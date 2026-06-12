Kam zajít, co ochutnat a co stojí za pozornost

Odebírat newsletter
newstream.cz Enjoy Dusíková káva, fialové latte i obláčková matcha. 6 trendů, které musíte v Praze ochutnat

Dusíková káva, fialové latte i obláčková matcha. 6 trendů, které musíte v Praze ochutnat

Dusíková káva, fialové latte i obláčková matcha. 6 trendů, které musíte v Praze ochutnat
Cafefin, užito se svolením
Petra Martínková
Petra Martínková

Káva už dávno není jen espresso s mlékem. Pražské kavárny objevují dusíkovou kávu s pěnou jako Guinness, fialové Ube Latte, obláčkovou matchu i kokosové americano. Vybrali jsme šest trendů, které právě dobývají svět a které už ochutnáte i v Praze.

Moje první káva v životě byl turek. Černý a hořký, z poněkud pochybného „Café Baru“ na maloměstě kdesi v srdci Slovácka. Bylo mi dvanáct, žaludek protestoval a do očí se draly slzy, ale vydržela jsem. Od téhle formativní zkušenosti uplynuly více než tři desítky let. Z časů, kdy vrcholem kavárenské nabídky bývalo „presso s mlíkem“ a sklenkou Mattonky, jsme se dostali do éry nápojů, jejichž názvy i vzhled připomínají položky ze snového menu futuristického filmu: Nitro Coffee, Coconut Americano, Ube Latte, Tahini Latte, Matcha Cloud nebo třeba Mont Blanc Coffee.

Seznamte se s nejzajímavějšími kavárenskými trendy, které právě dobývají svět a pomalu si nacházejí cestu i do Prahy.

Nitro Coffee: Jedno čepované…kafe!

Čepuje se ledová, přímo z pípy do sklenice. Hustou krémovou pěnou i sametovou texturou nápadně připomíná slavné pivo Guinness. Když ji popíjíte v letním horku, prostoupí vás příjemná svíravost, lehoučká nasládlost, jasně patrné ovocné tóny a nebezpečně návyková svěžest. Seznamte se s Nitro Coffee - za studena louhovanou kávou sycenou dusíkem, která má potenciál stát se největším hitem léta.

Nitro Coffee od Můj šálek kávy Nitro Coffee od Můj šálek kávy ORIENTAL COLD BREW TONIC, Ledové Matcha kokos od The Miners 11 fotografií v galerii

Za vznikem tohoto trendu stojí americká pražírna Stumptown Coffee Roasters. Ta začala experimentovat s takzvaným cold brew, kávou, která se místo horké vody louhuje dlouhé hodiny za studena. Výsledný kávový koncentrát se následně nasytí dusíkem a čepuje se z pípy podobně jako pivo.

Právě dusík dává Nitro Coffee onu charakteristickou krémovost a hustou pěnu. Zároveň vytváří „lavinový efekt“, při němž drobné bublinky zdánlivě stékají po stěnách sklenice dolů a vytvářejí hypnotickou podívanou připomínající tekutý písek.

„Droboučké bublinky dusíku v nitro nápojích zaplní celou sklenici a vy máte pocit, jako byste pili hustou krémovou pěnu. Nejsou tak agresivní jako klasické CO₂, takže vlastně nevnímáte, že pijete perlivý nápoj, a přitom vás bezvadně osvěží,“ popisuje Adéla Flejšarová z pražírny Doubleshot.

Výsledkem je nečekaně jemná, sametová a dokonale osvěžující ledová káva, která v horkých dnech funguje jako spolehlivý životabudič.

Ceviche z čerstvého tuňáka s jalapeño omáčkou, paprikou, cherry rajčaty, červenou cibulí, koriandrem a dýňovými semínky. Chuťově krásně svěží, intenzivní a lehce pikantní.

RECENZE: Vinohradská Eleven páruje jedenáct jídel s koktejly, které berou dech

Enjoy

Vinohradská restaurace Eleven patří k nejzajímavějším novým podnikům v Praze. Sází na atmosféru, sezónní menu a drinky namíchané přesně k jednotlivým chodům. Výsledkem je zážitkový podnik, který působí intimně, promyšleně a přitom překvapivě nenuceně.

Petra Martínková

Přečíst článek

Kde si dát v Praze čepované Nitro Coffee

V Praze zatím Nitro Coffee nepatří mezi běžnou součást kavárenských menu, několik podniků ji však přece jen nabízí. Načepují vám ji například v kavárně Můj šálek kávy, v Mugshot Coffee na Vinohradech, v Cafe Tone nebo v dejvickém Místě.

