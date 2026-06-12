Dusíková káva, fialové latte i obláčková matcha. 6 trendů, které musíte v Praze ochutnat
Káva už dávno není jen espresso s mlékem. Pražské kavárny objevují dusíkovou kávu s pěnou jako Guinness, fialové Ube Latte, obláčkovou matchu i kokosové americano. Vybrali jsme šest trendů, které právě dobývají svět a které už ochutnáte i v Praze.
Moje první káva v životě byl turek. Černý a hořký, z poněkud pochybného „Café Baru“ na maloměstě kdesi v srdci Slovácka. Bylo mi dvanáct, žaludek protestoval a do očí se draly slzy, ale vydržela jsem. Od téhle formativní zkušenosti uplynuly více než tři desítky let. Z časů, kdy vrcholem kavárenské nabídky bývalo „presso s mlíkem“ a sklenkou Mattonky, jsme se dostali do éry nápojů, jejichž názvy i vzhled připomínají položky ze snového menu futuristického filmu: Nitro Coffee, Coconut Americano, Ube Latte, Tahini Latte, Matcha Cloud nebo třeba Mont Blanc Coffee.
Seznamte se s nejzajímavějšími kavárenskými trendy, které právě dobývají svět a pomalu si nacházejí cestu i do Prahy.
Nitro Coffee: Jedno čepované…kafe!
Čepuje se ledová, přímo z pípy do sklenice. Hustou krémovou pěnou i sametovou texturou nápadně připomíná slavné pivo Guinness. Když ji popíjíte v letním horku, prostoupí vás příjemná svíravost, lehoučká nasládlost, jasně patrné ovocné tóny a nebezpečně návyková svěžest. Seznamte se s Nitro Coffee - za studena louhovanou kávou sycenou dusíkem, která má potenciál stát se největším hitem léta.
Za vznikem tohoto trendu stojí americká pražírna Stumptown Coffee Roasters. Ta začala experimentovat s takzvaným cold brew, kávou, která se místo horké vody louhuje dlouhé hodiny za studena. Výsledný kávový koncentrát se následně nasytí dusíkem a čepuje se z pípy podobně jako pivo.
Právě dusík dává Nitro Coffee onu charakteristickou krémovost a hustou pěnu. Zároveň vytváří „lavinový efekt“, při němž drobné bublinky zdánlivě stékají po stěnách sklenice dolů a vytvářejí hypnotickou podívanou připomínající tekutý písek.
„Droboučké bublinky dusíku v nitro nápojích zaplní celou sklenici a vy máte pocit, jako byste pili hustou krémovou pěnu. Nejsou tak agresivní jako klasické CO₂, takže vlastně nevnímáte, že pijete perlivý nápoj, a přitom vás bezvadně osvěží,“ popisuje Adéla Flejšarová z pražírny Doubleshot.
Výsledkem je nečekaně jemná, sametová a dokonale osvěžující ledová káva, která v horkých dnech funguje jako spolehlivý životabudič.
Vinohradská restaurace Eleven patří k nejzajímavějším novým podnikům v Praze. Sází na atmosféru, sezónní menu a drinky namíchané přesně k jednotlivým chodům. Výsledkem je zážitkový podnik, který působí intimně, promyšleně a přitom překvapivě nenuceně.
RECENZE: Vinohradská Eleven páruje jedenáct jídel s koktejly, které berou dech
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Vinohradská restaurace Eleven patří k nejzajímavějším novým podnikům v Praze. Sází na atmosféru, sezónní menu a drinky namíchané přesně k jednotlivým chodům. Výsledkem je zážitkový podnik, který působí intimně, promyšleně a přitom překvapivě nenuceně.
Kde si dát v Praze čepované Nitro Coffee
V Praze zatím Nitro Coffee nepatří mezi běžnou součást kavárenských menu, několik podniků ji však přece jen nabízí. Načepují vám ji například v kavárně Můj šálek kávy, v Mugshot Coffee na Vinohradech, v Cafe Tone nebo v dejvickém Místě.
Čepovanou nitro kávu můžete pak ochutnat i v novém espresso baru Loka v Masaryčce nebo třeba v pivotéce Craft House nedaleko Karlova náměstí.
Zajímavou variantu nabízí také Café KávOkno v Ostrovní ulici. Na menu zde najdete takzvané Nitro Batch Brew, tedy filtrovanou překapávanou kávu sycenou dusíkem. Oproti klasickému Nitro Cold Brew bývá aromatičtější, lehčí a více vyniknou její ovocné tóny.
