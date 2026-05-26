Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Politika Kupka se pustil do Babiše: O střetu zájmů lže, část firem do fondu nezahrnul

Kupka se pustil do Babiše: O střetu zájmů lže, část firem do fondu nezahrnul

Martin Kupka (ODS)
ČTK
nst
nst

Premiér Andrej Babiš podle předsedy ODS Martina Kupky lže, když tvrdí, že vyřešil svůj střet zájmů. Kupka novinářům řekl, že premiér nezveřejnil statut svěřenského fondu a část svých firem do něj vůbec nezahrnul.

Reagoval tak na dopis Evropské komise, která se českých úřadů dál doptává na okolnosti Babišova řešení majetkových poměrů. Podle serveru iROZHLAS.cz komisi nestačila dosavadní odpověď českých úřadů. Seznam Zprávy uvedly, že dokud nebude premiérův střet zájmů vyřešený, Brusel neproplatí žádné dotace firmám spojeným s Babišem.

Babiš napsal, že střet zájmů vyřešil daleko nad rámec českých i evropských zákonů. Evropská komise je podle něj nucena reagovat na podněty české opozice. Premiér zároveň předpokládá, že záležitost skončí poté, co české úřady odpoví.

Kupka ale tvrdí opak. „Veřejnost a nikdo nezná oficiálně statut svěřenského fondu, jak jsou tedy skutečně ošetřena jednotlivá práva v jeho rámci a zda opravdu Andrej Babiš nemůže zprostředkovaně zasahovat do vedení společnosti Agrofert,“ řekl po jednání s prezidentem Petrem Pavlem.

Podle Kupky dopis Evropské komise upozorňuje také na další společnosti, které Babiš do fondu nezahrnul. Zmínil například reprodukční kliniky, které čerpají peníze z veřejného zdravotního pojištění. Pravidla v této oblasti přitom podle něj určuje vláda.

Tomio Okamura

„Dotace jsou zlo.“ Okamura se vyjádřil k Babišovu střetu zájmů

Politika

Předseda Sněmovny a šéf koaliční SPD Tomio Okamura se vyjádřil k dopisu Evropské komise, který se týká možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z ANO. Podle Okamury musí platit, že zákony dodržují všichni stejně a dotace nečerpá nikdo, kdo na ně nemá nárok.

nst

Přečíst článek

„Znamená to, že v tomhle případě je ten, kdo určuje pravidla, stejně tak na tom prvním konci toho finančního potrubí jako na tom druhém. A tohle je přesně věc, která vytváří nerovné podmínky a Andrej Babiš ji nevyřešil. Je to zcela zjevné a není o tom vůbec pochyb,“ uvedl Kupka.

Babiš vložil letos v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust. Tím chtěl svůj střet zájmů vyřešit. Státní zemědělský intervenční fond následně na základě analýz uvedl, že řešení je v souladu s českou i evropskou legislativou, a holding tak podle něj může dál čerpat dotace.

Petr Pavel

Spor o summit NATO: Kompetenční žalobu mám připravenou, hlásí Pavel

Politika

Spor o to, kdo bude Česko zastupovat na summitu NATO, se dál vyostřuje. Prezident Petr Pavel dává najevo, že je připraven bránit své pravomoci i u Ústavního soudu, pokud ho vláda z delegace vynechá. Zároveň ale doufá, že k tak tvrdému střetu s kabinetem nakonec nedojde.

ČTK

Přečíst článek

Seznam Zprávy ale už dříve uvedly, že fond tak postupoval přesto, že Evropská komise Česko varovala. Podle ní zůstává Babišovo řešení střetu zájmů podle mnohých expertů problematické.

Česko v polovině března odpovědělo vysoce postavenému úředníkovi Evropské komise Hugu Sobralovi na jeho dopis, v němž žádal ujištění, že se v Česku dodržuje česká i evropská legislativa ke střetu zájmů. Sobral podle iROZHLAS.cz minulý týden odpověděl, že česká reakce požadavky komise plně neřeší a některé záležitosti je třeba dál objasnit.