Čepovanou nitro kávu můžete pak ochutnat i v novém espresso baru Loka v Masaryčce nebo třeba v pivotéce Craft House nedaleko Karlova náměstí.

Zajímavou variantu nabízí také Café KávOkno v Ostrovní ulici. Na menu zde najdete takzvané Nitro Batch Brew, tedy filtrovanou překapávanou kávu sycenou dusíkem. Oproti klasickému Nitro Cold Brew bývá aromatičtější, lehčí a více vyniknou její ovocné tóny.

KávOkno navíc nabízí ještě jednu neobvyklou specialitu - Nitro Cascaru. Jde o osvěžující nápoj připravovaný ze slupek kávových třešní, který se stejně jako Nitro Coffee čepuje z pípy za pomoci dusíku. Přestože pochází z kávovníku, chutná podobně jako ledový čaj. Typické jsou pro něj tóny šípků, sušeného ovoce a medu, jemné perlení a krémová pěna. Ve srovnání s klasickou kávou obsahuje také méně kofeinu.

Signature dish bistra Kubistro

Jediná kubánská restaurace v Praze láká na exotiku i šéfkuchaře, který vařil pro Rolling Stones

Enjoy

V Kubistru nečekejte mexickou pálivost ani turistickou karikaturu Kuby. Tohle vršovické bistro sází na tropické suroviny typické pro kubánskou a karibskou kuchyni, poctivě připravené maso a rum. Na talíři tu najdete „staré hadry“, „smaženou krávu“ i mořské plody s chorizem. A celé to chutná neskutečně, píše v novém díle seriálu Foodstream Petra Martínková.

Petra Martínková

Přečíst článek

Tahini Latte: Překvapivě dobrý hipsterský výlet do Orientu

Hit evropských i amerických kaváren a zároveň oblíbený nápoj samotných baristů. Tahini Latte kombinuje klasické espresso, našlehané mléko a malé množství tahini - pasty z pražených sezamových semínek, která je známá především z blízkovýchodní kuchyně. Často se doslazuje medem, datlovým nebo javorovým sirupem, které zjemňují přirozenou hořkost kávy i lehce nahořklé tóny sezamu. Někde se setkáte také s přídavkem skořice, kardamomu nebo špetky mořské soli.

Výsledkem je sytá, krémová a překvapivě harmonická káva s výrazně oříškovou, lehce zemitou a jemně slano-sladkou chutí. Tahini totiž funguje podobně jako arašídové máslo. Kávu zahustí, dodá jí sametově plnou texturu a bohatší chuťový profil.

Tahini káva vznikla původně jako průsečík blízkovýchodních a izraelských bister a snahy amerických hipsterských kaváren nabízet neotřelé chuťové kombinace. Na rozdíl od mnoha jiných virálních hitů ale její popularita nestojí jen na líbivém vzhledu a netradiční orientální chuti.

Sezamová pasta totiž obsahuje bílkoviny, vlákninu a řadu minerálních látek, jako je vápník, hořčík nebo železo. Ve srovnání s drinky ochucenými čistě jen sladkými sirupy tak přináší zajímavou nutriční hodnotu.

Zdravé tuky a bílkoviny v tahini navíc zpomalují vstřebávání kofeinu. Kávová energie se díky tomu uvolňuje postupně a vydrží vám o něco déle než po klasickém Latte.

Sober Bar

Sober Bar bude český unikát. Praha už brzy otevře první čistě nealkoholický bar

Enjoy

V Italské ulici, pár kroků od pražského náměstí Míru, už za pár týdnů otevře český unikát – první čistě nealkoholický bar Sober Bar. Nabídne špičkové nealkoholické spirity, čepovaná piva a pivní speciály, vína z Itálie a Španělska i nejoblíbenější koktejly. Všechno kompletně bez alkoholu.

Petra Martínková

Přečíst článek

Kde si dát v Praze Tahini Latte

V pražských kavárnách se s Tahini Latte zatím setkáte spíše výjimečně. Ochutnat ho můžete zejména jako sezónní specialitu coffee spotů, na stálém menu ho ale mají třeba pobočky kavárny Typika v Holešovicích, Nuslích, Vršovicích nebo Karlíně.

