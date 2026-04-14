Je OpenAI nadhodnocená? Investoři začínají pochybovat
Někteří investoři začínají pochybovat o vysokém ocenění americké společnosti OpenAI, které podle nich dosahuje až 852 miliard dolarů (17,6 bilionu korun). Uvedl to deník Financial Times s odvoláním na nejmenované zdroje z řad finančních podporovatelů firmy. Kritici upozorňují, že společnost se stále více zaměřuje na firemní zákazníky, kde ale čelí rostoucí konkurenci ze strany firem Anthropic a Google.
Podle jednoho z raných investorů působí OpenAI jako „hluboce nekoncentrovaná“ firma, jejíž kroky jsou pro trh obtížně čitelné. Ačkoli ChatGPT dál rychle roste a má zhruba miliardu uživatelů, vedení firmy se podle něj věnovalo i vedlejším projektům, například akvizici technologické talkshow TBPN. Část investorů to považuje za zbytečné tříštění sil v době, kdy firma svádí klíčový boj o podíl na trhu. Napětí uvnitř společnosti podtrhuje i fakt, že management vyzval zaměstnance, aby se více soustředili na hlavní byznys.
Rušení plánů
OpenAI zároveň některé vedlejší aktivity omezila či zrušila, například plány na erotického chatbota nebo aplikaci na generování videí Sora, což vedlo i k ukončení spolupráce s firmou Walt Disney. Společnost ale kritiku odmítá. Podle finanční ředitelky Sarah Friarové poslední kolo financování, v němž firma získala 122 miliard dolarů, potvrzuje silnou důvěru investorů v její směřování i dlouhodobou hodnotu.
Firma letos plánuje vstup na burzu, přičemž někteří investoři odhadují, že by musela být oceněna minimálně na 1,2 bilionu dolarů, aby se současné investice vyplatily. To však podle nich může být při sílící konkurenci a nejisté strategii obtížné. Zájem investorů se navíc začíná obracet i ke konkurenci, zejména k firmě Anthropic.
Významnou část kapitálu v posledním kole poskytly technologické firmy Amazon, Nvidia a SoftBank. Amazon přislíbil 50 miliard dolarů, z nichž většina je podmíněna vstupem na burzu nebo dosažením obecné umělé inteligence (AGI). OpenAI navíc nově přilákala i miliardy dolarů od individuálních investorů a plánuje zapojení do burzovně obchodovaných fondů (ETF).
Tržby společnosti nyní dosahují zhruba dvou miliard dolarů měsíčně. K jejich růstu přispělo i zavedení reklamy v ChatGPT, která už v prvních týdnech testování generovala v přepočtu přes 100 milionů dolarů ročně.
Zároveň však investory znepokojuje rozsah závazků firmy. Podle šéfa OpenAI Sama Altmana dosahují až 1,4 bilionu dolarů, což výrazně převyšuje plánované příjmy. Obavy vyvolal i krok společnosti Nvidia, která původně plánovala investici ve výši 100 miliard dolarů, ale nakonec ji snížila na 30 miliard v rámci posledního investičního kola.
Intel je opět miláčkem trhů, Oracle zpět v nemilosti
Intel je desítky let ajťáckou legendou, jednou z prvních velkých firem, co stála u zrodu technologické revoluce. Přitom se zdá, že opět drží krok i s mnohem mladšími rivaly v byznysu kolem AI.
Ratingová agentura Moody’s zlepšila rating energetické společnosti ČEZ. Rating bonity dluhu společnosti zvýšila ze známky Baa1 na A3. Agentura rating zlepšuje, neboť pozitivně reviduje své hodnocení pravděpodobnosti možné mimořádné vládní podpory, jíž by se energetické společnosti mohlo potenciálně dostat. Jinými slovy, příznivě hodnotí fakt, že se podle ní upevňuje vztah mezi ČEZ a českým státem. ČEZ tak nyní nově dosahuje jen o tři stupně nižšího ratingu než Česko jako celek, které má u Moody’s známku Aa3.
Moody’s po více než deseti letech mění rating společnosti ČEZ, zlepšuje jej a vrací na úroveň A3
