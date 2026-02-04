Nový magazín právě vychází!

newstream.cz Názory Varování proroka krize: Další pád bitcoinu spustí „smrtící spirálu"

Varování proroka krize: Další pád bitcoinu spustí „smrtící spirálu“

Varování proroka krize: Další pád bitcoinu spustí „smrtící spirálu“
iStock
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Kolaps krypta by mohl strhnout i další aktiva. Zlato a stříbro nevyjímaje, varuje známý investor a prorok velké finanční krize Michael Burry.

Známý investor Michael Burry, jenž správně sázel na pád cen nemovitostí v USA před propuknutím finanční krize v roce 2008, přichází s dalším temným proroctvím. Současný pád bitcoinu se může prohloubit a vyvolat „smrtící spirálu“, jež by poškodila zejména takřka dvě stovky burzovně obchodovaných firem, které bitcoin drží.

Bitcoin přišel o Trumpovu prémii

Včera bitcoin definitivně vymazal své zisky z doby od nástupu amerického prezidenta Donalda Trumpa do Bílého domu. Trump se zejména v předvolební kampani stylizoval do podoby zapřisáhlého stoupence bitcoinu a kryptoměn. Jeho nástup do úřadu tak způsobil euforii v očekávání deregulace bitcoinu a kryptoměn, která notně povzbudila růst jejich ceny. Od historického vrcholu z října loňského roku však bitcoin ztratil už zhruba 40 procent.

Cena zlata padá

Stanislav Šulc: Přišel konec zlaté bubliny? Leccos tomu naznačuje

Názory

Zlato se od konce minulého pracovního týdne postupně řítí dolů. Proti rekordní výši ztratilo již 20 procent, pozvolna tak vstupuje do medvědího trhu. Bloomberg upozorňuje, že se aktuálně zlato stalo volatilnějším aktivem než bitcoin a zároveň je jeho cena nejméně stabilní od finanční krize v roce 2008. Potvrzuje se tak, že se zlato stalo hračkou v rukou spekulantů. A kdo na tom prodělá? Drobný investor.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Bitcoin. Nic víc než spekulace

Burry dává propad bitcoinu do kontrastu se vzestupem cen drahých kovů typu zlata a stříbra. Tento vývoj podle něj obnažil fakt, že bitcoin je čistě spekulativním aktivem. A že tedy nepředstavuje pojistku proti inflačnímu znehodnocování kupní síly konvenčních měn typu dolaru. Takovou pojistku podle něj zato představuje právě zlato a stříbro, jejichž závratný růst v uplynulé době, k novým a novým historickým rekordům, odrážel ponejvíce právě stupňující se obavu lidí z inflačního znehodnocování běžných peněz.

Pád krypta stahuje i zlato

Fakt, že bitcoin coby pojistka proti inflaci zklamal, jej podle Burryho může vést k dalším ztrátám. Paradoxně s sebou jeho pád a pád kryptoměn stahuje také právě drahé kovy, jako je zlato. Hroucení cen bitcoinu a kryptoaktiv totiž prý nutí investory uzavírat své ziskové pozice v oblasti tokenizovaných termínových kontraktů na zlato a stříbro, aby své ztráty pokryli.

Kryptoměna bitcoin

Bitcoin padá na desetiměsíční minimum, trhy svírá nervozita

Trhy

Bitcoin klesl na nejnižší úroveň za posledních deset měsíců. Nálada investorů zůstává křehká v důsledku širších otřesů na finančních trzích a ústupu od rizikových aktiv.

nst

Přečíst článek

Termínové kontrakty představují smlouvy o nákupu či prodeji daného aktiva, v tomto případě zlata či stříbra, v budoucnu za cenu, která je dohodnuta dnes. Umožňují vydělávat na růstu i poklesu ceny, aniž by investor dané aktivum, v tomto případě tedy drahý kov, skutečně vlastnil. Jejich tokenizace znamená, že kontrakt již nemá podobu klasické smlouvy, zprostředkované například makléřem, nýbrž digitálního tokenu na blockchainu, jako je například Ethereum.

S tokenizovanými termínovými kontrakty lze obchodovat neustále, včetně víkendů, nejen tedy v burzovních hodinách, protože s kryptoaktivy se rovněž obchoduje nepřetržitě. Tokeny na drahé kovy, respektive jejich termínové kontrakty, navíc investor drží u sebe, ve vlastní kryptopeněžence, aniž by potřeboval prostředníka.

