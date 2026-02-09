Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Leaders Hongkong trestá, svět se bouří. Exmagnát a kritik Pekingu dostal 20 let vězení

Hongkong trestá, svět se bouří. Exmagnát a kritik Pekingu dostal 20 let vězení

Hongkong trestá, svět se bouří. Exmagnát a kritik Pekingu dostal 20 let vězení
Profimedia
ČTK
ČTK

Jimmy Lai, jeden z nejvýraznějších kritiků Pekingu v Hongkongu, byl odsouzen na 20 let vězení. Rozsudek vyvolal ostrou kritiku ze zahraničí i od lidskoprávních organizací. Ty varují před koncem svobody slova ve městě.

Soud v Hongkongu v pondělí poslal prodemokratického aktivistu a bývalého mediálního magnáta Jimmy Lai na 20 let do vězení za porušení zákona o národní bezpečnosti. Informovaly o tom agentury AFP a AP, podle nichž jde zatím o nejvyšší trest uložený od přijetí zákona, který Čína Hongkongu vnutila a který prakticky umlčel kritické hlasy ve městě.

Lai veškerá obvinění odmítá a může se proti rozsudku odvolat. Spojené státy a Británie už dříve případ označily za politicky motivovaný a vyzvaly k okamžitému propuštění aktivisty. Naopak podle správce Hongkongu Johna Leeho je verdikt důkazem vlády práva a má přinést občanům „velké zadostiučinění“.

Zprava europoslanec Filip Turek a předseda strany Petr Macinka

Tečka za Turkem

Názory

Premiér Andrej Babiš s prezidentem Petrem Pavlem se sešli a vyřešili dvouměsíční martyrium kolem kandidáta na ministra, Filipa Turka. Po setkání Babiš prohlásil, že Turek ministrem nebude, ať Motoristé přinesou jiné jméno. Ti se k tomu zatím nemají, volí variantu Turek pod Macinkou. V zájmu zachování míru mezi Strakovkou a Hradem se zdá, že jde o definitivní řešení kauzy Turek.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Soud: Lai byl vůdcem spiknutí

„Soud se domnívá, že celkový trest uložený Laiovi v této kauze má být 20 let vězení,“ stojí podle AFP ve verdiktu. Výši trestu soud odůvodnil tím, že Lai byl vůdcem spiknutí, v němž byl již v prosinci shledán vinným ze spolupráce se zahraničními silami a šíření podněcujících materiálů.

V době rozhodnutí bylo aktivistovi 78 let.

Podle agentury AFP po započtení předchozích trestů dnešní rozhodnutí znamená, že Lai, kterému hrozilo až doživotí, by měl strávit ve vězení dalších 18 let. Tvrdý kritik Pekingu je za mřížemi od konce roku 2020.

Další obžalovaní ve stejné kauze dostali tresty od šesti let a tří měsíců do deseti let vězení.

Francesco Kinský Dal Borgo
video

AI mi napsala skvělý proslov za 30 vteřin. A to mě děsí, říká hrabě Francesco Kinský dal Borgo

Enjoy

Šlechta v 21. století už nemá politickou moc ani někdejší bohatství. Zůstala jí ale odpovědnost, tradice a péče o zděděné hodnoty. Hrabě Francesco Kinský dal Borgo v rozhovoru s Evou Čerešňákovou v pořadu VIP Eva Talks mluví o tom, proč ho moderní technologie zároveň fascinují i děsí, proč dává přednost životu v lese před bydlením na zámku a co považuje za klíčovou hodnotu svého rodu.

Michal Nosek

Přečíst článek

Rodina: Konec spravedlnosti v Hongkongu

Laiův syn Sebastien Lai označil trest za drakonický. „Znamená úplnou destrukci právního systému Hongkongu a konec spravedlnosti,“ uvedl. Jeho sestra Claire Laiová rozsudek považuje za krutý a je přesvědčena, že pokud bude naplněn, její otec zemře za mřížemi jako mučedník.

