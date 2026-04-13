Intel je opět miláčkem trhů, Oracle zpět v nemilosti
Intel je desítky let ajťáckou legendou, jednou z prvních velkých firem, co stála u zrodu technologické revoluce. Přitom se zdá, že opět drží krok i s mnohem mladšími rivaly v byznysu kolem AI.
Akcionáři Intelu zažili teď v dubnu zatím nejlepší měsíc od roku 2000. Akcie zažily osmidenní jízdu, vyrostly o 51 procent, což na trní hodnotě přidalo sto miliard dolarů. Po letech pochybností, zda skoro šedesátiletá legenda dokáže držet krok v AI technologiích, přišla úleva.
Za to, že Intel se stal momentálně „miláčkem“ Wall Street, může několik zásadních zpráv z posledních dnů: Prvním pozitivním implusem bylo oznámení, že Intel odkoupí polovinu závodu v Irsku od Apollo Global Management, a to za 14,2 miliardy dolarů. Trh začal vnímat, že restrukturalizace Intelu jde dobře a firma se začíná posouvat z režimu přežití do expanze.
Akcie Intelu vystoupaly na pětiletá maxima poté, co společnost oznámila víceletou dohodu s Googlem na dodávky AI čipů a procesorů Xeon pro jeho datová centra. K růstu přispěla i technologická novinka – Intel začal dodávat čipy vyrobené pomocí svého klíčového procesu 18A. Trh to vnímá jako důkaz, že firma postupně dohání konkurenci, zejména TSMC. Pozitivně investoři reagovali také na politický vývoj. Nedávné setkání šéfa Intelu s Donaldem Trumpem a signály o pokračující vládní podpoře domácí výroby čipů posílily důvěru v další směřování společnosti.
Zafungoval také efekt Elon Musk. Intel oznámil, že se zapojí do obřího projektu s Teslou a SpaceX s názvem Terafab, což mu dodává na prestiži v oblasti AI infrastruktury.
Vyhráno není
Podle Bloombergu trh oceňuje sérii pozitivních práv, neznamená to ale, že firma, která vstoupila na burzu v roce 1971, má úplně vyhráno.
Akcie Intelu jsou stále zhruba o devět procent níže než na svém maximu z roku 2020, zatímco index S&P 500 od té doby vzrostl o více než 100 procent. Růst trhu přitom výrazně táhl boom výrobců AI čipů, jako jsou Nvidia, Broadcom nebo nověji Micron.
Skeptický zůstává i Wall Street. Podle agentury Bloomberg doporučuje ze 52 sledovaných analytiků nákup akcií Intelu jen 10, zatímco šest radí prodej — což je více než dvojnásobek průměru u firem v indexu S&P 500. Konsenzuální hodnocení akcie (nákup/držet/prodat) dosahuje 3,15 bodu z pěti, což je nejslabší výsledek mezi výrobci čipů.
Akcie se navíc obchoduje zhruba o 27 procent nad průměrnou cílovou cenou analytiků, což naznačuje, že rostla příliš rychle a příliš vysoko.
Oracle píše jiný příběh
Přesto je letošní příběh Intelu mnohem pozitivnější, než to, co zažívá jiná legenda, Oracle. Ta byla miláčkem trhů loni a nyní to tak úplně není.
Akcie firmy loni rostly díky euforii kolem masivních zakázek na AI infrastrukturu, zejména pro OpenAI a xAI. Investoři tehdy sázeli na rychlou proměnu tradičního softwarového prodejce v cloudového giganta.
Letos se ale nálada výrazně změnila. Investoři vystřízlivěli z vysokých nákladů spojených s rozvojem umělé inteligence. Společnost zatěžuje dluh přesahující 120 miliard dolarů a zároveň musí dál investovat miliardy do nákladného hardwaru. V kombinaci s rostoucími pochybnostmi analytiků o splnění ambiciózních cílů do roku 2030 to vedlo k výrazným výprodejům akcií.
Z důvodů objektivních i velmi subjektivních se lidé bouří proti stavbám velkých datových center. Investoři do umělé inteligence se tedy budou muset s jejich odporem vypořádat. Případně datová centra přestěhovat do severských končin nebo až do vesmíru, což podle nových propočtů nemusí být tak obtížné, jak by se zdálo.
Z důvodů objektivních i velmi subjektivních se lidé bouří proti stavbám velkých datových center. Investoři do umělé inteligence se tedy budou muset s jejich odporem vypořádat. Případně datová centra přestěhovat do severských končin nebo až do vesmíru, což podle nových propočtů nemusí být tak obtížné, jak by se zdálo.