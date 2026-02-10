Když Evropa poráží Ameriku v její vlastní hře. Vývoj akcií letos šokuje
Akciové trhy zatím v roce 2026 působí jako horská dráha. Velké růsty střídají ještě větší propady. Opět se ukazují velké rozdíly mezi americkými a evropskými burzami. Letos ale trochu odlišněji než v jiných letech, protože Evropa je mnohem stabilnější a nabízí výrazně vyšší zhodnocení. Vydělává na tom například Daniel Křetínský, jehož podíl v TotalEnergies značně podražil.
Vstup do nového roku je pro investory vždy citlivým okamžikem. S první výsledkovou sezonou, která definitivně ukazuje, jak se jednotlivým firmám dařilo v předchozím roce, dochází k velkým pohybům. To se pak na trzích projevuje značnou volatilitou. Jenomže zatímco většinou se toto období projevuje až při výsledkové sezoně, kdy investoři dělají výraznější strategická rozhodnutí a převažují portfolia, letošní rok je z tohoto pohledu poměrně nestandardní: volatilita je totiž pro zejména americké akciové trhy příznačná od samého začátku roku.
A co je ještě nečekanější, evropské akcie jsou naproti tomu sice také poměrně volatilní, ale celkově rostou mnohem výrazněji. Nejvýrazněji se přitom rozdíly ukazují na širších akciových indexech, které zachycují stovky evropských či amerických firem.
Zatímco Stoxx 600, který nabízí šest set nejvýznamnějších evropských veřejně obchodovaných firem, od počátku roku rostl o téměř 4,5 procenta, americký S&P 500 (500 největší amerických veřejně obchodovaných firem) rostl „jen“ o procento a půl. Při pohledu na oba grafy se přitom ukazuje, že oba indexy jsou od počátku roku výrazně volatilní. Jenomže zatímco evropské burzy připomínají rostoucí sinusoidu, americký index sráží dva ohromné jednodenní propady – 20. ledna a 5. února. Ty přitom vždy posílají index dokonce do záporných čísel v měření výnosu v letošním roce.
V uplynulých 12 měsících se jen málokterému investorovi podařilo tak masivně navýšit své podíly ve velkých firmách jako českému podnikateli Danielu Křetínskému. Podle prestižního magazínu The Economist se z „české sfingy“ stal jeden z nejvlivnějších podnikatelů Evropy. Vyplácí se mu tak investice do odvětví nabízející nejdůležitější potřeby, jako je maloobchod nebo energetika.
Technologický sektor v AI křeči
Důvod? Klíčovou roli hraje samotné složení indexů. Zatímco Evropa má vyváženou skladbu napříč sektory, americký index má výrazně zastoupený sektor technologií. Pokud budeme počítat „jen“ čisté technologické firmy, váha tech sektoru představuje téměř 30 procent, což je víc než v éře takzvané dot.com bubliny. Pokud ale za technologické firmy označíme také e-commerce gigant Amazon či automobilku Tesla a další „hraniční“ společnosti, „Big-Tech“ sektor představuje aktuálně téměř 50 procent indexu S&P 500.
Právě společnosti z tohoto sektoru pak jsou v posledních měsících extrémně citlivé na zprávy o hospodaření. A konkrétně na údaje o monetizaci enormních investic do vývoje umělé inteligence. Firmy jako Microsoft, Google a Nvidia sice reportují zisky, jaké veřejně obchodované společnosti v Evropě nedokážou vygenerovat ani za dekády, nicméně investoři spíše hledají opodstatnění investic ve výši desítek miliard pro další období.
Navíc boj v segmentu AI může každý nový technologický posun dramaticky proměnit, jak to ukázal v minulém týdnu například Anthropic. Ten na konci ledna uvedl novou sadu plug-inů cílící na vývojáře. A následoval brutální výprodej aktiv spojených s AI v hodnotě 285 miliard dolarů. Propad se přitom dotkl i největších technologických firem.
Technologický sektor tak v kalendářním roce 2026 patří k nejproblematičtějším investičním možnostem. A kvůli vysokému zastoupení v indexu se to podepisuje na celkovém výnosu investice do americké ekonomiky. Naopak relativní úspěch slaví energetický sektor a finance.
Druhým problémem se čím dál víc stává slábnoucí dolar. V aktuální výsledkové sezoně se podle analýzy Factset ukazuje, že firmy působící mimo USA měly výrazně vyšší tržby i zisky než čistě domácí společnosti.
Čtyři největší technologické firmy USA jdoucí v čele pochodu vstříc umělé inteligenci letos nainvestují do datových center a další infrastruktury související s AI bezprecedentních celkem 650 miliard dolarů. To je zhruba 1,5násobek letošního vyhlíženého výkonu celé české ekonomiky. Investoři jsou zaskočeni mohutností těchto investic a už jim netleskají jako ještě loni, kdy v nich spatřovali známku kýženého inovativního přístupu.
Růst fosilních paliv
Naproti tomu evropské akcie v letošním kalendářním roce zatím zažívají výtečné období. Nejvýkonnějším sektorem je přitom těžba a zpracování ropy, který posílil o více než deset procent. A vydělává na tom také český miliardář Daniel Křetínský. Ten je totiž jedním z největších investorů francouzské společnosti TotalEnergies, do které vstoupil na podzim loňského roku. Akcie společnosti přitom jen letos posílily již o téměř 12 procent.
Dále se daří těžařům, ale také sektoru defense. Ostatně ukazuje se to na mimořádně úspěšném IPO české zbrojařské skupiny CSG, která vstoupila na amsterdamskou burzu.
Ale také evropský trh nabízí velké příběhy propadů. Tím hlavním je sektor luxusního zboží, který propadl o více než 12 procent. S velkými problémy se totiž potýkají největší společnosti jako LVMH nebo Kering, které se již dva roky potýkají s dramatickým propadem poptávky. A klíčová otázka pro investory zní: kdy se jim podaří obrátit trend. Banky UBS či BNP Paribas nabídly v posledních týdnech vlastní odhady vývoje luxury segmentu a obě tyto firmy v letošním roce očekávají organický růst tržeb mezi třemi až šesti procenty. UBS ale připomíná, že vyšší růst lze očekávat nejdříve v druhé polovině roku.