Mont Blanc Coffee: Netřepat, nemíchat, ochutnat

Výběrová káva, hedvábný smetanový krém a jemně strouhaná pomerančová kůra. Mont Blanc Coffee, seznamte se. Nápoj inspirovaný slavným francouzským dezertem Mont Blanc se v posledních letech šíří z Jižní Koreje a Japonska do kaváren po celém světě.

Jeho základem je espresso nebo cold brew podávané na ledu, často doplněné čerstvou pomerančovou šťávou. Navrchu pak je hustá polotekutá „čepice“ ze studené infuzované smetany, kterou baristé ochucují vanilkou, citrusy, pomerančovou kůrou, mořskou solí nebo na podzim také kaštanovým krémem.

Mont Blanc Coffee se zásadně nemíchá ani nepije brčkem. Jeho kouzlo spočívá totiž ve vrstvení chutí. Když se napijete přímo přes okraj sklenice, nejprve ucítíte lehkost a jemnou sladkost krému, často ovoněného citrusy či pomeranči. Teprve poté nastoupí intenzivnější hořká chuť kávy s její příjemnou ovocnou aciditou.

Proteinové pudinky, proteinové bio chipsy, proteinové šunky a jogurty

Sacharidy jako nepřítel, high protein jako spasitel a nebezpečný meloun. Doktorka potravin boří mýty, kterým možná věříte i vy

Enjoy

Zdravé jídlo je dnes velký byznys. Regály plní proteinové výrobky, funkční nápoje a superpotraviny, sociální sítě zase rady o kortizolu, glukóze nebo sacharidech. Jenže kde končí skutečná výživa a začíná marketing? V rozhovoru s nutriční specialistkou Vendulou Popelkovou, známou na sítích jako @doktorkapotravin, boříme nejčastější mýty o jídle a vysvětlujeme, proč zdravá strava nemusí být drahá ani složitá.

Petra Martínková

Přečíst článek

Kde si dát v Praze Mont Blanc Coffee

Pokud vás kombinace kávy, citrusů a smetanového krému láká, vyplatí se sledovat především moderní korejské a japonské kavárny a bistra. Na stálém menu má Mont Blanc Coffee třeba žižkovská kavárna a matchárna Sensu, Blumery na Jiřího z Poděbrad nebo například Elias Coffee Shop ve Štěpánské. 

Ube Latte: Latéčko z fialové brambory jako nový hit

Pokud existuje nápoj, který dokonale vystihuje současnou kavárenskou kulturu, je to Ube Latte. Výrazně fialový, krémový drink, který se podává v horké i ledové variantě, chutná po vanilce, oříšcích a lehkém karamelu a především je neuvěřitelně fotogenický.

Svou příjemnou a přístupnou chutí tvoří výbornou alternativu pro ty, kterým nesedí zemitá chuť matchy. Není proto divu, že si během posledních let podmanil sociální sítě i evropské a americké kavárny včetně těch pražských.

Ube přitom není káva ani čaj. Ube je hlíza. Přesněji řečeno sladká fialová hlíza z Filipín, podobná batátu. Na rozdíl od něj má ale vanilkovo-oříškovou chuť, ve které můžete nalézt stopy pistácií nebo karamelu. Díky tomu se skvěle hodí do dezertů, koláčů, zmrzlin nebo právě drinků. Jeho delikátní sladká chuť a nepřehlédnutelná barva z ube udělaly jednu z nejžádanějších ingrediencí moderní kavárenské kultury.

Vejce s rybím salátem

Sekaná z králíka, vajíčko s rybím salátem a single dinners. Nový podnik Biskup od Ambiente je domácký a nečekaně návykový

Enjoy

Když jsem byla malá, můj děda - gurmán a požitkář - mě naučil, že nejlepší část kuřete je biskup. Lapidárně řečeno zadek. Taková ta křupavá, šťavnatá část, na kterou se většina lidí dívá skrz prsty, ale znalci ji milují. Od té doby mám biskupa spojeného s něčím dost neobvyklým, ale hodně dobrým. Když před pár dny na rohu ulic Dlouhá a Hradební otevřela skupina Ambiente svůj nový podnik Biskup, nemohla jsem odolat. Jejich Biskup je přesně takový, jako ona výše zmíněná část kuřete - dost neobvyklý a hodně dobrý.

Petra Martínková

Přečíst článek

Kde si dát v Praze Ube Latte

Ještě před rokem byste ube v Praze hledali jen obtížně. Pokud byste na něj vůbec narazili, pak nejspíš v některé z progresivních asijských kaváren. Dnes je situace jiná. Sice stále nejde o úplně běžnou položku, ale z pozice exotické rarity se pomalu přesouvá do stálého kavárenského provozu.

