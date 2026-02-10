Nový magazín právě vychází!

Když Evropa poráží Ameriku v její vlastní hře. Vývoj akcií letos šokuje

Akciové indexy v roce 2026 zatím připomínají horskou dráhu
poskytnuto Amundi
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Akciové trhy zatím v roce 2026 působí jako horská dráha. Velké růsty střídají ještě větší propady. Opět se ukazují velké rozdíly mezi americkými a evropskými burzami. Letos ale trochu odlišněji než v jiných letech, protože Evropa je mnohem stabilnější a nabízí výrazně vyšší zhodnocení. Vydělává na tom například Daniel Křetínský, jehož podíl v TotalEnergies značně podražil.

Vstup do nového roku je pro investory vždy citlivým okamžikem. S první výsledkovou sezonou, která definitivně ukazuje, jak se jednotlivým firmám dařilo v předchozím roce, dochází k velkým pohybům. To se pak na trzích projevuje značnou volatilitou. Jenomže zatímco většinou se toto období projevuje až při výsledkové sezoně, kdy investoři dělají výraznější strategická rozhodnutí a převažují portfolia, letošní rok je z tohoto pohledu poměrně nestandardní: volatilita je totiž pro zejména americké akciové trhy příznačná od samého začátku roku.

A co je ještě nečekanější, evropské akcie jsou naproti tomu sice také poměrně volatilní, ale celkově rostou mnohem výrazněji. Nejvýrazněji se přitom rozdíly ukazují na širších akciových indexech, které zachycují stovky evropských či amerických firem.

Zatímco Stoxx 600, který nabízí šest set nejvýznamnějších evropských veřejně obchodovaných firem, od počátku roku rostl o téměř 4,5 procenta, americký S&P 500 (500 největší amerických veřejně obchodovaných firem) rostl „jen“ o procento a půl. Při pohledu na oba grafy se přitom ukazuje, že oba indexy jsou od počátku roku výrazně volatilní. Jenomže zatímco evropské burzy připomínají rostoucí sinusoidu, americký index sráží dva ohromné jednodenní propady – 20. ledna a 5. února. Ty přitom vždy posílají index dokonce do záporných čísel v měření výnosu v letošním roce.

Daniel Křetínský

The Economist: Daniel Křetínský se stal jedním z nejvlivnějších byznysmenů Evropy

Leaders

V uplynulých 12 měsících se jen málokterému investorovi podařilo tak masivně navýšit své podíly ve velkých firmách jako českému podnikateli Danielu Křetínskému. Podle prestižního magazínu The Economist se z „české sfingy“ stal jeden z nejvlivnějších podnikatelů Evropy. Vyplácí se mu tak investice do odvětví nabízející nejdůležitější potřeby, jako je maloobchod nebo energetika.

Stanislav Šulc



Technologický sektor v AI křeči

Důvod? Klíčovou roli hraje samotné složení indexů. Zatímco Evropa má vyváženou skladbu napříč sektory, americký index má výrazně zastoupený sektor technologií. Pokud budeme počítat „jen“ čisté technologické firmy, váha tech sektoru představuje téměř 30 procent, což je víc než v éře takzvané dot.com bubliny. Pokud ale za technologické firmy označíme také e-commerce gigant Amazon či automobilku Tesla a další „hraniční“ společnosti, „Big-Tech“ sektor představuje aktuálně téměř 50 procent indexu S&P 500.

Právě společnosti z tohoto sektoru pak jsou v posledních měsících extrémně citlivé na zprávy o hospodaření. A konkrétně na údaje o monetizaci enormních investic do vývoje umělé inteligence. Firmy jako Microsoft, Google a Nvidia sice reportují zisky, jaké veřejně obchodované společnosti v Evropě nedokážou vygenerovat ani za dekády, nicméně investoři spíše hledají opodstatnění investic ve výši desítek miliard pro další období.

Navíc boj v segmentu AI může každý nový technologický posun dramaticky proměnit, jak to ukázal v minulém týdnu například Anthropic. Ten na konci ledna uvedl novou sadu plug-inů cílící na vývojáře. A následoval brutální výprodej aktiv spojených s AI v hodnotě 285 miliard dolarů. Propad se přitom dotkl i největších technologických firem.