Lidskoprávní organizace Amnesty International označila verdikt za „chladnokrevný útok na svobodu slova v Hongkongu“. „Tvrdý dvacetiletý trest pro Jimmyho Laie, kterému je 78 let, znamená ve skutečnosti rozsudek smrti,“ uvedla Elaine Pearsonová z organizace Human Rights Watch.

Symbol mizení svobody tisku

Zakladatel dnes již zrušeného prodemokratického deníku Apple Daily si v současnosti odpykává trest pěti let a devíti měsíců za podvod. Proces s Laiem se podle agentur stal symbolem rychlého mizení svobody tisku v Hongkongu pod tlakem propekingské vlády.

Zákon o národní bezpečnosti zavedla v Hongkongu v roce 2020 centrální vláda v Pekingu. Jeho přijetí předcházely masové prodemokratické demonstrace v roce 2019. Norma se zaměřuje na separatismus, rozvrat státní moci, terorismus a spolupráci se zahraničními silami. Za její porušení může soud uložit až doživotní trest.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Nový král popu. Bad Bunny vládne globálnímu éteru

Bad Bunny představil show během Super Bowlu
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Možnost vystoupit v poločase finále ligy amerického fotbalu se dostane jen největším globálním hvězdám. Když vloni pořadatelé oznámili, že se hlavním showmanem šedesátého ročníku Super Bowlu stane Bad Bunny, překvapen mohl být jen ten, kdo popmusic přestal sledovat někdy před deseti lety. Navíc Benito Antonio Martínez Ocasio, jak zní jeho občanské jméno, před týdnem získal Grammy pro nejlepší album roku za desku DeBÍ TiRAR MáS FOToS. Kdo je tedy nový král globálního popu?

Grammy pro album roku nebylo překvapením, ale spíše opožděné uznání reality, která trvá už celou dekádu. Bad Bunny totiž není novou hvězdou, ale patří k architektům současného popu, který ke své korunovaci nepotřeboval změnit ani jeden přízvuk, ani jedno slovo své rodné španělštiny.

Příběh Bad Bunnyho se často vypráví jako moderní pohádka: kluk z Portorika, který balil nákupy v supermarketu, nahrával skladby na SoundCloud a během pár let se stal nejstreamovanějším umělcem planety. Jenže tato zkratka opomíjí to nejdůležitější – Bad Bunnyho vzestup nebyl náhodný virální moment. Byla to systematická demontáž pravidel hudebního průmyslu. Zatímco dřívější latinskoamerické hvězdy jako Shakira nebo Ricky Martin musely pro globální úspěch projít „anglickým filtrem“ a přizpůsobit se estetice MTV, Benito Antonio Martínez Ocasio odmítl hrát podle těchto pravidel. A tak si vyrobil vlastní.

Akcie softwarových firem čeká brutální rally. AI panika nejspíš vytvořila investiční příležitost dekády

Názory

Čtyři největší technologické firmy USA jdoucí v čele pochodu vstříc umělé inteligenci letos nainvestují do datových center a další infrastruktury související s AI bezprecedentních celkem 650 miliard dolarů. To je zhruba 1,5násobek letošního vyhlíženého výkonu celé české ekonomiky. Investoři jsou zaskočeni mohutností těchto investic a už jim netleskají jako ještě loni, kdy v nich spatřovali známku kýženého inovativního přístupu.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Poločasová show za miliony

Už v roce 2018, kdy hostoval na hitu I Like It od Cardi B, bylo jasné, že je v něm něco jiného. Tehdejší mainstreamová média ho sice vnímala jen jako „rappera s divným hlasem a nalakovanými nehty“, ale hudební experti už tehdy upozorňovali, že přichází zásadní obrat.

Od roku 2020 do roku 2024 byl nepřetržitě na vrcholu žebříčků Spotify, jeho turné vyprodávala stadiony během minut a jeho tvář zdobila obálky Vogue i Rolling Stone.

