Hongkong trestá, svět se bouří. Exmagnát a kritik Pekingu dostal 20 let vězení
Jimmy Lai, jeden z nejvýraznějších kritiků Pekingu v Hongkongu, byl odsouzen na 20 let vězení. Rozsudek vyvolal ostrou kritiku ze zahraničí i od lidskoprávních organizací. Ty varují před koncem svobody slova ve městě.
Soud v Hongkongu v pondělí poslal prodemokratického aktivistu a bývalého mediálního magnáta Jimmy Lai na 20 let do vězení za porušení zákona o národní bezpečnosti. Informovaly o tom agentury AFP a AP, podle nichž jde zatím o nejvyšší trest uložený od přijetí zákona, který Čína Hongkongu vnutila a který prakticky umlčel kritické hlasy ve městě.
Lai veškerá obvinění odmítá a může se proti rozsudku odvolat. Spojené státy a Británie už dříve případ označily za politicky motivovaný a vyzvaly k okamžitému propuštění aktivisty. Naopak podle správce Hongkongu Johna Leeho je verdikt důkazem vlády práva a má přinést občanům „velké zadostiučinění“.
Premiér Andrej Babiš s prezidentem Petrem Pavlem se sešli a vyřešili dvouměsíční martyrium kolem kandidáta na ministra, Filipa Turka. Po setkání Babiš prohlásil, že Turek ministrem nebude, ať Motoristé přinesou jiné jméno. Ti se k tomu zatím nemají, volí variantu Turek pod Macinkou. V zájmu zachování míru mezi Strakovkou a Hradem se zdá, že jde o definitivní řešení kauzy Turek.
Tečka za Turkem
Názory
Premiér Andrej Babiš s prezidentem Petrem Pavlem se sešli a vyřešili dvouměsíční martyrium kolem kandidáta na ministra, Filipa Turka. Po setkání Babiš prohlásil, že Turek ministrem nebude, ať Motoristé přinesou jiné jméno. Ti se k tomu zatím nemají, volí variantu Turek pod Macinkou. V zájmu zachování míru mezi Strakovkou a Hradem se zdá, že jde o definitivní řešení kauzy Turek.
Soud: Lai byl vůdcem spiknutí
„Soud se domnívá, že celkový trest uložený Laiovi v této kauze má být 20 let vězení,“ stojí podle AFP ve verdiktu. Výši trestu soud odůvodnil tím, že Lai byl vůdcem spiknutí, v němž byl již v prosinci shledán vinným ze spolupráce se zahraničními silami a šíření podněcujících materiálů.
V době rozhodnutí bylo aktivistovi 78 let.
Podle agentury AFP po započtení předchozích trestů dnešní rozhodnutí znamená, že Lai, kterému hrozilo až doživotí, by měl strávit ve vězení dalších 18 let. Tvrdý kritik Pekingu je za mřížemi od konce roku 2020.
Další obžalovaní ve stejné kauze dostali tresty od šesti let a tří měsíců do deseti let vězení.
Šlechta v 21. století už nemá politickou moc ani někdejší bohatství. Zůstala jí ale odpovědnost, tradice a péče o zděděné hodnoty. Hrabě Francesco Kinský dal Borgo v rozhovoru s Evou Čerešňákovou v pořadu VIP Eva Talks mluví o tom, proč ho moderní technologie zároveň fascinují i děsí, proč dává přednost životu v lese před bydlením na zámku a co považuje za klíčovou hodnotu svého rodu.
AI mi napsala skvělý proslov za 30 vteřin. A to mě děsí, říká hrabě Francesco Kinský dal Borgo
Enjoy
Šlechta v 21. století už nemá politickou moc ani někdejší bohatství. Zůstala jí ale odpovědnost, tradice a péče o zděděné hodnoty. Hrabě Francesco Kinský dal Borgo v rozhovoru s Evou Čerešňákovou v pořadu VIP Eva Talks mluví o tom, proč ho moderní technologie zároveň fascinují i děsí, proč dává přednost životu v lese před bydlením na zámku a co považuje za klíčovou hodnotu svého rodu.
Rodina: Konec spravedlnosti v Hongkongu
Laiův syn Sebastien Lai označil trest za drakonický. „Znamená úplnou destrukci právního systému Hongkongu a konec spravedlnosti,“ uvedl. Jeho sestra Claire Laiová rozsudek považuje za krutý a je přesvědčena, že pokud bude naplněn, její otec zemře za mřížemi jako mučedník.
Lidskoprávní organizace Amnesty International označila verdikt za „chladnokrevný útok na svobodu slova v Hongkongu“. „Tvrdý dvacetiletý trest pro Jimmyho Laie, kterému je 78 let, znamená ve skutečnosti rozsudek smrti,“ uvedla Elaine Pearsonová z organizace Human Rights Watch.
Symbol mizení svobody tisku
Zakladatel dnes již zrušeného prodemokratického deníku Apple Daily si v současnosti odpykává trest pěti let a devíti měsíců za podvod. Proces s Laiem se podle agentur stal symbolem rychlého mizení svobody tisku v Hongkongu pod tlakem propekingské vlády.
Zákon o národní bezpečnosti zavedla v Hongkongu v roce 2020 centrální vláda v Pekingu. Jeho přijetí předcházely masové prodemokratické demonstrace v roce 2019. Norma se zaměřuje na separatismus, rozvrat státní moci, terorismus a spolupráci se zahraničními silami. Za její porušení může soud uložit až doživotní trest.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.