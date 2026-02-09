Nový král popu. Bad Bunny vládne globálnímu éteru
Možnost vystoupit v poločase finále ligy amerického fotbalu se dostane jen největším globálním hvězdám. Když vloni pořadatelé oznámili, že se hlavním showmanem šedesátého ročníku Super Bowlu stane Bad Bunny, překvapen mohl být jen ten, kdo popmusic přestal sledovat někdy před deseti lety. Navíc Benito Antonio Martínez Ocasio, jak zní jeho občanské jméno, před týdnem získal Grammy pro nejlepší album roku za desku DeBÍ TiRAR MáS FOToS. Kdo je tedy nový král globálního popu?
Grammy pro album roku nebylo překvapením, ale spíše opožděné uznání reality, která trvá už celou dekádu. Bad Bunny totiž není novou hvězdou, ale patří k architektům současného popu, který ke své korunovaci nepotřeboval změnit ani jeden přízvuk, ani jedno slovo své rodné španělštiny.
Příběh Bad Bunnyho se často vypráví jako moderní pohádka: kluk z Portorika, který balil nákupy v supermarketu, nahrával skladby na SoundCloud a během pár let se stal nejstreamovanějším umělcem planety. Jenže tato zkratka opomíjí to nejdůležitější – Bad Bunnyho vzestup nebyl náhodný virální moment. Byla to systematická demontáž pravidel hudebního průmyslu. Zatímco dřívější latinskoamerické hvězdy jako Shakira nebo Ricky Martin musely pro globální úspěch projít „anglickým filtrem“ a přizpůsobit se estetice MTV, Benito Antonio Martínez Ocasio odmítl hrát podle těchto pravidel. A tak si vyrobil vlastní.
Poločasová show za miliony
Už v roce 2018, kdy hostoval na hitu I Like It od Cardi B, bylo jasné, že je v něm něco jiného. Tehdejší mainstreamová média ho sice vnímala jen jako „rappera s divným hlasem a nalakovanými nehty“, ale hudební experti už tehdy upozorňovali, že přichází zásadní obrat.
Od roku 2020 do roku 2024 byl nepřetržitě na vrcholu žebříčků Spotify, jeho turné vyprodávala stadiony během minut a jeho tvář zdobila obálky Vogue i Rolling Stone.
Vše ale vyvrcholilo právě až na přelomu roků 2025 a 2026. Nejprve oznámením, že to bude právě Bad Bunny, kdo bude hlavní hvězdou poločasové přestávky šedesátého Super Bowlu, dále ziskem hlavní ceny Grammy a konečně opravdu krásnou poločasovou show, při níž došlo i na svatbu.
Pop a politika
Bad Bunnyho neústupnost v otázce jazyka je hluboce politická. Ve svých textech i veřejných vystoupeních často kritizuje koloniální vztah USA k Portoriku. Když v roce 2024 během prezidentské kampaně vystoupil proti rétorice namířené proti migrantům, nebylo to jen prázdné gesto celebrity. Bunny dlouhodobě hovoří za generaci, která se cítí být součástí globální vesnice, ale odmítá se vzdát své lokální identity. Jeho vítězná řeč na Grammy, kde ostře kritizoval zásahy proti hispánské komunitě, rezonovala ještě dlouho po skončení ceremoniálu.
Bad Bunny ztělesňuje moderní typ celebrity: autenticky artikuluje emoce generace, jejíž je členem. A to králové popu dělali vždycky. Bylo to totéž, když Elvis Presley symbolizoval uvolněnost poválečných baby boomers nebo když Michael Jackson stavěl bolest pouličního života subkultur proti hedonistickému étosu osmdesátých let. Bad Bunny dává hlas pocitu samoty ve světě, kde jsou si zdánlivě všichni nesmírně blízko, ale zároveň si nerozumíme. A balí to do nesmírně čerstvého hudebního hávu.
Bad Bunny dokázal, že k ovládnutí světa nepotřebujete angličtinu, nepotřebujete se vzdát své kultury a nepotřebujete zapadnout do předem připravených škatulek. Stačí být dostatečně hlasitý, dostatečně jiný a dostatečně neústupný. Rok 2026 patří jemu – a je to vítězství, na které jsme se připravovali celou dekádu.
