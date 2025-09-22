Vyberte si z našich newsletterů

newstream.cz Zprávy z firem Pfizer posiluje na trhu s léky na hubnutí. Za 151 miliard kupuje firmu Metsera

Pfizer posiluje na trhu s léky na hubnutí. Za 151 miliard kupuje firmu Metsera

Americká farmaceutická společnost Pfizer se za 7,3 miliardy dolarů, tedy zhruba 151 miliard korun, chystá převzít výrobce léků proti obezitě Metsera
iStock
ČTK
ČTK

Americká farmaceutická společnost Pfizer se za 7,3 miliardy dolarů, tedy zhruba 151 miliard korun, chystá převzít výrobce léků proti obezitě Metsera, píše list Financial Times. Pfizer se tak snaží získat opěrný bod na lukrativním trhu s léky na hubnutí, když jeho vlastní experimentální přípravek letos neuspěl v klinických testech.

Pfizer podle zdrojů za každou akcii společnosti Metsera zaplatí 47,5 dolaru v hotovosti. V případě splnění stanovených cílů později vyplatí dalších 22,5 dolaru za akcii. Kupní cena tak zahrnuje velkou prémii k současné tržní hodnotě akcií společnosti Metsera, jejichž cena v pátek uzavřela na 33,32 dolaru. Firmy by podle zdrojů mohly dohodu o převzetí oficiálně oznámit už dnes, pokud se na poslední chvíli neobjeví nečekané komplikace.

Společnost Metsera vstoupila na burzu teprve v letošním roce, s jejími akciemi se koncem ledna začalo obchodovat na trhu Nasdaq. O převzetí firmy podle zdrojů projevilo zájem několik velkých farmaceutických podniků.

Euforie kolem zázračného léku na hubnutí končí. A Novo Nordisk rozdává tisíce výpovědí

Zprávy z firem

Dánská farmaceutická společnost Novo Nordisk zruší 9000 pracovních míst, což odpovídá zhruba 11 procentům celkové pracovní síly. Rozhodnutí je součástí plánu na širší transformaci podniku v době, kdy čelí zvýšené konkurenci na trhu. Oznámila to společnost. Novo Nordisk vyrábí lék na hubnutí Wegovy.

ČTK

Přečíst článek

Poptávka po přípravcích na hubnutí v poslední době roste, o dominanci na trhu nyní bojují farmaceutické společnosti Eli Lilly a Novo Nordisk. Někteří odborníci odhadují, že roční hodnota světového trhu s přípravky na hubnutí by začátkem příštího desetiletí mohla dosáhnout 150 miliard dolarů (přes tři biliony korun), napsala agentura Reuters,

Metsera patří mezi podniky vyvíjející léky na hubnutí nové generace. Její technologie by mohla přinést zlepšení oproti současným přípravkům firem Eli Lilly a Novo Nordisk, které mají vedlejší účinky, jako je například ztráta svalové hmoty, upozorňuje Financial Times.

JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?

Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.

Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.

A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.

Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v červnu.

Biohacking: Fermentované potraviny a kořenová zelenina posilují obranyschopnost

Biohacking: Fermentované potraviny a kořenová zelenina posilují obranyschopnost
iStock
Alžběta Shejbalová
Alžběta Shejbalová

Začátek podzimu je období, kdy si tělo i mysl žádají přechod do jiného režimu. Po létě musí lidský organismus zvládnout změnu počasí a denní rutiny a zároveň se připravit na období, kdy budou viry a bakterie mnohem aktivnější. Jedním z nejdůležitějších faktorů, které rozhodují o tom, zda se nám podaří projít tímto obdobím bez zbytečných nemocí, únavy a poklesu nálady, je stav střevního mikrobiomu.

Mikrobiom je složitý ekosystém miliard bakterií, kvasinek a dalších mikroorganismů, které obývají naše střeva. Každý člověk má jedinečné složení mikrobiomu, které se mění v závislosti na věku, životním stylu, stravě i stresu. Když se nám nyní podaří dostat ho do lepší kondice, odmění nás nejen lepším trávením a vstřebáváním živin, ale s nastupujícím podzimem také silnější obranou proti infekcím a celkově stabilnější energií.

Základem zdravé střevní mikrobioty je vždy strava, protože to, co jíme, je pro naše střevní bakterie hlavním zdrojem živin. Na podzim se přirozeně nabízí zejména kořenové druhy zeleniny, dýně, zelí nebo kapusta. Tyto potraviny jsou bohaté na vlákninu, kterou naše tělo nedokáže rozložit, ale bakterie ve střevech ji zpracují a jejich metabolity se stávají zejména mastné kyseliny s krátkým řetězcem.

Ty fungují jako primární zdroj energie pro enterocyty, buňky střevní sliznice a tím vláknina pomáhá udržovat integritu střeva a jeho funkce. Právě pevná střevní bariéra je zásadní, protože když je oslabená, do těla se snáze dostávají toxiny i nežádoucí mikroorganismy, což může spustit chronický zánět a tím oslabit imunitu.

