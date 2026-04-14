Je OpenAI nadhodnocená? Investoři začínají pochybovat

Sam Altman, výkonný ředitel americké firmy OpenAI
ČTK
Někteří investoři začínají pochybovat o vysokém ocenění americké společnosti OpenAI, které podle nich dosahuje až 852 miliard dolarů (17,6 bilionu korun). Uvedl to deník Financial Times s odvoláním na nejmenované zdroje z řad finančních podporovatelů firmy. Kritici upozorňují, že společnost se stále více zaměřuje na firemní zákazníky, kde ale čelí rostoucí konkurenci ze strany firem Anthropic a Google.

Podle jednoho z raných investorů působí OpenAI jako „hluboce nekoncentrovaná“ firma, jejíž kroky jsou pro trh obtížně čitelné. Ačkoli ChatGPT dál rychle roste a má zhruba miliardu uživatelů, vedení firmy se podle něj věnovalo i vedlejším projektům, například akvizici technologické talkshow TBPN. Část investorů to považuje za zbytečné tříštění sil v době, kdy firma svádí klíčový boj o podíl na trhu. Napětí uvnitř společnosti podtrhuje i fakt, že management vyzval zaměstnance, aby se více soustředili na hlavní byznys.

OpenAI zároveň některé vedlejší aktivity omezila či zrušila, například plány na erotického chatbota nebo aplikaci na generování videí Sora, což vedlo i k ukončení spolupráce s firmou Walt Disney. Společnost ale kritiku odmítá. Podle finanční ředitelky Sarah Friarové poslední kolo financování, v němž firma získala 122 miliard dolarů, potvrzuje silnou důvěru investorů v její směřování i dlouhodobou hodnotu.

Firma letos plánuje vstup na burzu, přičemž někteří investoři odhadují, že by musela být oceněna minimálně na 1,2 bilionu dolarů, aby se současné investice vyplatily. To však podle nich může být při sílící konkurenci a nejisté strategii obtížné. Zájem investorů se navíc začíná obracet i ke konkurenci, zejména k firmě Anthropic.

Významnou část kapitálu v posledním kole poskytly technologické firmy Amazon, Nvidia a SoftBank. Amazon přislíbil 50 miliard dolarů, z nichž většina je podmíněna vstupem na burzu nebo dosažením obecné umělé inteligence (AGI). OpenAI navíc nově přilákala i miliardy dolarů od individuálních investorů a plánuje zapojení do burzovně obchodovaných fondů (ETF).

Tržby společnosti nyní dosahují zhruba dvou miliard dolarů měsíčně. K jejich růstu přispělo i zavedení reklamy v ChatGPT, která už v prvních týdnech testování generovala v přepočtu přes 100 milionů dolarů ročně.

Zároveň však investory znepokojuje rozsah závazků firmy. Podle šéfa OpenAI Sama Altmana dosahují až 1,4 bilionu dolarů, což výrazně převyšuje plánované příjmy. Obavy vyvolal i krok společnosti Nvidia, která původně plánovala investici ve výši 100 miliard dolarů, ale nakonec ji snížila na 30 miliard v rámci posledního investičního kola.

Intel je opět miláčkem trhů, Oracle zpět v nemilosti

Intel je desítky let ajťáckou legendou, jednou z prvních velkých firem, co stála u zrodu technologické revoluce. Přitom se zdá, že opět drží krok i s mnohem mladšími rivaly v byznysu kolem AI.

tzv

Moody’s po více než deseti letech mění rating společnosti ČEZ, zlepšuje jej a vrací na úroveň A3

Ratingová agentura Moody’s zlepšila rating energetické společnosti ČEZ. Rating bonity dluhu společnosti zvýšila ze známky Baa1 na A3. Agentura rating zlepšuje, neboť pozitivně reviduje své hodnocení pravděpodobnosti možné mimořádné vládní podpory, jíž by se energetické společnosti mohlo potenciálně dostat. Jinými slovy, příznivě hodnotí fakt, že se podle ní upevňuje vztah mezi ČEZ a českým státem. ČEZ tak nyní nově dosahuje jen o tři stupně nižšího ratingu než Česko jako celek, které má u Moody’s známku Aa3.

Vance: V rozhovorech s Íránem jsme dosáhli značného pokroku

Spojené státy v rozhovorech s Íránem dosáhly značného pokroku. V rozhovoru se stanicí Fox News to prohlásil americký viceprezident J. D. Vance, který jednání v pákistánské metropoli Islámábádu za americkou stranu vedl. Rozhovory skončily v neděli bez dohody, podle Vanceho je nyní na Teheránu, aby jednal.