Vizuálně i chuťově povedené ube nápoje můžete ochutnat ve vyhlášeném vietnamském podniku Cafefin na náměstí Jiřího z Poděbrad. Jemné a krémové Ube Latte nabízí také Tisse Bakery nebo skandinávsky laděné bistro GRØN v Anglické ulici. Další zajímavé speciality z téhle fialové „brambory“ pak najdete v Cafe Gate na Národní třídě nebo v Le Peonia Flower Café na Václavském náměstí.

Matcha Cloud: Čaj, se kterým budete jako na obláčku

Matcha už dávno není jen tradiční japonský čaj, který byste ještě před pár lety sehnali pouze ve specializovaných, lehce esoterických čajovnách. Za poslední dekádu se kolem ní vytvořil celý kavárenský vesmír. Tento jemně mletý zelený čaj si dnes můžete dát v nejrůznějších podobách - od Strawberry Matcha přes Mango Matcha až po kombinace s kokosem, espressem nebo třeba proteinem. Největším hitem posledních měsíců je ale jednoznačně Matcha Cloud - nápoj, který vypadá jako obláček.

Na první pohled nejde o nic složitého. Ve sklenici se vrství ledově vychlazená matcha a hustá, za studena našlehaná mléčná pěna připomínající oblaka. Právě odtud pochází i poetické jméno jednoho z nejvýraznějších kávových a čajových trendů současnosti.

Za jeho popularitou však nestojí jen jméno nebo lákavý vzhled. Matcha totiž dokonale zapadá do současné wellness kultury. Obsahuje kofein, ale díky aminokyselině L-theanin působí jinak než káva. Energie nastupuje pozvolněji a je stabilnější, bez prudkých propadů a nervozity, které občas známe po klasickém espressu.

Šéfkuchař Bruxx Oldřich Matoušek

„Emoce musí ven, ale pánvemi už neházím.“ Šéfkuchař Bruxxu Matoušek o talentu i chutích Čechů

Enjoy

Už dvanáct let stojí v čele jedné z největších a nejnavštěvovanějších pražských restaurací, bruselské brasserie Bruxx. Inspiraci hledá v dávno zapomenutých francouzských kuchařkách a své recepty si zapisuje do Moleskineů. Čechy učí jíst dary moře, v listopadu vaří humry a na Vánoce znovu oživil tradici šneků. Jeho slávky jsou vyhlášené po celé Praze.

Petra Martínková

Přečíst článek

Matcha Cloud chutná jinak než klasické Matcha Latte. Zatímco tradiční verze bývá výrazná, lehce travnatá a pro někoho až příliš zemitá, hustá pěna v její obláčkové variantě celkový dojem výrazně zjemňuje. Výsledkem je drink, který si zachovává svěžest zeleného čaje, ale zároveň působí sametověji a téměř dezertně.

Právě v tom spočívá jeho největší síla. Matcha Cloud si navíc překvapivě dobře rozumí s ovocem. Ovocná sladkost totiž zjemní přirozenou natrpklost čaje a dodá nápoji další chuťový rozměr. Nadýchaná mléčná pěna pak vše propojí do lehkého, svěžího a harmonického celku.

Kde si dát v Praze Matcha Cloud

Matcha Cloud dnes najdete v Praze na mnoha místech. Mezi podniky, které se na moderní matcha drinky přímo zaměřují, patří například May Café na Vinohradech. Vedle klasické verze zde často připravují i sezónní ovocné variace kombinující zelený čaj s ovocem, našlehanou pěnou, espressem nebo fialovým ube.

Dalším místem, které se velmi rychle vypracovalo mezi pražskou matcha špičku, je žižkovská kavárna Sensu. Dát si tam můžete třeba Coconut Matcha Cloud s kokosovou vodou, osvěžující Matcha yuzu limonádu nebo Matcha Cloud Foam Latte.

Na „obláčkové“ varianty s nadýchanou studenou pěnou pak láká i vinohradský Matcha Crew v Rumunské ulici nebo okouzlující Paradiso Matcha Bar v Růžové ulici na Novém Městě. Dokonalé vizuální i chuťové variace tohoto trendu nabízí také Jun Matcha Bar v Opletalově, Format Coffee na Letné nebo v pobočky The Miners.