KávOkno navíc nabízí ještě jednu neobvyklou specialitu - Nitro Cascaru. Jde o osvěžující nápoj připravovaný ze slupek kávových třešní, který se stejně jako Nitro Coffee čepuje z pípy za pomoci dusíku. Přestože pochází z kávovníku, chutná podobně jako ledový čaj. Typické jsou pro něj tóny šípků, sušeného ovoce a medu, jemné perlení a krémová pěna. Ve srovnání s klasickou kávou obsahuje také méně kofeinu.
V Kubistru nečekejte mexickou pálivost ani turistickou karikaturu Kuby. Tohle vršovické bistro sází na tropické suroviny typické pro kubánskou a karibskou kuchyni, poctivě připravené maso a rum. Na talíři tu najdete „staré hadry“, „smaženou krávu“ i mořské plody s chorizem. A celé to chutná neskutečně, píše v novém díle seriálu Foodstream Petra Martínková.
Jediná kubánská restaurace v Praze láká na exotiku i šéfkuchaře, který vařil pro Rolling Stones
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V Kubistru nečekejte mexickou pálivost ani turistickou karikaturu Kuby. Tohle vršovické bistro sází na tropické suroviny typické pro kubánskou a karibskou kuchyni, poctivě připravené maso a rum. Na talíři tu najdete „staré hadry“, „smaženou krávu“ i mořské plody s chorizem. A celé to chutná neskutečně, píše v novém díle seriálu Foodstream Petra Martínková.
Tahini Latte: Překvapivě dobrý hipsterský výlet do Orientu
Hit evropských i amerických kaváren a zároveň oblíbený nápoj samotných baristů. Tahini Latte kombinuje klasické espresso, našlehané mléko a malé množství tahini - pasty z pražených sezamových semínek, která je známá především z blízkovýchodní kuchyně. Často se doslazuje medem, datlovým nebo javorovým sirupem, které zjemňují přirozenou hořkost kávy i lehce nahořklé tóny sezamu. Někde se setkáte také s přídavkem skořice, kardamomu nebo špetky mořské soli.
Výsledkem je sytá, krémová a překvapivě harmonická káva s výrazně oříškovou, lehce zemitou a jemně slano-sladkou chutí. Tahini totiž funguje podobně jako arašídové máslo. Kávu zahustí, dodá jí sametově plnou texturu a bohatší chuťový profil.
Tahini káva vznikla původně jako průsečík blízkovýchodních a izraelských bister a snahy amerických hipsterských kaváren nabízet neotřelé chuťové kombinace. Na rozdíl od mnoha jiných virálních hitů ale její popularita nestojí jen na líbivém vzhledu a netradiční orientální chuti.
Sezamová pasta totiž obsahuje bílkoviny, vlákninu a řadu minerálních látek, jako je vápník, hořčík nebo železo. Ve srovnání s drinky ochucenými čistě jen sladkými sirupy tak přináší zajímavou nutriční hodnotu.
Zdravé tuky a bílkoviny v tahini navíc zpomalují vstřebávání kofeinu. Kávová energie se díky tomu uvolňuje postupně a vydrží vám o něco déle než po klasickém Latte.
V Italské ulici, pár kroků od pražského náměstí Míru, už za pár týdnů otevře český unikát – první čistě nealkoholický bar Sober Bar. Nabídne špičkové nealkoholické spirity, čepovaná piva a pivní speciály, vína z Itálie a Španělska i nejoblíbenější koktejly. Všechno kompletně bez alkoholu.
Sober Bar bude český unikát. Praha už brzy otevře první čistě nealkoholický bar
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V Italské ulici, pár kroků od pražského náměstí Míru, už za pár týdnů otevře český unikát – první čistě nealkoholický bar Sober Bar. Nabídne špičkové nealkoholické spirity, čepovaná piva a pivní speciály, vína z Itálie a Španělska i nejoblíbenější koktejly. Všechno kompletně bez alkoholu.
Kde si dát v Praze Tahini Latte
V pražských kavárnách se s Tahini Latte zatím setkáte spíše výjimečně. Ochutnat ho můžete zejména jako sezónní specialitu coffee spotů, na stálém menu ho ale mají třeba pobočky kavárny Typika v Holešovicích, Nuslích, Vršovicích nebo Karlíně.