Tether Gold a role stablecoinů

Tokenizované termínové kontrakty na zlato a stříbro zažívají v poslední době značný rozmach. Více než polovinu tržní kapitalizace s tokenizovaným zlatem přitom tvoří tokeny Tether Gold a PAX Gold.

Tether Gold spadá pod křídla společnosti Tether, světově největšího emitenta takzvaných stablecoinů, což jsou kryptoměny navázané na konvenční měny typu dolaru. Toto navázání poskytuje stablecoinům vyšší míru stability, než jaká je patrná u bitcoinu či jiných kryptoměn, a právě tato vlastnost jim dává i jejich pojmenování.

Kevin Warsh

Proč padá zlato, stříbro i bitcoin? Warsh zjevně Trumpovi slíbil „zázraky na počkání“

Názory

Za propadem cen zlata, stříbra i bitcoinu stojí především fundamentální změna očekávání kolem americké měnové politiky. Kevin Warsh, kterého prezident USA Donald Trump vybral do čela americké centrální banky, plánuje posílit dolar tak, aby byl dlouhodobě udržitelný a potenciálně se stal dokonce deflační měnou. Tím by z velké části odpadla potřeba investovat do jiných deflačních aktiv, jako jsou zlato, stříbro či bitcoin.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Hrozba kolapsu při dalším pádu bitcoinu

Tether je současně globálně největším vlastníkem fyzického zlata, pokud tedy nebereme v potaz vlády, centrální banky a ty úplně největší burzovně obchodované fondy (ETF) zaměřující se na zlato. Tether má na 140 tun zlata, přičemž další tuny postupně dokupuje. Drahý kov, o nějž opírá hodnotu svého zmíněného tokenu Tether Gold, ukládá ve Švýcarsku do starých vojenských bunkrů z druhé světové války.

Podle Burryho ale hrozí, že v případě dalšího pádu ceny bitcoinu k úrovni 50 tisíc dolarů za kus (nyní vyjde zhruba na 76 tisíc dolarů) nastane naprostý kolaps trhu s tokenizovanými termínovými kontrakty na drahé kovy, jako je právě Tether Gold. Bitcoinoví těžaři by totiž padli do bankrotového stavu a museli by v té souvislosti nuceně uzavírat své provázané pozice v oblasti tokenizovaných drahých kovů.

Přehnané varování?

Takový cenový pád bitcoinu Burry zjevně považuje za poměrně pravděpodobný právě proto, že nynější situace v jeho očích odhalila, že bitcoin nepředstavuje pojistku proti inflačnímu znehodnocování konvenčních měn typu dolaru.

Ostatně už koncem ledna podle Burryho došlo k uzavření pozic v segmentu tokenizovaných drahých kovů v objemu zhruba miliardy dolarů. Proto nastal mimořádný propad také cen samotných fyzických drahých kovů, respektive běžných, netokenizovaných termínových kontraktů na ně. Zatímco ale zlato či stříbro se z mimořádné jednodenní ztráty zase rychle „otřepaly“, bitcoin strádá dále.

Burry ovšem může přehlížet skutečnost, že bitcoin například v uplynulém desetiletí narůstal na ceně daleko dramatičtěji než zlato a stříbro. V letech 2015 až 2024 zhodnotil bitcoin v dolarech v souhrnu o bezmála 39 tisíc procent, zatímco zlato přidalo jen kolem 120 procent a stříbro nějakých 85 procent. Je tedy otázkou, zda se v jistou chvíli bitcoin nezdál investorům jako pojistka proti inflaci už až příliš drahý, takže se místo něj jali nakupovat zlato, a ještě později ze stejného důvodu stříbro – tedy z toho důvodu, že se jim zdál už až příliš drahý nejen bitcoin, ale později rovněž i zlato.

Burziáni sázejí na léčbu plešatění. Do Veradermics napumpovali miliardy

Burziáni sázejí na léčbu plešatění. Do Veradermics napumpovali miliardy
iStock
nst
nst

Léčba plešatění přilákala velké peníze. Veradermics prodala akcie nad plánovaným cenovým rozpětím. O podíl ve firmě se zajímají i velcí hráči z farmaceutického byznysu. Společnost ale zatím zůstává ve ztrátě.