Technologický sektor tak v kalendářním roce 2026 patří k nejproblematičtějším investičním možnostem. A kvůli vysokému zastoupení v indexu se to podepisuje na celkovém výnosu investice do americké ekonomiky. Naopak relativní úspěch slaví energetický sektor a finance.

Druhým problémem se čím dál víc stává slábnoucí dolar. V aktuální výsledkové sezoně se podle analýzy Factset ukazuje, že firmy působící mimo USA měly výrazně vyšší tržby i zisky než čistě domácí společnosti.

Akcie softwarových firem čeká brutální rally. AI panika nejspíš vytvořila investiční příležitost dekády

Názory

Čtyři největší technologické firmy USA jdoucí v čele pochodu vstříc umělé inteligenci letos nainvestují do datových center a další infrastruktury související s AI bezprecedentních celkem 650 miliard dolarů. To je zhruba 1,5násobek letošního vyhlíženého výkonu celé české ekonomiky. Investoři jsou zaskočeni mohutností těchto investic a už jim netleskají jako ještě loni, kdy v nich spatřovali známku kýženého inovativního přístupu.

Lukáš Kovanda



Růst fosilních paliv

Naproti tomu evropské akcie v letošním kalendářním roce zatím zažívají výtečné období. Nejvýkonnějším sektorem je přitom těžba a zpracování ropy, který posílil o více než deset procent. A vydělává na tom také český miliardář Daniel Křetínský. Ten je totiž jedním z největších investorů francouzské společnosti TotalEnergies, do které vstoupil na podzim loňského roku. Akcie společnosti přitom jen letos posílily již o téměř 12 procent.

Dále se daří těžařům, ale také sektoru defense. Ostatně ukazuje se to na mimořádně úspěšném IPO české zbrojařské skupiny CSG, která vstoupila na amsterdamskou burzu.

Ale také evropský trh nabízí velké příběhy propadů. Tím hlavním je sektor luxusního zboží, který propadl o více než 12 procent. S velkými problémy se totiž potýkají největší společnosti jako LVMH nebo Kering, které se již dva roky potýkají s dramatickým propadem poptávky. A klíčová otázka pro investory zní: kdy se jim podaří obrátit trend. Banky UBS či BNP Paribas nabídly v posledních týdnech vlastní odhady vývoje luxury segmentu a obě tyto firmy v letošním roce očekávají organický růst tržeb mezi třemi až šesti procenty. UBS ale připomíná, že vyšší růst lze očekávat nejdříve v druhé polovině roku.

Bad Bunny představil show během Super Bowlu

Nový král popu. Bad Bunny vládne globálnímu éteru

Enjoy

Možnost vystoupit v poločase finále ligy amerického fotbalu se dostane jen největším globálním hvězdám. Když vloni pořadatelé oznámili, že se hlavním showmanem šedesátého ročníku Super Bowlu stane Bad Bunny, překvapen mohl být jen ten, kdo popmusic přestal sledovat někdy před deseti lety. Navíc Benito Antonio Martínez Ocasio, jak zní jeho občanské jméno, před týdnem získal Grammy pro nejlepší album roku za desku DeBÍ TiRAR MáS FOToS. Kdo je tedy nový král globálního popu?

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Donald Trump a Jeffrey Epstein v roce 1997

Thiel, Hoffman, Brin, Gates. Epsteinovy kontakty sahaly vysoko

Leaders

Nově zveřejněné dokumenty amerického ministerstva spravedlnosti vrhají další světlo na vazby Jeffreyho Epsteina na technologickou elitu USA. Vedle Billa Gatese a Elona Muska se objevují jména jako Peter Thiel či Reid Hoffman. Úřady zdůrazňují, že samotná zmínka neznamená provinění. Spisy ale ukazují, jak systematicky Epstein budoval svůj vliv, píše CNBC.

nst



Související

Sam Altman, výkonný ředitel americké firmy OpenAI

Týden tradera: Korekce po euforii. Investoři zpochybňují návratnost AI

Trhy

Kryštof Míšek



Amerika má monopol i na platby kartami. Pro Evropu problém

Amerika má monopol i na platby kartami. Pro Evropu problém
iStock
nst
nst

Nejen armáda, energetika a technologie. Další oblastí, kde Evropě hrozí potenciální průšvih, jsou karetní systémy. Evropané platí hlavně americkými kartami a přes jejich infrastrukturu, kontinent musí snížit závislost, vidí úředníci.