Mont Blanc Coffee: Netřepat, nemíchat, ochutnat
Výběrová káva, hedvábný smetanový krém a jemně strouhaná pomerančová kůra. Mont Blanc Coffee, seznamte se. Nápoj inspirovaný slavným francouzským dezertem Mont Blanc se v posledních letech šíří z Jižní Koreje a Japonska do kaváren po celém světě.
Jeho základem je espresso nebo cold brew podávané na ledu, často doplněné čerstvou pomerančovou šťávou. Navrchu pak je hustá polotekutá „čepice“ ze studené infuzované smetany, kterou baristé ochucují vanilkou, citrusy, pomerančovou kůrou, mořskou solí nebo na podzim také kaštanovým krémem.
Mont Blanc Coffee se zásadně nemíchá ani nepije brčkem. Jeho kouzlo spočívá totiž ve vrstvení chutí. Když se napijete přímo přes okraj sklenice, nejprve ucítíte lehkost a jemnou sladkost krému, často ovoněného citrusy či pomeranči. Teprve poté nastoupí intenzivnější hořká chuť kávy s její příjemnou ovocnou aciditou.
Zdravé jídlo je dnes velký byznys. Regály plní proteinové výrobky, funkční nápoje a superpotraviny, sociální sítě zase rady o kortizolu, glukóze nebo sacharidech. Jenže kde končí skutečná výživa a začíná marketing? V rozhovoru s nutriční specialistkou Vendulou Popelkovou, známou na sítích jako @doktorkapotravin, boříme nejčastější mýty o jídle a vysvětlujeme, proč zdravá strava nemusí být drahá ani složitá.
Sacharidy jako nepřítel, high protein jako spasitel a nebezpečný meloun. Doktorka potravin boří mýty, kterým možná věříte i vy
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Zdravé jídlo je dnes velký byznys. Regály plní proteinové výrobky, funkční nápoje a superpotraviny, sociální sítě zase rady o kortizolu, glukóze nebo sacharidech. Jenže kde končí skutečná výživa a začíná marketing? V rozhovoru s nutriční specialistkou Vendulou Popelkovou, známou na sítích jako @doktorkapotravin, boříme nejčastější mýty o jídle a vysvětlujeme, proč zdravá strava nemusí být drahá ani složitá.
Kde si dát v Praze Mont Blanc Coffee
Pokud vás kombinace kávy, citrusů a smetanového krému láká, vyplatí se sledovat především moderní korejské a japonské kavárny a bistra. Na stálém menu má Mont Blanc Coffee třeba žižkovská kavárna a matchárna Sensu, Blumery na Jiřího z Poděbrad nebo například Elias Coffee Shop ve Štěpánské.
Ube Latte: Latéčko z fialové brambory jako nový hit
Pokud existuje nápoj, který dokonale vystihuje současnou kavárenskou kulturu, je to Ube Latte. Výrazně fialový, krémový drink, který se podává v horké i ledové variantě, chutná po vanilce, oříšcích a lehkém karamelu a především je neuvěřitelně fotogenický.
Svou příjemnou a přístupnou chutí tvoří výbornou alternativu pro ty, kterým nesedí zemitá chuť matchy. Není proto divu, že si během posledních let podmanil sociální sítě i evropské a americké kavárny včetně těch pražských.
Ube přitom není káva ani čaj. Ube je hlíza. Přesněji řečeno sladká fialová hlíza z Filipín, podobná batátu. Na rozdíl od něj má ale vanilkovo-oříškovou chuť, ve které můžete nalézt stopy pistácií nebo karamelu. Díky tomu se skvěle hodí do dezertů, koláčů, zmrzlin nebo právě drinků. Jeho delikátní sladká chuť a nepřehlédnutelná barva z ube udělaly jednu z nejžádanějších ingrediencí moderní kavárenské kultury.
Když jsem byla malá, můj děda - gurmán a požitkář - mě naučil, že nejlepší část kuřete je biskup. Lapidárně řečeno zadek. Taková ta křupavá, šťavnatá část, na kterou se většina lidí dívá skrz prsty, ale znalci ji milují. Od té doby mám biskupa spojeného s něčím dost neobvyklým, ale hodně dobrým. Když před pár dny na rohu ulic Dlouhá a Hradební otevřela skupina Ambiente svůj nový podnik Biskup, nemohla jsem odolat. Jejich Biskup je přesně takový, jako ona výše zmíněná část kuřete - dost neobvyklý a hodně dobrý.
