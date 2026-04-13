newstream.cz Zprávy z firem Moody’s po více než deseti letech mění rating společnosti ČEZ, zlepšuje jej a vrací na úroveň A3

Moody’s po více než deseti letech mění rating společnosti ČEZ, zlepšuje jej a vrací na úroveň A3

ČEZ
ČTK
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Ratingová agentura Moody’s zlepšila rating energetické společnosti ČEZ. Rating bonity dluhu společnosti zvýšila ze známky Baa1 na A3. Agentura rating zlepšuje, neboť pozitivně reviduje své hodnocení pravděpodobnosti možné mimořádné vládní podpory, jíž by se energetické společnosti mohlo potenciálně dostat. Jinými slovy, příznivě hodnotí fakt, že se podle ní upevňuje vztah mezi ČEZ a českým státem. ČEZ tak nyní nově dosahuje jen o tři stupně nižšího ratingu než Česko jako celek, které má u Moody’s známku Aa3.

Agentura Moody’s zlepšila už loni v druhé půli května ratingový výhled ČEZ, z „negativního“ hned na „pozitivní“, což byla první hmatatelná známka možného blížícího se zlepšení ratingu. Klíčovým důvodem byl loni v květnu fakt, že tuzemská vláda začátkem téhož měsíce získala 80procentní podíl ve společnosti EDU II, která bude zodpovědná za výstavbu nových jaderných bloků v Dukovanech a kterou předtím ze sta procent vlastnil ČEZ.

Moody’s krok Fialovy vlády hodnotila pozitivně, neboť razantně snižoval vystavení společnosti ČEZ možným rizikům spjatým s výstavbou nových jaderných bloků. Tato rizika na sebe ve značné míře nyní berou místo akcionářů a věřitelů ČEZ daňoví poplatníci v České republice, což právě před takřka rokem vedlo ke zlepšení ratingového výhledu ČEZ nejen na „stabilní“, ale hned na „pozitivní“.

Babišova vláda v očích Moody’s kroky vlády Fialovy ve své podstatě nijak nezpochybňuje, naopak ještě zřetelněji vyzdvihuje strategickou důležitost podniku poměrně jednoznačně deklarovaným záměrem získat alespoň jeho klíčovou část do plně státního vlastnictví.

Agentura Moody’s naposledy energetické společnosti měnila ČEZ rating v březnu 2016, kdy jej zhoršila ze známky A3 na Baa1, zejména kvůli tehdejším nízkým cenám energií. Nyní tedy ČEZ získává po více než deseti letech hodnocení A3 zpět.

Proč nejsou čeští poslanci schopni grilovat oligarchy a šéfy státních firem?

Inspirativní grilování čekého oligarchy Křetínského v britském parlamentu o tamní poště otvírá zásadní otázku, proč naši poslanci něčeho takového nejsou schopni, proč je to ani nenapadne. Proč český parlament nedokáže plnit svou veřejnou funkci kontroly top manažerů státních firem, a oligarchů, kteří mají klíčovou pozici v poskytování některé veřejné služby?

Lukáš Kovanda: Strnad přišel o 155 miliard. Na burzovní trůn se vrací ČEZ

Zbrojařská skupina Czechoslovak Group po silném vstupu na burzu naráží na realitu trhu. Po slabším přijetí výsledků a zhoršeném globálním sentimentu její akcie klesly pod upisovací cenu a firma ztratila pozici nejhodnotnější české společnosti. Tu znovu přebírá ČEZ.

Polsko znovu míří na globální trhy, plánuje miliardové dluhopisy

Polsko je zatím poslední zemí ze skupiny takzvaných rozvíjejících se ekonomik, která se od začátku války v Íránu vrací na mezinárodní dluhopisové trhy. Nabízí emisi dluhu denominovanou v dolarech, a to ve třech tranších. S odkazem na informované zdroje to dnes uvedla agentura Bloomberg. Dluhopisy budou mít splatnost pět, deset a 30 let.

