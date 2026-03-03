Vyberte si z našich newsletterů

Babišův Hartenberg expanduje: Třetí klinika umělého oplodnění v Británii

Umělé oplodnění
Společnost FutureLife, která se zaměřuje na umělé oplodnění, rozšiřuje své působení v Británii. Nedaleko Londýna koupila kliniku Herts & Essex Fertility Centre. Jde už o třetí akvizici skupiny na britském trhu. Podle odhadů se cena pohybovala ve stovkách milionů korun.

FutureLife ovládá holding Hartenberg, jenž spravuje zejména investice premiéra Andreje Babiše (ANO). Menšinový podíl v něm drží britský investiční fond CVC Capital Partners.

Klinika Herts & Essex Fertility Centre funguje více než 30 let. Každoročně provede přes 1000 léčebných cyklů a podle vlastních údajů pomohla na svět více než 8000 dětí. „Tato akvizice jen potvrzuje naši pozici evropské jedničky z pohledu počtu IVF cyklů, které naše kliniky ročně provedou. Zároveň chystáme další akvizice, jen letos bychom chtěli ještě vstoupit na dva nové trhy,“ uvedl šéf a spolumajitel Hartenbergu Jozef Janov.

Desítky klinik

FutureLife dnes provozuje přibližně 60 klinik v 16 zemích. Zaměstnává více než 2100 odborníků a ročně provede přes 77 tisíc cyklů umělého oplodnění. O pozici evropské jedničky soupeří česká skupina se španělskou IVIRMA, která je silná především v západní Evropě.

Na britský trh vstoupila FutureLife v roce 2022 koupí londýnské kliniky The Centre for Reproductive and Genetic Health (CRGH) za několik miliard korun. O dva roky později převzala Bristol Centre for Reproductive Medicine (BCRM) v jihozápadní Anglii.

Kvůli střetu zájmů převedl Andrej Babiš do svěřenského fondu holding Agrofert, investiční skupinu Hartenberg Holding však nikoli. V ní prostřednictvím firmy SynBiol drží 87,75 procenta podílu. Dalších 9,75 procenta vlastní Janov a zbytek připadá šéfovi akvizic Agrofertu Liboru Němečkovi. Hartenberg vedle reprodukčních klinik investuje také do nemovitostí, potravinářství, oděvních značek či e-shopů.

