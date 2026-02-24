Vyberte si z našich newsletterů

Zelenskyj: Putin na Ukrajině nedosáhl svých cílů

Zelenskyj: Putin na Ukrajině nedosáhl svých cílů

Volodymyr Zelenskyj
ČTK
ČTK
ČTK

Ruský prezident Vladimir Putin za čtyři roky války nedosáhl svých cílů, Ukrajina ubránila svou nezávislost. Na úvod dnešního čtvrtého výročí vpádu ruských vojsk do své země to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, píší tiskové agentury. Kyjev udělá vše pro zajištění trvalého míru, dodal ukrajinský vůdce v televizním projevu.

Zelenskyj dnes v Kyjevě pořádá vzpomínkovou ceremonii, jíž se zúčastní i předseda Evropské rady António Costa, šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová či lídři severských a pobaltských zemí, kteří již jsou v ukrajinské metropoli.

Ukrajinská armáda na frontové linii v charkovské oblasti Voják ukrajinské armády na frontové linii v charkovské oblasti, který ovládá dron Voják ukrajinské armády na frontové linii v charkovské oblasti 12 fotografií v galerii

„Putin nezlomil ukrajinský lid“

Dnes jsou to přesně čtyři roky od chvíle, kdy Putin zahájil třídenní útok k dobytí Kyjeva, řekl ukrajinský prezident. „Putin nedosáhl svých cílů. Nezlomil ukrajinský lid. Nevyhrál tuto válku. Ochránili jsme Ukrajinu a uděláme vše pro dosažení míru a zajištění spravedlnosti,“ prohlásil Zelenskyj.

Ruská invaze na Ukrajinu je největším konfliktem na evropském kontinentu od konce druhé světové války. Ve válce zahynuly statisíce ukrajinských i ruských vojáků a pravděpodobně desítky tisíc ukrajinských civilistů. Miliony lidí na Ukrajině byly nuceny opustit své domovy. Obyvatelé země si na řadě míst připomněli památku obětí minutou ticha v 8:00 středoevropského času, uvedla stanice BBC.

Slavnostní ceremoniál k uctění památky padlých ukrajinských vojáků ve Lvově ČTK

Agentura AFP minulý týden napsala, že před začátkem celoplošné ruské invaze Rusko kontrolovalo sedm procent ukrajinského území. V současnosti to je 19,5 procenta, před rokem to bylo 18,6 procenta.

Petr Fiala (ODS)

Fiala tlačí na Babiše: Česko by mělo znovu přispět na munici pro Ukrajinu

Politika

Bývalý premiér Petr Fiala (ODS) vyzval svého nástupce Andreje Babiše (ANO), aby přehodnotil rozhodnutí vlády nepodílet se finančně na muniční iniciativě pro Ukrajinu. V předvečer čtvrtého výročí ruské invaze Fiala připomněl, že na Ukrajině se podle něj bojuje i za svobodnou a demokratickou budoucnost České republiky.

nst

Přečíst článek

Leyenová v Kyjevě

S obranou od začátku války pomáhají Kyjevu evropští spojenci dodávkami zbraní či finanční podporou. „Jsem v Kyjevě podesáté od začátku války. Abych potvrdila, že Evropa stojí neochvějně za Ukrajinou, finančně, vojensky, i v této drsné zimě,“ napsala na síti X von der Leyenová.

Vzpomínkových akcí se zúčastní lídři severských a pobaltských zemí, mimo jiné švédský premiér Ulf Kristersson, finský prezident Alexander Stubb či lotyšská premiérka Evika Siliňová, kteří již dorazili do Kyjeva. „Mám radost, že mohu uvítat osm lídrů severských a pobaltských zemí, kteří jsou našimi opravdovými a blízkými spojenci při obraně svobody, spravedlnosti a pravdy,“ uvedl na síti X ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha.

Diplomatické snahy o ukončení války zesílily loni v lednu po návratu Donalda Trumpa na post amerického prezidenta, kromě výměn válečných zajatců mezi znepřátelenými stranami však zatím hmatatelnější výsledek nepřinesly. Nepřekonatelným sporným bodem zůstávají územní požadavky Moskvy vůči Kyjevu.