Agentura Moody's zlepšila výhled ratingu Česka, ocenila zejména nezávislost na ruském plynu

Chystá se změna spoření na penzi. V hledáčku jsou vysoké poplatky

Chystá se změna spoření na penzi. V hledáčku jsou vysoké poplatky
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Jak zreformovat třetí pilíř penzijního systému, aby se stal pro mladé Čechy atraktivnější? Vláda chystá reformu, v červnu ji hodlá představit. Také opozice je pro reformu. Panuje shoda, že by se měla zvýšit výnosnost penzijního spoření a prodloužit by se měla doba spoření. Výše úložek účastníků nejsou tak zásadní, tvrdí Filip Pertold z institutu IDEA při CERGE-EI, který s kolegou Lukášem Nádvorníkem zanalyzoval stávající stav penzijního připojištění.

Penzijní spoření je notoricky známé jako málo výnosné. Investovat je možné buď konzervativně, nebo dynamicky. Ekonomové doporučují využít takzvanou strategii životního cyklu. V mládí investovat dynamicky, odvážněji, až krátce před důchodem víc konzervativně.

„Dozrál čas na úpravu parametrů penzijního spoření ve třetím pilíři,“ uvedl v rámci diskusního setkání v Poslanecké sněmovně na téma třetí pilíř Jiří Rusnok, ekonom a bývalý guvernér ČNB. Vláda i opozice se shodují, že je nutné dobrovolný pilíř penzijního spoření upravit tak, aby přitáhl mladou generaci.

Výrazné snížení poplatků

Ministerstvo financí se zaměří na výrazné snížení poplatků, které by mělo klientům přinést lepší výnosy a naspořenou sumu při odchodu do důchodu. Úřad chce změny předložit vládě do konce června a dokončit legislativní proces do konce roku, aby změny vstoupily v platnost od ledna 2027.

Lidé, kteří v současnosti vstupují do systému penzijního spoření, které stát podporuje příspěvky i daňově, paradoxně podle poznatků finančních domů ze dvou třetin preferují konzervativní fondy. Podle Asociace penzijních společností i Pertoldovy studie by mladí lidé měli naopak investovat do dynamických fondů. Tak, aby v průběhu času vznikaly větší výnosy. „V mládí by měl být poměr 90 procent do dynamického fondu a deset procent do konzervativního fondu,“ říká Nádvorník.

„Chceme zatraktivnit třetí pilíř, chceme shodu napříč stranami. Garance nezáporného výsledku s sebou nesou nízké výnosy. Je tu i aspekt poplatků,“ zmínil při sněmovní diskusi Patrik Nacher. Garance se vztahuje na původní, takzvané transformované fondy. V nich má peníze pořád polovina lidí, kteří využívají třetí penzijní pilíř. V roce 2013 se penzijní spoření přeměnily na takzvané doplňkové penzijní spoření, v němž již není výnos zákonem vázán. Stát musí podle Nachera být schopen zaručit kontinuitu a stabilitu.

„Není třeba systém reformovat, ale upravit parametry. Lidé by do něj měli vstupovat dřív, investice musejí být dynamické,“ říká Libor Vošický, ředitel penzijní společnosti České spořitelny. „Říká se tomu osmý div světa, složené úročení.“ Čím déle se investuje, tím větší je zhodnocení peněz. Generální ředitel České spořitelny Tomáš Salomon uvedl, že nejde o jeden nebo dva parametry, je třeba shoda napříč, aby bylo dosaženo dlouhodobosti a robustnosti systému.

Také studie CERGE-EI zmiňuje jako součást opatření snížení poplatků, které za investice v dynamických fondech vybírají penzijní společnosti. Ty se pohybují nad dvěma procenty ročně. Analýza argumentuje například Maďarskem nebo Švédskem, kde jsou poplatky pod jedním procentem. „Systém musí být dlouhodobý a nízkonákladový,“ tvrdí Pertold. Podle něj nezvyšuje výnosnost státní podpora, která je spíš iniciačním nástrojem, ale právě výnosnost. Tu svazují jak poplatky, tak konzervativní úložky. A také krátká doba spoření.

Počet lidí, kteří si spoří na penzi se státním příspěvkem ve třetím pilíři penzijního systému, klesl loni podle statistik ministerstva financí o 84 tisíc na 3,9 milionu. Průměrná měsíční úložka činí 1100 korun měsíčně.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Mladí se bojí, že pro ně nezbyde na důchody. Oprávněně. Proč je politici ignorují?