Vše ale vyvrcholilo právě až na přelomu roků 2025 a 2026. Nejprve oznámením, že to bude právě Bad Bunny, kdo bude hlavní hvězdou poločasové přestávky šedesátého Super Bowlu, dále ziskem hlavní ceny Grammy a konečně opravdu krásnou poločasovou show, při níž došlo i na svatbu.

Pop a politika

Bad Bunnyho neústupnost v otázce jazyka je hluboce politická. Ve svých textech i veřejných vystoupeních často kritizuje koloniální vztah USA k Portoriku. Když v roce 2024 během prezidentské kampaně vystoupil proti rétorice namířené proti migrantům, nebylo to jen prázdné gesto celebrity. Bunny dlouhodobě hovoří za generaci, která se cítí být součástí globální vesnice, ale odmítá se vzdát své lokální identity. Jeho vítězná řeč na Grammy, kde ostře kritizoval zásahy proti hispánské komunitě, rezonovala ještě dlouho po skončení ceremoniálu.

Bad Bunny ztělesňuje moderní typ celebrity: autenticky artikuluje emoce generace, jejíž je členem. A to králové popu dělali vždycky. Bylo to totéž, když Elvis Presley symbolizoval uvolněnost poválečných baby boomers nebo když Michael Jackson stavěl bolest pouličního života subkultur proti hedonistickému étosu osmdesátých let. Bad Bunny dává hlas pocitu samoty ve světě, kde jsou si zdánlivě všichni nesmírně blízko, ale zároveň si nerozumíme. A balí to do nesmírně čerstvého hudebního hávu.

Bad Bunny dokázal, že k ovládnutí světa nepotřebujete angličtinu, nepotřebujete se vzdát své kultury a nepotřebujete zapadnout do předem připravených škatulek. Stačí být dostatečně hlasitý, dostatečně jiný a dostatečně neústupný. Rok 2026 patří jemu – a je to vítězství, na které jsme se připravovali celou dekádu.

Internet v zahraničí bez šoku na faktuře. eSIM často stojí méně než káva

Enjoy

Ještě nedávno znamenala cesta mimo Evropskou unii jediné: vypnout mobil nebo riskovat účet za tisíce korun. Dnes ale stačí pár kliknutí v aplikaci a datový balíček vyjde klidně na stovku týdně. Virtuální eSIM karty rychle mění způsob, jakým cestujeme.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Fairmont Golden Prague

Valentýn v Praze: od komorních večeří po velké brunche. Kam letos vyrazit za romantikou?

Enjoy

Polovina února patří v gastronomii i hotelnictví k nejsilnějším víkendům zimní sezony. Restaurace a hotely proto připravují speciální menu, šampaňské párování či brunche. Valentýn tak není jen svátkem zamilovaných, ale také důležitým impulzem pro tržby v jinak klidnějším období. Vybrali jsme několik míst, kde se dá letošní svátek oslavit stylově – od komorních večeří až po luxusní degustační zážitky.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Zakladatel Metronome Prague David Gaydečka

David Gaydečka: Lákat na Metronome hvězdy se daří především díky pověsti. Pochvaloval si nás Sting, Nick Cave i Chemical Brothers

Enjoy

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Moderní lofty a nová fasáda. Dům Radost bude zářit, říká manažer Kašpar

Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Jedním z největších projektů nájemního bydlení, na kterém se nyní v Česku pracuje, je přestavba pražského domu Radost. V původně kancelářské budově ze třicátých let má vyrůst na 600 nových, nájemních bytů. Majitelé budovy, rodina Valových, pověřila vedením projektu Tomáše Kašpara, který je zároveň viceprezident Asociace nájemního bydlení.

Jedna z ikon spodního Žižkova se mění. Dům Radost projde rozsáhlou rekonstrukcí a nabídne stovky nájemních bytů.