Vance rovněž řekl, že USA očekávají, že Írán učiní pokrok v otevření Hormuzského průlivu, který je klíčovou tepnou pro vývoz ropy a zemního plynu ze států Perského zálivu. Viceprezident zároveň varoval, že pokud tak Teherán neučiní, rozhovory se změní.

„Opravdu si myslím, že míč je na íránské straně hřiště, protože jsme na stůl položili opravdu hodně. Také jsme zcela vyjasnili naše hranice,“ citoval Reuters Vanceho.

V sobotu a v neděli se v Islámábádu uskutečnila první jednání mezi USA a Íránem o urovnání konfliktu, který dočasně zastavila dohoda o dvoutýdenním příměří. Válku proti Íránu USA spolu s Izraelem zahájily na konci února; od té doby si vyžádala tisíce obětí a otřásla globálními trhy.

Babiš: Účast Pavla na summitu NATO není logická

Na summit Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře v červenci pojede určitě vládní delegace, řekl po jednání vlády premiér Andrej Babiš (ANO). Neumí si představit, co by tam dělal současně i prezident Petr Pavel, který má v úmyslu delegací vést. Není to podle Babiše logické, ale ani možné z bezpečnostních důvodů. Nositelem zahraniční politiky je navíc vláda a názory prezidenta na některé zahraniční otázky se od kabinetu liší, dodal. Podle předsedy opoziční ODS Martina Kupky je ve společném zájmu, aby se vláda s prezidentem domluvila, místo toho s ním ale vede žabomyší války.

USA a Írán údery zahájily s deklarovaným cílem zabránit islámské republice získat jaderné zbraně. Teherán, který svůj nukleární program označuje za výhradně mírový, v odvetě podnikal útoky na Izrael a země v Perském zálivu, kde jsou americké základny, a na tamní průmyslovou, zejména ropnou infrastrukturu. Pomáhaly mu proíránské milice v Iráku, na Izrael ale útočí také libanonské militantní hnutí Hizballáh či jemenští povstalci.

Rekonstrukce jako trend i výzva. Vychází jarní Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo
Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití.

Rekonstrukce se v posledních letech stávají jedním z nejvýraznějších trendů v architektuře i developmentu. Nejde přitom jen o ekonomické rozhodnutí, ale stále častěji o hodnotovou volbu, jak zacházet s minulostí, jak pracovat s místem a jak vtisknout starým objektům novou funkci, která jim umožní přežít i v budoucnosti.

„Bez nové funkce památky nepřežijí. Opravená, ale prázdná budova dlouho fungovat nebude,“ zaznívá v titulním rozhovoru s Francescem Kinským dal Borgo. Právě hledání smysluplného využití je podle něj klíčem ke každé úspěšné rekonstrukci.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím.

Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu. Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Metropolitní plán jako klíč k budoucnosti Prahy

Právě v kontextu budoucího rozvoje měst se otevírá i otázka plánování. Jak zásadní je pro Prahu metropolitní plán? „Zásadní. Možná ještě zásadnější, než si veřejnost připouští. Metropolitní plán je důležitý proto, že otevírá potenciál pro novou výstavbu v mnoha územích. Mluví se o kapacitě až stovek tisíc bytů, které by do budoucna mohl umožnit postavit. Samozřejmě to neznamená, že by tyto byty vznikly v krátkém horizontu. Ale pro trh je nesmírně důležité, že vůbec dostane prostor růst. Pro developery je metropolitní plán důležitý dvojím způsobem. Jednak může otevřít nové akviziční příležitosti, jednak dává větší jistotu v územích, kde už dnes aktivní jsou. Pro nás osobně je klíčový i proto, že máme připravené projekty, které s ním počítají. Pokud by neprošel, byl by to pro budoucí rozvoj Prahy opravdu vážný problém,“ říká Jan Sadil.

Realitní CLUB zároveň zdůrazňuje, že rekonstrukce není kreativní exhibicí, ale komplexní disciplínou, která vyžaduje citlivost, respekt k původnímu kontextu i jasnou ekonomickou a funkční vizi.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Objednat jej můžete na stránkách newstream.cz, distribuci zajišťuje Send.

Jízdárna v areálu zámku Karlova Koruna před rekonstrukcí

Kdysi ruina, dnes znovu hrdý zámek. Rod Kinských dal Borgo mu dává nový život

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Byt na Letné

Povedená přestavba bytu na Letné stála jen 360 tisíc. Stačilo pár chytrých nápadů

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek
