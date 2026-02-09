Thiel, Hoffman, Brin, Gates. Epsteinovy kontakty sahaly vysoko
Nově zveřejněné dokumenty amerického ministerstva spravedlnosti vrhají další světlo na vazby Jeffreyho Epsteina na technologickou elitu USA. Vedle Billa Gatese a Elona Muska se objevují jména jako Peter Thiel či Reid Hoffman. Úřady zdůrazňují, že samotná zmínka neznamená provinění. Spisy ale ukazují, jak systematicky Epstein budoval svůj vliv, píše CNBC.
Nejnovější zveřejnění milionů dokumentů amerického ministerstva spravedlnosti (DOJ) přineslo další detaily o tom, jak si zesnulý finančník a sexuální delikvent Jeffrey Epstein budoval vztahy s vlivnými osobnostmi amerického byznysu. Vedle již dříve zmiňovaných jmen, jako jsou Bill Gates či Elon Musk, se v dokumentech opakovaně objevují i další lídři technologického sektoru.
Americké úřady zároveň zdůrazňují, že uvedení jména v dokumentech neznamená důkaz trestné činnosti ani potvrzení zapojení do Epsteinových zločinů. Dokumenty však podle CNBC dokreslují, jak systematicky se Epstein snažil pronikat do nejvyšších pater Silicon Valley ještě před svou smrtí v roce 2019.
Thiel: investice, schůzky i politické debaty
Výrazně se v materiálech objevuje jméno Peter Thiel, spoluzakladatele společností PayPal a Palantir. Z dokumentů vyplývá, že Epstein s Thielem komunikoval minimálně od roku 2014 až do roku 2019, tedy i dlouho poté, co byl Epstein již v minulosti odsouzen za sexuální trestné činy.
Podle CNBC si vyměňovali e-maily o schůzkách, politice i investicích. Epstein například v jedné nahrávce doporučoval bývalému izraelskému premiérovi Ehudu Barakovi, aby se ucházel o pozici právě ve společnosti Palantir. Thiel později uvedl, že se s Epsteinem setkal jen několikrát kvůli „daňovým a finančním otázkám“ a že nikdy nenavštívil jeho soukromý ostrov.
Kauza Jeffreyho Epsteina vrhá světlo na tucty bohatých a vlivných, od finančníků, přes umělce a vědce až po vrcholné politiky. Dokumenty otevírají průhled do světa, kde vládnou jiná pravidla a jiné standardy. Za peníze lze koupit téměř všechno, ostatní si vybudovali reflex dívat se vedle. Chapadla sahají do vlád, globálních firem i královských rodin. Náš systém – politika i ekonomika – dost možná stojí na prohnilých základech.
Karel Pučelík: Epsteinova kauza ukazuje zkorumpovanost bohatých a vlivných
Názory
Hoffman a fundraising pro MIT
Dokumenty se detailně věnují i vztahu Epsteina se spoluzakladatelem LinkedInu Reidem Hoffmanem. E-maily ukazují přátelskou komunikaci, plánování schůzek i spolupráci na fundraisingu pro MIT Media Lab. Materiály zároveň potvrzují, že Hoffman v roce 2014 navštívil Epsteinův soukromý ostrov.
Hoffman dříve uvedl, že cesty litoval a že měly výhradně filantropický charakter. CNBC upozorňuje, že dokumenty neobsahují žádné indicie trestného jednání.
Bývalý americký prezident Bill Clinton a jeho manželka a někdejší ministryně zahraničí Hillary Clintonová odmítli vypovídat v Kongresu ohledně případu sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Clintonovi své rozhodnutí sdělili v dopise republikánskému předsedovi sněmovního výboru pro dohled Jamesi Comerovi, který zveřejnil deník The New York Times.
Manželé Clintonovi odmítli vypovídat v Kongresu o Epsteinovi
Politika
Epstein Brinovi dohazoval bankéře
Ve spisech se objevuje také Sergey Brin, spoluzakladatel Googlu. Už v roce 2003 si podle e-mailů domlouval schůzky s Ghislaine Maxwellovou, Epsteinovou dlouholetou spolupracovnicí a později odsouzenou spolupachatelkou. Podle dřívějších soudních dokumentů Epstein Brinovi pomáhal s kontakty na bankéře kvůli daňovému poradenství.
Sinofskému radil Epstein s kariérou
Nové informace se týkají také bývalého manažera Microsoftu Stevena Sinofského. Ten podle dokumentů žádal Epsteina o rady ohledně odchodu z Microsoftu a následně s ním řešil finance, kariéru i společenské akce.
V jedné z e-mailových výměn Epstein zmiňuje možnost schůzky Sinofského s šéfem Applu Timem Cookem. Sinofsky se ke zveřejněným informacím podle CNBC odmítl vyjádřit.
Miroslav Lajčák, poradce slovenského premiéra, dneškem končí ve funkci. Robert Fico už oznámil, že jeho rezignaci přijme, napsal slovenský Denník N. Stalo se tak několik hodin poté, co se jméno bývalého slovenského ministra zahraničí a někdejšího předsedy Valného shromáždění OSN Lajčáka znovu objevilo v dokumentech souvisejících s americkým finančníkem a odsouzeným sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem, o čemž mimo jiné informoval server deníku Sme. Lajčáka, který obsah zpráv odmítá, slovenská opozice vyzývala k odstoupení či odvolání, což Fico dosud odmítal a dnes kritizoval opozičního lídra.
Ficův poradce Lajčák končí. Jeho jméno se znovu objevilo v Epsteinových spisech
Politika
Gates odmítá obvinění
Pozornost znovu přitáhly i vazby Epsteina na Billa Gatese. Některé dokumenty obsahují Epsteinovy vlastní poznámky, v nichž naznačuje, že se podílel na zprostředkování mimomanželských vztahů Gatese. Gates to však v rozhovoru pro australskou televizi 9News razantně odmítl.
„Ta tvrzení jsou naprosto absurdní a zcela nepravdivá,“ uvedl Gates s tím, že se s Epsteinem setkával pouze na večeřích kvůli filantropii, „nikdy nebyl na ostrově a nikdy se nesetkal s žádnými ženami“.
