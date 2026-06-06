Sázka na odvahu vyšla. Restaurace 420 Radka Kašpárka servíruje vzpomínky na dětství
Kdysi se věřilo, že Staroměstské náměstí střeží duch staré Prahy. Města vzdělanců, hospodských vypravěčů a alchymistů, kteří dokázali z obyčejných věcí vykouzlit zázraky. Dnes je těžké ho mezi davy turistů zahlédnout. Přesto tam stále je. Najdete ho hned naproti orloji – v restauraci „420“ michelinského šéfkuchaře Radka Kašpárka.
Pod nebem plným skleněných vlaštovek tu místní kuchaři, podobně jako staří alchymisté, dokazují, že i z těch nejobyčejnějších surovin lze vytvořit něco výjimečného.
České recepty staré babiččiny kuchyně pod jejich rukama dostávají nový život. Takový, který ctí a oslavuje minulost, ale nežije z ní. Takový, který v sobě snoubí příjemnou nostalgii vzpomínek na dětství s moderní gastronomií světové úrovně.
Aby ale nedošlo k mýlce, Čtyřistadvacítka Radka Kašpárka a Marka Kominka navzdory své adrese, ocenění Michelin Guide a kuchařskému renomé, rozhodně není snobským místem pro turisty ani škrobeným a okázalým fine diningem s astronomickými cenami.
Naopak. Je to místo překvapivě civilní a přívětivé, stejně jako cenově dostupné. Místo, které si navzdory své prestižní adrese zachovalo schopnost dát českým hostům najevo, že jsou tady doma.
+420 – tam, kde se hmota mění na zážitek
Ten přechod ze Staroměstského náměstí do restaurace, která nese jméno po české telefonní předvolbě, je vlastně trochu magický. Stojíte v epicentru turismu a máte dojem, že davem orlojechtivých návštěvníků snad nikdy neprojdete. Když to dokážete, dostane se vám nečekané odměny.
Čas a prostor se promění a vy se ocitnete ve skoro až chrámovém atriu Domu U Červené lišky. Pod prosklenou střechou se tu vznášejí stovky skleněných vlaštovek a barokní niky i historie doplněná moderními prvky vytvářejí zvláštní, téměř kouzelnou atmosféru – zvlášť pokud tu jste po setmění.
Dole, ve sklepě ze 14. století, se pak odehrává ještě jiná magie. Právě tady se totiž skrývá srdce podniku – vlastní řeznictví, kde se udí a zraje maso pro restauraci, a pekárna, odkud se line vůně čerstvého chleba. Tady se hmota mění v zážitek.
Field je jedním ze dvou tuzemských podniků, které si vyvařily prestižní Michelinskou hvězdu. Jeho spolumajitel, Radek Kašpárek, známý též z televizní soutěže MasterChef v prosinci otevřel novou restauraci přímo na Staroměstském náměstí. Jak vidí tuzemskou gastronomii a chce pro 420 získat Michelinskou hvězdu?
Michelinský kuchař Kašpárek: Přál bych si, aby Češi neřešili jen cenu jídla
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Field je jedním ze dvou tuzemských podniků, které si vyvařily prestižní Michelinskou hvězdu. Jeho spolumajitel, Radek Kašpárek, známý též z televizní soutěže MasterChef v prosinci otevřel novou restauraci přímo na Staroměstském náměstí. Jak vidí tuzemskou gastronomii a chce pro 420 získat Michelinskou hvězdu?
Celkovou atmosféru podniku navíc umocňuje i zdejší servis, který umí perfektně vyvážit profesionalitu, srdečnost a přirozenou pozornost a dát vám pocit, že přesně sem patříte.
Jako by někdo vzal vaše nejhezčí vzpomínky a dovedl je k dokonalosti
Stejně jako prostor propojuje minulost se současností, dělá to i zdejší kuchyně. Ostatně právě ona je hlavním důvodem, proč do 420 zajít. Jak Radek Kašpárek při otevření avizoval, zdejší menu má vzdávat poctu prvorepublikovým či ještě starším chutím. A daří se mu to mimořádně dobře!
