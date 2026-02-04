Varování proroka krize: Další pád bitcoinu spustí „smrtící spirálu“
Kolaps krypta by mohl strhnout i další aktiva. Zlato a stříbro nevyjímaje, varuje známý investor a prorok velké finanční krize Michael Burry.
Známý investor Michael Burry, jenž správně sázel na pád cen nemovitostí v USA před propuknutím finanční krize v roce 2008, přichází s dalším temným proroctvím. Současný pád bitcoinu se může prohloubit a vyvolat „smrtící spirálu“, jež by poškodila zejména takřka dvě stovky burzovně obchodovaných firem, které bitcoin drží.
Bitcoin přišel o Trumpovu prémii
Včera bitcoin definitivně vymazal své zisky z doby od nástupu amerického prezidenta Donalda Trumpa do Bílého domu. Trump se zejména v předvolební kampani stylizoval do podoby zapřisáhlého stoupence bitcoinu a kryptoměn. Jeho nástup do úřadu tak způsobil euforii v očekávání deregulace bitcoinu a kryptoměn, která notně povzbudila růst jejich ceny. Od historického vrcholu z října loňského roku však bitcoin ztratil už zhruba 40 procent.
Zlato se od konce minulého pracovního týdne postupně řítí dolů. Proti rekordní výši ztratilo již 20 procent, pozvolna tak vstupuje do medvědího trhu. Bloomberg upozorňuje, že se aktuálně zlato stalo volatilnějším aktivem než bitcoin a zároveň je jeho cena nejméně stabilní od finanční krize v roce 2008. Potvrzuje se tak, že se zlato stalo hračkou v rukou spekulantů. A kdo na tom prodělá? Drobný investor.
Stanislav Šulc: Přišel konec zlaté bubliny? Leccos tomu naznačuje
Bitcoin. Nic víc než spekulace
Burry dává propad bitcoinu do kontrastu se vzestupem cen drahých kovů typu zlata a stříbra. Tento vývoj podle něj obnažil fakt, že bitcoin je čistě spekulativním aktivem. A že tedy nepředstavuje pojistku proti inflačnímu znehodnocování kupní síly konvenčních měn typu dolaru. Takovou pojistku podle něj zato představuje právě zlato a stříbro, jejichž závratný růst v uplynulé době, k novým a novým historickým rekordům, odrážel ponejvíce právě stupňující se obavu lidí z inflačního znehodnocování běžných peněz.
Pád krypta stahuje i zlato
Fakt, že bitcoin coby pojistka proti inflaci zklamal, jej podle Burryho může vést k dalším ztrátám. Paradoxně s sebou jeho pád a pád kryptoměn stahuje také právě drahé kovy, jako je zlato. Hroucení cen bitcoinu a kryptoaktiv totiž prý nutí investory uzavírat své ziskové pozice v oblasti tokenizovaných termínových kontraktů na zlato a stříbro, aby své ztráty pokryli.
Bitcoin klesl na nejnižší úroveň za posledních deset měsíců. Nálada investorů zůstává křehká v důsledku širších otřesů na finančních trzích a ústupu od rizikových aktiv.
Bitcoin padá na desetiměsíční minimum, trhy svírá nervozita
Termínové kontrakty představují smlouvy o nákupu či prodeji daného aktiva, v tomto případě zlata či stříbra, v budoucnu za cenu, která je dohodnuta dnes. Umožňují vydělávat na růstu i poklesu ceny, aniž by investor dané aktivum, v tomto případě tedy drahý kov, skutečně vlastnil. Jejich tokenizace znamená, že kontrakt již nemá podobu klasické smlouvy, zprostředkované například makléřem, nýbrž digitálního tokenu na blockchainu, jako je například Ethereum.
S tokenizovanými termínovými kontrakty lze obchodovat neustále, včetně víkendů, nejen tedy v burzovních hodinách, protože s kryptoaktivy se rovněž obchoduje nepřetržitě. Tokeny na drahé kovy, respektive jejich termínové kontrakty, navíc investor drží u sebe, ve vlastní kryptopeněžence, aniž by potřeboval prostředníka.