Evropa podle Martiny Weimertové, výkonné ředitelky bankovní aliance European Payments Initiative (EPI), naléhavě potřebuje snížit svou závislost na amerických skupinách, jako jsou Visa a Mastercard. Jejich dominantní postavení na trhu by se mohlo stát zbraní, pokud by se zhoršily transatlantické vztahy.

„Jsme vysoce závislí na mezinárodních platebních řešeních,“ uvedla Weimertová, šéfka konsorcia 16 evropských bank a finančních institucí, podle deníku Financial Times. „Ano, máme slušná národní aktiva, například domácí kartové platební systémy, ale nemáme nic přeshraničního. Jestliže říkáme, že nezávislost je tak zásadní – a všichni víme, že jde i o otázku času – musíme jednat urgentně,“ dodala.

Podle údajů Evropské centrální banky se Visa a Mastercard v roce 2022 podílely na téměř dvou třetinách všech kartových transakcí v eurozóně. Třináct členských zemí přitom nemá žádnou národní alternativu k americkým poskytovatelům. I tam, kde domácí systémy existují, jejich využívání klesá.

Nátlak?

S ústupem hotovosti roste mezi evropskými představiteli obava, že by se síla amerických platebních společností mohla v případě vážného narušení vztahů stát nástrojem nátlaku - jako se to stalo v případě technologických řešení. Belgický šéf kybernetické bezpečnosti nedávno varoval, že Evropa kvůli dominanci amerických technologických gigantů „ztratila internet“. „Hluboká integrace vytvořila závislosti, které mohou být zneužity, pokud ne všichni partneři zůstávají spojenci,“ varoval nedávno ve svém projevu bývalý šéf ECB Mario Draghi. „Vzájemná provázanost, kdysi vnímaná jako zdroj vzájemné zdrženlivosti, se stala zdrojem páky a kontroly.“

EPI, mezi jejíž členy patří například BNP Paribas či Deutsche Bank, v roce 2024 spustila evropskou alternativu k Apple Pay s názvem Wero. Tento digitální platební systém dnes uvádí 48,5 milionu uživatelů v Belgii, Francii a Německu a plánuje rozšíření na online i kamenné platby do roku 2027.

Weimertová uvedla, že banky i obchodníci si sice dlouhodobě uvědomovali potřebu vybudovat přeshraniční evropskou platební síť, avšak kvůli geopolitickému kontextu toto téma získalo na naléhavosti. 

Digitální euro

ECB uvedla, že soukromé iniciativy z minulosti, včetně dřívějšího plánu EPI na spuštění konkurenční kartové sítě, ukázaly, jak obtížné je dosáhnout potřebného měřítka. Podle mluvčího centrální banky mají zapojení aktéři problém shodnout se na společných standardech.

Centrální banka proto prosazuje digitální euro – veřejnou iniciativu umožňující digitální platby napříč eurozónou – s cílem posílit měnovou suverenitu bloku. Digitální měna by měla sloužit jako základ pro budoucí konkurenci Mastercardu a Vise. Člen výkonné rady ECB odpovědný za projekt Piero Cipollone minulý týden uvedl: „Jako evropští občané se chceme vyhnout situaci, kdy by Evropa byla nadměrně závislá na platebních systémech, které nemáme ve vlastních rukou.“ Projekt ale provázejí politické spory. 

Libra (ilustrační foto)

Centrální banky pracují na nové formě hotovosti. Digitální euro či libra může mít dopad na inflaci

Money

Už i Británie zvažuje, že vedle hotovosti zavede také digitální libru. ECB na projektu digitálního eura pracuje přes rok, jeho zavedení je plánováno nejdříve v roce 2026. Digitální měna by měla být novou formou hotovosti vydanou přímo centrální bankou, pod její přímou kontrolu. To by jí proto mělo pomoci lépe cílit inflaci.