Americká biotechnologická společnost Veradermics, která se zaměřuje na léčbu vypadávání vlasů, získala při vstupu na burzu 256 milionů dolarů (přes pět miliard korun). Primární nabídka akcií byla navýšena a cena byla stanovena nad horní hranicí původně plánovaného rozpětí, informuje agentura Bloomberg.

Firma prodala přibližně 15 milionů akcií po 17 dolarech za kus. Původně přitom investorům nabízela 13,35 milionu akcií v cenovém pásmu 14 až 16 dolarů. Při této ceně činí tržní hodnota společnosti zhruba 596 milionů dolarů.

Farmaceutický jackpot. Všichni teď chtějí akcie firmy, která „léčí pleš“

Trhy

Největší průlom v boji s mužským plešatěním za desítky let hlásí farmaceutická firma Cosmo Pharmaceuticals. Její akcie na švýcarské burze vylétly v týdnu o skoro 50 procent. Strachují se (nejen) turecké transplantační kliniky.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Zájem velkých investorů

O akcie Veradermics projevili zájem i významní institucionální investoři. Podle dokumentů zveřejněných v souvislosti s IPO zvažovala investiční společnost Wellington Management nákup akcií až za 30 milionů dolarů. Farmaceutický gigant Eli Lilly zároveň uvedl, že by mohl získat až 4,9 procenta podílu ve firmě.

Veradermics sídlí v New Havenu ve státě Connecticut a podporuje ji investiční fond Longitude Capital.

Euforie kolem zázračného léku na hubnutí končí. A Novo Nordisk rozdává tisíce výpovědí

Zprávy z firem

Dánská farmaceutická společnost Novo Nordisk zruší 9000 pracovních míst, což odpovídá zhruba 11 procentům celkové pracovní síly. Rozhodnutí je součástí plánu na širší transformaci podniku v době, kdy čelí zvýšené konkurenci na trhu. Oznámila to společnost. Novo Nordisk vyrábí lék na hubnutí Wegovy.

ČTK

Přečíst článek

Nejrušnější týden pro IPO od roku 2021

Vstup Veradermics na burzu odstartoval mimořádně silný týden primárních nabídek v USA. Podle dat Bloombergu se v jednom týdnu chystá na burzu osm firem, které chtějí získat alespoň 100 milionů dolarů. Jde o nejvyšší počet IPO za jediný týden od listopadu 2021.

Zvýšená aktivita naznačuje, že se kapitálové trhy po dlouhém období opatrnosti znovu otevírají rizikovějším investicím, zejména v oblasti biotechnologií.

Tunel urychlovače LHC, v němž se urychlují subatomární částice téměř na rychlost světla, aby se pak mohly srazit.

Miliardáři přispívají na výzkum, který jim nepřinese žádné peníze

Názory

Jeden z největších vědeckých projektů v lidských dějinách získal od soukromých dárců rekordních 860 milionů eur. Evropská organizace pro jaderný výzkum (CERN) oznámila, že tato částka směřuje na stavbu nového obřího urychlovače. Pozoruhodné je, že vynaložené peníze s největší pravděpodobností nepřinesou dárcům ani nepřímý ekonomický přínos. Jde o příspěvek na poznávání základů vesmíru, píše ve své analýze pro Newstream vědecký novinář Josef Tuček.

Josef Tuček

Přečíst článek

Slibná léčba, ale rostoucí ztráty

Společnost Veradermics byla založena v roce 2019 a nachází se v pokročilé klinické fázi vývoje. Její hlavní experimentální léčba je určena k terapii mírného až středně závažného dědičného vypadávání vlasů a je nehormonální. Podle firemních materiálů se aktuálně nachází v pozdní fázi klinických testů.

Finančně však firma zatím zůstává ve ztrátě. Za devět měsíců do konce září vykázala čistou ztrátu 48,1 milionu dolarů, zatímco o rok dříve činila 20,8 milionu dolarů, uvádějí podklady k IPO.

Emisi vedly investiční banky Jefferies, Leerink Partners, Citigroup a Cantor Fitzgerald. Akcie společnosti se mají obchodovat na newyorské burze NYSE pod tickerem MANE.

