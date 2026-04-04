newstream.cz Politika Rusko chce „léčit" ženy, aby rodily. Ony mluví o nátlaku a krutosti

Rusko chce „léčit" ženy, aby rodily. Ony mluví o nátlaku a krutosti

Myšlenku „léčit“ ženy, aby chtěly mít děti, považují Rusky za nátlakovou, krutou a neproveditelnou. Podle nich takový přístup jen stěží pomůže zvrátit dramatický pokles porodnosti, která je nyní nejnižší za posledních 200 let, napsala agentura AFP.

Ruské ministerstvo zdravotnictví letos v únoru schválilo nové směrnice, podle nichž by zdravotníci měli ženy, které nechtějí mít děti, posílat k psychoterapeutům. Cílem je „podpořit u nich pozitivní postoj k mateřství“. Ženy oslovené AFP jsou však skeptické.

„Nevidím se jako matka a nevidím ani žádný důvod, proč by mě dítě učinilo šťastnější,“ řekla 25letá IT specialistka Marija. „Možná svůj názor změním. Ale tento stát dělá vše pro to, aby se tak nestalo,“ dodala.

Hluboká demografická krize

Rusko čelí hluboké demografické krizi. Porodnost činí 1,4 dítěte na ženu, což je výrazně pod hranicí 2,1, kterou demografové považují za nutnou pro udržení populace. Situaci navíc zhoršilo nasazení stovek tisíc mladých mužů do bojů na Ukrajině v posledních čtyřech letech.

Prezident Vladimir Putin opakovaně varuje, že země může čelit „úplnému vymření“, pokud se trend nezmění. Marija však vládní kroky označuje jako „k pláči“.

„Utahování šroubů, znemožnění přístupu k bezpečným potratům, vymývání mozků lidem, chvástání se údajně velkými příspěvky (na děti) a posílání žen k psychologům – to je kruté a naprosto neúčinné,“ řekla. „Každý ví, co ženy opravdu chtějí: sociální jistoty, odpovídající příjmy, dostupné bydlení a ze všeho nejvíce klid a bezpečí.“

„Propagování bezdětnosti“

Vedle doporučení psychoterapie ruské úřady zakázaly i takzvané „propagování bezdětnosti“. Veřejné debaty o rozhodnutí nemít děti se tak dostaly mimo zákon a porušení může být pokutováno až 400 tisíc rublů (104 tisíc korun). V posledních letech stát také zpřísnil legislativu kolem potratů a přiměl většinu soukromých klinik tento zákrok omezit či zcela zakázat.

„Nejdříve je třeba vytvořit podmínky, které by ženu skutečně přiměly chtít dítě. A ne na ni jakkoli tlačit,“ uvedla 29letá rehabilitační specialistka Anastasija. Sama dítě nechce především z finančních důvodů.

„Moje měsíční výplata činí asi 100 tisíc rublů (26 tisíc korun). Nevím, jak by dnes bylo možné našetřit si na byt,“ řekla. Vysoká inflace a úroky hypoték, které vystoupaly až na 20 procent, situaci dále zhoršují.

Anastasija upozornila také na „chybějící otcovskou kulturu“. Podle ní se v Rusku jen málo mužů podílí na výchově dětí a po rozvodu často zůstává žena na vše sama. Země má přitom jednu z nejvyšších rozvodovostí na světě.

Obavy mají i ženy, které děti mít nemohou. Učitelka angličtiny Margarita varuje, že iniciativa ministerstva zdravotnictví „způsobí ještě více škod na duševním zdraví žen, protože je postaví na úroveň vyvrhelů“.

Kritika zaznívá i od matek. „Věřím, že žena má mít právo nechtít dítě. Proč rodit, když nechcete? Proč nutit ženy přivést na svět nechtěné děti?“ řekla 45letá lékařka a dvojnásobná matka Irina.

Muži oslovení AFP byli naopak méně kritičtí. Devětačtyřicetiletý Maxim považuje směrnici za pouhé doporučení. A rozhodnutí nemít děti? „To je nezdravé,“ uvedl.

RECENZE: Moravský vrabec jako od babičky. Vinohrady nemusejí být drahé

Podnik Apetit na Vinohradské třídě
Dalibor Martínek / Newstream
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Svíčková na smetaně, moravský vrabec se špenátem a bramborovým knedlíkem. Tato jídla jsou na menu pravidelně, občas hovězí stroganov, někdy dokonce již v českých restauracích málo vídaný jihočeský kuba. Na klasická česká jídla si v podniku Apetit na Vinohradské třídě věří. Aby ne, každý den navaří stovky porcí české klasiky. Recepty mají lety prověřené, odvařené, dotažené k optimální chuti.

Celkem nenápadný podnik nedaleko náměstí Jiřího z Poděbrad místní dobře znají. Nepropsal se do gurmánských žebříčků, ale na české klasice nedělá chyby. Podnik nabízí chlebíčky a dortíky, je však vyhlášený svými obědy.

