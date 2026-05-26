Kupka se pustil do Babiše: O střetu zájmů lže, část firem do fondu nezahrnul
Premiér Andrej Babiš podle předsedy ODS Martina Kupky lže, když tvrdí, že vyřešil svůj střet zájmů. Kupka novinářům řekl, že premiér nezveřejnil statut svěřenského fondu a část svých firem do něj vůbec nezahrnul.
Reagoval tak na dopis Evropské komise, která se českých úřadů dál doptává na okolnosti Babišova řešení majetkových poměrů. Podle serveru iROZHLAS.cz komisi nestačila dosavadní odpověď českých úřadů. Seznam Zprávy uvedly, že dokud nebude premiérův střet zájmů vyřešený, Brusel neproplatí žádné dotace firmám spojeným s Babišem.
Babiš napsal, že střet zájmů vyřešil daleko nad rámec českých i evropských zákonů. Evropská komise je podle něj nucena reagovat na podněty české opozice. Premiér zároveň předpokládá, že záležitost skončí poté, co české úřady odpoví.
Realitní CLUB duben 2026
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu. Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia…
Kupka ale tvrdí opak. „Veřejnost a nikdo nezná oficiálně statut svěřenského fondu, jak jsou tedy skutečně ošetřena jednotlivá práva v jeho rámci a zda opravdu Andrej Babiš nemůže zprostředkovaně zasahovat do vedení společnosti Agrofert,“ řekl po jednání s prezidentem Petrem Pavlem.
Podle Kupky dopis Evropské komise upozorňuje také na další společnosti, které Babiš do fondu nezahrnul. Zmínil například reprodukční kliniky, které čerpají peníze z veřejného zdravotního pojištění. Pravidla v této oblasti přitom podle něj určuje vláda.
Předseda Sněmovny a šéf koaliční SPD Tomio Okamura se vyjádřil k dopisu Evropské komise, který se týká možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z ANO. Podle Okamury musí platit, že zákony dodržují všichni stejně a dotace nečerpá nikdo, kdo na ně nemá nárok.
„Dotace jsou zlo.“ Okamura se vyjádřil k Babišovu střetu zájmů
Politika
Předseda Sněmovny a šéf koaliční SPD Tomio Okamura se vyjádřil k dopisu Evropské komise, který se týká možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z ANO. Podle Okamury musí platit, že zákony dodržují všichni stejně a dotace nečerpá nikdo, kdo na ně nemá nárok.
„Znamená to, že v tomhle případě je ten, kdo určuje pravidla, stejně tak na tom prvním konci toho finančního potrubí jako na tom druhém. A tohle je přesně věc, která vytváří nerovné podmínky a Andrej Babiš ji nevyřešil. Je to zcela zjevné a není o tom vůbec pochyb,“ uvedl Kupka.
Babiš vložil letos v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust. Tím chtěl svůj střet zájmů vyřešit. Státní zemědělský intervenční fond následně na základě analýz uvedl, že řešení je v souladu s českou i evropskou legislativou, a holding tak podle něj může dál čerpat dotace.
Spor o to, kdo bude Česko zastupovat na summitu NATO, se dál vyostřuje. Prezident Petr Pavel dává najevo, že je připraven bránit své pravomoci i u Ústavního soudu, pokud ho vláda z delegace vynechá. Zároveň ale doufá, že k tak tvrdému střetu s kabinetem nakonec nedojde.
Spor o summit NATO: Kompetenční žalobu mám připravenou, hlásí Pavel
Politika
Spor o to, kdo bude Česko zastupovat na summitu NATO, se dál vyostřuje. Prezident Petr Pavel dává najevo, že je připraven bránit své pravomoci i u Ústavního soudu, pokud ho vláda z delegace vynechá. Zároveň ale doufá, že k tak tvrdému střetu s kabinetem nakonec nedojde.
Seznam Zprávy ale už dříve uvedly, že fond tak postupoval přesto, že Evropská komise Česko varovala. Podle ní zůstává Babišovo řešení střetu zájmů podle mnohých expertů problematické.
Česko v polovině března odpovědělo vysoce postavenému úředníkovi Evropské komise Hugu Sobralovi na jeho dopis, v němž žádal ujištění, že se v Česku dodržuje česká i evropská legislativa ke střetu zájmů. Sobral podle iROZHLAS.cz minulý týden odpověděl, že česká reakce požadavky komise plně neřeší a některé záležitosti je třeba dál objasnit.
Evropská komise žádá mimo jiné právní posouzení fondu RSVP Trust nebo informace o společnostech SynBiol a Hartenberg Holding, které Babiš do fondu nevložil. V březnovém dopise Česko uvedlo, že fond RSVP Trust bude posouzen až ve chvíli, kdy některá z firem Agrofertu požádá o dotaci. Podle aktuálního dopisu komise to už učinila společnost Kostelecké uzeniny.