Nejenže zdejší pokrmy dokážou vyvolat důvěrný pocit nedělního rodinného oběda u babičky, ale zároveň překvapí delikátností, hloubkou a intenzitou. Chuť jídel je mile a domácky známá, a přesto jiná – silnější, promyšlenější a podmanivá. Jako by někdo vzal vaše nejhezčí vzpomínky a dovedl je k dokonalosti.
Vinohradská restaurace Eleven patří k nejzajímavějším novým podnikům v Praze. Sází na atmosféru, sezónní menu a drinky namíchané přesně k jednotlivým chodům. Výsledkem je zážitkový podnik, který působí intimně, promyšleně a přitom překvapivě nenuceně.
RECENZE: Vinohradská Eleven páruje jedenáct jídel s koktejly, které berou dech
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Vinohradská restaurace Eleven patří k nejzajímavějším novým podnikům v Praze. Sází na atmosféru, sezónní menu a drinky namíchané přesně k jednotlivým chodům. Výsledkem je zážitkový podnik, který působí intimně, promyšleně a přitom překvapivě nenuceně.
Stavit se sem můžete na rychlé polední menu, ale také na velký oběd nebo večeři s výběrem z à la carte. Přestože jste v samém srdci Prahy, ceny zůstávají překvapivě při zemi. Jídlo z obědové nabídky vyjde na necelých 300 korun, hlavní chody ze stálého lístku se většinou pohybují kolem pětistovky. Na tak prestižní adresu a špičkovou gastronomii je to víc než příjemné překvapení.
Kdyby se servíroval les…
Menu Čtyřistadvacítky je zemité a dává to na odiv. Nesnaží se českou kuchyni uměle „zjemňovat“ nebo ji schovávat za něco, čím není. Naopak. Recepty hrdě staví na tradičních českých surovinách, jejichž intenzivní chutě nechává vyniknout.
Tak třeba marinovaný pstruh s nakládanou okurkou, lučinou a jablečnou zálivkou z předkrmového menu chuťově připomíná podvečerní zahradu na konci léta. Jemná až máslová chuť čerstvé ryby s jablky a krémovou lučinou vytváří kombinaci, která je současně svěží, lehoučká a tak příjemná, že se po posledním soustu přistihnete, jak přemýšlíte, zda si ho neobjednat ještě jednou.
Když jsem byla malá, můj děda - gurmán a požitkář - mě naučil, že nejlepší část kuřete je biskup. Lapidárně řečeno zadek. Taková ta křupavá, šťavnatá část, na kterou se většina lidí dívá skrz prsty, ale znalci ji milují. Od té doby mám biskupa spojeného s něčím dost neobvyklým, ale hodně dobrým. Když před pár dny na rohu ulic Dlouhá a Hradební otevřela skupina Ambiente svůj nový podnik Biskup, nemohla jsem odolat. Jejich Biskup je přesně takový, jako ona výše zmíněná část kuřete - dost neobvyklý a hodně dobrý.
Sekaná z králíka, vajíčko s rybím salátem a single dinners. Nový podnik Biskup od Ambiente je domácký a nečekaně návykový
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Když jsem byla malá, můj děda - gurmán a požitkář - mě naučil, že nejlepší část kuřete je biskup. Lapidárně řečeno zadek. Taková ta křupavá, šťavnatá část, na kterou se většina lidí dívá skrz prsty, ale znalci ji milují. Od té doby mám biskupa spojeného s něčím dost neobvyklým, ale hodně dobrým. Když před pár dny na rohu ulic Dlouhá a Hradební otevřela skupina Ambiente svůj nový podnik Biskup, nemohla jsem odolat. Jejich Biskup je přesně takový, jako ona výše zmíněná část kuřete - dost neobvyklý a hodně dobrý.