Sekaná z králíka, vajíčko s rybím salátem a single dinners. Nový podnik Biskup od Ambiente je domácký a nečekaně návykový
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Když jsem byla malá, můj děda - gurmán a požitkář - mě naučil, že nejlepší část kuřete je biskup. Lapidárně řečeno zadek. Taková ta křupavá, šťavnatá část, na kterou se většina lidí dívá skrz prsty, ale znalci ji milují. Od té doby mám biskupa spojeného s něčím dost neobvyklým, ale hodně dobrým. Když před pár dny na rohu ulic Dlouhá a Hradební otevřela skupina Ambiente svůj nový podnik Biskup, nemohla jsem odolat. Jejich Biskup je přesně takový, jako ona výše zmíněná část kuřete - dost neobvyklý a hodně dobrý.
Kde si dát v Praze Ube Latte
Ještě před rokem byste ube v Praze hledali jen obtížně. Pokud byste na něj vůbec narazili, pak nejspíš v některé z progresivních asijských kaváren. Dnes je situace jiná. Sice stále nejde o úplně běžnou položku, ale z pozice exotické rarity se pomalu přesouvá do stálého kavárenského provozu.
Vizuálně i chuťově povedené ube nápoje můžete ochutnat ve vyhlášeném vietnamském podniku Cafefin na náměstí Jiřího z Poděbrad. Jemné a krémové Ube Latte nabízí také Tisse Bakery nebo skandinávsky laděné bistro GRØN v Anglické ulici. Další zajímavé speciality z téhle fialové „brambory“ pak najdete v Cafe Gate na Národní třídě nebo v Le Peonia Flower Café na Václavském náměstí.
Matcha Cloud: Čaj, se kterým budete jako na obláčku
Matcha už dávno není jen tradiční japonský čaj, který byste ještě před pár lety sehnali pouze ve specializovaných, lehce esoterických čajovnách. Za poslední dekádu se kolem ní vytvořil celý kavárenský vesmír. Tento jemně mletý zelený čaj si dnes můžete dát v nejrůznějších podobách - od Strawberry Matcha přes Mango Matcha až po kombinace s kokosem, espressem nebo třeba proteinem. Největším hitem posledních měsíců je ale jednoznačně Matcha Cloud - nápoj, který vypadá jako obláček.
Na první pohled nejde o nic složitého. Ve sklenici se vrství ledově vychlazená matcha a hustá, za studena našlehaná mléčná pěna připomínající oblaka. Právě odtud pochází i poetické jméno jednoho z nejvýraznějších kávových a čajových trendů současnosti.
Za jeho popularitou však nestojí jen jméno nebo lákavý vzhled. Matcha totiž dokonale zapadá do současné wellness kultury. Obsahuje kofein, ale díky aminokyselině L-theanin působí jinak než káva. Energie nastupuje pozvolněji a je stabilnější, bez prudkých propadů a nervozity, které občas známe po klasickém espressu.
Už dvanáct let stojí v čele jedné z největších a nejnavštěvovanějších pražských restaurací, bruselské brasserie Bruxx. Inspiraci hledá v dávno zapomenutých francouzských kuchařkách a své recepty si zapisuje do Moleskineů. Čechy učí jíst dary moře, v listopadu vaří humry a na Vánoce znovu oživil tradici šneků. Jeho slávky jsou vyhlášené po celé Praze.
„Emoce musí ven, ale pánvemi už neházím.“ Šéfkuchař Bruxxu Matoušek o talentu i chutích Čechů
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Už dvanáct let stojí v čele jedné z největších a nejnavštěvovanějších pražských restaurací, bruselské brasserie Bruxx. Inspiraci hledá v dávno zapomenutých francouzských kuchařkách a své recepty si zapisuje do Moleskineů. Čechy učí jíst dary moře, v listopadu vaří humry a na Vánoce znovu oživil tradici šneků. Jeho slávky jsou vyhlášené po celé Praze.
Matcha Cloud chutná jinak než klasické Matcha Latte. Zatímco tradiční verze bývá výrazná, lehce travnatá a pro někoho až příliš zemitá, hustá pěna v její obláčkové variantě celkový dojem výrazně zjemňuje. Výsledkem je drink, který si zachovává svěžest zeleného čaje, ale zároveň působí sametověji a téměř dezertně.