Rakytník

Biohacking: Září je ve znamení hrušek, lilků a léčivé síly šípku a rakytníku

Enjoy

Po prázdninách se většina lidí vrací do pracovního či školního režimu, což přináší nové tempo a strukturu. Stále máme k dispozici dost čerstvé zeleniny a ovoce, ale tělo už někdy ocení teplou polévku nebo pečenou či dušenou zeleninu s bylinkami.

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

Polyfenoly přítomné v sezónním ovoci a zelenině fungují v těle jako antioxidanty a ve střevech zároveň jako prebiotika - potrava mikrobiomu - a tím slouží také jako modulátor jeho složení. Polyfenoly totiž podporují růst nám prospěšných bakterií, například druhů z rodu Lactobacillus a Bifidobacterium. Tyto bakterie mají schopnost produkovat kyselinu mléčnou a další metabolity, které vytvářejí kyselé prostředí nepříznivé pro patogenní bakterie, jako je E.coli nebo Clostridium difficile. Zároveň stimulují tvorbu specifických bílých krvinek, které zabraňují nadměrným autoimunitním reakcím těla.

Kromě čerstvé zeleniny je dobré myslet i na kvašené potraviny, které jsou tradiční součástí jídelníčku právě na podzim a v zimě. Kysané zelí, kefír, kombucha či kimči dodávají přímo do střev živé bakterie, které mohou obohatit náš mikrobiom a podpořit jeho rozmanitost. Není nutné jíst fermentované potraviny každý den, ale zařadit je pravidelně do jídelníčku má významný efekt, zejména v období, kdy je imunitní systém více zatížen.

Správnou peristaltiku střev podpoříme v tomto období i vhodným pitným režimem. Teplé bylinné čaje, například zázvorový, mátový nebo z adaptogenů jako ašvaganda či tulsi, nejen zahřejí, ale také dodají látky s antibakteriálním a protizánětlivým účinkem. Adaptogeny jsou byliny, které přirozeně snižují hladinu i dopady stresu na organismus a novější výzkumy také ukazují, že fytochemikálie v nich obsažené slouží i jako potrava pro střevní bakterie.

I vitámíny se musí konzumovat s rozvahou

Biohacking: Každý vitamín má svůj čas. Jak je kombinovat?

Enjoy

Stejně zásadní, jako které vitamíny a minerály jsou pro zdraví důležité, je i otázka, kdy je užívat a s čím je kombinovat. Vstřebávání živin totiž není samozřejmost a v těle existují jak synergie, tak i rivalita mezi jednotlivými látkami.

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

Stres je dalším klíčovým faktorem, který rozhoduje o zdraví střev. Při dlouhodobém stresu se zvyšuje hladina kortizolu a dochází k oslabení střevní bariéry i k přemnožení patogenních bakterií. Pro udržení nervové soustavy v rovnováze často stačí zavést jednoduché denní rituály. Procházky v přírodě, krátké dechové cvičení, meditace nebo večerní odpočinek bez obrazovek. Klidný a pravidelný spánek je pro zdravý mikrobiom stejně důležitý jako strava, protože během spánku dochází k regeneraci střevní sliznice a ke stabilizaci hormonů, které regulují metabolismus i imunitu.

Je také vhodné zmínit, že mikrobiom oslabuje nadbytek cukru, alkoholu a průmyslově zpracovaných potravin. Tyto složky podporují růst škodlivých bakterií a kvasinek, zatímco užitečné druhy jsou vytlačovány. Podzim je proto vhodný čas na omezení sladkostí a naopak zařazení teplých polévek, dušené zeleniny, luštěnin, ořechů a semínek a nezpracovaných obilovin. Tělo tak dostává výživu, která ho zahřívá, dodává mu stabilní energii a zároveň prospívá střevům.

ilustrační foto

Biohacking: Ani v prosinci nezapomínejte na ovoce a zeleninu. Inspiraci hledejte u předků

Enjoy

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek
Rakytník

Biohacking: Září je ve znamení hrušek, lilků a léčivé síly šípku a rakytníku

Enjoy

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

Alphabet vstoupil do tříbilionového klubu: Co to znamená pro investory

Alphabet vstoupil do tříbilionového klubu: Co to znamená pro investory
Profimedia
Anna Šuhajdová
Anna Šuhajdová

Když Google v roce 2004 vstupoval na burzu, málokdo si tehdy dokázal představit, že o dvě desetiletí později bude jeho mateřská společnost Alphabet patřit mezi elitní hráče s několika bilionovou tržní kapitalizací. V září 2025 se Alphabet oficiálně přidal k Applu, Microsoftu a Nvidii, a to do velké míry díky příznivému obratu v legislativním sporu s americkým ministerstvem spravedlnosti, podotýká ve své analýze Anna Šuhajdová, předsedkyně představenstva Capital Markets.