V korejském bistru BBred dostanete k toastu rukavice. A hned pochopíte proč

Enjoy

Kousek od pražského náměstí Jiřího z Poděbrad servírují korejské toasty tak plné náplní, že k nim ne náhodou dostanete i rukavice. Tenhle zážitek je totiž příjemně „messy“. Křupavé pečivo, vrstvy chutí a šťavnatá sousta dělají z BBred místo, kam se budete chtít vracet, píše v novém díle seriálu Foodstream Petra Martínková.

Petra Martínková

Přečíst článek

Coconut Americano: Malá dovolená v tropech

Ledová kokosová voda, jemná sladkost, lehce slaný tón a osvěžující mineralita. Coconut Americano patří k nejrychleji rostoucím letním kávovým trendům současnosti. Místo klasické vody se do espressa či americana přidává právě ta kokosová, která kávu zjemní a dodá jí exotický nádech. Ale pozor, exotika tu nehraje hlavní roli. Coconut Americano není přeslazený tropický koktejl, ale káva s nečekanou chuťovou hloubkou a příjemnou svěžestí.

Kořeny tohoto trendu sahají do Vietnamu, kde se v 90. letech objevila káva s našlehaným kokosovým krémem a kondenzovaným mlékem, která připomínala spíše dezert než běžný ranní životabudič.

Teprve o několik desetiletí později začali baristé v Austrálii, Singapuru a dalších světových metropolích experimentovat s její odlehčenou variantou. Hutný krém nahradila čistá kokosová voda a vznikl drink, který je podstatně méně sladký, výrazně osvěžující a naprosto ideální do horkého počasí.

Kde si dát v Praze Coconut Americano

V posledních měsících se Coconut Americano stalo obrovským hitem sociálních sítí a zahraniční média ho označují za jeden z největších kávových trendů současnosti. Podobně jako před lety legendární espresso tonic má i tento drink skvěle našlápnuto proniknout z výběrové kávové subkultury přímo do mainstreamových menu běžných kaváren a bister.

V Praze se s ním zatím setkáte převážně v rámci limitovaných letních nabídek, na několika místech ho ale mají i na stálém menu. Klasické Coconut Americano s kokosovou vodou (nikoliv mlékem) vám připraví například ve vyhlášeném podniku Cafefin na náměstí Jiřího z Poděbrad. Kokosovou kávu z kokosového mléka pak můžete kromě vietnamských spotů ochutnat třeba i v Coco Café nedaleko Tančícího domu. Variaci na Coconut Coffee pak nabízí v podobě Oriental Cold Brew Tonik třeba i vyhlášení The Miners.

Sledujte Foodstream

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Od turka k filtrům a matcha latté. Jak se z Čechů během čtvrtstoletí stala kávová elita

Enjoy

Zdeněk Pečený

Přečíst článek
italské espresso

Biohacking: Kofein je zdravý i toxický. Zkuste „neprůstřelné“ kafe

Enjoy

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

Sázka na odvahu vyšla. Restaurace 420 Radka Kašpárka servíruje vzpomínky na dětství

Enjoy

Petra Martínková

Přečíst článek

Skládací iPhone se blíží. Apple ho prozradil ve vlastním softwaru

Apple
ČTK
nst
nst

Apple ve svém novém softwaru zanechal zatím nejvýraznější stopy po chystaném skládacím iPhonu. Podle agentury Bloomberg se v iOS 27 a souvisejících aktualizacích objevují odkazy na skládací hardware, druhý displej i funkce určené pro větší a pružnější obrazovky.

Chystané zařízení má do řady iPhonů přinést nový formát po téměř dvaceti letech od jejího uvedení. Bloomberg dříve informoval, že skládací iPhone má být představen v září spolu s řadou iPhone 18 Pro. Cena má začínat kolem 2000 dolarů, tedy téměř 42 tisíc korun, a telefon má konkurovat skládacím modelům Samsungu a dalších výrobců.

Nové indicie pocházejí mimo jiné z první vývojářské betaverze iOS 27. Softwarový výzkumník vystupující pod přezdívkou M1Astra našel v první vývojářské betaverzi iOS 27 skryté odkazy na skládací zařízení. Jeden z mechanismů Apple interně označuje jako „foldState“. Další položky nazvané „mechanicalAngleDegrees“ a „angleDegrees“ naznačují, že software dokáže určit, pod jakým úhlem je zařízení otevřené.