Pečené houby s kmínem, nakládanými liškami a vejcem zase sázejí na plnou chuť, příjemně oživenou lehkou nakyslostí nakládaných lišek. Vařené vejce dodá celému pokrmu jemnost a jistou krémovost, kmín pak všechno propojí do harmonického celku a nenápadně připomene, jak málo někdy stačí k dokonalosti. Kdyby se dal na briošce servírovat podzimní les, chutnal by právě takhle.
Z hlavních jídel doporučujeme vyzkoušet konfitovaného králíka s krupicovým knedlíkem, mrkví a intenzivní smetanovo-zeleninovou omáčkou. Silné, zemité, lehce drsné, a přitom nesmírně elegantní jídlo, které vás v mžiku přenese k dlouhému nedělnímu obědu na moravském nebo francouzském venkově.
Alpy tě ohromí, ale tohle tě dojme
Skvělou volbou je i hodně netradiční segedín – s troškou nakládaného zelí, špekem a bramborovými haluškami. Ano, čtete dobře, segedín. Pravda, servírovat „obyčejné“ jídlo dávných školních jídelen, které část lidí miluje a druhá část nesnáší, chce určitou dávku sebevědomí. Ve 420 se ale tahle sázka na odvahu vyplácí vrchovatě. Ti, kdo mají slavný maďarský guláš rádi, budou po prvním soustu beznadějně ztraceni.
Pro ty, kdo segedínu neholdují, je tu třeba jehněčí roláda, ve které se krásně potkává šťavnaté maso s lehce oříškovou chutí grilovaných kapustiček, nebo pečený siven s paprikovou tarhoňou, mangoldem a vinnou omáčkou, který připomíná to nejlepší ze staré středoevropské kuchyně.
V Kubistru nečekejte mexickou pálivost ani turistickou karikaturu Kuby. Tohle vršovické bistro sází na tropické suroviny typické pro kubánskou a karibskou kuchyni, poctivě připravené maso a rum. Na talíři tu najdete „staré hadry“, „smaženou krávu“ i mořské plody s chorizem. A celé to chutná neskutečně, píše v novém díle seriálu Foodstream Petra Martínková.
Jediná kubánská restaurace v Praze láká na exotiku i šéfkuchaře, který vařil pro Rolling Stones
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V Kubistru nečekejte mexickou pálivost ani turistickou karikaturu Kuby. Tohle vršovické bistro sází na tropické suroviny typické pro kubánskou a karibskou kuchyni, poctivě připravené maso a rum. Na talíři tu najdete „staré hadry“, „smaženou krávu“ i mořské plody s chorizem. A celé to chutná neskutečně, píše v novém díle seriálu Foodstream Petra Martínková.
A pak je tu smažené kuře s bramborovou kaší, hlávkovým salátem a špekem. Při jeho ochutnání se člověku vkrádá do hlavy slavná filmová citace: „Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle, to tě dojme.“ Tím je ke kuřeti, které je mimochodem chuťově dokonalé, asi řečeno vše podstatné.
O zdejších dezertech, koláčcích a koblihách překypujících meruňkovou marmeládou by se dal napsat samostatný článek. O tom ale až příště. Protože příště určitě bude. 420 je totiž místem, kvůli kterému se znovu a znovu vyplatí zajít si „domů“, na Staromák.
V Italské ulici, pár kroků od pražského náměstí Míru, už za pár týdnů otevře český unikát – první čistě nealkoholický bar Sober Bar. Nabídne špičkové nealkoholické spirity, čepovaná piva a pivní speciály, vína z Itálie a Španělska i nejoblíbenější koktejly. Všechno kompletně bez alkoholu.
Sober Bar bude český unikát. Praha už brzy otevře první čistě nealkoholický bar
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V Italské ulici, pár kroků od pražského náměstí Míru, už za pár týdnů otevře český unikát – první čistě nealkoholický bar Sober Bar. Nabídne špičkové nealkoholické spirity, čepovaná piva a pivní speciály, vína z Itálie a Španělska i nejoblíbenější koktejly. Všechno kompletně bez alkoholu.
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