„Nyní usilovně pracujeme na prováděcí dokumentaci. Máme před sebou asi tak půl roku, je to těžký dům,“ říká Kašpar. Každá rekonstrukce bývá složitější než stavba na zelené louce. Navíc, velkolepé bývalé sídlo odborářů na pražském Žižkově je kulturní památkou. Památkáři již schválili záměr předělat kanceláře na byty. Jak říká Kašpar, jde o stanovisko, které v sobě má stovky podmínek, za kterých lze záměr realizovat.

Česko málo respektuje vlastnictví majetku, říká Kašpar z Asociace nájemního bydlení

Reality

Na českém trhu s nájemním bydlením nepanuje rovnováha v ochraně zájmů nájemníků a vlastníků, tvrdí Tomáš Kašpar, viceprezident Asociace nájemního bydlení. Ta hájí zájmy vlastníků. Podle něj je nedostatečně chráněno vlastnictví, neplatiči nájemného nebo lidé, kteří hrubě porušují nájemní smlouvu, jsou prý příliš ve výhodě.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

„Jsme ve fázi, kdy detailně provádíme průzkum každého metru čtverečního.“ Problém při rekonstrukcích takto starých domů bývá, že se podcení příprava, a potom se při realizaci objeví spousta okolností, které nebyly popsány. A roste cena. „Tomu se snažíme zabránit, v domě teď pořád někdo něco zkoumá, sonduje, navrtává.“ Do fáze realizace by se v Radosti mělo přejít asi za rok.

Nejen bydlení, ale i kultura

Smyslem záměru není, aby se z Radosti stalo pouze 600 garsonek. „Chceme tam další využití. Pracujeme s kulturně společenským centrem,“ popisuje šéf projektu. Ambicí je, aby se dům stal kulturním centrem spodního Žižkova. „Myslíme na program na střeše, v kině a dalších sálech.“

V budově nebudou klasické garáže, bude tam parkovací zakladač pro zhruba dvě stě aut. Byty budou mít půdorys 18 až 21 metrů čtverečních. Část bytu bude v loftovém uspořádání. „Využijeme výšky jednotlivých podlaží, vložili jsme tam vestavbu, takový loftík. Nahoře bude místo na spaní a navrhujeme tam pracovní stůl. Tam je osm, devět metrů čtverečních,“ popisuje Kašpar uspořádání. Dole bude koupelna, kuchyň a obývák. „Právě nad kuchyní a koupelnou bude loft. Obývák bude pěkně přiznaný do výšky.“

Jan Klaška

„Chtěl bych postavit stadion Sparty,“ říká architekt, který dobývá Ameriku

Reality

„Ten nejdůležitější stadion bych chtěl postavit doma,“ říká architekt Jan Klaška, jenž se z Česka dostal až ke světovým projektům v Americe. V rozhovoru popisuje zákulisí globální architektury, roli investorů i svůj sen spojený se Spartou.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Nový plášť pro ikonický dům

Velkou změnou projde plášt budovy, známá svými světlými, nicméně již poněkud zašlými kachličkami. Půjdou dolů a nahradí je nové, v původní podobě, ale především čisté. „Budou skoro bílé. Dům nádherně prokoukne,“ těší se Kašpar.

Kdy se začne v nové Radosti bydlet? „Problémem těchto objektů je, že se neplní termín dokončení,“ říká manažer v nadsázce. Rok budou kreslit, tři roky stavět. Potom začnou práce na vybavení. „Vybavit 600 až 650 bytů interiérem na míru není nic jednoduchého.“ Je podle něj možné, že ve spodních patrech se bude bydlet dřív a vrchní se ještě budou dodělávat. Bude to odhadem za čtyři a půl až pět let ode dneška.

Tomáš Kašpar byl hostem podcastu Realitní Club. Epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Všechny Newstream Podcasty najdete také na Spotify či Apple Podcasts. Hezký poslech.

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Související

Bytová výstavba
Aktualizováno

Konec zdlouhavých povolení? Nový stavební zákon má rozhýbat bytovou výstavbu

Reality

ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme