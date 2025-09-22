Pfizer posiluje na trhu s léky na hubnutí. Za 151 miliard kupuje firmu Metsera
Americká farmaceutická společnost Pfizer se za 7,3 miliardy dolarů, tedy zhruba 151 miliard korun, chystá převzít výrobce léků proti obezitě Metsera, píše list Financial Times. Pfizer se tak snaží získat opěrný bod na lukrativním trhu s léky na hubnutí, když jeho vlastní experimentální přípravek letos neuspěl v klinických testech.
Pfizer podle zdrojů za každou akcii společnosti Metsera zaplatí 47,5 dolaru v hotovosti. V případě splnění stanovených cílů později vyplatí dalších 22,5 dolaru za akcii. Kupní cena tak zahrnuje velkou prémii k současné tržní hodnotě akcií společnosti Metsera, jejichž cena v pátek uzavřela na 33,32 dolaru. Firmy by podle zdrojů mohly dohodu o převzetí oficiálně oznámit už dnes, pokud se na poslední chvíli neobjeví nečekané komplikace.
Společnost Metsera vstoupila na burzu teprve v letošním roce, s jejími akciemi se koncem ledna začalo obchodovat na trhu Nasdaq. O převzetí firmy podle zdrojů projevilo zájem několik velkých farmaceutických podniků.
Poptávka po přípravcích na hubnutí v poslední době roste, o dominanci na trhu nyní bojují farmaceutické společnosti Eli Lilly a Novo Nordisk. Někteří odborníci odhadují, že roční hodnota světového trhu s přípravky na hubnutí by začátkem příštího desetiletí mohla dosáhnout 150 miliard dolarů (přes tři biliony korun), napsala agentura Reuters,
Metsera patří mezi podniky vyvíjející léky na hubnutí nové generace. Její technologie by mohla přinést zlepšení oproti současným přípravkům firem Eli Lilly a Novo Nordisk, které mají vedlejší účinky, jako je například ztráta svalové hmoty, upozorňuje Financial Times.