ČTK



Když mi nedovolíte platit kartou, jdu jinam. Bez bankovek a mincí platí už sedm Čechů z deseti

Neberete karty? Odcházím. Bez bankovek a mincí platí už sedm Čechů z deseti

Money

Věra Tůmová



Čína dává ruce pryč od amerických dluhopisů

Americký dolar
iStock
ČTK
ČTK

Čína přehodnocuje svůj vztah k americkým státním dluhopisům. Finanční instituce mají omezit nové nákupy a část držených cenných papírů prodat. Úřady mluví o řízení rizik, nikoli o ztrátě důvěry v USA. Trhy na zprávu reagovaly oslabením dolaru a růstem výnosů.

Čínské regulační úřady vyzvaly domácí banky, aby omezily nákupy amerických státních dluhopisů. Ty finanční instituce, které jich drží příliš mnoho, by jich část měly odprodat. S odkazem na zdroje obeznámené se situací o tom v pondělí informovala agentura Bloomberg. Vláda v Pekingu má podle nich obavy, že vysoká akumulace těchto dluhopisů a cenová kolísavost s nimi spojená mohou představovat riziko.

Zdroje si přály zůstat v anonymitě, protože hovoří o neveřejných jednáních. Toto doporučení se nevztahuje na americké státní dluhopisy, které jsou v držení čínských státních institucí.

Pokyny, které byly v posledních týdnech ústně sděleny zástupcům některých z největších bank v zemi, odrážejí rostoucí obezřetnost úředníků ohledně toho, že rozsáhlé objemy amerického státního dluhu mohou banky vystavit prudkým výkyvům, uvedly zdroje. Tyto obavy se shodují s varováními vlád a správců fondů v jiných zemích v době, kdy se čím dál častěji mluví o statusu amerického dluhu jako bezpečného přístavu a o atraktivitě dolaru.

Donald Trump a Jeffrey Epstein v roce 1997

Thiel, Hoffman, Brin, Gates. Epsteinovy kontakty sahaly vysoko

Leaders

Nově zveřejněné dokumenty amerického ministerstva spravedlnosti vrhají další světlo na vazby Jeffreyho Epsteina na technologickou elitu USA. Vedle Billa Gatese a Elona Muska se objevují jména jako Peter Thiel či Reid Hoffman. Úřady zdůrazňují, že samotná zmínka neznamená provinění. Spisy ale ukazují, jak systematicky Epstein budoval svůj vliv, píše CNBC.

nst



Tento krok byl podle zdrojů prezentován jako snaha o diverzifikaci tržního rizika, nikoli jako něco, co by souviselo s geopolitikou nebo se zásadní ztrátou důvěry v úvěrovou spolehlivost Spojených států. Zdroje zároveň dodaly, že úředníci nestanovili žádný konkrétní cíl, pokud jde o rozsah a načasování tohoto opatření.

Obchodní napětí polevilo, nervozita ale zůstává

Přestože mezi Pekingem a Washingtonem přetrvává napětí, vztahy se po loňském příměří v obchodních sporech stabilizovaly. Čína a Spojené státy se v minulosti nepohodly kvůli zavádění cel, která se v jednu chvíli dostala vysoko přes 100 procent, což prakticky paralyzovalo vzájemný obchod. Od té doby se situace zlepšila.

Ceny amerických státních dluhopisů po zprávě Bloombergu klesly, výnosy se v odpoledním obchodování v Asii mírně zvýšily napříč splatnostmi. Dolar proti hlavním měnám nepatrně oslabil.

Varování proroka krize: Další pád bitcoinu spustí „smrtící spirálu“

Názory

Kolaps krypta by mohl strhnout i další aktiva. Zlato a stříbro nevyjímaje, varuje známý investor a prorok velké finanční krize Michael Burry.

Lukáš Kovanda



Americký prezident Donald Trump, který minulý týden telefonicky hovořil s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem, plánuje setkání obou lídrů na dubnovém summitu v Pekingu. Pokyny čínských regulátorů bankám ohledně amerických státních dluhopisů podle zdrojů přišly ještě před uvedeným telefonátem.