Americké ministerstvo spravedlnosti v legislativním řízení původně požadovalo, aby Alphabet odprodal Chrome. Minulý rok totiž soud rozhodl, že Google si nelegálně udržuje monopol ve vyhledávání a reklamě. Firmě tak hrozil rozsáhlý zásah do vnitřní struktury podnikání, který by jí způsobil nemalé problémy. Nakonec však soudce Amit Mehta rozhodl jinak. Alphabet se sice musí vzdát exkluzivních kontraktů, které vázaly platby nebo licencování, ale Chrome a Android zůstávají pevně v rukou Alphabetu. Společnost dokonce může nadále platit miliardy dolarů Applu, aby byl Google na iPhonech předvoleným vyhledávačem.

Co na to cena akcií?

Donald Trump, který během prezidentské kampaně často kritizoval velké technologické firmy, tentokrát Google za příznivý výsledek pochválil. Na burze totiž po zveřejnění verdiktu akcie Alphabetu během několika dní vzrostly o více než 10 procent. Nejnověji, po pondělním uzavření trhu, cena akcií vzrostla o dalších 4,3 procenta, čímž se tržní kapitalizace posunula nad 3,05 bilionu dolarů. Pro srovnání, index Nasdaq 100 od začátku roku vzrostl o 15 procent, zatímco samotný Alphabet je výše o více než 30 procent.

Výkonnost ceny akcií společnosti Alphabet za posledních pět let tradingeconomics.com
Výkonnost ceny indexu Nasdaq 100 za posledních pět let tradingeconomics.com

Nová kapitola pod vedením Sundara Pichaie

Od roku 2019 stojí v čele Alphabetu Sundar Pichai (na úvodním snímku), který nahradil spoluzakladatele Larryho Page. Postupem času jeho strategie transformace Googlu na komplexního hráče v AI a cloudových službách přináší reálné výsledky, což investory nepochybně těší. Potvrzuje to i symbolický milník tří bilionů dolarů tržní hodnoty, který přichází téměř přesně po 20 letech od IPO Googlu a více než 10 letech od vzniku holdingu Alphabet.

Alphabet

Historický den pro Alphabet. Tržní hodnota firmy se přehoupla přes tři biliony dolarů

Zprávy z firem

Tržní hodnota americké společnosti Alphabet, která je majitelem internetového vyhledávače Google, poprvé překonala hranici tří bilionů dolarů (62,1 bilionu korun). Alphabet se připojil k malé skupině společností, které tuto hranici pokořily. Jsou mezi nimi zatím americké firmy Nvidia, Microsoft a Apple, napsala agentura Bloomberg.

ČTK

Přečíst článek

Silné výsledky a růst investic

Pozadí růstu Alphabetu na burze je však mnohem komplexnější. Vzestupný trend dlouhodobě podporují také čtvrtletní čísla. Tržby společnosti vzrostly ve srovnání s minulým rokem o 14 procent na 96,43 miliardy dolarů, přičemž čistý zisk o téměř 20 procent na 28,20 miliardy dolarů. Při detailnějším pohledu na hlavní tahouny těchto výsledků prvenství tradičně drží divize vyhledávání s tržbami 54,19 miliardy dolarů. Na druhou stranu, provozní náklady sice narostly o 20 procent na 26,1 miliardy dolarů, zejména kvůli právním sporům a pokutám, ale trh zaujalo především zvýšení kapitálových výdajů. Alphabet plánuje v roce 2025 investovat do rozvoje až 85 miliard dolarů.

Alphabet dnes však nestojí jen na reklamním byznysu. Budoucnost firma vidí v umělé inteligenci, zejména ve svých vlajkových modelech Gemini. Jejich rozšíření je naplánováno prostřednictvím Androidu, který pohání přibližně 70 procent smartphonů na světě, přičemž tedy operační systém zůstává po legislativních rizicích i nadále ve vlastnictví Googlu. Společnost tak současně disponuje masivní distribuční platformou i vlastní AI technologií.

DISCLAIMER: Toto není investiční doporučení. není a nesmí být chápán jako investiční poradenství. Údaje, které se týkají minulosti, nejsou garancí budoucích výnosů. Výhledová prohlášení představují předpoklady a aktuální očekávání, která nemusí být přesná, nebo vycházejí z aktuálního ekonomického prostředí, které se může změnit.

Aktivista bojuje proti Marku Zuckerbergovi

Technologičtí miliardáři se o sebe bojí. Za ochranku platí desítky milionů dolarů

Zprávy z firem

Firmy jako Meta, Palantir či Google za bezpečnost svých šéfů vydávají stále vyšší částky. Potenciální útočníci je viní ze všeho zlého, co se na světě děje.

sta

Přečíst článek


 

Labubu mánie. Novodobý mončičák je miliardovým byznysem a magnetem pro spekulace

Trhy

Petra Hrdličková

Přečíst článek
