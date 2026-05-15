Rekonstrukční boom táhne stavební spořitelny. Úvěry lidem vzrostly téměř o polovinu
Stavební spořitelny v Česku za první čtyři měsíce letošního roku výrazně navýšily objem poskytnutých nezajištěných úvěrů. Domácnostem půjčily 16,2 miliardy korun, meziročně o 47,9 procenta více. Zájem o nové smlouvy o stavebním spoření ale dál slábne.
Stavební spořitelny poskytly do konce dubna lidem nezajištěné úvěry v celkovém objemu 16,2 miliardy korun. Proti stejnému období loňského roku jde o nárůst o 47,9 procenta. Vyplývá to z údajů všech pěti tuzemských stavebních spořitelen.
Rostl také počet sjednaných úvěrů. Spořitelny jich za první čtyři měsíce letošního roku poskytly 15.528, což je meziročně o 14 procent více. Výrazně se zvýšila i průměrná výše úvěru. Zatímco loni činila zhruba 804 tisí korun, letos dosáhla 1,044 milionu korun. V průměru si tak lidé půjčují přibližně o 240 tisíc korun více než před rokem.
Modernizace bydlení
Nezajištěné úvěry nejsou kryté zástavou nemovitosti. Domácnosti je podle stavebních spořitelen nejčastěji využívají na rekonstrukce a modernizaci bydlení, například opravy domů a bytů, výměnu oken, zateplení nebo úpravy interiérů.
Naopak zájem o nové smlouvy o stavebním spoření dál klesá. Do konce dubna jich spořitelny uzavřely 133,5 tisíe, zatímco ve stejném období loni to bylo 168 tisíc. To představuje pokles zhruba o pětinu.
Od prvního dubna začne platit doporučení České národní banky na zpřísnění takzvaných investičních hypoték. Zájemce bude muset mít víc vlastních zdrojů, aspoň na třicet procent hodnoty nemovitosti, a také větší roční příjmy, než banky dosud žádaly. „Jsem rád, že toto zpřísnění přišlo,“ říká Tomáš Rusňák, generální ředitel společnosti Gepard Finance, která se soustředí na zprostředkování hypoték.
Zpřísnění investičních hypoték může vrátit mladým šanci na bydlení, tvrdí poradce Rusňák
Reality
Od prvního dubna začne platit doporučení České národní banky na zpřísnění takzvaných investičních hypoték. Zájemce bude muset mít víc vlastních zdrojů, aspoň na třicet procent hodnoty nemovitosti, a také větší roční příjmy, než banky dosud žádaly. „Jsem rád, že toto zpřísnění přišlo,“ říká Tomáš Rusňák, generální ředitel společnosti Gepard Finance, která se soustředí na zprostředkování hypoték.
Snížila se také celková cílová částka nově uzavřených smluv, která vyjadřuje budoucí záměry klientů, tedy kolik si chtějí naspořit nebo případně půjčit na bydlení. V součtu dosáhla 93,4 miliardy korun, meziročně o 12 procent méně.
Trend silnějšího zájmu o úvěry a slabšího zájmu o nové spořicí smlouvy navazuje na loňský rok. Za celý rok 2025 stavební spořitelny poskytly nezajištěné úvěry fyzickým osobám za 38,8 miliardy korun, meziročně o 41,5 procenta více. Počet nových smluv o stavebním spoření loni klesl o 3,4 procenta na 437 tisíc.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.