Evropská komise žádá mimo jiné právní posouzení fondu RSVP Trust nebo informace o společnostech SynBiol a Hartenberg Holding, které Babiš do fondu nevložil. V březnovém dopise Česko uvedlo, že fond RSVP Trust bude posouzen až ve chvíli, kdy některá z firem Agrofertu požádá o dotaci. Podle aktuálního dopisu komise to už učinila společnost Kostelecké uzeniny.

Související

Šéf ANO Andrej Babiš

Pokud Babiš nevysvětlí střet zájmů, mimořádnou schůzi asi zopakujeme, hlásí budoucí opozice

Politika

ČTK

Přečíst článek
Stínová vláda ODS

Dalibor Martínek: Voliči chtějí plnokrevnou ODS, opozici k Babišovi. Zatím mají slabý vývar

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Potíže pro muniční iniciativu. Na munici pro Ukrajinu přispívá už jen polovina zemí

Ruské údery v Kyjevě
ČTK
ČTK
ČTK

Česká muniční iniciativa pro Ukrajinu naráží na nový problém. Podle Financial Times do ní finančně přispívá už jen devět zemí místo loňských osmnácti. Prezident Petr Pavel tvrdí, že projekt dál funguje, pokles podpory mu ale komplikuje pokračování. Agentura pro mezivládní obrannou spolupráci (AMOS), která iniciativu koordinuje, uvedla, že mechanismus muniční iniciativy funguje a finance z jednotlivých zemí přicházejí průběžně během roku.

„Iniciativa stále funguje, ale novou obtíží je, že do ní finančně přispívá jen zhruba devět zemí,“ citoval deník českého prezidenta. Vloni iniciativa, která podle Pavla zajistila zhruba polovinu velkorážní munice dodané Ukrajině ze zahraničí, mohla počítat s podporou 18 zemí.

AMOS uvedla, že finance od přispěvatelů přicházejí v průběhu celého roku v závislosti na schvalovacích procesech v jednotlivých státech. „Fakt, že ke konci května jsou v procesu projekty s osmi donory, je přibližně stejný průběh jako v předchozích letech. Celkový počet osmnácti partnerů je agregovaný souhrn všech participujících zemi. Například v roce 2025 bylo donorů 14 (včetně EU), ale vybráno bylo celkově o přibližně 54 procent financí více,“ dodala.

Česká vládní koalice, která nastoupila k moci v prosinci, původně uvažovala o tom, že iniciativu zcela zruší. Vláda premiéra Andreje Babiše nakonec souhlasila s pokračováním iniciativy s tím, že Česká republika nebude finančně přispívat na nákupy munice, ale bude pokračovat se zajištěním administrativy projektu.

Volodymyr Zelenskyj a Friedrich Merz

Zelenskyj odmítl německý plán pro Ukrajinu. V EU nechce být bez hlasu

Politika

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odmítl německý návrh, podle kterého by Ukrajina mohla získat přidružené členství v Evropské unii. Podle textu serveru Politico by takový model Kyjevu sice přinesl některé výhody, zároveň by ale Ukrajinu ponechal uvnitř evropského bloku bez plnohodnotného hlasu.

nst

Přečíst článek

Kdo iniciativu podporuje?

Český prezident, podle kterého se bude o iniciativě jednat i na červencovém summitu NATO v Ankaře, odmítl upřesnit, jaké země přestaly do iniciativy přispívat. Podle vojenského zdroje FT iniciativu nadále podporuje Německo, které patřilo mezi nejštědřejší dárce, a některé severské země. Podle zdroje některým státům připadá „divné přispívat do něčeho, co nemá skutečnou podporu vládních politiků ve zřizovatelské zemi“.

Muniční iniciativu na podporu Ukrajiny spustila Česká republika v roce 2024. Iniciativa měla pomoci Ukrajině čelit palební přesile ruské armády. Podle dubnového prohlášení českého ministra obrany Jaromíra Zůny iniciativa dostává finance pouze od zahraničních dárců.