Intel je opět miláčkem trhů, Oracle zpět v nemilosti

Tereza Zavadilová
Intel je desítky let ajťáckou legendou, jednou z prvních velkých firem, co stála u zrodu technologické revoluce. Přitom se zdá, že opět drží krok i s mnohem mladšími rivaly v byznysu kolem AI.

Akcionáři Intelu zažili teď v dubnu zatím nejlepší měsíc od roku 2000. Akcie zažily osmidenní jízdu, vyrostly o 51 procent, což na trní hodnotě přidalo sto miliard dolarů. Po letech pochybností, zda skoro šedesátiletá legenda dokáže držet krok v AI technologiích, přišla úleva. 

Za to, že Intel se stal momentálně „miláčkem“ Wall Street, může několik zásadních zpráv z posledních dnů: Prvním pozitivním implusem bylo oznámení, že Intel odkoupí polovinu závodu v Irsku od Apollo Global Management, a to za 14,2 miliardy dolarů. Trh začal vnímat, že restrukturalizace Intelu jde dobře a firma se začíná posouvat z režimu přežití do expanze.

Akcie Intelu vystoupaly na pětiletá maxima poté, co společnost oznámila víceletou dohodu s Googlem na dodávky AI čipů a procesorů Xeon pro jeho datová centra. K růstu přispěla i technologická novinka – Intel začal dodávat čipy vyrobené pomocí svého klíčového procesu 18A. Trh to vnímá jako důkaz, že firma postupně dohání konkurenci, zejména TSMC. Pozitivně investoři reagovali také na politický vývoj. Nedávné setkání šéfa Intelu s Donaldem Trumpem a signály o pokračující vládní podpoře domácí výroby čipů posílily důvěru v další směřování společnosti.

Zafungoval také efekt Elon Musk. Intel oznámil, že se zapojí do obřího projektu s Teslou a SpaceX s názvem Terafab, což mu dodává na prestiži v oblasti AI infrastruktury.

Vyhráno není

Podle Bloombergu trh oceňuje sérii pozitivních práv, neznamená to ale, že firma, která vstoupila na burzu v roce 1971, má úplně vyhráno

Akcie Intelu jsou stále zhruba o devět procent níže než na svém maximu z roku 2020, zatímco index S&P 500 od té doby vzrostl o více než 100 procent. Růst trhu přitom výrazně táhl boom výrobců AI čipů, jako jsou Nvidia, Broadcom nebo nověji Micron.

Skeptický zůstává i Wall Street. Podle agentury Bloomberg doporučuje ze 52 sledovaných analytiků nákup akcií Intelu jen 10, zatímco šest radí prodej — což je více než dvojnásobek průměru u firem v indexu S&P 500. Konsenzuální hodnocení akcie (nákup/držet/prodat) dosahuje 3,15 bodu z pěti, což je nejslabší výsledek mezi výrobci čipů.

Akcie se navíc obchoduje zhruba o 27 procent nad průměrnou cílovou cenou analytiků, což naznačuje, že rostla příliš rychle a příliš vysoko.

Oracle píše jiný příběh

Přesto je letošní příběh Intelu mnohem pozitivnější, než to, co zažívá jiná legenda, Oracle. Ta byla miláčkem trhů loni a nyní to tak úplně není.

Akcie firmy loni rostly díky euforii kolem masivních zakázek na AI infrastrukturu, zejména pro OpenAI a xAI. Investoři tehdy sázeli na rychlou proměnu tradičního softwarového prodejce v cloudového giganta.

Letos se ale nálada výrazně změnila. Investoři vystřízlivěli z vysokých nákladů spojených s rozvojem umělé inteligence. Společnost zatěžuje dluh přesahující 120 miliard dolarů a zároveň musí dál investovat miliardy do nákladného hardwaru. V kombinaci s rostoucími pochybnostmi analytiků o splnění ambiciózních cílů do roku 2030 to vedlo k výrazným výprodejům akcií.

Umělá inteligence potřebuje datová centra, ale lidé je nechtějí. Naštěstí se dají postavit ve vesmíru

Z důvodů objektivních i velmi subjektivních se lidé bouří proti stavbám velkých datových center. Investoři do umělé inteligence se tedy budou muset s jejich odporem vypořádat. Případně datová centra přestěhovat do severských končin nebo až do vesmíru, což podle nových propočtů nemusí být tak obtížné, jak by se zdálo.

