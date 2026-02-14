Nový magazín právě vychází!

Válka na Ukrajině rozdělila Rusko. Moskva bohatne, regiony chudnou

Válka na Ukrajině rozdělila Rusko. Moskva bohatne, regiony chudnou

Moskva
iStock
nst
nst

Ruské regiony jsou dlouhodobě ekonomicky velmi rozdílné, ale válka na Ukrajině podle odborníků tyto rozdíly ještě výrazně prohloubila. Zatímco Moskva a oblasti napojené na vojenský průmysl zaznamenávají růst, jiné regiony – zejména exportně orientované či závislé na státním rozpočtu – čelí poklesu životní úrovně.

Podle Karla Svobody z Univerzity Karlovy jsou rozdíly mezi regiony extrémní. Učitelé na Čukotce mohou díky příplatkům vydělávat až pětkrát více než jejich kolegové v Ingušsku. „Pro určitou část obyvatel válka znamená zlepšení sociální situace, hlavně pro ty, kteří šli do války, jejich příbuzné či pozůstalé,“ uvedl. Naopak lidé závislí na státním rozpočtu – například učitelé, policisté či zdravotníci – podle něj pociťují pokles reálných příjmů, protože stát nestíhá tempo růstu mezd.

Výrazně si polepšily regiony s vojensko-průmyslovými podniky, například Povolží, Baškirsko nebo Tatarstán. „Lidé spojení s válkou jednoznačně vydělávají, zatímco státní zaměstnanci, pokud nepočítáme Moskvany, prodělávají,“ shrnul Svoboda.

Podle ruské ekonomky a geografky Natalji Zubarevičové válka propast mezi Moskvou a zbytkem země nezmenšila. Hlavní město zaznamenalo silný růst průmyslu i příjmů domácností, zejména z majetku a bankovních vkladů. Naopak problémy se prohlubují v regionech orientovaných na export, například v uhelných oblastech Kemerovské oblasti nebo v lesnických regionech evropského severu. Sankce a vysoké logistické náklady zde ztěžují odbyt produkce. Potíže se týkají i hutnictví železa a oceli a části potravinářského průmyslu.

Naopak regiony zaměřené na vojenský průmysl vykazují výrazný růst. „Růst průmyslu v roce 2025 byl například 32 procent v Kurganské oblasti, 15 až 17 procent v Tatarstánu a Udmurtsku. Růst v jiných regionech se specializací na vojenský průmysl je pomalejší, osm až deset procent například v Tulské a Rjazaňské oblasti, ale přesto poměrně vysoký,“ uvedla Zubarevičová.

Podle obou expertů by po skončení války dynamika těchto regionů zpomalila. „Ale bude to pomalý proces. I po skončení války bude vojenský průmysl pokračovat, ale v mnohem pomalejším tempu. Bude zajišťovat pouze armádní zásoby,“ dodala Zubarevičová. Návrat na ekonomickou úroveň před válkou považuje za nemožný, mimo jiné kvůli sankcím, které budou podle ní přetrvávat i po skončení konfliktu.

Moskvané se mají dobře

Svoboda upozorňuje, že sankce a nízké ceny surovin budou dlouhodobě brzdit exportně orientované regiony. Civilní sektor podle něj nebude schopen nahradit dynamiku vojenské výroby. „Konverze firem na civilní výrobu bude velmi problematická,“ uvedl.

Válka tak podle expertů rozevírá nůžky mezi Moskvou a zbytkem země. „Moskva rozhodně nechudne – Moskvané se mají dobře, stát se stará o Moskvu a Petrohrad, zatímco čím dále postupujete dál do vesnic, tím hůře se lidé mají. Tam, kde není průmysl, stát býval často jediným zaměstnavatelem, takže ekonomika klesá a nůžky mezi regiony se rozevírají,“ dodal Svoboda.

Srdcem bytu je velkorysý obytný prostor propojující kuchyň, jídelnu i obývací část. Vestavný nábytek pracuje s kombinací lakované MDF a dubové dýhy, která interiér zjemňuje a dodává mu hloubku. Dominantním prvkem je lavice u okna se skrytým topením, funkční detail, jenž spojuje technické řešení s čistou estetikou. Modulární knihovna umožňuje variabilní uspořádání polic i háčků a spolu s historizujícím osvětlením a osobními doplňky investorů dotváří útulnou atmosféru.

Ložnice orientovaná do ulice pracuje s denním světlem a klidnou barevností. Světle růžové vestavné prvky odkazují na dlažbu v hale a uzavírají barevný koncept celého bytu. Nechybí velkorysá šatní skříň ani kompaktní pracovní kout.

Letná: čtvrť historických činžáků

Pražská Letná patří dlouhodobě k nejatraktivnějším adresám pro rekonstrukce historických bytů. Čtvrť se začala intenzivně zastavovat na přelomu 19. a 20. století, tedy ve stejné době, kdy v Praze vznikala většina městských činžovních domů. Architektura Letné proto nese rukopis pozdního historismu, secese i rané moderny, tedy stylů, které se dnes řadí k nejcennějším z hlediska rezidenčního bydlení.

Typické letenské činžáky vznikaly jako nájemní domy pro střední a vyšší měšťanskou třídu. Tomu odpovídala i kvalita provedení. Byty měly vysoké stropy, velká špaletová okna, dvoukřídlé dveře, parkety skládané do stromku nebo kazetové podlahy. Dispozičně byly zpravidla řešení jako místnosti průchozí v jedné ose, případně doplněné o služební zázemí směrem do dvora.

Nejenom tato velkorysost je dnes jedním z hlavních důvodů, proč jsou byty na Letné tak vyhledávané. Nabízejí prostorové parametry, které novostavby jen zřídka dorovnají, a zároveň autentickou atmosféru městského bydlení.

Rekonstrukce historických bytů na Letné navíc dnes nepředstavují jen architektonickou disciplínu, ale i investiční strategii. Hodnota zde nevzniká novostavbou, ale schopností zachovat původní kvalitu a doplnit ji o současnou vrstvu bydlení.

Cenová hladina letenských činžovních bytů přitom v posledních letech výrazně akceleruje právě v návaznosti na kvalitu rekonstrukcí. Zatímco byty v původním stavu se v roce 2025 pohybují přibližně mezi 115 až 135 tisíci korunami za metr čtvereční, standardně zrekonstruované jednotky se prodávají nejčastěji v rozmezí 140 až 165 tisíc korun. V případě architektonicky vedených, materiálově nadstandardních rekonstrukcí však ceny běžně překračují hranici 170 tisíc a u výjimečných realizací atakují i 200 tisíc korun za metr. Právě dochované historické prvky, od parket přes kazetové dveře až po štukovou výzdobu, přitom dokážou výslednou hodnotu nemovitosti navýšit o dalších 20 až 35 procent oproti lokálnímu průměru.