Tether Gold a role stablecoinů
Tokenizované termínové kontrakty na zlato a stříbro zažívají v poslední době značný rozmach. Více než polovinu tržní kapitalizace s tokenizovaným zlatem přitom tvoří tokeny Tether Gold a PAX Gold.
Tether Gold spadá pod křídla společnosti Tether, světově největšího emitenta takzvaných stablecoinů, což jsou kryptoměny navázané na konvenční měny typu dolaru. Toto navázání poskytuje stablecoinům vyšší míru stability, než jaká je patrná u bitcoinu či jiných kryptoměn, a právě tato vlastnost jim dává i jejich pojmenování.
Za propadem cen zlata, stříbra i bitcoinu stojí především fundamentální změna očekávání kolem americké měnové politiky. Kevin Warsh, kterého prezident USA Donald Trump vybral do čela americké centrální banky, plánuje posílit dolar tak, aby byl dlouhodobě udržitelný a potenciálně se stal dokonce deflační měnou. Tím by z velké části odpadla potřeba investovat do jiných deflačních aktiv, jako jsou zlato, stříbro či bitcoin.
Proč padá zlato, stříbro i bitcoin? Warsh zjevně Trumpovi slíbil „zázraky na počkání“
Hrozba kolapsu při dalším pádu bitcoinu
Tether je současně globálně největším vlastníkem fyzického zlata, pokud tedy nebereme v potaz vlády, centrální banky a ty úplně největší burzovně obchodované fondy (ETF) zaměřující se na zlato. Tether má na 140 tun zlata, přičemž další tuny postupně dokupuje. Drahý kov, o nějž opírá hodnotu svého zmíněného tokenu Tether Gold, ukládá ve Švýcarsku do starých vojenských bunkrů z druhé světové války.
Podle Burryho ale hrozí, že v případě dalšího pádu ceny bitcoinu k úrovni 50 tisíc dolarů za kus (nyní vyjde zhruba na 76 tisíc dolarů) nastane naprostý kolaps trhu s tokenizovanými termínovými kontrakty na drahé kovy, jako je právě Tether Gold. Bitcoinoví těžaři by totiž padli do bankrotového stavu a museli by v té souvislosti nuceně uzavírat své provázané pozice v oblasti tokenizovaných drahých kovů.
Přehnané varování?
Takový cenový pád bitcoinu Burry zjevně považuje za poměrně pravděpodobný právě proto, že nynější situace v jeho očích odhalila, že bitcoin nepředstavuje pojistku proti inflačnímu znehodnocování konvenčních měn typu dolaru.
Ostatně už koncem ledna podle Burryho došlo k uzavření pozic v segmentu tokenizovaných drahých kovů v objemu zhruba miliardy dolarů. Proto nastal mimořádný propad také cen samotných fyzických drahých kovů, respektive běžných, netokenizovaných termínových kontraktů na ně. Zatímco ale zlato či stříbro se z mimořádné jednodenní ztráty zase rychle „otřepaly“, bitcoin strádá dále.
Burry ovšem může přehlížet skutečnost, že bitcoin například v uplynulém desetiletí narůstal na ceně daleko dramatičtěji než zlato a stříbro. V letech 2015 až 2024 zhodnotil bitcoin v dolarech v souhrnu o bezmála 39 tisíc procent, zatímco zlato přidalo jen kolem 120 procent a stříbro nějakých 85 procent. Je tedy otázkou, zda se v jistou chvíli bitcoin nezdál investorům jako pojistka proti inflaci už až příliš drahý, takže se místo něj jali nakupovat zlato, a ještě později ze stejného důvodu stříbro – tedy z toho důvodu, že se jim zdál už až příliš drahý nejen bitcoin, ale později rovněž i zlato.