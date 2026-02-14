Válka na Ukrajině rozdělila Rusko. Moskva bohatne, regiony chudnou
Ruské regiony jsou dlouhodobě ekonomicky velmi rozdílné, ale válka na Ukrajině podle odborníků tyto rozdíly ještě výrazně prohloubila. Zatímco Moskva a oblasti napojené na vojenský průmysl zaznamenávají růst, jiné regiony – zejména exportně orientované či závislé na státním rozpočtu – čelí poklesu životní úrovně.
Podle Karla Svobody z Univerzity Karlovy jsou rozdíly mezi regiony extrémní. Učitelé na Čukotce mohou díky příplatkům vydělávat až pětkrát více než jejich kolegové v Ingušsku. „Pro určitou část obyvatel válka znamená zlepšení sociální situace, hlavně pro ty, kteří šli do války, jejich příbuzné či pozůstalé,“ uvedl. Naopak lidé závislí na státním rozpočtu – například učitelé, policisté či zdravotníci – podle něj pociťují pokles reálných příjmů, protože stát nestíhá tempo růstu mezd.
Výrazně si polepšily regiony s vojensko-průmyslovými podniky, například Povolží, Baškirsko nebo Tatarstán. „Lidé spojení s válkou jednoznačně vydělávají, zatímco státní zaměstnanci, pokud nepočítáme Moskvany, prodělávají,“ shrnul Svoboda.
Podle ruské ekonomky a geografky Natalji Zubarevičové válka propast mezi Moskvou a zbytkem země nezmenšila. Hlavní město zaznamenalo silný růst průmyslu i příjmů domácností, zejména z majetku a bankovních vkladů. Naopak problémy se prohlubují v regionech orientovaných na export, například v uhelných oblastech Kemerovské oblasti nebo v lesnických regionech evropského severu. Sankce a vysoké logistické náklady zde ztěžují odbyt produkce. Potíže se týkají i hutnictví železa a oceli a části potravinářského průmyslu.
Naopak regiony zaměřené na vojenský průmysl vykazují výrazný růst. „Růst průmyslu v roce 2025 byl například 32 procent v Kurganské oblasti, 15 až 17 procent v Tatarstánu a Udmurtsku. Růst v jiných regionech se specializací na vojenský průmysl je pomalejší, osm až deset procent například v Tulské a Rjazaňské oblasti, ale přesto poměrně vysoký,“ uvedla Zubarevičová.
Podle obou expertů by po skončení války dynamika těchto regionů zpomalila. „Ale bude to pomalý proces. I po skončení války bude vojenský průmysl pokračovat, ale v mnohem pomalejším tempu. Bude zajišťovat pouze armádní zásoby,“ dodala Zubarevičová. Návrat na ekonomickou úroveň před válkou považuje za nemožný, mimo jiné kvůli sankcím, které budou podle ní přetrvávat i po skončení konfliktu.
Moskvané se mají dobře
Svoboda upozorňuje, že sankce a nízké ceny surovin budou dlouhodobě brzdit exportně orientované regiony. Civilní sektor podle něj nebude schopen nahradit dynamiku vojenské výroby. „Konverze firem na civilní výrobu bude velmi problematická,“ uvedl.
Válka tak podle expertů rozevírá nůžky mezi Moskvou a zbytkem země. „Moskva rozhodně nechudne – Moskvané se mají dobře, stát se stará o Moskvu a Petrohrad, zatímco čím dále postupujete dál do vesnic, tím hůře se lidé mají. Tam, kde není průmysl, stát býval často jediným zaměstnavatelem, takže ekonomika klesá a nůžky mezi regiony se rozevírají,“ dodal Svoboda.