Právě v tom spočívá jeho největší síla. Matcha Cloud si navíc překvapivě dobře rozumí s ovocem. Ovocná sladkost totiž zjemní přirozenou natrpklost čaje a dodá nápoji další chuťový rozměr. Nadýchaná mléčná pěna pak vše propojí do lehkého, svěžího a harmonického celku.
Kde si dát v Praze Matcha Cloud
Matcha Cloud dnes najdete v Praze na mnoha místech. Mezi podniky, které se na moderní matcha drinky přímo zaměřují, patří například May Café na Vinohradech. Vedle klasické verze zde často připravují i sezónní ovocné variace kombinující zelený čaj s ovocem, našlehanou pěnou, espressem nebo fialovým ube.
Dalším místem, které se velmi rychle vypracovalo mezi pražskou matcha špičku, je žižkovská kavárna Sensu. Dát si tam můžete třeba Coconut Matcha Cloud s kokosovou vodou, osvěžující Matcha yuzu limonádu nebo Matcha Cloud Foam Latte.
Na „obláčkové“ varianty s nadýchanou studenou pěnou pak láká i vinohradský Matcha Crew v Rumunské ulici nebo okouzlující Paradiso Matcha Bar v Růžové ulici na Novém Městě. Dokonalé vizuální i chuťové variace tohoto trendu nabízí také Jun Matcha Bar v Opletalově, Format Coffee na Letné nebo v pobočky The Miners.
Kousek od pražského náměstí Jiřího z Poděbrad servírují korejské toasty tak plné náplní, že k nim ne náhodou dostanete i rukavice. Tenhle zážitek je totiž příjemně „messy“. Křupavé pečivo, vrstvy chutí a šťavnatá sousta dělají z BBred místo, kam se budete chtít vracet, píše v novém díle seriálu Foodstream Petra Martínková.
V korejském bistru BBred dostanete k toastu rukavice. A hned pochopíte proč
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Kousek od pražského náměstí Jiřího z Poděbrad servírují korejské toasty tak plné náplní, že k nim ne náhodou dostanete i rukavice. Tenhle zážitek je totiž příjemně „messy“. Křupavé pečivo, vrstvy chutí a šťavnatá sousta dělají z BBred místo, kam se budete chtít vracet, píše v novém díle seriálu Foodstream Petra Martínková.
Coconut Americano: Malá dovolená v tropech
Ledová kokosová voda, jemná sladkost, lehce slaný tón a osvěžující mineralita. Coconut Americano patří k nejrychleji rostoucím letním kávovým trendům současnosti. Místo klasické vody se do espressa či americana přidává právě ta kokosová, která kávu zjemní a dodá jí exotický nádech. Ale pozor, exotika tu nehraje hlavní roli. Coconut Americano není přeslazený tropický koktejl, ale káva s nečekanou chuťovou hloubkou a příjemnou svěžestí.
Kořeny tohoto trendu sahají do Vietnamu, kde se v 90. letech objevila káva s našlehaným kokosovým krémem a kondenzovaným mlékem, která připomínala spíše dezert než běžný ranní životabudič.
Teprve o několik desetiletí později začali baristé v Austrálii, Singapuru a dalších světových metropolích experimentovat s její odlehčenou variantou. Hutný krém nahradila čistá kokosová voda a vznikl drink, který je podstatně méně sladký, výrazně osvěžující a naprosto ideální do horkého počasí.
Kde si dát v Praze Coconut Americano
V posledních měsících se Coconut Americano stalo obrovským hitem sociálních sítí a zahraniční média ho označují za jeden z největších kávových trendů současnosti. Podobně jako před lety legendární espresso tonic má i tento drink skvěle našlápnuto proniknout z výběrové kávové subkultury přímo do mainstreamových menu běžných kaváren a bister.
V Praze se s ním zatím setkáte převážně v rámci limitovaných letních nabídek, na několika místech ho ale mají i na stálém menu. Klasické Coconut Americano s kokosovou vodou (nikoliv mlékem) vám připraví například ve vyhlášeném podniku Cafefin na náměstí Jiřího z Poděbrad. Kokosovou kávu z kokosového mléka pak můžete kromě vietnamských spotů ochutnat třeba i v Coco Café nedaleko Tančícího domu. Variaci na Coconut Coffee pak nabízí v podobě Oriental Cold Brew Tonik třeba i vyhlášení The Miners.
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