newstream.cz Politika Nové sankce proti Rusku neprošly. Fico s Orbánem jsou proti

Nové sankce proti Rusku neprošly. Fico s Orbánem jsou proti

Viktor Orbán a Robert Fico
ČTK
ČTK
ČTK

Ministři zahraničí zemí Evropské unie nedosáhli dohody na 20. balíku sankcí proti Rusku. Po skončení jednání v Bruselu to uvedla šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová, která to označila za neúspěch. Sankce blokuje Maďarsko a podle informací ČTK i Slovensko. To navíc podle Fica zastavilo pomoc Ukrajině formou dodávek elektřiny.

„Nedosáhli jsme dohody o 20. balíčku sankcí. Je to neúspěch a vzkaz, který jsme nechtěli vyslat, ale práce pokračují,“ řekla Kallasová novinářům s tím, že jí to je velmi líto. Evropská unie chtěla dosáhnout shody na nových omezeních vůči Rusku do čtvrtého výročí zahájení ruské invaze na Ukrajinu, které připadá na úterý 24. února, což už se teď nestihne.

Maďarsko nový balík sankcí blokuje kvůli tomu, že Ukrajina podle něj z politických důvodů odmítá přepravu ruské ropy ropovodem Družba do Maďarska. Budapešť zároveň blokuje i schválení půjčky Ukrajině v objemu 90 miliard eur (2,2 bilionu korun), na které se unijní prezidenti a premiéři shodli na summitu EU loni v prosinci. 

Slováci přerušili pomoc pro Ukrajinu

Slovenský premiér oznámil, že Slovensko zastavilo pomoc Ukrajině formou nouzových dodávek elektřiny. Bratislava podle něj toto opatření zruší, když Ukrajina obnoví tranzit ropy na Slovensko. Fico současně Kyjevu pohrozil dalšími odvetnými opatřeními, která ale neupřesnil.

„Ode dneška platí, že když se ukrajinská strana obrátí na Slovensko s požadavkem o výpomoc při stabilizaci ukrajinské energetické sítě, takovou pomoc neobdrží,“ uvedl Fico, který ukončením dodávek elektřiny na Ukrajinu pohrozil už o uplynulém víkendu. Tyto dodávky zajišťuje na Slovensku státem kontrolovaný provozovatel přenosové soustavy SEPS, který v minulosti uzavřel se svým ukrajinským partnerem Ukrenerho smlouvu o havarijních dodávkách elektřiny.

Máme oprávnění, hájí krok Fico

Podle Fica má slovenská vláda k uvedenému kroku oprávnění, aniž porušila jakékoliv mezinárodní pravidla a závazky. Portál euractiv.sk napsal, že zastavení vývozu elektrické energie ze Slovenska na Ukrajinu by znamenalo porušení pravidel trhu EU i principu energetické solidarity.

Slovenský premiér dodal, že pokud bude Ukrajina „pokračovat v poškozování zájmů Slovenska při dodávce strategických surovin“, slovenská vláda přehodnotí i dosavadní postoje k členství Ukrajiny v Evropské unii a připraví další opatření. Proti ambicím Kyjeva na vstup do EU vystupuje Maďarsko.

Kvůli přerušení dodávek ropy na Slovensko Ficova vláda minulý týden vyhlásila stav ropné nouze a bratislavské rafinerii Slovnaft, která patří do maďarské skupiny MOL, nabídla možnost využít až 250 tisíc tun ropy ze státních rezerv.

Slovnaft mezitím objednal ropu z jiných zdrojů a surovinu chce dopravit na Slovensko prostřednictvím ropovodu Adria, který vede z Chorvatska. Bratislavská rafinerie tvrdila, že provozovatel tohoto ropovodu je povinen přepravit i ruskou ropu. Chorvatský ministr hospodářství Ante Šušnjar minulý týden podle médií řekl, že jeho země přepravu ruské ropy nepovolí.

Slovensko a Maďarsko jsou závislé na ruské ropě. Na dovoz této suroviny získaly obě země výjimku od EU. Maďarsko také dostalo výjimku z amerických sankcí, která se podle Bratislavy vztahuje i na Slovnaft.

Opoziční politici na Slovensku už předem kritizovali Fica, že chce při čtvrtém výročí vojenské invaze Ruska do sousední země zastavit Kyjevu dodávky elektřiny. Upozornili rovněž, že Česko se už dříve zbavilo závislosti na ruské ropě.

Fico minulý týden zpochybnil zprávy z Ukrajiny, že za přerušením tranzitu ropy jsou ruské útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Zastavením dodávek elektřiny ze Slovenska Fico pohrozil Ukrajině už loni, a to poté, co Kyjev neprodloužil smlouvu s Ruskem o přepravě ruského plynu přes své území na Slovensko a dál do západní Evropy. Tehdy ale dodávky elektřiny ze Slovenska na Ukrajinu pokračovaly.