Operační systém obsahuje také odkazy na aktualizovaný servisní nástroj Applu používaný při opravách displejů iPhonů. V iOS 27 se v něm objevují zmínky o sekundárním displeji, druhém krycím skle a dvou dalších světelných senzorech.

Větší obrazovka

Několik novinek ve veřejné verzi iOS 27 navíc působí jako příprava na zařízení s větší obrazovkou. Některé widgety mohou nově na iPhonu zabrat celou domovskou obrazovku. Aplikace jako Hudba, News nebo Počasí tak mohou využít větší plochu, což by se u skládacího iPhonu hodilo pro zobrazení více panelů vedle sebe.

Apple upravil také funkci zrcadlení iPhonu v nové verzi systému pro počítače Mac, nazvané macOS 27 Golden Gate. Připojený telefon je nově možné zobrazit ve větším rozvržení podobném iPadu. Bloomberg už dříve uvedl, že podpora rozměrů blízkých iPadu má být důležitou součástí práce se skládacím iPhonem.

Jensen Huang na veletrhu Computex 2026

Nvidia chystá superčipy, které změní počítače k nepoznání. Klávesnici nahradí AI agenti

Zprávy z firem

Šéf Nvidie Jensen Huang ohlásil první revoluci v osobních počítačích za 40 let. Klávesnici a myš mají postupně nahradit AI agenti. To je jeden z dopadů nového čipu, na němž Nvidia pracovala společně s Microsoftem v uplynulých třech letech, uvádí Financial Times.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Firma zároveň během vývojářské prezentace Platforms State of the Union mluvila o takzvané přizpůsobivosti aplikací. Vývojáři podle Applu nemají navrhovat software jen pro konkrétní zařízení a orientaci displeje, ale pro širší škálu velikostí obrazovek a poměrů stran. „Namísto navrhování pro konkrétní zařízení a orientace nyní navrhujete pro dynamický rozsah velikostí a poměrů stran,“ uvedla společnost.

Podobné stopy se v operačních systémech Applu objevují i proto, že firma software dopředu připravuje na budoucí hardware. Bloomberg upozorňuje, že další indicie míří také k nositelným zařízením s kamerami, například k AirPods nebo chytrým brýlím.

Nový systém pro Vision Pro například obsahuje schopnost rozpoznávat a analyzovat skutečné objekty v okolí uživatele. To zapadá do širší práce Applu v oblasti nositelné elektroniky.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Šéf Apple Tim Cook

Stanislav Šulc: Apple Inteligence zklamala i nadchla. Zaměření na bezpečnost je správná volba

Názory

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Český mostařský balet v Německu. Metrostav posadil 725 tun oceli na milimetry přesně

Ocelová konstrukce nového mostu
Metrostav
Michal Nosek
nos

V německém Münsteru se přes kanál Dortmund–Ems během dvou dnů přesunul nový most Pleistermühlenweg. Ocelová konstrukce o hmotnosti zhruba 725 tun, vyrobená i v Česku, musela přesně dosednout na ložiska. Pro Metrostav šlo o další důležitou zahraniční referenci. Český stavební gigant se po domácích kauzách a zákazu veřejných zakázek snaží posilovat reputaci hlavně technicky náročnými stavbami doma i v Evropě.

Na kanálu Dortmund–Ems v Münsteru se na začátku června odehrála stavební operace, která se vyznačovala přesnou choreografií. Nový most Pleistermühlenweg, téměř stometrová ocelová konstrukce o hmotnosti přibližně 725 tun, se během dvoudenní akce přesunul nad kanál řeky a dosedl na nově připravená ložiska.

Nový most Pleistermühlenweg

Nový most Pleistermühlenweg Konstrukce se plavila po vodě Nový most Pleistermühlenweg 7 fotografií v galerii

Hlavní bylo dostat most přes kanál. Šlo o milimetry, synchronizaci hydrauliky, samohybných podvozků, pontonů a týmů na obou březích. Chyba by znamenala zdržení celé stavby, ale také komplikaci pro důležitou německou vnitrozemskou vodní cestu, která spojuje průmyslové Porúří s řekou Ems.

Samotné usazení mostu představovalo technicky nejnáročnější část celé stavby. Konstrukci jsme před zaplavením vyzvedli do potřebné výšky, následně most převzaly samohybné podvozky SPMT Kamag, které pomocí pontonové sestavy a speciální manipulační techniky společnosti Sarens přešly s jednou stranou mostu na západní břeh kanálu a s druhou stranou mostu k betonové opěře na východní straně. Druhý den jsme pak most spustili hydraulickými systémy a s milimetrovou přesností ho usadili na ložiska,“ uvedl Kristián Karkusz ze společnosti Metrostav DIZ.

