @alexstubb
🇩🇰 @Statsmin
🇸🇪 @SwedishPM
🇳🇴 @jonasgahrstore
Thank you for your steadfast… pic.twitter.com/zqz1KzunHQ
Diplomatické snahy o ukončení války zesílily loni v lednu po návratu Donalda Trumpa na post amerického prezidenta, kromě výměn válečných zajatců mezi znepřátelenými stranami však zatím hmatatelnější výsledek nepřinesly. Nepřekonatelným sporným bodem zůstávají územní požadavky Moskvy vůči Kyjevu.