Čínská správa státních devizových rezerv uvádí, že čínské banky držely k loňskému září dluhopisy denominované v dolarech zhruba za 298 miliard dolarů (6,1 bilionu korun). Není ale jasné, kolik z toho tvořily právě americké státní dluhopisy.

Otazníky kolem dolaru a Fedu

Opatrnost ze strany čínských úřadů přichází v době, kdy si globální investoři stále více kladou otázky ohledně fiskální disciplíny Washingtonu. Sílí obavy o Trumpův závazek k silnému dolaru a o zachování nezávislosti americké centrální banky (Fed).

V lednu jeden z analytiků Deutsche Bank varoval, že správcové peněz v Evropě by mohli zareagovat na Trumpovy hrozby ohledně cel a navrhované převzetí Grónska tím, že odprodají část amerických aktiv. Trump koncem ledna naznačil, že nedávný pokles kurzu dolaru mu nevadí. Po těchto slovech dolar klesl na nejnižší úroveň od začátku roku 2022. Snížení úrokových sazeb a obavy z rostoucích fiskálních rizik také sehrály svou roli.

Amerika má monopol i na platby kartami. Pro Evropu problém

Amerika má monopol i na platby kartami. Pro Evropu problém

Money

Nejen armáda, energetika a technologie. Další oblastí, kde Evropě hrozí potenciální průšvih, jsou karetní systémy. Evropané platí hlavně americkými kartami a přes jejich infrastrukturu, kontinent musí snížit závislost, vidí úředníci.

nst



Americký dluh zůstává silný

Přesto americký ministr financí Scott Bessent minulý týden uvedl, že „navzdory obvyklému narativu“ trh s americkými státními dluhopisy loni zaznamenal nejlepší výsledky od roku 2020. Americké ministerstvo financí na aukcích těchto cenných papírů zaznamenalo rekordní poptávku ze zahraničí.

Po krátkém propadu kolem Trumpova oznámení o clech v dubnu loňského roku americké státní dluhopisy překonaly většinu svých konkurentů na vyspělých trzích. Jak začal Fed se snižováním úrokových sazeb, výnosy pozvolna klesaly.

Žádná panika, spíš tichý ústup

I když někteří investoři hovořili o „tichém odchodu“ nebo o „prodeji Ameriky“, na trhu je jen málo známek paniky kvůli tomu, že by cizinci ve velkém prodávali americké státní dluhopisy nebo kvůli masivní ztrátě důvěry v tyto cenné papíry, tradičně považované za bezpečné aktivum. Například ukazatel kolísavosti cen amerických státních dluhopisů klesl na nejnižší úroveň za posledních pět let.

Cizinci na konci loňského listopadu drželi americké státní dluhopisy v rekordním objemu 9,4 bilionu USD (téměř 192 bilionů Kč), což byl meziroční nárůst o více než 500 miliard USD, ukazují nejnovější oficiální údaje.

Hongkong trestá, svět se bouří. Exmagnát a kritik Pekingu dostal 20 let vězení

Leaders

Jimmy Lai, jeden z nejvýraznějších kritiků Pekingu v Hongkongu, byl odsouzen na 20 let vězení. Rozsudek vyvolal ostrou kritiku ze zahraničí i od lidskoprávních organizací. Ty varují před koncem svobody slova ve městě.

ČTK



Objem amerických státních dluhopisů v držení čínských státních institucí i soukromých firem ale za posledních deset let soustavně klesá. Čína bývala největším věřitelem Spojených států na světě, v roce 2019 se ale na první místo dostalo Japonsko a loni se před Čínu dostala i Británie, takže Čína je teď až třetí.

Nejvíce amerických státních dluhopisů Čína držela v roce 2013. Do loňského listopadu se jejich objem snížil skoro o polovinu na 683 miliard dolarů, a byl tak nejnižší od roku 2008.

Někteří analytici uvádějí, že skutečný pokles může být menší, protože Peking mohl část objemu přesunout na depozitní účty v Evropě. Belgie – která podle analytiků spravuje i čínské depozitní účty – od konce roku 2017 objem amerických státních dluhopisů ve svém držení zčtyřnásobila na 481 miliard dolarů.