Náhrada za most z padesátých let

Nová konstrukce nahrazuje původní most z roku 1954. Ten už nestačil plánovanému rozšíření kanálu ani dnešním požadavkům na plavební profil. Münster přitom není jen univerzitní město kol a historického centra. Kanál Dortmund–Ems je pro něj technickou tepnou, která se musí přizpůsobovat současné nákladní lodní dopravě.

Investorem projektu je WSA Westdeutsche Kanäle, tedy německý vodocestný a plavební úřad. Hlavním stavebníkem je rakouská společnost BeMo Tunnelling ze Skupiny Metrostav, která zakázku na demontáž a novou výstavbu mostu získala v únoru 2024. Ocelovou část nového obloukového mostu zajišťovali kolegové ze Skupiny Metrostav.

Benešův most v Ústí usazují stavbaři na pilíře, rok prací přinesl komplikace

Benešův most visel o 20 centimetrů výš. Teď se historický oblouk vrací na nové pilíře

Zprávy z firem

Rekonstrukce Benešova mostu v Ústí nad Labem vstupuje do klíčové fáze. Stavbaři usazují historický ocelový oblouk na nové pilíře poté, co konstrukci kvůli opravě zvedli zhruba o 20 centimetrů, informoval mluvčí Skupiny Metrostav Radim Mana. Náročná stavba za stovky milionů korun se od začátku potýká s komplikovanou geologií, povodní, odhalenou poškozenou klenbou i rozdíly mezi původními plány a realitou. Hotovo má být do konce roku.

ČTK

Přečíst článek

Metrostav DIZ měl na starosti demontáž původní konstrukce, výrobu nové ocelové konstrukce, montáž i plavební operace. Hlavní montážní práce probíhaly od září 2025 do konce března 2026, poté pokračovaly natěračské práce. Finální instalace na začátku června byla vrcholem přípravy.

Česká ocel, evropská logistika

Ocelová konstrukce vznikala v dílnách Metrostavu DIZ v pražských Horních Počernicích a také v ostravské dílně VES Witkowitz. Mezi nejvýraznější prvky patří diagonální trubkový oblouk, který tvoří dominantu nového mostu. Vstupní plechy pocházely z německých hutí, další zpracování probíhalo v Itálii a Polsku.

Největší logistickou komplikací se stal nízký stav vody na Labi. Kvůli němu nemohly největší části mostu putovat přímo nejjednodušší vodní trasou. V roce 2025 se proto přesouvaly nejprve po silnici do Bratislavy, odkud pokračovaly lodní dopravou po Dunaji a Rýně až do západního Německa.

Cesta u podobných staveb často rozhoduje o tom, zda se podaří udržet harmonogram. Každý nadrozměrný díl znamená povolení, koordinaci přepravců, návaznost montáže a závislost na počasí i hladinách řek.

Most pro auta, cyklisty i pěší

Nový Pleistermühlenweg bude dlouhý téměř 100 metrů a široký bezmála 12,5 metru. Sloužit má automobilům, cyklistům i pěším. V Münsteru, kde je kolo téměř městskou institucí, nejde o okrajový detail, ale o zásadní součást dopravního propojení.

Metrostav razí další tunel v Norsku

Metrostav Norge razí tunel jen pár metrů pod obytnými domy Osla

Zprávy z firem

Metrostav Norge se podílí na výstavbě jednoho z klíčových projektů v oblasti Bærum – Gjønnes tunelu. Ten propojí Gjønnes s hlavní dopravní tepnou E18, která v úseku mezi městy Lysaker a Randstad právě prochází modernizací.

nos

Přečíst článek

Po usazení na ložiska budou následovat dokončovací práce. Pro veřejnost by se most měl otevřít v nejbližších dvou měsících. Součástí širšího projektu je také rozšíření kanálu Dortmund–Ems a úprava jeho profilu pro moderní lodní dopravu.

Důležitá reference

Nejviditelnější referencí posledních let je pro Metrostav Gottleubatalbrücke u Pirny v Sasku. Most dlouhý 916 metrů a vážící přes 7200 tun se klene údolím říčky Gottleuba ve výšce zhruba 70 metrů. Metrostav a BeMo Tunnelling zde v roce 2024 dokončily ocelovou konstrukci. Stavba je součástí dopravního napojení oblasti mezi Drážďany, Saským Švýcarskem a českou hranicí.