Lukáš Kovanda: Burza má nového krále. CSG je větší než ČEZ

Názory

Česká zbrojovka Czechoslovak Group je po hodině obchodování na burze o skoro 100 miliard korun dražší než ČEZ, dosavadní jednička. Nejhodnotnější českou burzovně obchodovanou firmou se Czechoslovak Group stala hned po zahájení obchodování, kdy její akcie vyskočily o 28 procent nad upisovací cenu.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Zdeněk Pečený
Rok 2025 přinesl u podílových fondů překvapivě silné zhodnocení. Průměrný český investor vydělal 5,91 procenta a nejúspěšnější fond dokonce 170 procent. Přesto se chování většiny domácností příliš nezměnilo. Data bank i Asociace pro kapitálový trh ukazují, že Češi dál preferují jistotu, stabilitu a nízké kolísání – i za cenu nižších výnosů.

Čistě z pohledu čísel byl rok 2025 pro podílové fondy úspěšný. Po slabším začátku přišel obrat ve druhé polovině roku, kdy fondy podle Indexu českého investora CII 750 vydělaly 7,45 procenta. Celý rok tak skončil v plusu se zhodnocením 5,91 procenta, tedy výrazně nad úročením spořicích účtů, které se většinou pohybovalo kolem tří procent.

Přesto se investiční chování Čechů dramaticky nezměnilo. Vyšší výnosy sice přilákaly pozornost, ale většina investorů zůstala u produktů, které slibují klidný průběh a snadnou dostupnost peněz.

Extrémní výnosy existují. Jen pro menšinu

Výkonnostní žebříčky přinesly i extrémy. Absolutním vítězem roku byl fond Franklin Gold and Precious Metals, který v korunovém vyjádření zhodnotil peníze o 170 procent. Dařilo se i dalším fondům zaměřeným na zlato a těžbu drahých kovů.

„Zlato jako komodita mělo jedno ze svých nejsilnějších období a fondy těžařských společností profitovaly z růstu valuací spolu s cenou kovu,“ říká Petr Šašek z Komerční banky. Právě kombinace geopolitické nejistoty, oslabení dolaru a nákupů centrálních bank dostala zlato na historická maxima.

Tyto výnosy ale zůstaly spíše výjimkou než masovým jevem. Na opačném konci spektra se objevily úzce regionální fondy, zejména zaměřené na Turecko a Indii, z nichž nejhorší odepsal přes 24 procent.

Banky: klienti chtějí klid, ne rekordy

Banky se shodují, že i v roce silných výnosů převažovala u klientů opatrnost. V Komerční bance dominoval zájem o krátkodobé a nízkorizikové fondy. „Investoři stále hledají především stabilitu a vysokou likviditu,“ shrnuje Šašek.

Podobnou zkušenost má i ČSOB. Jejím nejvýkonnějším korunovým fondem byl ČSOB Akciový fond Srdce Evropy se zhodnocením 36,44 procenta, největší příliv peněz ale zaznamenal konzervativnější fond ČSOB Opatrný. „Do fondu klienti poslali přes 5,2 miliardy korun. Jde o základní volbu pro opatrné investory,“ říká Petr Milata, mluvčí skupiny ČSOB.

Také data České spořitelny (ČS) potvrzují stejný vzorec. Zatímco nejvýkonnějším fondem roku byl Sporotrend se zhodnocením 38,69 procenta, nejvíc klientů má produkty typu Sporoinvest, Top Stocks nebo Reico Nemovitostní. „Alespoň jeden podílový fond má přibližně 680 tisíc klientů, tedy téměř čtvrtina všech klientů ČS,“ uvedl mluvčí banky Filip Hrubý.

Češi investují víc, ale pomalu mění návyky

Podle Asociace pro kapitálový trh České republiky se investování v Česku postupně rozšiřuje, ale bez dramatických skoků. „Pokračuje trend pravidelných investic motivovaných snahou zajistit se na stáří. Pozitivní je prodlužování investičního horizontu i rostoucí ochota investovat dynamičtěji,“ říká Jana Brodani, výkonná ředitelka AKAT.

Podílové fondy dnes tvoří už 22 procent finančních úspor domácností, zatímco v roce 2020 to bylo necelých 12 procent. Zároveň ale téměř 55 procent peněz Čechů stále leží na bankovních účtech, vyplývá z dat asociace. 

Jistota vítězí i v dobrých časech

Rok 2025 tak ukázal, že český investor se sice postupně učí pracovat s rizikem, ale radikální změnu chování zatím neplánuje. I v roce, kdy bylo možné na fondech vydělat desítky procent, zůstává pro většinu domácností klíčová jistota, stabilita a dlouhodobý horizont – nikoli honba za rekordním výnosem.

