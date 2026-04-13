Moody’s po více než deseti letech mění rating společnosti ČEZ, zlepšuje jej a vrací na úroveň A3
Ratingová agentura Moody’s zlepšila rating energetické společnosti ČEZ. Rating bonity dluhu společnosti zvýšila ze známky Baa1 na A3. Agentura rating zlepšuje, neboť pozitivně reviduje své hodnocení pravděpodobnosti možné mimořádné vládní podpory, jíž by se energetické společnosti mohlo potenciálně dostat. Jinými slovy, příznivě hodnotí fakt, že se podle ní upevňuje vztah mezi ČEZ a českým státem. ČEZ tak nyní nově dosahuje jen o tři stupně nižšího ratingu než Česko jako celek, které má u Moody’s známku Aa3.
Agentura Moody’s zlepšila už loni v druhé půli května ratingový výhled ČEZ, z „negativního“ hned na „pozitivní“, což byla první hmatatelná známka možného blížícího se zlepšení ratingu. Klíčovým důvodem byl loni v květnu fakt, že tuzemská vláda začátkem téhož měsíce získala 80procentní podíl ve společnosti EDU II, která bude zodpovědná za výstavbu nových jaderných bloků v Dukovanech a kterou předtím ze sta procent vlastnil ČEZ.
Moody’s krok Fialovy vlády hodnotila pozitivně, neboť razantně snižoval vystavení společnosti ČEZ možným rizikům spjatým s výstavbou nových jaderných bloků. Tato rizika na sebe ve značné míře nyní berou místo akcionářů a věřitelů ČEZ daňoví poplatníci v České republice, což právě před takřka rokem vedlo ke zlepšení ratingového výhledu ČEZ nejen na „stabilní“, ale hned na „pozitivní“.
Babišova vláda v očích Moody’s kroky vlády Fialovy ve své podstatě nijak nezpochybňuje, naopak ještě zřetelněji vyzdvihuje strategickou důležitost podniku poměrně jednoznačně deklarovaným záměrem získat alespoň jeho klíčovou část do plně státního vlastnictví.
Agentura Moody’s naposledy energetické společnosti měnila ČEZ rating v březnu 2016, kdy jej zhoršila ze známky A3 na Baa1, zejména kvůli tehdejším nízkým cenám energií. Nyní tedy ČEZ získává po více než deseti letech hodnocení A3 zpět.