Pro české mostaře má podobná reference velkou hodnotu. Německý trh je náročný na kvalitu, dokumentaci, bezpečnost i přesnost harmonogramu. Zároveň je ale obrovský. Země řeší modernizaci mostů, dálnic, železnic i vodních cest a kdo se zde prosadí na jedné zakázce, může si otevřít dveře k dalším.

Úspěchy venku, těžké lekce doma

Za technickými úspěchy Skupiny Metrostav ale zůstává i nepohodlný domácí kontext. Metrostav a Metrostav Infrastructure měly od roku 2022 tříletý zákaz účasti ve veřejných zakázkách v souvislosti s druhou větví korupční kauzy Davida Ratha. Zákaz skončil v červnu 2025. Během této doby hrály v koncernu výraznější roli další společnosti skupiny, včetně Metrostavu DIZ.

Nová scéna Národního divadla

Druhá šance pro skleněnou kostku. Nová scéna projde největší proměnou od svého otevření

Reality

Skleněná budova Nové scény Národního divadla, výrazné dílo architekta Karla Pragnera, vstupuje po více než čtyřiceti letech do zásadní rekonstrukce. Projekt za více než dvě miliardy korun má přinést moderní divadelní technologie, energetické úspory i nové veřejné prostory, aniž by narušil architektonickou hodnotu památkově chráněné stavby.

nos

Přečíst článek

Do právní historie skupiny se znovu promítlo i letošní rozhodnutí Ústavního soudu, který zamítl stížnost společnosti Metrostav Infrastructure. Soud se zabýval přechodem trestní odpovědnosti na nástupnickou firmu po převodu části závodu Metrostavu. Jinými slovy: Metrostav už může znovu soutěžit, ale reputační zátěž z minulých kauz zůstává.

Doma: energetika, mosty a metro

V Česku mezitím Metrostav DIZ a další firmy skupiny zůstávají u velkých infrastrukturních a technologických projektů. Vidět je to například v areálu ČEPRO Hněvice na Litoměřicku, kde Metrostav DIZ dokončuje šest nových dvouplášťových nádrží na benzin a naftu. Projekt má zvýšit kapacitu terminálu a posílit státní palivové zásoby. Stavbaři zde už provedli tlakové zkoušky více než pěti kilometrů nových potrubních tras.

Další výraznou referencí skupiny je Dvorecký most v Praze, nové spojení mezi Podolím a Zlíchovem. Most je určen pro městskou hromadnou dopravu, cyklisty a pěší, nikoli pro běžnou automobilovou dopravu. Pro Prahu jde o jednu z nejvýraznějších nových dopravních staveb posledních let.

A pak je tu metro D. Největší pražský dopravní projekt posledních desetiletí je zároveň ukázkou, jak komplikované dokáže být zadávání obřích staveb v Česku. Druhý úsek metra D mezi Olbrachtovou a Novými Dvory prošel opakovanými spory, zásahy ÚOHS a novým výběrem dodavatele. Vítězné sdružení vede Subterra ze Skupiny Metrostav, spolu s partnery Hochtief a BeMo Tunnelling.

Norské tunely: prestiž, mráz a geologie

Zahraniční ambice Metrostavu se neomezují na Německo. Silnou pozici má skupina také v severských zemích. Metrostav Norge dokončil v roce 2025 svůj dosud největší projekt na norském trhu. Tunel Grenland, dvoutubusovou stavbu dlouhou 5,5 kilometru.

Práce provázely těžké geologické podmínky, poruchové zóny, průsaky vody i extrémní zima. Na začátku roku 2024 klesaly teploty až k minus třiceti stupňům Celsia. Takové prostředí testuje nejen pracovníky, ale i techniku, logistiku a schopnost plánovat náhradní postupy.

Podobně náročné jsou i další severské projekty. V norské Oddě pracuje Metrostav Norge na tunelových halách pro projekt Boliden. Firma sama popisuje extrémní sklony až 21,5 procenta, blízkost aktivních průmyslových instalací a přísná pravidla pro nakládání s vytěženým materiálem.

Související

Německá centrální banka v pátek kvůli negativním dopadům konfliktu na Blízkém východě zhoršila výhled německé ekonomiky na letošní i příští rok.

Bundesbank: Německý růst stojí na státních miliardách. Bez nich by přišel pokles

Money

ČTK

Přečíst článek