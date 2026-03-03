Babišův Hartenberg expanduje: Třetí klinika umělého oplodnění v Británii
Společnost FutureLife, která se zaměřuje na umělé oplodnění, rozšiřuje své působení v Británii. Nedaleko Londýna koupila kliniku Herts & Essex Fertility Centre. Jde už o třetí akvizici skupiny na britském trhu. Podle odhadů se cena pohybovala ve stovkách milionů korun.
FutureLife ovládá holding Hartenberg, jenž spravuje zejména investice premiéra Andreje Babiše (ANO). Menšinový podíl v něm drží britský investiční fond CVC Capital Partners.
Klinika Herts & Essex Fertility Centre funguje více než 30 let. Každoročně provede přes 1000 léčebných cyklů a podle vlastních údajů pomohla na svět více než 8000 dětí. „Tato akvizice jen potvrzuje naši pozici evropské jedničky z pohledu počtu IVF cyklů, které naše kliniky ročně provedou. Zároveň chystáme další akvizice, jen letos bychom chtěli ještě vstoupit na dva nové trhy,“ uvedl šéf a spolumajitel Hartenbergu Jozef Janov.
Vláda si schválila etický kodex. Dokument plný vzletných vět o důvěře veřejnosti, prevenci střetu zájmů a povinnosti opustit jednání už při pouhém „zdání“ konfliktu. Na papíře působí přesvědčivě. Jenže česká politika má dlouhodobě problém ne s tím, co píše do dokumentů, ale s tím, co skutečně dělá.
Michal Nosek: Kodex snese vše, jaká ale bude realita?
Názory
Vláda si schválila etický kodex. Dokument plný vzletných vět o důvěře veřejnosti, prevenci střetu zájmů a povinnosti opustit jednání už při pouhém „zdání“ konfliktu. Na papíře působí přesvědčivě. Jenže česká politika má dlouhodobě problém ne s tím, co píše do dokumentů, ale s tím, co skutečně dělá.
Desítky klinik
FutureLife dnes provozuje přibližně 60 klinik v 16 zemích. Zaměstnává více než 2100 odborníků a ročně provede přes 77 tisíc cyklů umělého oplodnění. O pozici evropské jedničky soupeří česká skupina se španělskou IVIRMA, která je silná především v západní Evropě.
Na britský trh vstoupila FutureLife v roce 2022 koupí londýnské kliniky The Centre for Reproductive and Genetic Health (CRGH) za několik miliard korun. O dva roky později převzala Bristol Centre for Reproductive Medicine (BCRM) v jihozápadní Anglii.
Kvůli střetu zájmů převedl Andrej Babiš do svěřenského fondu holding Agrofert, investiční skupinu Hartenberg Holding však nikoli. V ní prostřednictvím firmy SynBiol drží 87,75 procenta podílu. Dalších 9,75 procenta vlastní Janov a zbytek připadá šéfovi akvizic Agrofertu Liboru Němečkovi. Hartenberg vedle reprodukčních klinik investuje také do nemovitostí, potravinářství, oděvních značek či e-shopů.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.