Související

Nokia je zpět v kurzu. Akcie díky AI boomu letos vyletěly o 140 procent

Nokia
ČTK
nst
nst

Nokia se na burze vrací do hry. Akcie finské firmy letos podle agentury Bloomberg vzrostly o více než 140 procent a dostaly se nejvýše od roku 2008. Důvodem není nostalgie po časech legendárních telefonů a hry Snake, ale sázka investorů na to, že se z Nokie může stát jeden z dodavatelů infrastruktury pro boom umělé inteligence.

Trh firmu začíná oceňovat jinak než dřív. Nokia už pro část investorů není jen starý výrobce telekomunikačního vybavení, ale také hráč napojený na datová centra, cloud a optické sítě, které jsou pro AI stále důležitější. Právě optické technologie mají umožnit rychlejší a efektivnější přesun dat mezi výpočetními clustery.

Nadšení už se výrazně propsalo do ceny akcií. Očekávaný poměr ceny akcie k zisku na příštích 12 měsíců se od začátku roku více než zdvojnásobil zhruba na 36násobek. AI a cloudový byznys přitom v prvním čtvrtletí tvořil jen osm procent tržeb skupiny. „Snadné přecenění je pryč,“ uvedla Amanda Lyonsová ze společnosti Energy Group Capital. Podle ní je teď klíčové, zda přijde další růstová vlna.

Nokii pomohla loňská akvizice společnosti Infinera, která posílila její pozici v optických sítích. Tržby související s AI v prvním čtvrtletí vzrostly o 49 procent a firma v dubnu zlepšila výhled pro segmenty napojené na cloudové zákazníky. Dalším silným impulzem byla investice Nvidie ve výši jedné miliardy dolarů. Čipy Nvidie mají urychlit software Nokie pro sítě 5G a 6G a obě firmy mají zkoumat využití technologií Nokie v AI infrastruktuře Nvidie.

Širší trend

Růst Nokie zapadá do širšího trendu. Investoři letos hledají další společnosti, které mohou těžit z výdajů na AI infrastrukturu. Prudce posilovaly také akcie výrobců optických komponent, například amerických firem Lumentum a Coherent nebo evropských společností Soitec a Aixtron.

Zároveň ale zůstává otázkou, kolik budoucího růstu už je v ceně akcií započítáno. Průměrná cílová cena analytiků sledovaných Bloombergem je stále zhruba 25 procent pod současnou cenou a méně než polovina z nich doporučuje akcie Nokie kupovat. 

SpaceX míří na burzu s plány jako ze sci-fi. Musk chce AI infrastrukturu ve vesmíru i kolonii na Marsu

SpaceX míří na burzu s plány jako ze sci-fi. Musk chce AI infrastrukturu ve vesmíru i kolonii na Marsu

Zprávy z firem

Elon Musk chce poslat SpaceX na burzu a investorům ukazuje příběh, který by se dal shrnout jednoduše: internet ze satelitů dnes, AI ve vesmíru zítra, Mars pozítří. Firma ale ve svém prospektu zároveň varuje, že její nejodvážnější plány nemusejí komerčně vyjít.

nst, ČTK

Přečíst článek

„Stará Nokia nezmizela“

Slabinou zůstává starý byznys mobilních sítí. Ten stále tvoří více než polovinu tržeb Nokie, má nižší marže než segment napojený na AI a roky ho brzdí slabší investice telekomunikačních operátorů i ztráty důležitých kontraktů v USA. I proto část trhu vidí Nokii spíš jako kombinaci staré telekomunikační firmy a nového AI příběhu.

„Stará Nokia také nezmizela,“ upozornil analytik BNP Paribas Jakob Bluestone. Podle něj se ale díky úspěchům u cloudových zákazníků objevila představa, že z Nokie může být jakási menší verze amerických firem Arista Networks a Ciena.

Po letošním prudkém růstu tak další vývoj akcií závisí hlavně na tom, zda Nokia dokáže rozšířit objednávky mezi více zákazníků a proměnit AI poptávku ve vyšší ziskovost. Někteří investoři už ale vybírají zisky. Portfolio manažer fondu Skagen Vekst Sondre Solvoll Bakketun uvedl, že při současném ocenění vidí méně atraktivní poměr rizika a výnosu a fond svou pozici v posledních měsících výrazně snížil.

Související

Doporučujeme