Kdo chce mít za pět minut od okamžiku, kdy prošel dveřmi, před sebou na talíři jídlo, je na správném místě. Přestože kolem poledne bývají fronty. Ty však rychle postupují vpřed. Vezmete si tácek, příbor a ubrousky, za pět minut sedíte s obědem. Jde o skutečný fast food. Kdo nechce trávit na obědě hodinu a dobře se přitom najíst, tam se nesplete.

Příznivé ceny

Co víc, ceny jsou nadmíru příznivé. To se v dnešní době cení. Kuřecí stehno na paprice, 139 korun. Knedlík za šest korun, kopeček rýže za dvanáct. Vepřový řízek vyjde na 109 korun. Každý se tady vejde pod dvě stě korun. Zmíněný moravský vrabec se špenátem a čtyřmi knedlíky, bratru za 158 korun. S jídlem bez masa se dá dostat pod sto korun. Žádné polotovary, vše se vaří v přilehlé kuchyni.

K tomu nikdy nechybí v nabídce dvě polévky, obvykle hovězí vývar s játrovými knedlíčky nebo gulášová, čočková, každá za 45 korun. Za to se obvykle nedá pořídit v běžné kavárně ani kafe. Kvůli kombinaci zaručené kvality a přijatelné ceny tam nemají o hosty nouzi. Ano, není to vysoká gastronomie, ani tam nehledí do kalorických tabulek. Ale kdo má rád dobré jídlo, dobře ví, že tuk nese chuť.

Veleúspěšný Vinohradský koncept. Zatímco v přilehlých provozovnách po pár letech točí doslova jedna potrefená husa za druhou, se smažákem za 230 korun, na produkci tohoto nízkonákladového provozu se stojí fronty.

Kdo by měl obavu, že by se návštěvou zařízení dostal do společnosti chudých penzistů, pletl by se. Podnik vyhledávají místní zaměstnanci, včetně úředníků centrály Všeobecné zdravotní pojišťovny, která sídlí hned naproti. Ano, to je to místo, které pravidelně navštěvují protikorupční policisté. Ostatně i policisté nebo záchranáři, kteří nemají času nazbyt, se v tomto podniku často stravují. Také rodiny s dětmi, když o víkendu nestihly navařit.

Gymnázia táhnou, řemesla chybí. Proč deváťáci ignorují lépe placenou práci?

Šikovný řemeslník dnes vydělává více než průměrný vysokoškolák
iStock
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Zatímco se v hospodách stále mluví o „zlatých českých ručičkách“, realita letošních přijímaček na střední školy ukazuje pravý opak. Nastupující generace sází na úplně jinou kartu: místo úzké specializace volí otevřené dveře.

Data Cermatu jsou v tomto ohledu jednoznačná. Do prvního kola se přihlásilo přes 156 tisíc uchazečů a tři čtvrtiny z nich dávají v první prioritě přednost maturitním oborům. Zatímco zájem o lycea raketově roste a gymnázia si drží své, učiliště zůstávají spíše „druhou volbou“.

Tržní paradox

Vzniká tu tak tržní paradox. Firmy zoufale volají po lidech, kteří umí vzít do ruky nářadí. Podle Asociace malých a středních podniků v Česku chybí zhruba 100 tisíc řemeslníků. Trh práce by je okamžitě pohltil a nadprůměrně je zaplatil. Přesto se do těchto oborů mladí nehrnou.

Tento nesoulad mezi potřebami ekonomiky a rozhodováním deváťáků má však svou logiku. Podle analýz může umělá inteligence v příští dekádě ovlivnit až 40 procent pracovních pozic v Česku. Pokud více než polovina generace Alfa bude vykonávat profese, které dnes ještě ani neexistují, dává smysl neuzavírat si kariérní cestu příliš brzy. Rodiče tak kupují svým dětem „čas na rozmyšlenou“.

Jenže tím nafukujeme jinou bublinu. Český vzdělávací systém produkuje stále více maturantů, kteří automaticky míří na vysoké školy – v roce 2023 to bylo 64 procent z nich. Tuhle zdánlivě dobrou zprávu ale kazí realita: až 60 procent vysokoškoláků nedokončí zvolený obor a fakt, že čtvrtina absolventů odborných škol nakonec studuje jiný obor, než který se vystudovali.

Jinými slovy: vzděláváme se hodně, ale často neefektivně.

Budoucnost tak nebude patřit „držitelům diplomů“, ale lidem, kteří dokážou kombinovat znalosti s dovednostmi: kriticky myslet, rychle se učit, komunikovat a přizpůsobovat se. Právě to jsou kompetence, které formální vzdělání samo o sobě negarantuje.

Zatímco část společnosti stále věří, že titul je jistota, trh práce už tuto logiku opustil. Šikovný řemeslník dnes může vydělávat více než průměrný vysokoškolák. Manuální práce se kvůli nedostatku lidí stává vzácným, a tedy drahým, statkem.

Deváťáci nevolí „snadnější cestu“, jak se často říká. Volí si co nejširší manévrovací prostor v době, kdy jistoty mizí rychleji než kdy dřív.

